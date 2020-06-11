Зеленський сьогодні відкрив для себе ящик Пандори, - Стерненко під главком СБУ. ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко, якому сьогодні вручили підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї, заявляє, що СБУ грубо порушила принцип презумпції невинуватості, опублікувавши до суду висновки про причетність Стерненка до злочину.

Про це він сказав у будівлі главку СБУ в Києві, передає Цензор.НЕТ.

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Він уточнив, що йому вручили копію клопотання про запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, яке розглянуть на засіданні Шевченківського районного суду м.Києва, дата якого поки не відома.

Стерненко підкреслив, що йому відмовили в наданні загальнодоступних матеріалів справи, які вказують на його невинність, що є "серйозним порушенням".

Публікацію СБУ, де в стверджувальній формі говориться, що Стерненко вбив Івана Кузнєцова, який напав на нього, активіст назвав "грубим порушенням принципу презумпції невинуватості".

Стерненко додав, що "не український суд даватиме оцінку всім озвученим фактам".

Також Стерненко заявив, що президент Зеленський сьогодні, "покриваючи Венедіктову й Авакова, які чинять тиск у цій справі, відкрив ящик Пандори для себе".

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Нагадаємо, сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.