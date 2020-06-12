Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Столична влада змусили власника демонтувати частину торгово-розважального центру, який незаконно зведено просто на дорозі.
Про це заявив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.
"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі! До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки завданих місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", - сказав Кличко.
За його словами, зрештою, місто змусило забудовника за власний рахунок прибрати з дороги "витвір будівельного, так званого креативу".
"Учора надвечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини і також відновить там всю інфраструктуру, яка була пошкоджена", - зазначив Кличко.
За словами мера, комісію, яка перевіряє, направили на місце будівництва, як тільки стало відомо, що ТРЦ будують просто на дорозі.
"Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулося до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", – сказав Кличко.
Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушено межі будівництва та пошкоджено проїжджу частину, а в дорожнє покриття вбудовано монолітну залізобетонну опору.
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Он у него и был с детства, читайте биографию.
А то что основная часть здания впритык к дороге - это как? Нормально разве?
Наверное, привлекли разведку, и внедрение шпионов. Иначе..., никак не обнаружишь.....
Ведь залезть на дорогу - это уже совсем брутал, поэтому и реакция пошла. Но ведь и вплотную к дороге-то, скорее всего, нельзя. Есть понятия "обочина", "тротуар", которые тоже не подлежат ни передаче в собственность / пользование, ни застройке. Для этого есть на план-схеме красные линии застройки (линии, за которые нельзя заходить при строительстве и проектировании). Часто участок частный, а использовать его на 100% нельзя, потому что красная линия не по границе участка проходит, а в глубине - потому что от дороги, от коммуникации и т.п. надо отступать.
Было бы интересно глянуть. Потому что, я думаю, архитектурные власти не могли не знать, что происходит - пошёл крик по Интернету, вынуждены были отреагировать. Но отреагировали скромно, там, где даже ежу понятно уже. А там, где надо схемы смотреть и сдвигать застройщика ещё дальше (а это дикие расходы на перепроектирование, пересогласование + демонтаж / монтаж) - скромно умолчали. Потом общественное внимание переключится на что-то другое и всё будет хорошо у застройщика.
Конечным бенефициаром является Яков Басс - отец Дениса Басса, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации.
В 2012 году соратник одиозного Леонида Черновецкого решил перебраться в Россию. Он несколько лет прожил в Москве и руководил российской компанией "Интурист". В начале 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.БОЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/kiyany/complaint/v-kieve-stroyat-ogromnyij-trts-pryamo-na-proezzhej-chasti-kto-za-etim-stoit.htm
Будешь заходить в торговый центр на Березняках а выходить где нибудь на Оболоне...