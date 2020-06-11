Зеленський сьогодні відкрив для себе ящик Пандори, - Стерненко під главком СБУ. ВIДЕО
Одеський активіст Сергій Стерненко, якому сьогодні вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї, заявляє, що СБУ грубо порушила принцип презумпції невинуватості, опублікувавши до суду висновки про причетність Стерненка до злочину.
Про це він сказав у будівлі главку СБУ в Києві, передає Цензор.НЕТ.
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Він уточнив, що йому вручили копію клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке розглянуть на засіданні Шевченківського районного суду м.Києва, дата якого поки не відома.
Стерненко підкреслив, що йому відмовили в наданні загальнодоступних матеріалів справи, які вказують на його невинність, що є "серйозним порушенням".
Публікацію СБУ, де в стверджувальній формі говориться, що Стерненко вбив Івана Кузнєцова, який напав на нього, активіст назвав "грубим порушенням принципу презумпції невинуватості".
Стерненко додав, що "не український суд даватиме оцінку всім озвученим фактам".
Також Стерненко заявив, що президент Зеленський сьогодні, "покриваючи Венедіктову й Авакова, які чинять тиск у цій справі, відкрив ящик Пандори для себе".
Нагадаємо, сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
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Стаття 36. Необхідна оборона
5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
кілер повернувся б не тільки у третій раз, а і у четвертий,
і у п'ятий раз, поки не відпрацює гроші, яки йому заплатили
на Стерненка буде полювання одеських ментів
климат,может,не такой стал ?
так бы сразу и сказал..
а ********* много - это ты прав..
а надо бы наоборот,чтобы украинцы у себя в доме керувалы..
Я уверен, что это не его личная позиция была топить Порошенко на выборах.
Он марионетка, кем то управляемый.
А когда он посадил сержанта ВСУ Антоненко, военного медика Дугарь, детского кардиохирурга, волонтера Кузьменко, что было?
И чомусь вважає, що репресії розпачались тільки з нього, а про Марусю Звіробій та вищезгаданих забув.
І не має ніякого значення "ахтивіст" він чи ні.....
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МАЙДАНбандерівка
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немає запитань ані до Медведчука,ані до Єрмака,ані до Ківалова,ані до Труханова,ані до Коломойского,ані до Ахметова...? Після ув'язнення Стерненка (Ф)СБУ може вже припинити свою роботу,бо невідомо на яку країну вони працюють...
в Сантьяго ідьот дождь - тоже в Чілі
То не ти "приходиш до думки", то "думка" від тебе тікає