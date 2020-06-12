Орел стискає двоголову змію: дипломатів РФ в Україні привітали з Днем Росії бігбордами з емблемою української контррозвідки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Напередодні Дня Росії в Харкові перед консульством РФ з'явився мурал з емблемою Департаменту контррозвідки, а в Києві, Львові та Одесі - тематичні бігборди.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Російським дипломатам шле привітання українська структура, яка успішно виявляє ворожу агентуру в Україні. Привітання з прозорим натяком", - написав журналіст.

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Так, на муралі в Харкові художники зобразили емблему контррозвідки СБУ, на якому зображено орла, який тримає кігтями двоголову змію, і написано гасло "Aquila non captat muscas", що перекладається як "Орел мух не ловить".

"Біля російського посольства в Києві і консульств в Одесі і Львові з'явилися білборди з гербом контррозвідки Служби безпеки України. А в Харкові - хороший патріотичний мурал. Привіт від СБУ до так званого "Дня РФ", - повідомили в СБУ.





