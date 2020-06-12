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Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Росії в Харкові перед консульством РФ з'явився мурал з емблемою Департаменту контррозвідки, а в Києві, Львові та Одесі - тематичні бігборди.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Російським дипломатам шле привітання українська структура, яка успішно виявляє ворожу агентуру в Україні. Привітання з прозорим натяком", - написав журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео привітав громадян РФ зі святом, нагадавши про деклароване Росією 30 років тому прагнення до демократії і миру

Так, на муралі в Харкові художники зобразили емблему контррозвідки СБУ, на якому зображено орла, який тримає кігтями двоголову змію, і написано гасло "Aquila non captat muscas", що перекладається як "Орел мух не ловить".

"Біля російського посольства в Києві і консульств в Одесі і Львові з'явилися білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А в Харкові - хороший патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", - повідомили в СБУ.

Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки 01

Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки 02
Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки 03
Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки 04

Автор: 

Київ (19469) контррозвідка (470) Львів (3071) Одеса (5461) привітання (730) росія (65191) Харків (5605)


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Топ коментарі
+85
СЛАВА УКРАЇНІ !!!!!!!
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12.06.2020 09:43
+28
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Втрати російсько-окупаційних військ 11.06.2020 р. склали 16 осіб:
Безповоротні (200) - 8 (4 - 4 омсбр, 2 - 7 омсбр, 2 - 6 омсп).
Санітарні (300) - 8 ( 6 - 4 омсбр, 1 - 7 омсбр, 1 - 9 омсп ).
Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
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12.06.2020 09:48
+25
Вайсберг Пикчерс, Платинумфильм и Грин Филмс. Основателем всех трех является кипрская компания Green Family LTD, которая является соучредителем Квартала 95 в Украине, а ее конечными бенефициарами указаны Владимир Зеленский и его бизнес-партнеры.
Зєбуба
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12.06.2020 10:03
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https://donpatriot.news/odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut-shakhtari-video odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut- https://donpatriot.news/odyn-den-v-ordlo-z-odnoho-boku-vstanovliuiut-stelu-rosiia-z-inshoho-strajkuiut-shakhtari-video t.news/shakhtari-video
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12.06.2020 18:11 Відповісти
Помните как Министр МЗС Дещиця приехал в 2014 году под Посольство параши и вместе с протестующими кричал ПУТИН-*****))
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12.06.2020 20:10 Відповісти
я такое-же замутил на Плацу.боевой части ЗСУ.
для поднятия военнопатриотического духа...
командование частично не оценило(((
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13.06.2020 13:59 Відповісти
Насколько я помню его тогда почти сразу же уволили, чтобы кацапские нацисты не обижались на своих жертв.
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13.06.2020 15:15 Відповісти
Ну если говорить дипломатично - его перевели на другую должность, отправили Послом в Польшу.
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14.06.2020 14:10 Відповісти
Подарок путину ко Дню победобесия.
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12.06.2020 21:42 Відповісти
Агент кремля бубочка-зеленський не є президент України Неьки, він є зрадник, яких вішають з іншими зрадниками.
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13.06.2020 00:05 Відповісти
Кацапов сильно колбасит, когда им при поздравлении напоминают, что этот праздник был учрежден как "День Независимости России".
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13.06.2020 11:37 Відповісти
Очень "содержательные" фото и видео...О чем и для чего? Мурал видно плохо и прохожим и кацапам. Так что восторг наигранный.
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13.06.2020 12:41 Відповісти
Ось яка фигня, малята...
А при Порошенке даже пукнуть боялися в сторону Кремля...
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13.06.2020 13:47 Відповісти
вот когда палить начнем,вот при котором-и настоящий Гетьман!
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13.06.2020 13:57 Відповісти
а в Киеве ЕЩЕ ВИСяТ зашкваренные триколоры засРашки!!?
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13.06.2020 13:56 Відповісти
Вообще-то это какие-то детские игры в песочнице - вместо закрытия вражеских посольств и консульств (которые автоматически являются опорными пунктами кацапской разведки в Украине (и не только у нас) , введения визового режима с кацапстаном, запрета на ввоз любых кацапских товаров кроме критического импорта мы в ответ на то, что кацапские нацисты отжали у нас 7% территории, убили и покалечили десятки тысяч людей, украли у нас имущества и предприятий на десятки миллиардов долларов и т.д. ставим биг-борды и рисуем муралы под восторженные крики патриотически настроенной публики. Я понимаю, что решение почти всех этих вопросов зависит от политической воли руководства страны, а не от внешней разведки, но это явно не тот ответ оккупантам который позволит нам вернуть наши территории и предотвратит захват новых.
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13.06.2020 15:13 Відповісти
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