Кулеба про подвійне громадянство: Потрібно знайти збалансоване рішення для українців за кордоном. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що потрібно знайти збалансоване вирішення питання про можливість запровадження подвійного громадянства в Україні.

Про це він заявив в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії, є певні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення, тому що у нас від початку 90-х років, коли приймалася Конституція і вводилося правило про єдине громадянство, ситуація в корені змінилася", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що за цей час мільйони українців виїхали за кордон, стали громадянами інших держав, але досі допомагають Україні та бажають також залишатися її громадянами.

"Я був послом у Страсбурзі, у Франції і працював з українцями, які вже перейшли у французьке громадянство, тому що не можуть мати два паспорти, але передавали гроші, волонтерили і підтримували Україну. Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?", - висловився Кулеба.

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Водночас чиновник підкреслив, що подвійне громадянство неприпустиме для державних службовців та представників влади. Також міністр зазначив, що не йдеться про подвійне громадянство з державою-агресором.

"Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу підкреслити, що ми в Україні повинні знайти збалансоване рішення для цього, щоб ці українці, які розсипані зараз по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною" , - сказав Кулеба.

Міністр додав, що така позиція щодо подвійного громадянства є його особистою думкою.