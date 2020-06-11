Кулеба про подвійне громадянство: Потрібно знайти збалансоване рішення для українців за кордоном. ВIДЕО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що потрібно знайти збалансоване вирішення питання про можливість запровадження подвійного громадянства в Україні.
Про це він заявив в ефірі 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Що стосується подвійного громадянства. Це питання викликає дискусії, є певні люди, які підтримують цю ідею, які не підтримують. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення, тому що у нас від початку 90-х років, коли приймалася Конституція і вводилося правило про єдине громадянство, ситуація в корені змінилася", - зазначив Кулеба.
Міністр зазначив, що за цей час мільйони українців виїхали за кордон, стали громадянами інших держав, але досі допомагають Україні та бажають також залишатися її громадянами.
"Я був послом у Страсбурзі, у Франції і працював з українцями, які вже перейшли у французьке громадянство, тому що не можуть мати два паспорти, але передавали гроші, волонтерили і підтримували Україну. Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?", - висловився Кулеба.
Водночас чиновник підкреслив, що подвійне громадянство неприпустиме для державних службовців та представників влади. Також міністр зазначив, що не йдеться про подвійне громадянство з державою-агресором.
"Я як міністр закордонних справ, як людина, яка бачить цю проблему, хочу підкреслити, що ми в Україні повинні знайти збалансоване рішення для цього, щоб ці українці, які розсипані зараз по всьому світу, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною" , - сказав Кулеба.
Міністр додав, що така позиція щодо подвійного громадянства є його особистою думкою.
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Сегодня Зеленский уволил Шамшура.
Патріотъ потому что(с)
-Вважаю цю ідею НЕ вірною в Концептуальному плані! І не лише в Україні, але й в цілому світі!
-Це що, аналог того дикого атавізму, звичаю, що чоловік може мати по кілька дружин? Але це має місце лише там, де дружина не має рівних соціальних прав з чоловіками. Але ж світ вже вступив в еру гендерної рівності. Тоді чому жінка не може бути дружиною одночасно двох чоловіків? Бо нині на дворі - ера ЦИВІЛІЗАЦІЇ! Тому в цивілізованому світі сім'ї - МОНОГАМНІ.
- Чи можна ввести в Україні подвійне громадянство? Чи може всьому світу слід відмовитися від нього? А Україні- бути першопрохідцем у створенні і функціонування нового, більш цивілізованного інституту - створення статусу СПІВгромадянина?
-В зв'язку з тим, що людина НІКОЛИ не може фізично (бути, проживати, працювати,) в двох різних країнах ОДНОЧАСНО- узаконювати подвійне громадянство є очевидною ФІКЦІЄЮ - за своєю суттю! Це ніби узаконювати право мати одночасно дружину і коханку (чоловіка і коханця). Дико? Правда? Те саме і з громадянством - подвійне рівноцінним бути не може!
- Тому я пропоную запровадити інститут ( і паспорт) СПІВгромадянства! І Україна має стати піонером а цьому процесі і внести свій посильний внесок в розвиток цивілізації в світі! Треба ж, нарешті, хоч інколи, хоч колись, хоча б у чомусь... відзначитися позитивно!
- Що я пропоную, яку різницю в їх статусі? Статус СПІВгромадянина України надається представникам української діаспори і нікому інше! Тим діаспорянам, що проживають за кордоном має передбачати ЛИШЕ ДВІ відмінності!
1.СПІВгромадянин не матиме права бути обраним в будь-які виборні органи ВСІЄЇ ієрархії органів влад. Крапка! Бо ж тоді він мусить досконало знати, ЩОДЕННО займатися проблемами тієї території, депутатом якої він буде обраним (бо ж постійно проживає за кордонами України). Але має право працювати в любих представництвах України за кордоном (за місцем країни проживання) і йому може нараховуватися українська пенсія за час праці в них.
2. Може ПРИЗНАЧАТИСЯ в галузеві органи виконавчої влади, але лише якщо він визнаний фахівець цієї галузі в країні проживання. Оскільки всі ГАЛУЗІ у всіх країнах світу ідентичні - за призначенням, за цілями, за технічними засобами, за інфраструктурою але відрізняються лише організацією їх функціонування (медицина, освіта, енергетика і ін...)! Призначатися для впровадження в Україні передового досвіду.
-Для призначення НЕукраїнця в виконавчу владу України він також має стати НА ЧАС роботи ТИМЧАСОВИМ СПІВгромадянином України (тобто, лише - на час роботи в Україні).ВСІМ світом же ж визнаються РІЗНІ типи паспортів України (загальний внутрішній паспорт; загальний паспорт громадянина для виїзду за кордон;дипломатичні та службові паспорти для працівників МЗС та уряду;
посвідчення особи моряка) Чому ж і Україна не може стати першою в світі, яка запровадить різні типи статусів визнає у себе дома для власних СПІВгромадян)?
-При цьому я підтримую намагання, бажання діаспори в різних країнах світу ( і української -з різних країн світу) стати не лише ментально, але і юридично ближчими до своєї пра-Батьківщини! І Україна в цьому має їм посприяти введенням і наданням статусу СПІВгромадянина! Та наданням відповідного паспорта. При цьому, слід буде внести в Конституцію України відповідні поправки.
И ещё , конституцию Украины писали ее враги коммунисты .
Почему нельзя по конституции лишить гражданства эмигранта за криминал или за терроризм?
Я поясню. Потому, что ты выбрал для себя и своих детей новую Родину - Данию, в Украине ты жить не собираешься, а потому и права голосовать на украинских выборах у тебя не должно быть - потому, что ты не будешь ощущать на себе последствия этого выбора.
Кроме того - нельзя присягать на верность сразу двум государствам, ибо принося присягу второй раз - ты автоматически предаешь первую и отказываешься от первой.
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
Яку присягу будеш зраджувати? Тварина
Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати? Тварина обрізана
А Кулеба?
Просрали страну, просрали....
Господам все, а рабам Закон!
Плати податки в Україні, як що живеш в інший країні і служишь її інтересам.
Відповідно до статті 4 Конституції України в Україні існує єдине громадянство.
Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом. ...
Разом з тим, відповідно до пункту 1 статті 19 Закону України «Про громадянство України» добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, є підставою для втрати громадянства України.
Просто запретить занимать ЛЮБЫЕ должности в гос-учереждениях, ВСУ и в выборах!
У чому проблєма ??
Для того, чтобы дить заграницей достаточно иметь разрешение на ПМЖ (постоянное место жительства).
Эти граждане сами сделали свой выбор и отказались от украинского гражданства.
Помогать свой родине можно и с другим гражданством.
НЕ НАДО ПРОТЯГИВАТЬ ЗАВЕДОМО ПРЕСТУПНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РАЗРУШИТ УКРАИНУ !!!!
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
Громадянство це і права і відповідальність.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
Даёшь двойное гражданство только этническим украинцам ?
Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
Громадянство це і права і відповідальність.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
А вот запрещать, это не многие практикуют. Китай вроде, Австралия раньше запрещала, но вроде запрет отменили.
Действительно, почему бы не заиметь в свои граждане миллионы украинцев за рубежом? Вон кацапы и мадьяры силой всучивают людям своё гражданство, а вот логику Украины я не понимаю. Само собой, гражданам Газпромии украинское гражданство не давать, по крайней мере пока не откажутся от кацапского.
Ти падло интернаціональне інтересам якої країни будеш служити? Яку країну захищати зі зброєю в руках?
Яку присягу будеш зраджувати?
Громадянство це право обирати і бути обраним до влади,це право працювати в державних установах в інтересах країни громадянином якої ти є.
З трьома паспортами кому будеш служити?
Голосувати за українофобів, за іноземну агентуру каломоського
з 3 паспортами ?
Будучи депутатом,чиновнико інтересам якої країни служити,розвідкам якої держави?
В інтересах московських фашистів?
Юдейської мафії ?
Громадянство це і права і відповідальність перед державою і держави перед громадянином.
Це не зрозуміти обрізаним космополітам,міжнародним паразитам і зрадникам
Двойное гражданство в международной практике других государств мира также не является распространённым. Как правило, оно применяется на основе особого договора между двумя странами, связанными историческими узами.
Война с властью за законы самая блогородное занятие.
А по моему просто Зал.па с Большой Буквы...
можно получить результат противоположно ожидающий. С каким вторым гражданством будет большинство и так понятно.