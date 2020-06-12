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У нас щодня зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19: в Києві заповненість ліжок зросла з 35% до 46%, - Степанов. ВIДЕО

В Україні зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 днів у місті Київ заповнення ліжок, передбачених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, зросла з 35% до 46%. На 11% за 11 днів. У нас щодня зростає госпіталізація. Госпіталізуємо ми людей, які перебувають у важкому стані. Не вважайте, що це сухі цифри - це дуже важливо, це заради вашого здоров'я і вашого життя", - заявив Степанов.

"Я вам хочу розповісти, в якому вигляді я отримую ці цифри (про смерті пацієнтів з COVID-19. - Ред.): Жінка, 73 роки, мала супутні захворювання на цукровий діабет, перебувала на ШВЛ, Івано-Франківська область; жінка, 37 років, не мала супутніх захворювань, перебувала на ШВЛ; чоловік, 46 років, не мав супутніх захворювань. Це не просто статистика. Це конкретні люди, які вмирають кожен день, помирають від COVID-19", - додав Степанов, закликавши українців дотримуватися протиепідемічні заходи.

Також читайте: Сьогодні ухвалюватимуть рішення про можливе посилення карантинних заходів у Києві, - КМДА

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) смерть (6750) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Зрадофіли спочатку вимагали зняти карантин, а тепер почекають поки заповнюваність лікарень стане 100% і потім заверещать чому його так рано зняли.
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12.06.2020 10:01
+5
идите нах й со своим карантином, доиграетесь, что будет вам флойд под кабмином
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12.06.2020 10:04
+4
Закономірно.

Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
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12.06.2020 10:02
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Зрадофіли спочатку вимагали зняти карантин, а тепер почекають поки заповнюваність лікарень стане 100% і потім заверещать чому його так рано зняли.
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12.06.2020 10:01 Відповісти
ні..
вони звинуватять Владу у високій смертності і будуть вимагати повернення Порошенко взад.
пояснюючи ,що при Порошенко такого не було
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12.06.2020 10:08 Відповісти
И в чем не так?
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12.06.2020 12:01 Відповісти
Ты ********? ВВП на душу проседал только в 2015 году, по вине твоего работодателя, после только рост, даже в 2019, хотя и снижается динамика. В 20м будет спад очевидно и скорее всего был бы спад и без короны...
Только толку с того ВВП на душу, вон в той же рашке он вроде бы средний, но 90% населения с этого ничего не имеют.
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12.06.2020 21:54 Відповісти
Не считайте, что это сухие цифры - это очень важно, это ради вашего здоровья и вашей жизни", - заявил Степанов.
Степанов, а те, кто потерял здоровье и средства к существованию из за вашего дурантина, твою совесть не беспокоят ? Тогда какая разница, из за чего ухудшится здоровье и наступит нищета, от вируса или от карантина. Я предпочитаю иметь дело с вирусом, он более вменяем и понятен, чем ваши бестолковые дурантины.
Источник: https://censor.net/v3201571
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Ляшко уже заявил что рост кол-ва позитивных тестов связан с увеличением колва-самих тестирований.
Однако как он теперь объяснит рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - это тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?какой дурак в это поверит?
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12.06.2020 10:35 Відповісти
Закономірно.

Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
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12.06.2020 10:02 Відповісти
Во всех пригородных электричках такое. Они всегда были переполнены.
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12.06.2020 10:05 Відповісти
я пропонував...
Електричкам не відкривати двері на проміжних станціях у випадку ЗАГРОЗИ переповненості...

Нема на то іншої ради.
Людей треба вчити..
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12.06.2020 10:10 Відповісти
Может и камнем в стекло прилететь. Я бы не злил людей.
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12.06.2020 10:36 Відповісти
Так это после посиделок зедебила в кафе с кофем со своей бандой.А это его лохторат ,они ему верят.!
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12.06.2020 12:03 Відповісти
12-11=1 Результат першотравневих свят.
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12.06.2020 10:03 Відповісти
идите нах й со своим карантином, доиграетесь, что будет вам флойд под кабмином
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12.06.2020 10:04 Відповісти
"дурантинофіли", погрожуєте ?

пікетами самогубців ?
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12.06.2020 10:11 Відповісти
Кто-то врёт. Не бывает таких эпидемий.
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12.06.2020 10:04 Відповісти
Если они не искусственные.
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12.06.2020 10:07 Відповісти
Авторов всей афёры нужно помножить на ноль. Если человечество, конечно, хочет продолжить свой нелёгкий путь на этой скорбной планете.
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12.06.2020 10:14 Відповісти
А це для того і робиться, щоб продовжити свій скорбний шлях на цій планеті але не для всих....
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12.06.2020 10:20 Відповісти
Авторам всей этой афёры точно положен осиновый кол.
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12.06.2020 10:26 Відповісти
мокшазєблан вали на срамблєр там розповідай про фейки...
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12.06.2020 12:07 Відповісти
ещё один заслуженный эпидемиолог нарисовался.
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12.06.2020 10:26 Відповісти
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 10:20 Відповісти
Потому что полное отсутствие контроля, со стороны властей, за выполнением карантинных норм!
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12.06.2020 10:30 Відповісти
Властям не до этого, они бабло , выделенное на короновирус и карантин делят.
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12.06.2020 10:38 Відповісти
согласен! Где самый эффективный или дефективный министр рюкзаков ? Почему никто не выполняет законы в общественных местах и транспорте?Все заняты борьбой с порохом.
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12.06.2020 12:08 Відповісти
Погуляли?
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12.06.2020 11:03 Відповісти
Пора вже Кієв закрити!
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12.06.2020 11:19 Відповісти
И закрыть перевозки толп из пригородов в Киев.
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12.06.2020 11:30 Відповісти
Дивлячись на поведінку малоросів акакозадніц в магазинах і громадському транспорті - нічого дивного... "Акакозадніцанакакомязигєгаваріть" "зачємнасітьмаскіетавсьопроіскімасонав"...
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12.06.2020 12:06 Відповісти
 
 