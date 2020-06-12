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"П#дор шарієвський, завали хлібало своє. Шарій - п#дорас", - представників проросійського блогера прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО

Представників проросійського блогера Анатолія Шарія прогнали з-під будівлі Шевченківського райсуду, в якому проходить засідання у справі активіста Сергія Стерненка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, представників Шарія було двоє. Вони покинули територію, прилеглу до суду, в супроводі патрульних поліцейських.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Представників Шарія прогнали з-під главку СБУ в Києві: "Ви не журналісти, ви пропагандисти". ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

пропаганда (2802) суд (11683) Стерненко Сергій (384) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+45
Какая агрессия? Случайно ватник уронил телефон. Тремор после стекломоя
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12.06.2020 15:23
+42
Шавки прокацапські усе зробили щоб спровокувати на агресію проти себе...
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12.06.2020 15:20
+38
Если мы будем добрыми к таким как шмарий, и другим пророссийским силам, то Украина очень скоро будет в составе Раски Федераски!
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12.06.2020 15:31
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треба так розбивати табло щоб його теж треба було "ремонтувати" )))
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14.06.2020 12:13 Відповісти
Почему ни кто не сунул двоечку в бороду петушариевскому поцу, один на один, за углом, без полиции и прочих?
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12.06.2020 16:13 Відповісти
На це й розраховано.
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14.06.2020 07:56 Відповісти
Петушар- овцы конченные ублюдки.
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12.06.2020 16:16 Відповісти
Дякую небайдужим!
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12.06.2020 16:35 Відповісти
место петухам петушария - возле параши.
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12.06.2020 16:37 Відповісти
ватный Петушарий и его потаскуха уже 3 дня в своем гавнотелеграмканале кукарекают о каких-то "нападения и притеснениях".
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12.06.2020 16:39 Відповісти
Казалось бы, чего проще. Разоблачили бы 50-70% клеветы, которую несёт Шарий в своих клипах. Вывели бы его на чистую воду, как распространителя заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство честных Украинцев, и он бы пропал и затерялся вместе со своей партией. Но нет, ему подыгрывают, поднимают его рейтинг тем, что, тупо запрещают его каналы, играют на чувствах любопытства, о том, что запретный плод сладок. И цензор тоже не исключение. Помню мультик с Масяней, был тоже популярным, с рейтингом раздутым аналогичным способом.
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12.06.2020 16:44 Відповісти
Казарин вон уже доразоблачался, теперь сопли разводит.
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12.06.2020 17:48 Відповісти
Його вже неодноразово викривали на брехні. Ось хоча б тут https://censor.net/ua/resonance/3167451/feyiky_shariya_vykryttya_prorosiyiskogo_propagandysta
Але його адептам це не допомагає. Там ірраціональна закоханість у свого кумира.
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12.06.2020 19:30 Відповісти
Уже все все разоблачили, нет никакого таинства или загадок, связанных с деятельностью псевдо-блогера, ватника, украинофоба, педофила и просто подонка петушария. Имеющий МОЗГ найдет все ,что нужно.

https://censor.net/resonance/3138712/kak_shariyi_vypolnyal_zakazy_spetsslujb_rf_po_diskreditatsii_ukrainy_rassledovanie
На данный момент почти все уголовные дела против петушария в Украине закрыты по указанию Арсена Авакова. Существует договоренность между шарием и Аваковым. Пока петух шарий не пишет про Авакова, по нему не открывают уголовные дела. А статей там около 10 (предательство, госизмена, посягательство на территориальную целостность, клевета, сотрудничество со спецслужбами параши, педофилия и т.д.)
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12.06.2020 19:33 Відповісти
Вроде бы по указке портнова,а не авакова закрыли дела против шарика
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13.06.2020 09:33 Відповісти
да портнов сам "висит на крючке", кукарекает, пока закрыты уголовные дела против него и существует договоренности с ОП и коломойским.
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13.06.2020 11:15 Відповісти
Жаль в рыло не получил
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12.06.2020 16:46 Відповісти
Незважаючі на копів, я б не витимав та вмазав йому по шнобелю і розмазав би по пиці його шарїівський пафос в "юшку"! Ці пдрси не розуміють слова - тільки пздлну!
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12.06.2020 17:34 Відповісти
кремлевские шавки шария
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12.06.2020 17:05 Відповісти
Калечить их надо, а не просто прогонять. Они, если дорвуться до власти, устроят такие репрессии, что и Сталин обзавидуется. Это серьёзно.
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12.06.2020 17:28 Відповісти
А яким це чином вони дорвуться до влади? В них не більше шансів, ніж у Медведчука з його гоппоблоком.
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12.06.2020 17:42 Відповісти
Так само як і діючий президент 95 кварталу.
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12.06.2020 19:07 Відповісти
а три токи тому гадав що клоун буде призидентом?
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12.06.2020 19:21 Відповісти
Шарий с команды Моторола, Гиви, Захар... он ничем не лучше.
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12.06.2020 17:36 Відповісти
пєтуШарій-це відомий педофіл який згвалтував свою неповнолітню сестру! такому собачому лайну в Україні ніх.не світить.
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12.06.2020 18:19 Відповісти
В 2014 му році , в Донецьку та Луганську , не боялись триколору , та не прогнали ...
до чого привело вже бачимо зараз...
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12.06.2020 18:56 Відповісти
та вони николи там кацапятского аквафреша не боялися - завши боялися жовто-блакитного - і досі кіпятком ссуть як бачать.....
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12.06.2020 20:11 Відповісти
а от тепер вже до того е причіна....
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12.06.2020 20:17 Відповісти
Ви тараканів боїтеся? Впевнена що ні,але якщо вони у вас вдома заведуться,то будете виводить.Так і з шарієм.
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12.06.2020 19:22 Відповісти
це не страх, а звичайна огида...
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12.06.2020 23:36 Відповісти
чмошные промокашки чмошного педофила петуШария, который в свою очередь является мордатой рашистской промокашкой. ))
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12.06.2020 19:36 Відповісти
Підтримую !
І не соромно цьому піару мордою світити..
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12.06.2020 19:53 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…

Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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12.06.2020 19:57 Відповісти
Портнов, шарий, ленка бондаренка, бобкины-добкины. Всех на одну березу!
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12.06.2020 20:03 Відповісти
Чому то забута народна традиція кидати сволоту в сміттєвий бак?
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12.06.2020 20:43 Відповісти
А пророссійський тільки тому, що на російській балакає?
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12.06.2020 21:44 Відповісти
ти справді дурне, чи прикадаєшся?
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12.06.2020 23:24 Відповісти
кацавошка, а ти ващє бєз палєва
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12.06.2020 23:38 Відповісти
а шо сявка Толік? обурився вже "перешкоджанням журналістській діяльності"?
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12.06.2020 23:23 Відповісти
цю підорню вже неможна образумити, навіть бруківкою по голові. прокурватуру неможливо реформувати.тільки спалити дотла. разом з мусарнею і судом.
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13.06.2020 07:50 Відповісти
Украинский журналист «Радио Свобода», телеведущий «Суспильного» Павел Казарин, который недавно стал лауреатом премии имени Гонгадзе, после аннексии Крыма получил два российских паспорта. Об этом сообщил медиаэксперт Анатолий Шарий в видео на своем YouTube-канале, показав соответствующие документы.
29 апреля 2014 года в Крыму Казарин получил российский паспорт, а 8 июля 2014 года в Москве - российский загранпаспорт.
Шарий показал заявки на получение российского паспорта журналистом (от 27 марта 2014 года) и его отцом (от 6 апреля 2014 года).
«Это тогда, когда он рассказывал, что они все очутились в ужасе, агрессии и нереальности оккупации», - отметил медиаэксперт.
Также Шарий показал документ о получении Казариным российского загранпаспорта по своему внутреннему паспорту.
«Можете совершенно официально поздравлять пропагандиста с «Радио Свобода» Павла Казарина с Днем России», - отметил медиаэксперт.
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13.06.2020 08:25 Відповісти
Казарин получит "по ушам" и ответит на ряд вопросов - без сомнений. Но нельзя отрицать тот факт, что его тексты конкретно попадают в цель - у ваты рельно горят жопы.
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13.06.2020 11:17 Відповісти
почему у шмар за такое долгое видео еще целые зубы?
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13.06.2020 12:20 Відповісти
Які всі лояльні..! Прочто аж гидуюсь.. Я навіть на мить собі замислився що ,наприклад було б як би там знаходилися поряд з цими пі..ами та мусорами усього двоє-троє беззбройних бійців яких я знаю по нелегкій військовій долі і яких не показують на відео. Це про відношення.. Після того як оте запродане лайно двічі відкрило б пащеку - там мусори зразу лягли б без тями при спробі завадити.. це я просто ручаюся..А ті двоє покидьків за пів-хвилини просто були б забиті до смерті з потрощеними хребтами. Та ще й при прикритті облич - тих хто це зробив і не знайшли б потім. Я до того що суспільство абсолютно не поважає тих завдяки кому....І навряд люди поряд такі лояльні. Вони боягузи. Вони бояться мусорів та сабакова. Не просто так ці тварини апелюють до "поліції" бо сьогодні вона для них не загроза а захист - вони це добре знають. Це відпрацьовано. Мусори пєтуховича - на варті недоторканості прокацапського лайна. А люди вважають що покарати це сміття це не їх справа. Вони так..повз загорожку пройдуть..Це не їх діло. Краще бути сциклом ніж битим. Оцим й користується кацапська тварина пєтушарій. І добре користується. Працює..Бо суспільству НЕ СОРОМНО..
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13.06.2020 12:22 Відповісти
за разбитым телефоном неизменно следует разбитая голова и жизнь.
(ПС если не одумается)
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13.06.2020 13:37 Відповісти
уронить вместе с телеф,потом проверить трещин на е%%ле!+
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13.06.2020 16:12 Відповісти
Треба було і поліцаям наваляти...
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13.06.2020 20:33 Відповісти
власть ніяка,ость і вилазить всяка мерзота...
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14.06.2020 06:35 Відповісти
После того, как Шарий начал защищать украинофобов-рыгоаналов и "мочить" Саакашвили, Сенцова и др., не трудно догадаться кому служит этот хитропопый ватник.
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15.06.2020 08:56 Відповісти
Эти путинские п#дарасы специально все делают для того, что бы спровоцировать очередной бардак в Украине. Частично им это удается, потому что врагов Украины и долбо#обов в Украине немеряно.
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15.06.2020 09:40 Відповісти
Чорновил очень быстро попал в ДТП, а падла шарий до сих пор дергается. Доколе!!!
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15.06.2020 09:42 Відповісти
про петуШария и шариковцев:
Если вы избиратель партии петуШария, вы - говноед и дегенерат.

Если вы фанат блогера петуШария, вы - говноед.

Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.

Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.

Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.

Если вы не понимаете, что задача петуШария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
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19.06.2020 16:31 Відповісти
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