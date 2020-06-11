УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11195 відвідувачів онлайн
Новини Відео
14 995 84

Зеленський сьогодні відкрив для себе ящик Пандори, - Стерненко під главком СБУ. ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко, якому сьогодні вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї, заявляє, що СБУ грубо порушила принцип презумпції невинуватості, опублікувавши до суду висновки про причетність Стерненка до злочину.

Про це він сказав у будівлі главку СБУ в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Відео - Олег Богачук

Він уточнив, що йому вручили копію клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке розглянуть на засіданні Шевченківського районного суду м.Києва, дата якого поки не відома.

Стерненко підкреслив, що йому відмовили в наданні загальнодоступних матеріалів справи, які вказують на його невинність, що є "серйозним порушенням".

Публікацію СБУ, де в стверджувальній формі говориться, що Стерненко вбив Івана Кузнєцова, який напав на нього, активіст назвав "грубим порушенням принципу презумпції невинуватості".

Стерненко додав, що "не український суд даватиме оцінку всім озвученим фактам".

Також Стерненко заявив, що президент Зеленський сьогодні, "покриваючи Венедіктову й Авакова, які чинять тиск у цій справі, відкрив ящик Пандори для себе".

Читайте також: Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос

Нагадаємо, сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Автор: 

СБУ (12851) Стерненко Сергій (393) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+30
Нет Сережа. Извини, но своей тупорылой позицией на весне прошлого года "Противпорошенко" это ты открыл "ящик Пандоры" и выпустил оттуда это хрипатое убожество. А теперь хлебай его ситечком, как говорят в Одессе
показати весь коментар
11.06.2020 17:06
+30
Только сейчас?
А когда он посадил сержанта ВСУ Антоненко, военного медика Дугарь, детского кардиохирурга, волонтера Кузьменко, что было?
показати весь коментар
11.06.2020 17:10
+28
в США просто бы застрелил бы нападавших и ничего бы не было, еще бы медаль дали
показати весь коментар
11.06.2020 17:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
правда всегда побеждает. усе буде маркiв!
показати весь коментар
11.06.2020 16:59 Відповісти
вмєсто строчєк только точкі - работайєт группа зачісткі ФСБУ(о)
показати весь коментар
11.06.2020 18:19 Відповісти
1
показати весь коментар
11.06.2020 18:19 Відповісти
Да задолбал, вручение подозрения это не выводы о причастности до суда.
показати весь коментар
11.06.2020 16:59 Відповісти
Ти дебіл? Читай КК! Не може притягатися до кримінальної відповідальности людина, що діяла чітко в прописаних законом рамках самооборони.

Стаття 36. Необхідна оборона

5. Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.
показати весь коментар
11.06.2020 17:45 Відповісти
Есть факт убийства, он его не отрицает. Поэтому он должен доказывать, что была самооборона. 🤦‍♂️ Только идиоты этого не понимают.
показати весь коментар
11.06.2020 17:54 Відповісти
Кацапе тупий, у нас в Україні презумція невинуватості. Тобто від слова завжди потрібно доводити винуватість, і поки винуватість не буде доведена у суді - всі невинуваті. Але тобі хромосома зайва не дасть змогу це зрозуміти
показати весь коментар
11.06.2020 19:05 Відповісти
Тупое животное, ещё раз пишу. Есть труп(нужно доказать что он труп?), убил его Стерненко(он это отрицает?), убийство само по себе не отрицается, разговор о мотивах. Но доказывать самооборону должен убийца, понятно тебе ущербный? Занимайся своим делом, упаковывай рошенки и не лезь туда где ничего не понимаешь.
показати весь коментар
11.06.2020 19:18 Відповісти
Кацап, це суд має доводити, що Стерненко перевищив межі необхідної оборони.
показати весь коментар
11.06.2020 19:41 Відповісти
Ні не суд, а прокурор.
показати весь коментар
12.06.2020 09:23 Відповісти
Константин Швед, ты - дятел. Тебе же украинским языком сказано - суд должен доказывать. Учи буквы, ущербный.
показати весь коментар
11.06.2020 20:01 Відповісти
Смешные вы)) Суд принимает решение виновен или нет, а доказывает обвинитель Так что не сорьтесь девочки))))
показати весь коментар
12.06.2020 09:24 Відповісти
На Стерненка нападали і погрожували кілька разів. Тому по суті це була самооборона.
показати весь коментар
11.06.2020 16:59 Відповісти
Прошлые нападения не дают права догонять и убивать когда уже нет угрозы.
показати весь коментар
11.06.2020 17:01 Відповісти
недобитий кілер, як непокаране зло, повертається..
кілер повернувся б не тільки у третій раз, а і у четвертий,
і у п'ятий раз, поки не відпрацює гроші, яки йому заплатили
показати весь коментар
11.06.2020 17:06 Відповісти
в США просто бы застрелил бы нападавших и ничего бы не было, еще бы медаль дали
показати весь коментар
11.06.2020 17:07 Відповісти
Суд решит, что это было.
показати весь коментар
11.06.2020 17:05 Відповісти
так ФСБУ (о) вже винесли вирок - вінават!
показати весь коментар
11.06.2020 18:13 Відповісти
А при чём Зеленский?
показати весь коментар
11.06.2020 17:00 Відповісти
при тому що зеленський гівнюк назавжди
показати весь коментар
11.06.2020 17:07 Відповісти
Не зважай, це в Стерненка продовжується стан аффекту.
показати весь коментар
12.06.2020 00:44 Відповісти
Стерненко сам его открыл, боролся с "барыгой" за "новые лица".
показати весь коментар
11.06.2020 17:00 Відповісти
Нет Сережа. Извини, но своей тупорылой позицией на весне прошлого года "Противпорошенко" это ты открыл "ящик Пандоры" и выпустил оттуда это хрипатое убожество. А теперь хлебай его ситечком, как говорят в Одессе
показати весь коментар
11.06.2020 17:06 Відповісти
поки акаків міністр, ані петя, ані зеля не хочуть відставки тимчасового,
на Стерненка буде полювання одеських ментів
показати весь коментар
11.06.2020 17:10 Відповісти
В вашем посте все так, но это не делает Стерненко убийцей и вы , если разумный человек , все равно должны его защищать, как обычно человека которого хочет посадить малоросская банда.
показати весь коментар
11.06.2020 17:10 Відповісти
А я и не говорю, что идет гонение на активистов, и на него в том числе. Мне его позиция нравится и канал его смотрю постоянно. Именно потому и говорю, что он и прочие "националисты" (сорри, что в кавычках, но нет у нас настоящих националистов. Есть эрзацы на подкормке у политиканов) допустив это гавно к власти, получили сейчас то, о чем "порохоботы" кричали еще год назад
показати весь коментар
11.06.2020 17:15 Відповісти
даже удивительно - везде наци есть,а в Украине - нет..
климат,может,не такой стал ?
показати весь коментар
11.06.2020 17:20 Відповісти
"наци", лапоть, называют нацистов, а не националистов, и они действительно, есть везде. Слава богу, в Украине их намного меньше, чем в запоребрике и чем в Европе.
показати весь коментар
11.06.2020 17:34 Відповісти
наци лапоть - нацисты, а не лапоть - националисты,и их мало..
так бы сразу и сказал..
а ********* много - это ты прав..
показати весь коментар
11.06.2020 18:03 Відповісти
Наці - це кацапи в Україні.
показати весь коментар
11.06.2020 17:37 Відповісти
вот поэтому отакое "покращення"..
а надо бы наоборот,чтобы украинцы у себя в доме керувалы..
показати весь коментар
11.06.2020 18:06 Відповісти
Це так, на расее кожен другий нацист, з 16 признаків нациської держави в росії всі є в комплекті
показати весь коментар
11.06.2020 19:34 Відповісти
Забавно когда соя представляет себя в белом а все в говне. Если на то пошло, то именно пеця открыл ящик пандары, посадив только ефремова и то только в сизо. Делал бизнес с гудком и кумом *****, пресовал тех кто блокировал торговлю с лугандоном и т.д. но у сои короткая память
показати весь коментар
11.06.2020 17:26 Відповісти
100%. Плюс Стерненко не совсем тот, за которого себя выдает.
Я уверен, что это не его личная позиция была топить Порошенко на выборах.
Он марионетка, кем то управляемый.
показати весь коментар
11.06.2020 18:52 Відповісти
Только сейчас?
А когда он посадил сержанта ВСУ Антоненко, военного медика Дугарь, детского кардиохирурга, волонтера Кузьменко, что было?
показати весь коментар
11.06.2020 17:10 Відповісти
Тобто, ми забули як при Педро Шоколаднику садили командира "Донбасу" Виногродського" за вигаданими звинуваченнями?
показати весь коментар
11.06.2020 17:48 Відповісти
Стерненко зараз говорить саме про Зеленського.
И чомусь вважає, що репресії розпачались тільки з нього, а про Марусю Звіробій та вищезгаданих забув.
показати весь коментар
11.06.2020 17:53 Відповісти
Злочинець має бути покараний.
І не має ніякого значення "ахтивіст" він чи ні.....
показати весь коментар
11.06.2020 17:10 Відповісти
Начни с путинских друзей, если ты такой весь из себя "розумков"
показати весь коментар
11.06.2020 17:16 Відповісти
А чому не покарані злочинці Медведчук, Бойко, Рабінович, Портнов, Шуфріч, Богатирьова....?
показати весь коментар
11.06.2020 17:18 Відповісти
Сережа им ( президентам ) срать на вас , на патриотов и нормальных людей .
показати весь коментар
11.06.2020 17:17 Відповісти
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка

@OdessaTatiana

·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1271042476703395853 2 ч

https://twitter.com/ServiceSsu @ServiceSsu
немає запитань ані до Медведчука,ані до Єрмака,ані до Ківалова,ані до Труханова,ані до Коломойского,ані до Ахметова...? Після ув'язнення Стерненка (Ф)СБУ може вже припинити свою роботу,бо невідомо на яку країну вони працюють...
показати весь коментар
11.06.2020 17:22 Відповісти
ТАК ВОВА ЗЕ И НЕ ДУМАЕТ ОН ПРОСТО СИДИТ НА СТУЛЬЧИКЕ И ТОЛЬКО ВЫПУСКАЕТ ВИДОСИКИ КОГДА ЕГО ХОЗЯЕВА ДАДУТ ЕМУ ОТМАШКУ ОН ДАЖЕ ТАКОЕ СЛОВО СОЧЕТАНИЕ НЕ ПОНИМАЕТ ЯЩИК ПОНДОРЫ СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ СКАЗАЛИ МЫ ТЕБЯ ЗАЩИТИМ И ДЕНЕЖЕК МНОГО ДАДИМ А ТЫ ИГРАЙ ПРЕЗИДЕНТА ЭТО ТВОЕ ИЗ СЕБЯ 95 КВАРТАЛ зЕ НЕ ВЫВЕЛ ОН В НЕМ ЖИВЕТ ДЛЯ НЕГО ЭТО ВСЕ ТЕАТР
показати весь коментар
11.06.2020 17:33 Відповісти
Все більше приходжу до думки, що єдиний вихід з українського глухого кута - це військова диктатура, чилійського зразка, з прозахідною орієнтацією. В умови війни і непомірно розгалуженої мережі п'ятої колони, це, на мій погляд, єдиний варіант порятунку країни. Ніяких президентів, народних депутатів та іншої більш дрібної шушери. Ну не доросло, і невідомо коли доросте, наше тупориле суспільство, з малоросійською ментальністю, до демократії в загальноприйнятому розумінні, коли воно обирає таку владу, як ця.
показати весь коментар
11.06.2020 17:34 Відповісти
хотите сказать, что всех кто был последние 30 лет у власти, со всей страны, согнать на стадион
показати весь коментар
11.06.2020 17:37 Відповісти
Це фантастика від ТАСС для совків.
показати весь коментар
11.06.2020 18:20 Відповісти
тогда, только что ******** и контрас стоили
показати весь коментар
11.06.2020 18:28 Відповісти
Командуйте 555 та й починаємо.
показати весь коментар
11.06.2020 17:39 Відповісти
над всєй хішпанійєй харошая пагода
показати весь коментар
11.06.2020 18:17 Відповісти
Не спотворюйте класики жанру, забігаючи вперед. Відлік йде від "111".
показати весь коментар
11.06.2020 18:28 Відповісти
над всєй іспанійєй бєзоблачнойє нєбо - сігнал начала пєрєворота Франко
в Сантьяго ідьот дождь - тоже в Чілі
показати весь коментар
11.06.2020 18:40 Відповісти
"Все більше приходжу до думки, що єдиний вихід з українського глухого кута"

То не ти "приходиш до думки", то "думка" від тебе тікає
показати весь коментар
11.06.2020 17:49 Відповісти
Ne sutor supra crepidam.
показати весь коментар
11.06.2020 18:17 Відповісти
Ни одна пад*юка и сепарская морда , за время с 2014 и по ныне не села казённые харчи, вокруг них одни танцы с бубнами !! А всё остальное это какой то треш
показати весь коментар
11.06.2020 17:36 Відповісти
Зеленський сьогодні відкрив для себе ящик Пандори, - Стерненко під главком СБУ - Цензор.НЕТ 1450
показати весь коментар
11.06.2020 17:38 Відповісти
Зелена гнида здатна на це.
показати весь коментар
11.06.2020 17:41 Відповісти
Ахахаха! Сирожа не сцысь! Откукарекаешь законную восьмёру и порядок.
показати весь коментар
11.06.2020 17:43 Відповісти
...потім не кажи що ти "лігітімний"...
показати весь коментар
11.06.2020 17:49 Відповісти
То він тобі відкрив ящик помідор. Це твій вибір. Їж помідори і не обляпайся! Кусай маленькими шматками!
показати весь коментар
11.06.2020 18:19 Відповісти
от яке ж ти капосне - хлопець відстоює права усіх. Настоящих буйних мало вот і нєту вожаков - закриють його, то вже ніхто не ризикне підняти вию
показати весь коментар
11.06.2020 18:36 Відповісти
Стоит кого то прижать, как оказывается, что оно чистое аки ангел. Нет дыма без огня, как следствия без причины. Хотел сломать систему? Не вышло? Ну кто вам врач. Бороться за справедливость, дело глупое, ибо справедливость у каждого своя.
показати весь коментар
11.06.2020 18:44 Відповісти
Зелена куррва, бодай воно сканало!
показати весь коментар
11.06.2020 18:52 Відповісти
ЗЕк такое же де@мо как Парашенко, Янукович и Кучма, убивший Гонгадзе. Он боится людей отстаивающих интересы Украины и народа.
показати весь коментар
11.06.2020 18:55 Відповісти
Нє , ну це неправильно , що влада стоїть на боці найманих вбивць , рецидивістів і криміналітету . То якась хєрня повна , а не влада . Так не повинно бути .
показати весь коментар
11.06.2020 19:01 Відповісти
Этот убийца ещё и пугает Президента.... Сидеть, ****!
показати весь коментар
11.06.2020 19:13 Відповісти
Зеленський, віслюк ти оманський, тікай в Ростов до свого російського царька, бо буде пізно. Не забудь прихопити з собою своїх тітушок і посібників російських окупантів. Моя тобі, нікчемо, така порада.
показати весь коментар
11.06.2020 21:15 Відповісти
 
 