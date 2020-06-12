Стерненко прибув на засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу. Під будівлею суду посилені наряди правоохоронців. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активіст Сергій Стерненко прибув до Шевченківського райсуду, де має відбутися розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активіст Сергій Стерненко, якого підозрюють в умисному вбивстві і носінні холодної зброї, прибув до Шевченківського райсуду, де має відбутися розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Разом з тим, біля будівлі суду перебувають активісти, які прийшли підтримати Стерненка.

Також у будівлі суду і біля нього стоять посилені наряди правоохоронців. На вході в суд у журналістів відбирають антисептики і воду.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.