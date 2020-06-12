З початку доби ворог 4 рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, - Міноборони. ВIДЕО
З початку поточної доби, 12 червня, найманці РФ в зоні проведення операції Об'єднаних відкривали вогонь чотири рази.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
На Луганському напрямку, у період з 05.00 по 07.00, російські окупаційні війська двічі обстріляли позицій українських захисників неподалік Луганського, при цьому використовуючи 82мм міномети, станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.
На Донецькому напрямку, з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібрупротивник обстріляв наші позиції поблизу Верхньоторецького, а згодом в районі Авдіївки застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
На всі ворожі обстріли, українські військові оперативно та жорстко відповідали з наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються.
Серед українських захисників бойових втрат немає.
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Корреспондент.net, Сегодня, 11:10