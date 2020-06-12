Київ може повернути частину карантинних обмежень, якщо показник захворюваності на COVID-19 зросте, - Кличко. ВIДЕО

Якщо показник захворюваності досягне в Києві 24 хворих на 100 тис. осіб столиця буде змушена повернути частину обмежень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні цей показник становить 16 людей на 100 тисяч населення, - повідомив мер. - Відновлення обмежень стосуватиметься, перш за все, місць великого скупчення людей. – Роботи великих магазинів і торгових центрів, ринків, дитячих садочків та інших установ, де існує велика ймовірність зараження", - сказав Кличко.

Кличко також звернувся до правоохоронних органів більш суворо контролювати дотримання карантинних обмежень та безпеки організаціями, підприємствами та громадянами.

"Бо багато людей не дотримуються навіть елементарних правил. - Не носять маски, не тримають дистанцію, усіляко ігнорують загрозу. А потім будуть питати, а що ви зробили, аби ситуація не погіршувалася!", - наголосив мер столиці.

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