"Нам не дають взяти води і запросити людей у зал", - Стерненко у Шевченківського райсуду Києва. ВIДЕО

Людей, які прийшли підтримати активіста Сергія Стерненка в Шевченківському рай суді Києва, не пускають у зал засідання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Стерненко під час виступу біля суду. Крім того, Стерненко сказав, що йому і його п'яти адвокатам дозволили взяти на засідання тільки дві маленькі пляшечки води.

Потрапивши в приміщення суду, люди почали скандувати вимогу пропустити їх у зал засідань.

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