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Тимошенко про меморандум із МВФ: Усе, що робив Порошенко, зараз продовжує робити Зеленський. ВIДЕО

Меморандум з Міжнародним валютним фондом є приниженням України і веде до втрати суверенітету.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, як були прийняті всі умови і МВФ видав Україні перший транш, до цього ні Україна, ні Верховна Рада не знали про зміст меморандуму з Міжнародним валютним фондом. В цьому меморандумі передбачено все, що називається втратою українського суверенітету.

Тут замість того, щоб повернути уряду право управляти об'єктами державної власності, державними монополіями, посилюються наглядові ради, де у нас 80-90% становлять іноземці. Замість того, щоб закрити корупцію на митниці, в податковій, закрити тіньову сферу, ми розпродуємо Україну. Цей меморандум є приниженням України, тому що до України тут ставляться, як до країни третього світу з якою не радяться і нічого не обговорюють, а по суті, вводять зовнішнє управління в усі сфери нашого життя", - сказала Тимошенко.

Також читайте: Експрем'єри Тимошенко і Гончарук посперечалися про користь співпраці з МВФ: "Ви маніпулятор, а ви ставленик зовнішніх фінансових спекулянтів". ВIДЕО

На думку політика, президент Зеленський продовжує політику президента Порошенка, і документ підписаний з МВФ це підтверджує

"Про що говорить цей меморандум з МВФ? Все що робив Порошенко 5 років (жахлива медреформа, жахлива освітня реформа), все це триває. Заміни реальної влади в Україні не відбулося. Те що робив Порошенко, зараз продовжує робити новий президент, ми це бачимо сьогодні в меморандумі. Стратегія, запропонована в меморандумі МВФ, прямо суперечить тому, що декларував новий президент, коли йшов на вибори. А зараз стратегія, дії і навіть кадрова політика триває так, як це було попередні п'ять років", - підкреслила лідер "Батьківщини".

МВФ (3072) Тимошенко Юлія (4697)


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Топ коментарі
+87
...заявила тітонька,що напозичалась в МВФ найбільше серед всіх прем'єрів...
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13.06.2020 10:15
+45
была бы она сейчас президентом ставила бы очередной транш себе в заслугу
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13.06.2020 10:20
+43
Тимошенко про меморандум с МВФ: Все что делал Порошенко, сейчас продолжает делать Зеленский - Цензор.НЕТ 7712
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13.06.2020 10:14
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Таки Юлька має популярність на Цензорі. Наклепали вже 4 сторінки коментарів.
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13.06.2020 18:44 Відповісти
Спискок ,,своих,, жулькоботов тоже пополняешь,для награждения?
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13.06.2020 20:04 Відповісти
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13.06.2020 20:08 Відповісти
ор о внешнем управлении - любимая мантра ватноголового рассеянскага стада и части их ЗеБильных коллег в Украине, рашистские пропаГандоны очень стараются влить этот бред в девственные незамутненные мозги ватного и ЗеБильного стада.

теперь в этот нестройный хор включилась и баба жЮлька)

Нетрудно догадаться, что вся эта антиукраинская публика предпочла бы внешнее управление Украиной из кацапо-ордынскага кремля, что впрочем уже происходит при шмаркле и всей его квартальной шобле, в которой не только дерьмак и сам вислюк, но много кто ещё давние рашистские консервы.

И вот прорезался громкий глас совсем уж старой и давно вздувшейся кремлевской консервы бабы жЮли.))
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13.06.2020 18:50 Відповісти
Як би ж то. На жаль, зеленські калічать Україну.
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13.06.2020 19:55 Відповісти
Читая посты поклонников юли понимаю,что они еще слабоумнее поклонников голобородько. Именно поэтому бенины политтехнологи смогли использовать его яйца из корзины юли по полной программе.
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13.06.2020 20:00 Відповісти
всё, что делал Кучма, продолжал делать Ющенко, все , что делал Ющенко, продолжала делать Жуля, все, что делала Жуля, продолжал делать Янукович, всё, что делал Янукович продолжал делать Порошенко и Зеля. так точнее..
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13.06.2020 20:59 Відповісти
Когда это Юля была президентом?
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13.06.2020 22:38 Відповісти
У Пороха як політика мінуси є але вони не критичні.
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13.06.2020 22:59 Відповісти
Так она ,Тимошенко, сейчас не у власти, воровать деньги у МВФ не может....Ей остается только осуждать тех,у власти, кто это делает..
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13.06.2020 23:33 Відповісти
Та ти шо? довго думало, щоб висрати такий "перл"?
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14.06.2020 00:03 Відповісти
А ти шо думало? У человека который пишет "шо" явно проблемы с головой..
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14.06.2020 00:05 Відповісти
То й добре, що я "человек", а ти злодійська ботяра, безмозглий серун в інтернеті, вас треба винищувати, як гнид, ви вже задовбали всіх, тупі виродки.
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14.06.2020 00:51 Відповісти
Поцілуй цю сем.....тську мразоту в вареник з вишнею. Тимошенко мразь, місце тільки в буцегарні. А краще сучку комсомольську відразу на перегній, разом з бенею, тигипком та всіма дніпровськими пейсатими активістами Мразь топить до останнього,не зупиняється. Певно в іудейській труні є кармани. .
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14.06.2020 10:52 Відповісти
А еще если он гАласует за Тимошенку -- считай все пропало..розуму ни на гриш...
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14.06.2020 00:07 Відповісти
Вечная оппозиционерка часто говорит правильные вещи .но её брехливый имидж только убивает верное содержание. Какое же она ТРЕПЛО !??https://censor.net/comments/locate/3201781/019214e3-cc23-722a-9ef8-25942c567daeОтветить
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14.06.2020 13:02 Відповісти
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