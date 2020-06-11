"Окопна війна": "Після семи влучень у ствол шахти стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном", - доброволець Олександр Попов про обстріл шахти "Бутівка" в 2016 році. ВIДЕО
11 червня 2016 року російські терористи обстріляли шахту Бутівка, що неподалік Донецька. На шахті перебували бійці 128 бригади ЗСУ і група бійців ДУК "Правий сектор". Внаслідок обстрілу 4 добровольців загинули це: Гуцул, Ярік, Док та Легат, ще 11 отримали поранення.
В рамках проекту "Окопна війна" нам вдалося побувати на шахті Бутівка. Разом із кореспондентом Цензор.НЕТ її відвідав боєць доброволець Олександр Попов, який дивом вижив після цього обстрілу.
- Увечері 11 червня ми зібралися всі, біля входу у шахту. Нам було поставлено завдання вийти в район селища Спартак і провести там розвідку. Але за кілька годин до виходу, російські терористи почали гатити по нас, і ми змушені були заховатися всередині шахти.
- Давно тут не був?
- Чотири роки пройшло з того моменту, тут багато змінилося, хоча спогади досі боляче ріжуть моє серце.
- Як так сталося, що ми отримали стільки жертв?
- Десь після 7 влучання у ствол шахти, стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном, осколками.
Я забігав в шахту останнм, пригадую, як неподалік щось блиснуло, пролунав вибух, я знепритомнів.
Прийшовши до тями, побачив що все кругом затягнуто димом. Спробував піднятися - не вийшло. З руки і ноги текла кров, коли хлопці шукали виходу із шахти, вони пробіглися по мені. Це ще більше добило мене.
Добре, що поряд був побратим, який підняв мене і допоміг врятуватися.
Вже в лікарні після операції, я дізнався, що четверо моїх друзів загинули.
Будь ласка, зачекайте...
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
Да Винчи приезжал в Ужгород, мы с ним разговаривали. 1-я штурмовая отреагировала на тот обстрел, но не успели