Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столична влада змусили власника демонтувати частину торгово-розважального центру, який незаконно зведено просто на дорозі.

Про це заявив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі! До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки завданих місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", - сказав Кличко.

За його словами, зрештою, місто змусило забудовника за власний рахунок прибрати з дороги "витвір будівельного, так званого креативу".

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"Учора надвечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини і також відновить там всю інфраструктуру, яка була пошкоджена", - зазначив Кличко.

За словами мера, комісію, яка перевіряє, направили на місце будівництва, як тільки стало відомо, що ТРЦ будують просто на дорозі.

"Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулося до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", – сказав Кличко.

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Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушено межі будівництва та пошкоджено проїжджу частину, а в дорожнє покриття вбудовано монолітну залізобетонну опору.















