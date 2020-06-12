Юрист Маслов заявив про поширення дезінформації у справі Шеремета: "Останнім часом рівень брехні зашкалює". ВIДЕО

Щодо справи Шеремета розгорнута медійна кампанія з масування потоком дезінформціі.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив юрист Леонід Маслов, який представляє захист Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає Цензор.НЕТ.

"У Справі Шеремета юридична складова дуже проста - троє підозрюваних, за версією слідства, нібито були на місці злочину і це підтверджується висновком експертизи ходи, яка є єдиним доказом, на якому будується все обвинувачення. З огляду на те, що цей висновок є не науковим, що межує з астрологічними прогнозами, враховуючи, що відсутня будь-яка розумна версія мотиву злочину, в справедливому суді досить легко спростовувати такі звинувачення. Але є ще медійна складова, коли суспільству йде масований потік дезінформації, масований потік неправдивих фактів щодо підозрюваних і того, що робило слідство весь цей час. Тут дуже складно спростовувати цю брехню, тому що це робиться в односторонньому порядку: в суді ми можемо відповідати, висувати свої версії, а в медіаплощині – ні. Останнім часом рівень брехні зашкалює", - заявив Маслов.

Маслов навів кілька прикладів подібної дезінформації: інформація про причетність підозрюваних до підриву електроопор на Херсонщині, заява президента України Володимира Зеленського про те, що його нібито запросили на брифінг (хоча заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що це була особиста ініціатива Зеленського), заяви Антона Геращенка про міну, знайдену в Антоненка, про професії підозрюваних, про докази слідства і проведені експертизи і ін.

Читайте також: Апеляційний суд відмовився звільнити Кузьменко з-під варти

"Коли люди починають дивуватися, що щось не те з особовим складом банди: дитячий хірург, медсестра-парамедик, Антон Геращенко жваво включає одну і ту ж завчену речівку:"А що є якась професія, якщо нею займається людина, то вона не може бути підозрюваним у вбивстві або вбивцею? Немає таких професій. І лікарі вбивають, і вчителі вбивають, і колишні військові". Ось він демагогічний фінт, який називається підміна тези - сказати абсолютну істину, яка нічого не спростовує. Наприклад, я не брешу, бо я на самокаті. Ніхто не стверджує, що дитячий хірург або парамедик, або вчитель музики ніколи не можуть вчинити злочин. Питання тільки в ймовірності цих подій і порівнянні їх з іншими. Ну чомусь так склалося, що голови РДА частіше розпилюють атракціони на металобрухт і крадуть цей металобрухт, ніж медсестри вбивають журналістів. Значно рідше вчителі музики сновигають по Києву з вибухівкою, ніж поліціянти ґвалтують людей у ​​відділеннях поліції. Імовірність того, що дівчина, герой війни, парамедик вб'є когось, стане маніяком значно менше, ніж те, що міністр внутрішніх справ буде кришувати гральний бізнес. Імовірність того, що всі ці троє, незнайомих між собою людей, одночасно збожеволіють і підуть вбивати незнайомого їм журналіста, така ж незначна, як зіткнення Землі з астероїдом в найближчі роки", - пояснив Маслов.

"Антоненко на час трагедії вже не жив біля місця злочину, не буває психологічної експертизи ходи, не міг Бірч підписати український висновок, не знаючи української мови, зі справи зник англійський текст його досліджень, рівно як з експертиз зникла згадка про те, що злочинець кульгав, що не підходило під справжнього Антоненка, рівно як зникли документи, долучені до провадження захистом", - акцентував Маслов.

Дивіться: Маршрут руху підозрюваних у справі про вбивство Шеремета не змінено, - Нацполіція. ВIДЕО

Також Маслов продемонстрував стенограми допиту свідків, що спростовує заяви глави МВС Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка про відмову підозрюваних від дачі показань і пройти поліграф.

"Щодо поліграфа - це верх нахабства", - акцентував юрист.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.