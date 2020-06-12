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Новини Відео Убивство Шеремета
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Юрист Маслов заявив про поширення дезінформації у справі Шеремета: "Останнім часом рівень брехні зашкалює". ВIДЕО

Щодо справи Шеремета розгорнута медійна кампанія з масування потоком дезінформціі.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ повідомив юрист Леонід Маслов, який представляє захист Андрія Антоненка, підозрюваного в справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, передає Цензор.НЕТ.

"У Справі Шеремета юридична складова дуже проста - троє підозрюваних, за версією слідства, нібито були на місці злочину і це підтверджується висновком експертизи ходи, яка є єдиним доказом, на якому будується все обвинувачення. З огляду на те, що цей висновок є не науковим, що межує з астрологічними прогнозами, враховуючи, що відсутня будь-яка розумна версія мотиву злочину, в справедливому суді досить легко спростовувати такі звинувачення. Але є ще медійна складова, коли суспільству йде масований потік дезінформації, масований потік неправдивих фактів щодо підозрюваних і того, що робило слідство весь цей час. Тут дуже складно спростовувати цю брехню, тому що це робиться в односторонньому порядку: в суді ми можемо відповідати, висувати свої версії, а в медіаплощині – ні. Останнім часом рівень брехні зашкалює", - заявив Маслов.

Маслов навів кілька прикладів подібної дезінформації: інформація про причетність підозрюваних до підриву електроопор на Херсонщині, заява президента України Володимира Зеленського про те, що його нібито запросили на брифінг (хоча заступник голови МВС Антон Геращенко заявив, що це була особиста ініціатива Зеленського), заяви Антона Геращенка про міну, знайдену  в Антоненка, про професії підозрюваних, про докази слідства і проведені експертизи і ін.

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"Коли люди починають дивуватися, що щось не те з особовим складом банди: дитячий хірург, медсестра-парамедик, Антон Геращенко жваво включає одну і ту ж завчену речівку:"А що є якась професія, якщо нею займається людина, то вона не може бути підозрюваним у вбивстві або вбивцею? Немає таких професій. І лікарі вбивають, і вчителі вбивають, і колишні військові". Ось він демагогічний фінт, який називається підміна тези - сказати абсолютну істину, яка нічого не спростовує. Наприклад, я не брешу, бо я на самокаті. Ніхто не стверджує, що дитячий хірург або парамедик, або вчитель музики ніколи не можуть вчинити злочин. Питання тільки в ймовірності цих подій і порівнянні їх з іншими. Ну чомусь так склалося, що голови РДА частіше розпилюють атракціони на металобрухт і крадуть цей металобрухт, ніж медсестри вбивають журналістів. Значно рідше вчителі музики сновигають по Києву з вибухівкою, ніж поліціянти ґвалтують людей у ​​відділеннях поліції. Імовірність того, що дівчина, герой війни, парамедик вб'є когось, стане маніяком значно менше, ніж те, що міністр внутрішніх справ буде кришувати гральний бізнес. Імовірність того, що всі ці троє, незнайомих між собою людей, одночасно збожеволіють і підуть вбивати незнайомого їм журналіста, така ж незначна, як зіткнення Землі з астероїдом в найближчі роки", - пояснив Маслов.

"Антоненко на час трагедії вже не жив біля місця злочину, не буває психологічної експертизи ходи, не міг Бірч підписати український висновок, не знаючи української мови, зі справи зник англійський текст його досліджень, рівно як з експертиз зникла згадка про те, що злочинець кульгав, що не підходило під справжнього Антоненка, рівно як зникли документи, долучені до провадження захистом", - акцентував Маслов.

Дивіться: Маршрут руху підозрюваних у справі про вбивство Шеремета не змінено, - Нацполіція. ВIДЕО

Також Маслов продемонстрував стенограми допиту свідків, що спростовує заяви глави МВС Арсена Авакова і його заступника Антона Геращенка про відмову підозрюваних від дачі показань і пройти поліграф.

"Щодо поліграфа - це верх нахабства", - акцентував юрист.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Зеленський Володимир (23832) Геращенко Антон (935) Маслов Леонід (56) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165) Дугарь Яна (122)


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Топ коментарі
+34
длинное видео - но я его посмотрел...
не оставил от следствия камня на камне....- и все аргументированно...
а ******** Геращенко вообще утопил в яме с его же геращенко дерьмом....
посмотрите....
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12.06.2020 12:11
+19
"Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации:

информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херонщине,

заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Геращенко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др."

Источник: https://censor.net/v3201607

Кто-то из двоих точно врет.
Но они вместе лепили это дельце.
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12.06.2020 12:08
+19
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:16
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"Маслов привел несколько примеров подобной дезинформации:

информация о причастности подозреваемых к подрыву электроопор на Херонщине,

заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что его якобы пригласили на брифинг (хотя замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что это была личная инициатива Зеленского), заявления Антона Геращенко о мине, найденной у Геращенко, о профессиях подозреваемых, о доказательствах следствия и проведенных экспертизах и др."

Источник: https://censor.net/v3201607

Кто-то из двоих точно врет.
Но они вместе лепили это дельце.
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12.06.2020 12:08 Відповісти
длинное видео - но я его посмотрел...
не оставил от следствия камня на камне....- и все аргументированно...
а ******** Геращенко вообще утопил в яме с его же геращенко дерьмом....
посмотрите....
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12.06.2020 12:11 Відповісти
короче.. невпих*ется невпих*емое...ну никак... а кому-то очень надо! а оно никак ))))
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12.06.2020 12:11 Відповісти
пруф ф студию.
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12.06.2020 12:16 Відповісти
ладно. давай я. речь идёт о сериале "Слуга нарида", т.е. это как минимум 2019 год. это https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/12/7234689/ тут . убийство Шеремета произошло 20 июля 2016 года. т.е. обсуждение "дестабилизации" (между прочим без убийства) происходило через три года после убийства Шеремета. и какой-то олень, типа тебя, додумался связать эти два события.
Юрист Маслов заявив про поширення дезінформації у справі Шеремета: "Останнім часом рівень брехні зашкалює" - Цензор.НЕТ 847
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12.06.2020 12:31 Відповісти
Дивно, добренький "дитячий лікар", яку нібито схопили ні за що, в 2019 році обговорює дестабілізацію і "Кієву ні памішаєт пари касєт із градов"
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12.06.2020 12:38 Відповісти
І що з того? Маніпуляція не більше. Так, якщо б не дай Бог, таке сталося, тупе столичне бидло з ресторанів, клубів та кафе задумалося, що країна у стані війни.
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12.06.2020 13:05 Відповісти
яку саме кандидатуру ?
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12.06.2020 12:25 Відповісти
где можно ознакомится с этой прослушкой?
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12.06.2020 12:33 Відповісти
Шо там з мінометною баржею, знайшли вже чи й досі на Дніпрі в очереті ховається?
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12.06.2020 13:14 Відповісти
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:16 Відповісти
Ну и отмазать от убийства ту самую расею, вина которой в убийстве Шеремета очевидна.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
Шеремет наступного дня після загибелі збирався передати десь півтора лімона єврів в свій благодійний фонд - вгадай з трьох разів хто найбільше всього не хотів, щоб гроші пішли із "сім'ї"
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12.06.2020 14:24 Відповісти
Точно, отмазать московию.
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12.06.2020 22:37 Відповісти
авакян і геращ - злочинці, на яких тавра нема де поставити.
От вони й мутять воду із патріотами, щоб довести, що "типа фсьо ж общєство такоє говьонноє, как і ми".
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12.06.2020 12:17 Відповісти
Для формування потрібного ставлення все ж давно є...
Юрист Маслов заявил о распространении дезинформации по делу Шеремета: "В последнее время уровень лжи зашкаливает" - Цензор.НЕТ 9714
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12.06.2020 12:19 Відповісти
Зеля хуже Овоща.
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12.06.2020 12:20 Відповісти
А Бацька?
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12.06.2020 12:22 Відповісти
мельче
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12.06.2020 12:22 Відповісти
Время расставит всё по местам.А что там с убийцами Бузины?.
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12.06.2020 12:26 Відповісти
не найдут, потому что украинцы дают им приют и помогают как могут за их доброе дело...
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12.06.2020 12:28 Відповісти
Ну "убийц" Шереметев нашли же. И хрен ты зомби-дебилам типа Mischa 3e4031c4 что докажешь.
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12.06.2020 12:32 Відповісти
миша это вата..., которое ждет путина...
я таким ничего не доказываю - только тролю...
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12.06.2020 12:37 Відповісти
Хорошо поёшь,не своим голосом.
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12.06.2020 12:39 Відповісти
С убийством Бузины то же самое: "нашли", а у "убийцы" оказалось алиби. Он в день убийства был на стрельбах, дай Бог памяти, в зоне АТО. И дело в суде развалилось. И какой тогда сделала вывод полиция? Лучше работать? Не. "Лучше" выбирать судью.
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12.06.2020 12:42 Відповісти
бузіну твого, чорти в пеклі *буть
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12.06.2020 12:47 Відповісти
Есть ньюанс: Бузину 100% убили свои. Т.е. убила русня. Незадолго до смерти его, как свинью, стали усиленно откармливать, лепить из этого говна "известного украинского журналиста с пророссийскими взглядами". А потом грохнули. С расчетом повесить убийство на добровольцев-АТОшников, и раздуть информационную кампанию. Но ничего у них не вышло, резонанса убийство не вызвало, от слова вообще. Сильно говнистым был материал. Тогда они стали искать другую кандидатуру, не такую одиозную, как Бузина. И нашли. Это был Шеремет. И обрати внимание - убийство снова повесили на добровольцев, АТОшников и волонтеров.
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12.06.2020 15:05 Відповісти
Ну, я б на місці адвоката саме так і казав. Робота у людини така.
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12.06.2020 12:27 Відповісти
Сегодня этих упакуют завтра за нас возмутся.
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12.06.2020 12:30 Відповісти
Багато тексту ні про що. І робить вигляд що всі навколо дурні і мають повірити в те, що підозрювані нікого не вбивали просто "тому що тому".
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12.06.2020 12:36 Відповісти
Ну воно помітно хто дурні.
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12.06.2020 12:39 Відповісти
Якщо справа Шеремета закінчиться НЕ обвинувальним вироком, а будь яким іншим рішенням (можливо звільнення обвинувачених у суді та волокита роками слухань по справі...) - це вирок Авакову, його слідчим, прокурорам, навіть слідчим суддям, які виносили безліч рішень та Зеленському за находження поряд та підтримку Авакова, кінець їх професійних та політичних карьєр, а може і гірше. ОТЖЕ - ніякого рішення суду, окрім обвинувального вирока, не буде. Це у обох випадках винуваті чи ні. Зараз йдеться про власні долі обох сторін і тут не до честі та совісті, тут виживання, або забуття.
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12.06.2020 13:32 Відповісти
Тільки після встановлення факту, що вбивці однакого зросту, а Антоненко вище Кузьменко на цілу голову, Зєлю, Авакова, Геращенко і всіх, хто фальсіфікував цю справу, треба було пакувати на два місяця з перспективою довгострокового терміну ув'язнення.
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали в лідери чергово російського шпигуна.
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12.06.2020 13:46 Відповісти
Висновок з усього цього на поверхні: Росія замовила Ріфмайстра за його гімн снайпера: "...тихо прийшов, тихо пішов...", - який надихнув наших бійців і став причиною кількох сотен, або навіть тисяч чорних мішків з добривами з Росії. Така популярність барда робила сумнівним подальшу агресію Росії, бо російське добриво масово відмовлялось їхати на Донбас і пакуватись у чорні мішки. От Зєля, Аваков, Геращенко, та інша шпигунська мерзота, і виконали завдання кремля, коли натягнули сову на глобус в справі Шеремета.
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12.06.2020 13:57 Відповісти
То все хєрня, мене цікавить мінометна баржа і гранати які намацали в трусах у Савченко. Нє, я не за Савченко чи Рубана, я тільки ставлю питання до якості слідства, яке зараз поклали під сукно. Теж саме з Поліщуком, Медведько та Завірюхою. Аваков давно вже дава зуба що, справа розкрита та, мабуть оббріхував людей. Вже не смішно згадувати історію зі Стерненком бо, вона показує, як можуть закривати, а потім знову витягувати та перекваліфіковути справи ті, хто не несе ніякої відповідальності за весь цей срач.
Тож, мабуть треба якось наводити порядок у владі. Крім нас цього ніхто не зробить. Але, тих хто пропонує просто всіх перевішати я особисто сприймаю або, як ідіотів, або, як провокаторів. Єдиний правильний шлях це, створення своїх реальних політичних партій.
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12.06.2020 14:04 Відповісти
 
 