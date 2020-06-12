УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13863 відвідувача онлайн
Новини Відео Убивство Гандзюк
4 765 16

У справі про вбивство Гандзюк з'явилися нові обставини, розслідування продовжено до 29 липня, - прокурор Сенюк. ВIДЕО

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня. Раніше прокуратура оголосила про його завершення і передачу справи в суд.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це розповів Андрій Сенюк, прокурор у справі вбивства Гандзюк.

"У зв’язку з новими обставинами, що виникли, прокурором прийнято рішення про продовження досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Воно було відновлене 11 червня", — сказав Синюк.

Він додав, що одному з обвинувачених у справі — Владиславу Мангеру — було вручене клопотання про зміну запобіжного заходу із заставу на тримання під вартою. Про задоволення цього клопотання прокурори проситимуть у суді, засідання якого розпочалося о 10:00.

Також читайте: Підозрюваний в організації вбивства Гандзюк Левін залишиться в СІЗО СБУ до липня, - прокурор Сенюк

Водночас рішення про поновлення досудового слідства стосується й іншого обвинуваченого — Олексія Левіна, але подальші інформацію щодо цього прокурор розкривати відмовився. Він лише зазначив, що виявлені факти засвідчили про "ризики", пов’язані з необхідністю зміни запобіжного заходу.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

24 січня на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Левіна, який розшукувався за підозрою в причетності до вбивства Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна. Пізніше суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Левіна (Москаленка).

16 лютого адвокати голови Херсонської облради Владислава Мангера - Дмитро Ільченко та Андрій Мурашкін - намагалися потрапити до в'язниці болгарського міста Бургас для зустрічі з підозрюваним в організації замаху на радницю мера Херсона Катерину Гандзюк.

11 березня Апеляційний суд у болгарському місті Бургас залишив чинним рішення суду першої інстанції - дозвіл екстрадувати Левіна в Україну. Сам підозрюваний у коментарі hromadske повідомив, що звертатиметься до ЄСПЛ із позовом проти Болгарії.

Також читайте: Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

16 березня літак з підозрюваним прибув в Україну з Болгарії. Наступного дня Печерський суд Києва взяв під варту до 2 квітня без внесення застави Олексія Левіна (Москаленка).

24 квітня СБУ завершила досудове розслідування у справі Гандзюк: організатори - Мангер і Левін. Тим часом, під Офісом Президента відбулася акція протесту проти "зливу" справи про вбивство Гандзюк. Активісти відстоюють продовження розслідування справи про вбивство Гандзюк: "Зеленський, вимагаємо пояснень! Венедіктову - у відставку".

Автор: 

розслідування (2270) Сенюк (6) Гандзюк Катерина (549) Мангер Владислав (185) Левін Олексій (68)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
есть крамольная мысль: зе-прокурорша может додуматься предъявить обвинение Кате Гандзюк и осудить заочно.
показати весь коментар
12.06.2020 12:20
+4
В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 791
показати весь коментар
12.06.2020 12:12
+4
омелян? чи хто там на бубу косо глянув?
показати весь коментар
12.06.2020 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В деле об убийстве Гандзюк появились новые обстоятельства, расследование продлено до 29 июля, - прокурор Сенюк - Цензор.НЕТ 791
показати весь коментар
12.06.2020 12:12 Відповісти
зима прошла - пора сажать
весна прошла - пора сажать
ну и так далее....
а кроме Пороха и Стерненко посадить-то и некого, да и не за что!
показати весь коментар
12.06.2020 12:15 Відповісти
угу, решта злодіїв свої
показати весь коментар
12.06.2020 12:26 Відповісти
Богдан появився...
показати весь коментар
12.06.2020 12:45 Відповісти
Тут як кажуть сам Бог велів. Не має більшого ворога, ніж колишній співучасник злочину, якого ти прокинув із часткою.
показати весь коментар
12.06.2020 12:48 Відповісти
Значить, Богдану приготуватися.... на лижі?
показати весь коментар
12.06.2020 15:18 Відповісти
так, або Зелі - у "копоршів"...
показати весь коментар
12.06.2020 15:37 Відповісти
омелян? чи хто там на бубу косо глянув?
показати весь коментар
12.06.2020 12:16 Відповісти
есть крамольная мысль: зе-прокурорша может додуматься предъявить обвинение Кате Гандзюк и осудить заочно.
показати весь коментар
12.06.2020 12:20 Відповісти
тема Порошенко не раскрыта...
показати весь коментар
12.06.2020 12:52 Відповісти
Ще одна безкінечна та безперспективна справа. Але, Аваков дуже видатний міністр.
показати весь коментар
12.06.2020 14:35 Відповісти
В смысле бесперспективное дело? Есть жертва, есть исполнители, есть заказчик.
В руках профессионалов дело очень даже перспективное. Было бы желание власти.
До этого, похоже, что дело хотели в суде развалить халтурным отношением следователей.
Но появились новые обстоятельства. Так что пока что ничего не ясно.
показати весь коментар
14.06.2020 10:46 Відповісти
ща на стерненко повесят...
показати весь коментар
12.06.2020 14:47 Відповісти
Я бы настойчиво попросил допросить авакова и порошенко по этому делу, размещение раскаленного паяльника в заднем проходе у этих голубков приветствуется
показати весь коментар
12.06.2020 15:54 Відповісти
100% окажется Богдан.
показати весь коментар
12.06.2020 15:58 Відповісти
всё правльно.
ну, и зрада, конечно же.
показати весь коментар
17.06.2020 01:51 Відповісти
 
 