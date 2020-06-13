Тимошенко про меморандум із МВФ: Усе, що робив Порошенко, зараз продовжує робити Зеленський. ВIДЕО

Меморандум з Міжнародним валютним фондом є приниженням України і веде до втрати суверенітету.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"До того, як були прийняті всі умови і МВФ видав Україні перший транш, до цього ні Україна, ні Верховна Рада не знали про зміст меморандуму з Міжнародним валютним фондом. В цьому меморандумі передбачено все, що називається втратою українського суверенітету.

Тут замість того, щоб повернути уряду право управляти об'єктами державної власності, державними монополіями, посилюються наглядові ради, де у нас 80-90% становлять іноземці. Замість того, щоб закрити корупцію на митниці, в податковій, закрити тіньову сферу, ми розпродуємо Україну. Цей меморандум є приниженням України, тому що до України тут ставляться, як до країни третього світу з якою не радяться і нічого не обговорюють, а по суті, вводять зовнішнє управління в усі сфери нашого життя", - сказала Тимошенко.

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На думку політика, президент Зеленський продовжує політику президента Порошенка, і документ підписаний з МВФ це підтверджує

"Про що говорить цей меморандум з МВФ? Все що робив Порошенко 5 років (жахлива медреформа, жахлива освітня реформа), все це триває. Заміни реальної влади в Україні не відбулося. Те що робив Порошенко, зараз продовжує робити новий президент, ми це бачимо сьогодні в меморандумі. Стратегія, запропонована в меморандумі МВФ, прямо суперечить тому, що декларував новий президент, коли йшов на вибори. А зараз стратегія, дії і навіть кадрова політика триває так, як це було попередні п'ять років", - підкреслила лідер "Батьківщини".