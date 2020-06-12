У нас щодня зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19: в Києві заповненість ліжок зросла з 35% до 46%, - Степанов. ВIДЕО

В Україні зростає госпіталізація пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 днів у місті Київ заповнення ліжок, передбачених для госпіталізації пацієнтів з COVID-19, зросла з 35% до 46%. На 11% за 11 днів. У нас щодня зростає госпіталізація. Госпіталізуємо ми людей, які перебувають у важкому стані. Не вважайте, що це сухі цифри - це дуже важливо, це заради вашого здоров'я і вашого життя", - заявив Степанов.

"Я вам хочу розповісти, в якому вигляді я отримую ці цифри (про смерті пацієнтів з COVID-19. - Ред.): Жінка, 73 роки, мала супутні захворювання на цукровий діабет, перебувала на ШВЛ, Івано-Франківська область; жінка, 37 років, не мала супутніх захворювань, перебувала на ШВЛ; чоловік, 46 років, не мав супутніх захворювань. Це не просто статистика. Це конкретні люди, які вмирають кожен день, помирають від COVID-19", - додав Степанов, закликавши українців дотримуватися протиепідемічні заходи.

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