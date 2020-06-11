Питання відновлення постачань води в окупований Крим немає в порядку денному, - Шмигаль. ВIДЕО

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання відновлення водопостачання через Північно-Кримський канал на порядку денному поки що не стоїть.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Відновлення постачання через Кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть, і це не є предметом якогось торгу, скажімо так", - зазначив прем'єр.

Він наголосив, що зараз вода в окупований Крим не подається і "фізично не може туди подаватися".

Водночас глава уряду зауважив, що Росія як держава-окупант "не завжди" виконує вимоги відповідної міжнародної конвенції стосовно людей, які проживають в окупованому Криму.

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