З початку доби ворог 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО

З початку поточної доби, 12 червня, найманці РФ в зоні проведення операції Об'єднаних відкривали вогонь чотири рази.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

На Луганському напрямку, у період з 05.00 по 07.00, російські окупаційні війська двічі обстріляли позицій українських захисників неподалік Луганського, при цьому використовуючи 82мм міномети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібрупротивник обстріляв наші позиції поблизу Верхньоторецького, а згодом в районі Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

На всі ворожі обстріли, українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.

Серед українських захисників бойових втрат немає.

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