У нас щодня зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19: в Києві заповненість ліжок зросла з 35% до 46%, - Степанов. ВIДЕО
В Україні зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19.
Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За 11 днів у місті Київ заповнення ліжок, передбачених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, зросла з 35% до 46%. На 11% за 11 днів. У нас щодня зростає госпіталізація. Госпіталізуємо ми людей, які перебувають у важкому стані. Не вважайте, що це сухі цифри - це дуже важливо, це заради вашого здоров'я і вашого життя", - заявив Степанов.
"Я вам хочу розповісти, в якому вигляді я отримую ці цифри (про смерті пацієнтів з COVID-19. - Ред.): Жінка, 73 роки, мала супутні захворювання на цукровий діабет, перебувала на ШВЛ, Івано-Франківська область; жінка, 37 років, не мала супутніх захворювань, перебувала на ШВЛ; чоловік, 46 років, не мав супутніх захворювань. Це не просто статистика. Це конкретні люди, які вмирають кожен день, помирають від COVID-19", - додав Степанов, закликавши українців дотримуватися протиепідемічні заходи.
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вони звинуватять Владу у високій смертності і будуть вимагати повернення Порошенко взад.
пояснюючи ,що при Порошенко такого не було
Только толку с того ВВП на душу, вон в той же рашке он вроде бы средний, но 90% населения с этого ничего не имеют.
Степанов, а те, кто потерял здоровье и средства к существованию из за вашего дурантина, твою совесть не беспокоят ? Тогда какая разница, из за чего ухудшится здоровье и наступит нищета, от вируса или от карантина. Я предпочитаю иметь дело с вирусом, он более вменяем и понятен, чем ваши бестолковые дурантины.
Источник: https://censor.net/v3201571
Однако как он теперь объяснит рост количества госпитализированных с пневмонией вследствие Ковида - это тоже следствие увеличения кол-ва тестируемых?какой дурак в это поверит?
Достатньо було подивитись на фотки з електрички "Ніжин-Київ"...
Електричкам не відкривати двері на проміжних станціях у випадку ЗАГРОЗИ переповненості...
Нема на то іншої ради.
Людей треба вчити..
пікетами самогубців ?