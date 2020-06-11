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"Окопна війна": "Після семи влучень у ствол шахти стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном", - доброволець Олександр Попов про обстріл шахти "Бутівка" в 2016 році. ВIДЕО

11 червня 2016 року російські терористи обстріляли шахту Бутівка, що неподалік Донецька. На шахті перебували бійці 128 бригади ЗСУ і група бійців ДУК "Правий сектор". Внаслідок обстрілу 4 добровольців загинули це: Гуцул, Ярік, Док та Легат, ще 11 отримали поранення.

В рамках проекту "Окопна війна" нам вдалося побувати на шахті Бутівка. Разом із кореспондентом Цензор.НЕТ її відвідав боєць доброволець Олександр Попов, який дивом вижив після цього обстрілу.

 - Увечері 11 червня ми зібралися всі, біля входу у шахту. Нам було поставлено завдання вийти в район селища Спартак і провести там розвідку. Але за кілька годин до виходу, російські терористи почали гатити по нас, і ми змушені були заховатися всередині шахти.

 - Давно тут не був?

- Чотири роки пройшло з того моменту, тут багато змінилося, хоча спогади досі боляче ріжуть моє серце.

- Як так сталося, що ми отримали стільки жертв?

- Десь після 7 влучання у ствол шахти, стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном, осколками.

Я забігав в шахту останнм, пригадую, як неподалік щось блиснуло, пролунав вибух, я знепритомнів.

Прийшовши до тями, побачив що все кругом затягнуто димом. Спробував піднятися - не вийшло. З руки і ноги текла кров, коли хлопці шукали виходу із шахти, вони пробіглися по мені. Це ще більше добило мене.

Добре, що поряд був побратим, який підняв мене і допоміг врятуватися.

Вже в лікарні після операції, я дізнався, що четверо моїх друзів загинули.

Дивіться: "Окопна війна": Після одного влучання нарахували близько 20 убитих російських окупантів, хороші були часи, - розвідники 58-ї бригади Фартовий і Ред. ВIДЕО

Автор: 

Донбас (22356) Антитерористична операція (6637) добровольці (924) Ухман Михайло (237)


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Як там беня казав?
- Через 5- 10 лет все забудется
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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11.06.2020 16:45 Відповісти
Беня давно уже забыл. Не прошло и года.
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11.06.2020 17:37 Відповісти
Хрень! По тому обстрелу много вопросов. Это началось, когда кто то запустил слух, что там прячутся участники событий в Мукачево. Хотя из участников там был только Док.
Да Винчи приезжал в Ужгород, мы с ним разговаривали. 1-я штурмовая отреагировала на тот обстрел, но не успели
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11.06.2020 17:44 Відповісти
 
 