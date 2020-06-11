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Кулеба про подвійне громадянство: Потрібно знайти збалансоване рішення для українців за кордоном. ВIДЕО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що потрібно знайти збалансоване вирішення питання про можливість запровадження подвійного громадянства в Україні.

Про це він заявив в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії, є певні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення, тому що у нас від початку 90-х років, коли приймалася Конституція і вводилося правило про єдине громадянство, ситуація в корені змінилася", - зазначив Кулеба.

Міністр зазначив, що за цей час мільйони українців виїхали за кордон, стали громадянами інших держав, але досі допомагають Україні та бажають також залишатися її громадянами.

"Я був послом у Страсбурзі, у Франції і працював з українцями, які вже перейшли у французьке громадянство, тому що не можуть мати два паспорти, але передавали гроші, волонтерили і підтримували Україну. Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?", - висловився Кулеба.

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Водночас чиновник підкреслив, що подвійне громадянство неприпустиме для державних службовців та представників влади. Також міністр зазначив, що не йдеться про подвійне громадянство з державою-агресором.

"Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу підкреслити, що ми в Україні повинні знайти збалансоване рішення для цього, щоб ці українці, які розсипані зараз по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною" , - сказав Кулеба.

Міністр додав, що така позиція щодо подвійного громадянства є його особистою думкою.

Автор: 

подвійне громадянство (152) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
Посол Украины во Франции Шамшур - добился того, чтобы "Данон" расторгла контракт с Пореченковым.

Во всяком случае - внес в это большую-большую лепту.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Fnews%2F2020%2F06%2F11%2Fzelenskyy_zvilnyv_shamshura_z_posady_posla_u_franciyi%3Ffbclid%3DIwAR0cj5NHTPepaJtd3GJNskkWeZuv7phMllZWd9yaXXu1dYTVTa5abTwJB_s&h=************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R&c[0]=AT1B_N1MdQtQR8aUaDh9WokVixgaW_5TeYtUN2XhYCRgMdbgAD7cap1gmwAJgb2SveuicQHVJ1hzEtslQH_BUO4PmRF4uy5Iaiv3kYFytlMND2uBi2naYeg3TyrUIPERsErdaKRbbTlK09bYps38 https://espreso.tv/news/2020/06/11/zelenskyy_zvilnyv_shamshura_z_posady_posla_u_franciyi

Сегодня Зеленский уволил Шамшура.

Патріотъ потому что(с)
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11.06.2020 23:49
+15
Кулеба про двойное гражданство: Нужно найти сбалансированное решение для украинцев за рубежом - Цензор.НЕТ 7675
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11.06.2020 23:44
+9
У нас взагалі Закон працює? По Конституції - одне громадянство. Ті хто накупив паспорти - поза Законом. Що ви там змінювати зібрались і для кого?
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11.06.2020 23:56
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Кулеба про двойное гражданство: Нужно найти сбалансированное решение для украинцев за рубежом - Цензор.НЕТ 7675
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11.06.2020 23:44 Відповісти
так прямо и добавил - "имхо!" )
показати весь коментар
11.06.2020 23:45 Відповісти
Посол Украины во Франции Шамшур - добился того, чтобы "Данон" расторгла контракт с Пореченковым.

Во всяком случае - внес в это большую-большую лепту.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fespreso.tv%2Fnews%2F2020%2F06%2F11%2Fzelenskyy_zvilnyv_shamshura_z_posady_posla_u_franciyi%3Ffbclid%3DIwAR0cj5NHTPepaJtd3GJNskkWeZuv7phMllZWd9yaXXu1dYTVTa5abTwJB_s&h=************************************************************************************************************************************&__tn__=R]-R&c[0]=AT1B_N1MdQtQR8aUaDh9WokVixgaW_5TeYtUN2XhYCRgMdbgAD7cap1gmwAJgb2SveuicQHVJ1hzEtslQH_BUO4PmRF4uy5Iaiv3kYFytlMND2uBi2naYeg3TyrUIPERsErdaKRbbTlK09bYps38 https://espreso.tv/news/2020/06/11/zelenskyy_zvilnyv_shamshura_z_posady_posla_u_franciyi

Сегодня Зеленский уволил Шамшура.

Патріотъ потому что(с)
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11.06.2020 23:49 Відповісти
А зачем вам эта пересылка через пейсбук? Почему по-человечески не дать прямусю ссылку? Раскруткой занимаетесь?
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12.06.2020 12:01 Відповісти
Какой дурак в годы войны занимается этой фунёй? Возьмите уже с кремлёвским Фюрером растяните по кускам государство Украина и не тяните резину.
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11.06.2020 23:54 Відповісти
А ви думаєте, що це зелене бидлячча воює, воно ж прийшло для того щоб миритися, тобто стати на коліна и просити )(уйл@ про мир. **** яке подвійне громадянство. Повинний бути один закон: прийняв інше громадянство - нах з пляжу, АВТОМАТИЧНО і на завжди. Але ж у нас борцуни за мир, вони ЛЮДІ МІРА.
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12.06.2020 07:40 Відповісти
-Кулєба запропонував, а СН підтримала ідею запровадження в Україні подвійного громадянства...
-Вважаю цю ідею НЕ вірною в Концептуальному плані! І не лише в Україні, але й в цілому світі!
-Це що, аналог того дикого атавізму, звичаю, що чоловік може мати по кілька дружин? Але це має місце лише там, де дружина не має рівних соціальних прав з чоловіками. Але ж світ вже вступив в еру гендерної рівності. Тоді чому жінка не може бути дружиною одночасно двох чоловіків? Бо нині на дворі - ера ЦИВІЛІЗАЦІЇ! Тому в цивілізованому світі сім'ї - МОНОГАМНІ.
- Чи можна ввести в Україні подвійне громадянство? Чи може всьому світу слід відмовитися від нього? А Україні- бути першопрохідцем у створенні і функціонування нового, більш цивілізованного інституту - створення статусу СПІВгромадянина?
-В зв'язку з тим, що людина НІКОЛИ не може фізично (бути, проживати, працювати,) в двох різних країнах ОДНОЧАСНО- узаконювати подвійне громадянство є очевидною ФІКЦІЄЮ - за своєю суттю! Це ніби узаконювати право мати одночасно дружину і коханку (чоловіка і коханця). Дико? Правда? Те саме і з громадянством - подвійне рівноцінним бути не може!
- Тому я пропоную запровадити інститут ( і паспорт) СПІВгромадянства! І Україна має стати піонером а цьому процесі і внести свій посильний внесок в розвиток цивілізації в світі! Треба ж, нарешті, хоч інколи, хоч колись, хоча б у чомусь... відзначитися позитивно!
- Що я пропоную, яку різницю в їх статусі? Статус СПІВгромадянина України надається представникам української діаспори і нікому інше! Тим діаспорянам, що проживають за кордоном має передбачати ЛИШЕ ДВІ відмінності!
1.СПІВгромадянин не матиме права бути обраним в будь-які виборні органи ВСІЄЇ ієрархії органів влад. Крапка! Бо ж тоді він мусить досконало знати, ЩОДЕННО займатися проблемами тієї території, депутатом якої він буде обраним (бо ж постійно проживає за кордонами України). Але має право працювати в любих представництвах України за кордоном (за місцем країни проживання) і йому може нараховуватися українська пенсія за час праці в них.
2. Може ПРИЗНАЧАТИСЯ в галузеві органи виконавчої влади, але лише якщо він визнаний фахівець цієї галузі в країні проживання. Оскільки всі ГАЛУЗІ у всіх країнах світу ідентичні - за призначенням, за цілями, за технічними засобами, за інфраструктурою але відрізняються лише організацією їх функціонування (медицина, освіта, енергетика і ін...)! Призначатися для впровадження в Україні передового досвіду.
-Для призначення НЕукраїнця в виконавчу владу України він також має стати НА ЧАС роботи ТИМЧАСОВИМ СПІВгромадянином України (тобто, лише - на час роботи в Україні).ВСІМ світом же ж визнаються РІЗНІ типи паспортів України (загальний внутрішній паспорт; загальний паспорт громадянина для виїзду за кордон;дипломатичні та службові паспорти для працівників МЗС та уряду;
посвідчення особи моряка) Чому ж і Україна не може стати першою в світі, яка запровадить різні типи статусів визнає у себе дома для власних СПІВгромадян)?
-При цьому я підтримую намагання, бажання діаспори в різних країнах світу ( і української -з різних країн світу) стати не лише ментально, але і юридично ближчими до своєї пра-Батьківщини! І Україна в цьому має їм посприяти введенням і наданням статусу СПІВгромадянина! Та наданням відповідного паспорта. При цьому, слід буде внести в Конституцію України відповідні поправки.
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12.06.2020 11:01 Відповісти
Конституцію почитати у Кулєби часу не було?
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11.06.2020 23:53 Відповісти
У нас взагалі Закон працює? По Конституції - одне громадянство. Ті хто накупив паспорти - поза Законом. Що ви там змінювати зібрались і для кого?
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11.06.2020 23:56 Відповісти
Алле , Вася , объясни почему я как украинец не могу быть гражданином Украины и Дании? Просто двойное гражданство сделать для этнических украинцев и точка .
И ещё , конституцию Украины писали ее враги коммунисты .
Почему нельзя по конституции лишить гражданства эмигранта за криминал или за терроризм?
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12.06.2020 01:12 Відповісти
"Если закон один раз подмять, потом другой раз, потом им дырки в следствии затыкать, как нам с тобой будет угодно, то это уже не закон будет, а кистень." ... https://www.youtube.com/watch?v=wmObp3gwvbc (с)
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12.06.2020 03:21 Відповісти
"объясни почему я как украинец не могу быть гражданином Украины и Дании?"

Я поясню. Потому, что ты выбрал для себя и своих детей новую Родину - Данию, в Украине ты жить не собираешься, а потому и права голосовать на украинских выборах у тебя не должно быть - потому, что ты не будешь ощущать на себе последствия этого выбора.
Кроме того - нельзя присягать на верность сразу двум государствам, ибо принося присягу второй раз - ты автоматически предаешь первую и отказываешься от первой.
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12.06.2020 12:10 Відповісти
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
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12.06.2020 01:29 Відповісти
Що за маячня ? Чому якість там Иван с раші може голосовати і бути дипутатим , а я українець ні ?
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12.06.2020 01:48 Відповісти
Чому мої права українця мою обмежуватися в Україні , тоді як других національностей ні ?
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12.06.2020 01:51 Відповісти
Не плутайте національну приналежність з громадянством, сер ...
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12.06.2020 10:52 Відповісти
Чому це кацап може бути депутатом чи голосувати? Навпаки, всім їм буде заборонено як голосувати так і бути депутатами.
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12.06.2020 01:58 Відповісти
Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати? Тварина
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12.06.2020 06:17 Відповісти
Якому народу ця падла давала присягу? На буцигарню юду
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12.06.2020 06:15 Відповісти
Только одно гражданство - идёт кулеба в дупу с двумя.
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11.06.2020 23:56 Відповісти
Алле , Вася , объясни почему я как украинец не могу быть гражданином Украины и Дании? Даёшь двойное гражданство только этническим украинцам ?
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12.06.2020 01:13 Відповісти
Santa Discovery

Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати? Тварина обрізана
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12.06.2020 06:18 Відповісти
Если одновременно объявляют всеобщую мобилизацию Дания и Украина, Вы в одной из этих стран автоматически станете преступником.
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12.06.2020 07:45 Відповісти
ты приведи причины из-за которых ты предаешь родину. а мы посмотрим, насколько они важные и необходимые...
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12.06.2020 08:28 Відповісти
Сам ты вася, а я Игорь. Пока у власти в Украине антиукраинская цветная быдлота олигархов-паразитов о двойном гражданстве могут базлать только олигархи-паразиты и их холуи.
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12.06.2020 08:55 Відповісти
Козак теж має мати наше громадянство?
А Кулеба?
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11.06.2020 23:59 Відповісти
А сбалансированное двоеженство и двойную прописку тоже можно организовать? Или ка вы ето представляете, что один человек присягнет сразу двум государствам и будет смотреть на чьей стороне сейчас выгоднее воевать? Если двойное гражданство ето уже нормально то я имею полное право иметь две- три жены по каждой на новый паспорт.
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12.06.2020 00:02 Відповісти
Думал, что меня нельзя чем либо удивить, как я заблуждался... Оказывается можно...
Просрали страну, просрали....
Господам все, а рабам Закон!
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12.06.2020 08:26 Відповісти
З подвійним громадянством - тільки мати право платити податки.
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12.06.2020 00:02 Відповісти
Нафіга?
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12.06.2020 00:03 Відповісти
А нафіга тоді громадянство України?
Плати податки в Україні, як що живеш в інший країні і служишь її інтересам.
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12.06.2020 00:06 Відповісти
Повторюю питання нафіга подвійне громадянство?
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12.06.2020 00:30 Відповісти
можно манипулировать с цифрами населения. а так человек берет другой паспорт и его надо уже считать как нерезидента.
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12.06.2020 08:32 Відповісти
Земельки украинской хочется...
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12.06.2020 00:07 Відповісти
Кулеба, не ламай здесь дурочку. Мы же все понимаем что все делается сейчас сепаров получивших кацапские паспорта. А так же для боевиков которые приехали с кацапстана на окупированные территории и уже здесь бросили корни, а не для двух-трех якобы французов-гастарбайтеров. Тем более им теперь нах. нужны украинские паспорта если они стали гражданами ЕС.
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12.06.2020 00:07 Відповісти
Зелень вперто просуває своє.Кулеба про подвійне громадянство: Потрібно знайти збалансоване рішення для українців за кордоном - Цензор.НЕТ 6937
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12.06.2020 00:15 Відповісти
А еще сказали на Прямом во время марафона по безвизу, что при таком раскладе отменят безвиз.
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12.06.2020 00:20 Відповісти
Я был послом в Страсбурге, во Франции и работал с укранцами, которые уже перешли во французское гражданство, потому что не могут иметь два паспорта, но передавали деньги, а в ордло Ты был, где сотни тысяч украинев имеют рашистские и украинские паспорта .???
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12.06.2020 00:21 Відповісти
Пліснява, вчіть Конституцію.
Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство.
Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. ...
Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, є підставою для втрати громадянства України.
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12.06.2020 00:22 Відповісти
ЧТО ЕГО ИСКАТЬ?!!
Просто запретить занимать ЛЮБЫЕ должности в гос-учереждениях, ВСУ и в выборах!
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12.06.2020 00:24 Відповісти
В силових структурах і навчальних закладах типу шкіл і дитячих садків. В вищих можна, там вже студенти хоч трохи але думають.
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12.06.2020 01:33 Відповісти
раз у 2 тижні до моєї дитини та багатьох інших, приїздять спеціалісти з Ізраілю на коригування реабілітаційної програми навчання після загального щеплення російською вакциною у 2013-2014 році. Так, віддаю більшу частину зарплатні за це, бо українських аналогів немає якісної реабілітації РАС і вони можуть залишитися поза законом?
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12.06.2020 07:23 Відповісти
Вам допомагають громадяни Ізраілю. Приїздять як громадяни Ізраілю.
У чому проблєма ??
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Тобто "вид на жительсто" ніякого громадянства
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12.06.2020 06:21 Відповісти
Зелена пліснява іде вжопу.
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12.06.2020 00:28 Відповісти
Гнати з влади бидло з двойним громодянством.Це вори,які в тяжкий час втечуть або до кацапії,або до Ізраїлю.
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12.06.2020 00:33 Відповісти
це дійсно першочергове питання для воюючої країни
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12.06.2020 00:35 Відповісти
Не надо нам тут туфту втирать.
Для того, чтобы дить заграницей достаточно иметь разрешение на ПМЖ (постоянное место жительства).
Эти граждане сами сделали свой выбор и отказались от украинского гражданства.
Помогать свой родине можно и с другим гражданством.
НЕ НАДО ПРОТЯГИВАТЬ ЗАВЕДОМО ПРЕСТУПНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РАЗРУШИТ УКРАИНУ !!!!
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12.06.2020 00:43 Відповісти
Как именно это разрушит Украину?
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12.06.2020 06:00 Відповісти
Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
Громадянство це і права і відповідальність.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
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12.06.2020 06:25 Відповісти
власть предателей и кацапов -украинским там и не пахнет
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12.06.2020 00:49 Відповісти
почему я как украинец не могу быть гражданином Украины и Дании?
Даёшь двойное гражданство только этническим украинцам ?
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12.06.2020 01:15 Відповісти
Santa Discovery

Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
Громадянство це і права і відповідальність.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
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12.06.2020 06:26 Відповісти
Вообще-то это похоже на архаизм: большинство цивилизованных стран позволяют иметь другие гражданства. Многие путают с понятием "не признают двойное гражданство". Да, это другое. Не признавать - означает относиться к человеку исключительно как к своему гражданину, другие гражданства эти страны просто не волнуют, их как будто не существует.

А вот запрещать, это не многие практикуют. Китай вроде, Австралия раньше запрещала, но вроде запрет отменили.
Действительно, почему бы не заиметь в свои граждане миллионы украинцев за рубежом? Вон кацапы и мадьяры силой всучивают людям своё гражданство, а вот логику Украины я не понимаю. Само собой, гражданам Газпромии украинское гражданство не давать, по крайней мере пока не откажутся от кацапского.
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12.06.2020 05:59 Відповісти
Santa Discovery

Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
З трьома паспортами кому будеш служити?
Голосувати за українофобів, за іноземну агентуру каломоського
з 3 паспортами ?
Будучи депутатом,чиновнико інтересам якої країни служити,розвідкам якої держави?
В інтересах московських фашистів?
Юдейської мафії ?

Громадянство це і права і відповідальність перед державою і держави перед громадянином.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
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12.06.2020 06:37 Відповісти
"большинство цивилизованных стран" - это ложь.
Двойное гражданство в международной практике других государств мира также не является распространённым. Как правило, оно применяется на основе особого договора между двумя странами, связанными историческими узами.
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12.06.2020 08:39 Відповісти
большинство цивилизованных стран позволяют иметь другие гражданства - брехня ..
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12.06.2020 10:58 Відповісти
Когда власть нарушает законы и конституцию она выигрывает сражение с громодянами загоняя их в стойло. Дальше будет только кнут и быдло, когда покончат с законами.
Война с властью за законы самая блогородное занятие.
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12.06.2020 06:31 Відповісти
Пнх за поребрик кацапосмєрдящєє
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12.06.2020 06:38 Відповісти
Иметь два гражданства это удобно и выгодно.
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12.06.2020 06:46 Відповісти
https://censor.net/user/468636?

А по моему просто Зал.па с Большой Буквы...
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12.06.2020 07:43 Відповісти
Кому вигідно ?
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12.06.2020 10:59 Відповісти
На данном этапе это просто борьба за электорат. С этой пророссийской властью
можно получить результат противоположно ожидающий. С каким вторым гражданством будет большинство и так понятно.
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12.06.2020 07:32 Відповісти
миллионы украинцев выехали за границу, стали гражданами других государств / А ещё больше миллионов украинцев не выехали за границу, не стали гражданами других государств.Они воюют на фронте и работают в тылу. О них и надо заботиться слугам народа Коломойского. Такие как граждане Израиля депутаты ВР Рабинович и Куницкий уже позаботились о себе сами. Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву/ В 2014 году кандидат в нардепы от «Слуги народа» Куницкий заявил, что «Крым - это Россия». / Куницкий много раз ездил в РФ по израильскому паспорту.
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12.06.2020 08:23 Відповісти
Иметь гражданство страны, которая захватывает твои территории,и претендует на захват новых по крайней мере странно. Всем ведь понятно, что речь идет о странах-соседях, которые не прочь оторвать от Украины "кусочек", и главный зачинщик здесь российская империя.
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12.06.2020 08:38 Відповісти
А для иностранцев в ВР, АП и КМ уже нашли решение?
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12.06.2020 08:52 Відповісти
Всі шукають рішення і ніхто не бажає виконувати Конституцію та закони. Прямо рєшали якісь.
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12.06.2020 09:27 Відповісти
А в чем вообще важность этого закона? Сейчас вроде бы как запрещено двойное, но за это не предусмотрены никакие санкции и ничто не мешает его получить.
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12.06.2020 09:54 Відповісти
тому що раптово населення України стане 180 млн і всі проголосують за підпорядкування мордовії
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12.06.2020 12:50 Відповісти
А что сейчас мешает получить рос паспорт? Было бы желание.
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12.06.2020 13:55 Відповісти
Сначала надо наказать всех тех, кто получил 2-е гражданство, которое незаконно в Украине. Во всяком случае вывести из ВР и КМ всех людей имеющих второе гражданство. А потом можно уже и разрешить второе гражданство.
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12.06.2020 10:28 Відповісти
 
 