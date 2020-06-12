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Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Столична влада змусили власника демонтувати частину торгово-розважального центру, який незаконно зведено просто на дорозі.

Про це заявив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі! До того ж, фахівців "Київавтодору" спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки завданих місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію", - сказав Кличко.

За його словами, зрештою, місто змусило забудовника за власний рахунок прибрати з дороги "витвір будівельного, так званого креативу".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ТРЦ у Києві будують просто на проїжджій частині: радник Кличка обіцяє "публічно" розібратися. ФОТО

"Учора надвечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини і також відновить там всю інфраструктуру, яка була пошкоджена", - зазначив Кличко.

За словами мера, комісію, яка перевіряє, направили на місце будівництва, як тільки стало відомо, що ТРЦ будують просто на дорозі.

"Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації "Київавтодор" звернулося до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення", – сказав Кличко.

Також дивіться: Блогер показав, як "розв’язали" проблему з ТРЦ на проїжджій частині в Києві: Канти поставили під кутом, підсипали камінчиків. ФОТО

Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушено межі будівництва та пошкоджено проїжджу частину, а в дорожнє покриття вбудовано монолітну залізобетонну опору.

Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 01
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 02
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 03
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 04
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 05
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 06
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 07
Розташовану на дорозі в Києві частину ТРЦ почали демонтувати 08

Автор: 

Київ (19469) Кличко Віталій (3512) будівництво (3018) забудова (580) ТРЦ (296)


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Топ коментарі
+27
А почему б собственника за такое вопиющее попрание и неуважение вообще к гражданам, обществу и культуре не посадить?
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12.06.2020 15:56
+19
потому что венедиктова и зеленский занимаются посадкой волонтеров, патриотов и ветеранов АТО. им некогда, выполняют заказ кураторов из кремля
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12.06.2020 16:51
+15
этож надо было так построить...под наркотой наверно...
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12.06.2020 15:55
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этож надо было так построить...под наркотой наверно...
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12.06.2020 15:55 Відповісти
святая вера в наркоманию и честность застройщика?) Ага... В Рашке тоже верят, что Путин хороший, бояре плохие)
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12.06.2020 15:58 Відповісти
Так и есть. Еще Леня Космос начал строить. Сколько туда уже ушло миллиардов никто не знает и не скажет. И вообще то там по плану было трамвайное депо и конечная остановка. Построить сверху ТРЦ при етом сузив и так узкую дорогу ето уже полный треш
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12.06.2020 16:15 Відповісти
А почему б собственника за такое вопиющее попрание и неуважение вообще к гражданам, обществу и культуре не посадить?
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12.06.2020 15:56 Відповісти
потому что он поц!
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12.06.2020 15:59 Відповісти
потому что венедиктова и зеленский занимаются посадкой волонтеров, патриотов и ветеранов АТО. им некогда, выполняют заказ кураторов из кремля
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12.06.2020 16:51 Відповісти
А где на видео "демонтаж"?
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12.06.2020 16:01 Відповісти
На оболони таки подобную ***** построили, несмотря на протесты.
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12.06.2020 16:06 Відповісти
У него уже и явный кацапский акцент появился

==
Он у него и был с детства, читайте биографию.
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12.06.2020 16:11 Відповісти
Я в курсе. Смотри внимательно и слушай его интервью/выступления за последние 4-5 лет и ты все поймешь..Доктор..
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12.06.2020 16:14 Відповісти
Он не доктор а боксер, а вам нужно лекарство принять, вы забыли его на тумбочке.
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12.06.2020 17:46 Відповісти
Болван, не нужно и поздно переобуваться. Ты тормоз, поздравляю.
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14.06.2020 14:26 Відповісти
Ну да, це до виборів... Прикмета така.
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12.06.2020 16:03 Відповісти
Ту часть здания, которая "залезла" на дорогу, демонтируют.
А то что основная часть здания впритык к дороге - это как? Нормально разве?
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12.06.2020 16:08 Відповісти
Кличко из города делает курятник...
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12.06.2020 16:10 Відповісти
Не только впритык. Оно на дороге стоит все. По крайней мере тротуар заняли, а дорогу сузили.
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12.06.2020 16:17 Відповісти
Всего кусок разбирают? Взять застроить самую большую развязку, где и так не пропихнуться. Там все здание нужно разбирать, или вы не видите что оно все построено на дороге где и так пробки, А еще добавится дебилов которые в ето ТРЦ наедет и будут парковаться где попало.
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12.06.2020 16:13 Відповісти
ВСЕ МАЛО! ЩЕб хочь трошечки!
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12.06.2020 16:21 Відповісти
Да видео - бурение технологических отверстия в железобетонном перекрытии, а не "демонтаж". Демонтаж производится абсолютно другим оборудованием.
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12.06.2020 16:29 Відповісти
"Работники ДЭУ Святошинского района выявили нарушение границ строительства".
Наверное, привлекли разведку, и внедрение шпионов. Иначе..., никак не обнаружишь.....
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12.06.2020 16:22 Відповісти
емае там перднуть негде на этой развязке, сраная одноколейка вдоль базара что бы выехать со скоростного в софиевскую борщаговку или развернуться в сторону вднх. а эти ********* там прилепили ТРЦ вместо нормальной развязки
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12.06.2020 16:30 Відповісти
Каждое утро и вечер на етой развязке стоит двухкилометровая очередь машин. И ето они еще ТРЦ не запустили. А что будет когда в ТРЦ приедет куча посетителей на своих машинах и пешеходы начнут лазить через дорогу толпами? Там пздц. будет полнейший. Возможно казнокрады к етому пиз***цу и ведут чтобы начать выбивать деньги и землю на новую развязку вокруг етой развязки
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12.06.2020 18:53 Відповісти
Это так сделали перед выборами мэра, педалик надеется что еще раз будет мэром. На Героев Днепра с множественными нарушениями но так и оставили на самой развязке тц.
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12.06.2020 16:31 Відповісти
это как надо презирать свой город и своих горожан, что бы так с троить. по большому счету снести все нах за счет застройщика, а хозяина стройки на зону лет на 10. глядишь у мразей с большими бабками прыти то поубавится. ))))
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12.06.2020 16:31 Відповісти
И если под этим трц трамвай сойдет с рельс, а это будет, как его будут после ставить на рельсы, там ему и смерть.
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12.06.2020 16:32 Відповісти
та можеть интереснее -трамваи имеют обыкновение загораться - сгорит и трамвай и торговый центр и люди будут в плену - это конечно трэш такое построить!
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12.06.2020 17:19 Відповісти
Интересно было бы карты красных линий глянуть . . .
Ведь залезть на дорогу - это уже совсем брутал, поэтому и реакция пошла. Но ведь и вплотную к дороге-то, скорее всего, нельзя. Есть понятия "обочина", "тротуар", которые тоже не подлежат ни передаче в собственность / пользование, ни застройке. Для этого есть на план-схеме красные линии застройки (линии, за которые нельзя заходить при строительстве и проектировании). Часто участок частный, а использовать его на 100% нельзя, потому что красная линия не по границе участка проходит, а в глубине - потому что от дороги, от коммуникации и т.п. надо отступать.

Было бы интересно глянуть. Потому что, я думаю, архитектурные власти не могли не знать, что происходит - пошёл крик по Интернету, вынуждены были отреагировать. Но отреагировали скромно, там, где даже ежу понятно уже. А там, где надо схемы смотреть и сдвигать застройщика ещё дальше (а это дикие расходы на перепроектирование, пересогласование + демонтаж / монтаж) - скромно умолчали. Потом общественное внимание переключится на что-то другое и всё будет хорошо у застройщика.
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12.06.2020 16:42 Відповісти
Можно было построить там туннель в сквозь здание, как в Нью-Йорке.
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12.06.2020 16:53 Відповісти
Когда очередь дойдет до пр Маяковского??
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12.06.2020 17:01 Відповісти
Гениальная афера: OBOZREVATEL выяснил, кто стоит за строительством нового ТЦ на проезжей части в Киеве

Конечным бенефициаром является Яков Басс - отец Дениса Басса, экс-замглавы Киевской горгосадминистрации.
В 2012 году соратник одиозного Леонида Черновецкого решил перебраться в Россию. Он несколько лет прожил в Москве и руководил российской компанией "Интурист". В начале 2018 года стало известно о возвращении Дениса Басса в Киев. Бывший чиновник всерьез решил сосредоточиться на девелоперском бизнесе.БОЛЬШЕ ТУТ: https://www.obozrevatel.com/kiyany/complaint/v-kieve-stroyat-ogromnyij-trts-pryamo-na-proezzhej-chasti-kto-za-etim-stoit.htm
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12.06.2020 17:09 Відповісти
Мабудь не домовились один з одним...
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12.06.2020 17:31 Відповісти
Скоро улиц не останется ходить людям.
Будешь заходить в торговый центр на Березняках а выходить где нибудь на Оболоне...
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12.06.2020 17:31 Відповісти
Очень креативная избирательная кампания...
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12.06.2020 17:34 Відповісти
Так он всё равно очень близко к дороге.
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12.06.2020 17:34 Відповісти
Тю,а где же наши претенциозно-бурлескские киевляне будут отовариваться моднявыми шмотками,им нужно больше и больше торговых площадей.
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12.06.2020 17:42 Відповісти
Точно ТРЦ демонтують, а не дорогу?)
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12.06.2020 18:00 Відповісти
Сомалі через мацкваротих впопуасів акакозадніц
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12.06.2020 18:03 Відповісти
жлобство жлобов не имеет границ
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12.06.2020 19:19 Відповісти
А що там із зайвим поверхом,що прокурор Кулик собі надбудував?
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12.06.2020 23:12 Відповісти
Что за праздник лицемерия? Или Кличко не знает, что происходит на строительном рынке Киева? Этот чувак просто денег получил, чтобы закрыть на беззаконие глаза. Так в это же время в ещё десятке мест такое происходит, только пока не предано огласке. Чему радуетесь? Радуйтесь, когда следствие размотает все его тёмные делишки и обеспечит отдых надолго в коммунальной комнате на госхарчах.
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15.06.2020 17:51 Відповісти
 
 