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Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному поки що не стоїть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відновлення постачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, і це не є предметом якогось торгу, скажімо так", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що зараз вода в окупований Крим не подається і "фізично не може туди подаватися".

Водночас глава уряду зауважив, що Росія як держава-окупант "не завжди" виконує вимоги відповідної міжнародної конвенції стосовно людей, які проживають в окупованому Криму.

Також читайте: Поновлення поставок води в окупований Крим може бути приводом для розширення агресії РФ, - Чубаров

Автор: 

Крим (14175) росія (65360) водопостачання (833) вода (1178) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+23
Крым должен быть экологическим регионом без грязной и вредной днепровской воды !
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11.06.2020 15:08
+17
Только капнет и вам конец . Наш народ терпеливый . Но это будет последней каплей .
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11.06.2020 15:08
+13
"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - отметил премьер.

Вопрос сегодня не стоит...., скажем так... Мутный маланец.
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11.06.2020 15:11
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О яке...
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11.06.2020 15:07 Відповісти
Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке дня, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9039
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11.06.2020 15:10 Відповісти
Створення Каховського водосховища було злочином, скоєним передусім для знищення національної свідомості, пам'яті та української історії, традицій і звичаїв нашого народу, побуту і способу його життя. Затоплено не просто більше 150 тис. гектарів по лівому березі Конських, а по правому - Базавлуцьких та Кам'янських плавнів і ті місця, де колись буяли Січі запорожців, а до останньої миті і майже півтисячі сіл Нижнього Дніпра. Затоплено весь Великий Луг - чарівний та благодатний світ, в якому віками формувався наш напрочуд чудовий етнос, та відтворювався неповторний генофонд української нації.

Пригадайте козацьку пісню «Ой, Січ - мати, ой, Січ - мати, а Великий Луг - батько». Стосовно цієї пісні Адріан Кащенко свого часу писав: «Козаки не випадково називали Великий Луг батьком, себто тим, хто давав їм життя. І справді: коли б не було Великого Лугу, то не існувало б і запорожців. Бо чи втрималася б у ХV¬-ХVII і навіть у ХVIII століттях на низу Дніпра невеличка християнська громада - серед численних татарських орд? А разом з тим Великий Луг був і місцем праці та заробітків запорожців».
Великий Луг, що розпочинався відразу після Дніпровських порогів і сягав Лиману Великої води на ******** Херсонщині та по обидва боки простирався на десятки верст в ширину, називали дивом природи. Ще за чотири століття до Різдва Христового з захопленням описував цю величезну, вкриту лісами та порізану і омиту протоками Дніпра низину, грецький історик Геродот. Тут щось на зразок, писав він, земного раю. Осокори, дуби товсті та гільчасті, верби і лози, шелюги непролазні, терники і груші, а поміж ними - річки і річечки, озера, очерета, куга і осока, острови духмяного різнотрав'я.
І якщо на теперішніх лоцманських картах Каховського водосховища густо помічені лише затоплені лісові вирубки, це далеко не все, що пропало навіки. Пропали річки, озера та острови, котрі носили неповторно гарні, чудесні й загадково¬-химерні імена - Ревун, Лапинка, Підпільна, Похила, Шершава, Темна, Скарбна, Сисина, Лиса, Савка, Головате, Оріхове, Лопухове, Гредчине, Домаха, Бакланове, Хомине, Кривеньке, Прищепа, Піскувате, Лебедина, Скажена, Бистрик, Нажора, Перебій, Бугай, Тарас, Цимбал, Кругляк, Щуче, Чирва, Чабанка, Шарай, Яма Кота. Канули в Лету і козацькі назви окремих кутків плавнів - Сірківка, Паліївщина, Васюрине, Степовик, Наливач, Велика Пуща…
Це як ціла багата і щедра країна зникла з поверхні землі, була - і її не стало.
Аби знали ви, скільки городини плодили Дніпровські плавні! Помідори і огірки, капусту звідси возили горами. Старожили досі розповідають, що ще в довоєнні та перші повоєнні роки овочі родили тут як з води.
А той же Адріан Кащенко в оповіданні «Великий Луг» писав: «Водилися у водах Великого Лугу велетенські білуги, ліктів по 18¬-ть - три сажні - завдовжки, що ледве шестеро козаків здужували підняти одну на плечі; попід кручами, в чорториях ховалися гладкі, товстолобі соми, цілими табунами плавали осетри, севрюги та стерляді; величезні, ситі коропи та довгі і зубасті щуки виблискували проти сонця золотою та срібною лускою; косяками грали у воді: судаки, лящі, карасі, окуні, лини, вугри, тарань, вирезуб, камбала, язь і марена, а від дрібнішої риби ніколи не була спокійна пелена річки - так часто вона підкидалася з води на повітря. Неважко було досхочу ловити рибу не тільки сіткою та іншим причандаллям, а навіть захожій людині голими руками. Раків же малі й дорослі драли мішками».
Або ось що розповідав Дмитру Яворницькому 116-літній дід Розсолода зі згодом затопленого села Чернишівки: «А бджоли було тієї! А меду! Мед по пасіках, мед і по зимівниках, мед і по бурдюгах - так і стоїть, було, у липовниках: скільки хочеш, стільки й бери. Більше всього від диких бджіл. Дика бджола, було, скрізь сидить, за нею і проходу не було. А лісу того! Бузина, свидина, вербина, дуби, грушиння. Груш, було, як напада, так хоч бери граблі та горни валки. Так і лежать на сонці, поки не попечуться. Солодкі такі були, так патока з них і тече.
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12.06.2020 01:25 Відповісти
Шмыгаль -- хватит пи.деть за єту воду !!! Доведете сепары что валить будете пока при памяти -- только хрен успеете
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11.06.2020 15:21 Відповісти
что значит "хватит"? совсем недавно шмыгаль говорил другое, типа: "альтернатив ПОСТАВКИ воды в Крым - нет":
Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам"
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что отказ подавать воду в оккупированный Россией Крым приведет к гуманитарной катастрофе.
"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", - сказал Шмыгаль.
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11.06.2020 15:25 Відповісти
Да за одну мысль об этом надо "отрывать ту голову", куда она пришла!
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11.06.2020 15:30 Відповісти
эта мысль не из головы пришла, а из жопы...
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11.06.2020 16:02 Відповісти
Продажной...
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11.06.2020 16:10 Відповісти
Только капнет и вам конец . Наш народ терпеливый . Но это будет последней каплей .
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11.06.2020 15:08 Відповісти
У Володи Путинца
Часто капает с конца.
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11.06.2020 15:16 Відповісти
https://www.facebook.com/borys.babin?*********************************************************************-_br9okBbQJtCdEDdeKCxQd59zujDsRhbTIa2vqkYY0JclkQULXuzaokbl4nPZQUb_c-NAjtM&__tn__=-UC%2CP-R Borys Babin
Пишуть з Перекопу.
Максимальні зусилля окупаційної влади терміново спрямовані на розчистку русла Північно-Кримського каналу.
Виконавцям поставлене завдання завершити підготовку каналу до параду 24 червня.
Щось мені підказує що сам парад у руслі проводити не будуть, а може бути щось інше.
Поки у нас з ворогом "мир".
До особливої уваги патріотів Херсонщини, першочергово Каланчацького, Чаплинського, Генічеського, Новотроїцького районів.
Буде дуже гаряче літо, та крім нас самих ми нікому не потрібні.
Й якщо почнеться "гуманітарна евакуація" та "розведення військ" то слід мати біля себе родини та усе цінне й важливе.
Бо хтось буде звично драпати, хтось - прикручувати триколори на свої кокарди та райвідділи й управи.
А нам своє робити.
Знаючи що першим кроком окупантів буде повна зачистка "ХерНР" від "бандерівського елементу"
Знаючи що після сьогоднішніх кадрових поступок та надання почесних посад кримським татарам багато хто у Меджлісі буде мовчати.
А ось й цікава "новина" з Криму. Пазл, якого не вистачало.
ФСБ сьогодні, 10 червня, заявляє про нібито попереджений теракт (вибух на ринку) та про затриманих осіб, нібито пов'язаних із "представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины."
Що ж, все для Херсонщини починається за загальновідомими лекалами...
Прошу поширення.
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11.06.2020 15:27 Відповісти
Крым должен быть экологическим регионом без грязной и вредной днепровской воды !
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11.06.2020 15:08 Відповісти
..и населения, забыли добавить.
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11.06.2020 16:44 Відповісти
Щось шмиргаляки сьогодні дофіга...
Напевно якесь "покращання" готується...
Відволікання уваги...
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11.06.2020 15:10 Відповісти
Так для вас головне, що президент небарига🐸🤫
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11.06.2020 15:17 Відповісти
💨😷
Провокуємо , дякун??
Стукай, Крщтк, дозволяю!!)))))
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11.06.2020 15:27 Відповісти
Ви їх обрали, а тепер робите вигляд, що невдоволені. Для чого ви брешете, Васильок?
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11.06.2020 15:31 Відповісти
Тримайте кісточку в шакаладі і не турбуйте своїми провокаціями...
🍖🍖
🤑
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11.06.2020 15:35 Відповісти
А что не так то сказал? До пороха дохера вопросов но мы то хоть знали что он уже не повернет в сторону параши а здесь явное поставление Украины под парашу а вы голосовавшие за Зе Бубу скромно молчите и ждёте что кто то за вас сделает всю грязную работу. Ну а потом вы и такие же как вы будете трындеть про барыг порохоботов и Липецк.
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11.06.2020 15:42 Відповісти
Я не до Вас звертався , а до Алі...
Алі , знову Засвітився-крщк та чуббакка ітд...
🤣🤣
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11.06.2020 15:52 Відповісти
Ізнову брешеш, Васильок.
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11.06.2020 15:53 Відповісти
Перевзуваєшся, Васильок🐸
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11.06.2020 15:52 Відповісти
Фсьо...Знову засвітився..гетьман..
🤣🤣🤣
Не засмічуйте гілки сайта!!
ВИ вже давно не цікаві..
Бувайте та лікуйтеся!!
😁😁
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11.06.2020 16:04 Відповісти
Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6228
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12.06.2020 01:36 Відповісти
"Русская демократия кончается там, где начинается украинский вопрос" (с).А украинская вода кончается там, где землю мнет русский сапог.
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11.06.2020 15:11 Відповісти
"Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоит, и это не является предметом какого-то торга, скажем так", - отметил премьер.

Вопрос сегодня не стоит...., скажем так... Мутный маланец.
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11.06.2020 15:11 Відповісти
пока/-Не первый раз кодлан Коломойского подаёт сигнал путинцам: свои мы, братцы, свои.
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11.06.2020 15:11 Відповісти
Раніше Шмигаль говорив, що воду в окупований Крим треба дати.
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11.06.2020 15:15 Відповісти
Так и не сказал, что не дадут. Читай внимательно: Возобновление снабжения через Крымский канал сегодня на повестке дня не стоитИсточник: https://censor.net/n3201409
ну т.е. как я понимаю - может и встать...а может и нет. .
Короче, от прошлого он и не отрекался.
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Повістка дня означає лише сьогодні, а завтра інша повістка. Ви це знали, але пишете флуд. Для чого ви оце робите?
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11.06.2020 15:28 Відповісти
ровно такой же флуд как ты пишешь что "Раніше Шмигаль говорив..." переадресую: общеизвестный факт, но ты это пишешь, для чего?
З.Ы. Все же отвечу. Ибо думал, что ты стебаешься якобы шмыгаль переобулся тапками. так понятно?
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11.06.2020 15:37 Відповісти
Цей факт забули, тому я нагадую. Ви же мені написали флуд, бо знали цей факт. Відповідно більше я вас не сприймаю і всі коментарі до мене будуть у спамі.
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11.06.2020 15:43 Відповісти
В цирке многие заговариваются . Не обращай внимания , они каждые две недели меняются . Обряд у них такой .
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11.06.2020 15:21 Відповісти
Шмыгаль тут скорее пытается на двух стульях усидеть - и тем и тем угодить
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11.06.2020 15:22 Відповісти
Ябедник хренов
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11.06.2020 15:21 Відповісти
значит уже дали воду ...порохоботы проверте вы же самые упоротые
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11.06.2020 15:16 Відповісти
Вопроса возобновления поставок воды в оккупированный Крым нет в повестке сегодняшнего дня, - возможно он будет а последующие заявил Шмыгун этот продажный ЗЕбил - капитулянт. ..............
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11.06.2020 15:17 Відповісти
Треба казать не ,,повестке для"...а взагалі не стоіть до повернення його в Украіну!!! Бо повєстка дня це таке....кожень день може бути різна
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11.06.2020 15:17 Відповісти
нах им вода - там же иконы мироточат! Пусть кадку под них подставят
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11.06.2020 15:18 Відповісти
#уй в рот и поссал и попил...
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11.06.2020 15:30 Відповісти
Лето обещает быть знойным. Засранцы в Крыму будут этот вопрос поднимать - без воды они там усе засохнуть.
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11.06.2020 15:20 Відповісти
пусть )(уйло попросят автоматы поставить- таким жажду утолять Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8692
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11.06.2020 15:26 Відповісти
пока нет на повестке ! Пока не даст команду дЕрмак , Козак , Путлер.
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11.06.2020 15:25 Відповісти
« пока не стоит.»

І, щоб він взагаоі, не стояв.
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11.06.2020 15:26 Відповісти
Вода стратегический продукт. Сейчас проблемы с водой по всему миру. В Чехии рекордно мало воды, за всю историю. В Украине тоже недостаток воды и не нужно её разбазаривать, раздавая оккупантам. Но шота часто они вспоминают о воде в Крым. Не к добру это.
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11.06.2020 15:27 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/novosti-kryimnasha-okkupantyi-otkryili-sezon-nabora-novyih-zalozhnikov.htm Оккупанты заявили, что вместо привычных 12 млн кубометров воды в виде осадков Крым получил в этом году всего 3 млн. Говорят, что надо экономить, но на сколько хватит воды, пока не знают. Возможно, сразу после обнуляции путина вода из кранов исчезнет, а пока пьем вдоволь, но уже далеко не все. Кроме того, оккупанты добавили, что "практически во всех реках Крыма, кроме Бельбека, наблюдается пересыхание. Кроме того, из-за жары испарения с поверхности водохранилищ увеличились почти в два раза"
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11.06.2020 15:30 Відповісти
Предложение внести в Конституцию изменения с указанием запрета поставки на оккупированные и аннексированные территории воды, эл, энергии, выплачивать социальные выплаты и т.д И все это является обязанностью оккупанта. Что бы больше к этому вопросу не возвращаться. В тоже время нужно более активно помогать беженцам из этих территорий.
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11.06.2020 15:38 Відповісти
Пустите уродці в окупований Крим воду, я вас сам сцуки замість води в Крим відправлю вперед ногами!
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11.06.2020 15:51 Відповісти
В смысле?!
Иными словами они подводят к тому, что такой вопрос МОЖЕТ стоять?!
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11.06.2020 15:51 Відповісти
ага. Хочуть щоб мудрий наріт звик до цієї думки
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12.06.2020 12:28 Відповісти
Верить заверениям властей по выражению зеков - западло.
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11.06.2020 15:56 Відповісти
Хай путєн з Дону тягне "Йужний поток-3"
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11.06.2020 16:16 Відповісти
якось нєубєдітєльно, НО
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11.06.2020 17:35 Відповісти
А чого не можна? А ви попробуйте!
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11.06.2020 18:12 Відповісти
Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8885
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12.06.2020 10:12 Відповісти
Це мабуть верхів'я. Там не так вже все і погано
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12.06.2020 12:29 Відповісти
 
 