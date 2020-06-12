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Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активіст Сергій Стерненко прибув до Шевченківського райсуду, де має відбутися розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активіст Сергій Стерненко, якого підозрюють в умисному вбивстві і носінні холодної зброї, прибув до Шевченківського райсуду, де має відбутися розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Разом з тим, біля будівлі суду перебувають активісти, які прийшли підтримати Стерненка.

Також у будівлі суду і біля нього стоять посилені наряди правоохоронців. На вході в суд у журналістів відбирають антисептики і воду.

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Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 01
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 02
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 03
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 04
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 05
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 06
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 07
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 08
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 09
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 10
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 11
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 12

Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 13
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 14
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 15
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 16
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 17
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 18
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 19
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 20
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 21
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 22
Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 23

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців 24

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

суд (11683) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+10
Каегорично не раджу вчиняти судилище за самозахист над хлопцем. Резонанс буде вибуховим.
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12.06.2020 14:13
+9
Тримайся Козаче,ми допоможемо!

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 4015
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12.06.2020 14:13
+6
Зеленскому?
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12.06.2020 14:13
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20 лет крытой!
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12.06.2020 14:09 Відповісти
Зеленскому?
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12.06.2020 14:13 Відповісти
Кто танцует Стерненко в этой клоунаде???
подсказка простой АТОшник заваливший сепара уже бы давно выхаркивал легкие в СИЗО...
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12.06.2020 14:11 Відповісти
Так Петро таких 8000 пересаджав.
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12.06.2020 14:16 Відповісти
У хворій уяві розумово обмежанних.
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12.06.2020 14:23 Відповісти
я бы даже сказал "переложил", а не "пересажал"

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 660
где-то в козломордии...
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12.06.2020 14:23 Відповісти
Батальон "Торнадо" в полном составе. А что им "пришили"? Садо-Мазо которое собирал Матиос по всему интернет-пространству СНГ ?
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12.06.2020 14:54 Відповісти
На порносайтах з неграми Матіос скачував матеріали на торнадівців. Але судді навіть посоромились віддати на експертизу ці його таємні пристрасті
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12.06.2020 15:18 Відповісти
Свинособака опять унижаться приползла😂🌷
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12.06.2020 14:14 Відповісти
Антоша здрысни, не повторяй фейки.
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12.06.2020 14:14 Відповісти
Какие фейки, уголовное дело о крышевании наркоты было открыто в 2017.
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12.06.2020 14:24 Відповісти
Так продолжай Юрасик, чем оно закончилось? Я подскажу, дело развалилось. Менты не оригинальны, чуть что, шьют наркоту. Но не прошло.
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12.06.2020 14:28 Відповісти
Если бы тогда удалось посадить Стерненко в тюрьму за "наркоту", то Труханов уже был президентом ОНР. одессе второй раз повезло.
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12.06.2020 14:57 Відповісти
Каегорично не раджу вчиняти судилище за самозахист над хлопцем. Резонанс буде вибуховим.
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12.06.2020 14:13 Відповісти
Тримайся Козаче,ми допоможемо!

Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 4015
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12.06.2020 14:13 Відповісти
цирковое выступление "мальчика-патриота" в декоративных очёчках (для придания более жалобного вида)
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12.06.2020 14:14 Відповісти
прошлая версия вышла не такой популярной.
Стерненко прибыл на заседание суда по избранию ему меры пресечения. Под зданием суда усиленные наряды правоохранителей - Цензор.НЕТ 6377
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12.06.2020 14:15 Відповісти
А ты чьих будешь? Ты от петушария, ОтПиЗЖенных или казламордый?
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12.06.2020 14:17 Відповісти
"А ты чьих будешь?" (с)
сказала фразу крепостного нулевка под vpn.

P.S. Думать надо головой, а не хавать любое дерьмо, которым кормит медиа***дота
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Странно, что ты о голове пишешь, когда у тебя вместо неё дупа. Думающий блин.
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12.06.2020 14:24 Відповісти
ознакомился со списком твоих подписчиков.
Как у вас там погода в козломордии?
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12.06.2020 14:26 Відповісти
Посмотри в окно.
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12.06.2020 14:29 Відповісти
Кто организатор цирка???
Подсказка..клоунами являются представители СБУ (уголовка не их дело), клоуны МВС Авакова (возможно и адвокаты Стерненко)...И главный клоун ЕГО ЧЕСТЬ СУДЬЯ примкнувший к зеленой команде...
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12.06.2020 14:20 Відповісти
Стерненко хоть і молодий хлопець,але має гідність,на відміну від бігового Петра.
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12.06.2020 14:15 Відповісти
А правда шо вас раися пихает назад в Украину?😂🌷
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12.06.2020 14:23 Відповісти
100%
нарасийя - она такая..
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12.06.2020 14:30 Відповісти
Ты очередное подтверждение,что нароссия качественно делает только дол******
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12.06.2020 14:53 Відповісти
При Пете на этого Стерненко было 3 уголовных дела, там полный набор, и похищение и крышевание наркоты.
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12.06.2020 14:22 Відповісти
Я патріот, участник Майдана та Герой АТО, саме тому я підтримую Стерненко! Слава нації!
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12.06.2020 14:26 Відповісти
ОПаЗаЖопу вітає окупанта зі святом рашки, а запобіжний захід приймають до Стерненка?
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Не правоохранителей а опричников.
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12.06.2020 14:40 Відповісти
Путен приказал посадить. Портнов знает
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12.06.2020 15:17 Відповісти
У Стерненка лідерскі здібності, а перша заповідь окупанта - вбий, або ізолюй лідера захопленої країни.
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12.06.2020 15:28 Відповісти
Надя №2?
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12.06.2020 23:14 Відповісти
 
 