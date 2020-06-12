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"Нам не дають взяти води і запросити людей у зал", - Стерненко у Шевченківського райсуду Києва. ВIДЕО
Людей, які прийшли підтримати активіста Сергія Стерненка в Шевченківському рай суді Києва, не пускають у зал засідання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Стерненко під час виступу біля суду. Крім того, Стерненко сказав, що йому і його п'яти адвокатам дозволили взяти на засідання тільки дві маленькі пляшечки води.
Потрапивши в приміщення суду, люди почали скандувати вимогу пропустити їх у зал засідань.
Топ коментарі
+13 oleg1966
показати весь коментар12.06.2020 14:36
+10 Who’s Here
показати весь коментар12.06.2020 14:36
+7 Ksenia VB
показати весь коментар12.06.2020 14:41
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Його не судили по цій конкретній справі.... це правда.
але так і правильно, нарешті маємо зробити щеплення від ватяної мерзоти
.Ти так обізнаний у справі ..що навіть призвіще Стерненко не вірно пишеш .
преступление будет, если это докажет продажный или непродажный суд..
чтобы был суд, нужна подпись прокурора..
но прокуроры отказывались подписывать обвинувачення/підозру,
поки ватна прокурорша разом з акаківом не почали на них тиснути
і нарешті знайшли одного ..
попередній прокурор на 20-ти сторінках написав, чому з боку Стерненка не може бути порушень і долучив його до справи..
але фсбу і прорурори ховають цей документ
о титульных сортах ( как ты говоришь ) - в нашей стране неподсудны воры ( абсолютно) , бандиты ( если не совершают против власти ) , "гости" кавказа и закавказья , особенно чехи ,
те депутату вломили , и ниче никого не арестовали
чиновники всех ветвей
а что делать рядовому гражданину , когда к нему в дом забрались или ломятся преступники ?
на полицию надежды мало , особенно за городом
или на улице гопники в углу зажали , че делать , подскажи
и откуда ты знаешь сколько метров пробежал 5 или 100 , я вот не знаю , и выводам экспертиз не верю
стерненко я не знаю , но почему ты так против него топишь ? казачек засланный ?
петя не заважав акаківу просувати справу проти Стерненка..
порохоботи унікально тупі