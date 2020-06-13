Експрем'єри Тимошенко і Гончарук посперечалися про користь співпраці з МВФ: "Ви маніпулятор, а ви ставленик зовнішніх фінансових спекулянтів". ВIДЕО
Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вступила в суперечку з експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком про користь для України співпраці з МВФ.
Суперечка стався в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+48 orionemc2 #371397
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+48 Андрей Левый1
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+45 Who’s Here
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Щоб стати "диаконом" потрібно пройти обряд висвячування, а не просити благословіння у священика надіти стихар. Зайвохромосомний, ти відстав від життя, майже, на 11-ть років:
https://censor.net/comments/locate/93228/0192183a-4bd5-726f-82ee-5e909d09ebd5
Усі претензії до "першоджерела":
https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
По-перше; Не вибачаю, тому що ти, фахівець по "пихвам" з заповідника вати - збрехав.
По-друге; Лайно - це ти, тому що "....Московського патріархату...." з великої літери.
https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
Прохожий подходит к милиционеру и говорит: "Хотите, я вам политический анекдот расскажу?"
Милиционер: "Но я же милиционер!"
Прохожий: "Ничего страшного - я вам два раза повторю!"
Ще раз: претензии к
https://censor.net/photo_news/93228/poroshenko_stal_diakonom_moskovskogo_patriarhata_i_prinyal_uchastie_v_krestnom_hode_fotoreportaj
Примитивно, но на многих работает.
Смотреть гадко.
Что касается существа вопроса, то здесь не так все просто. Это вообще не отдельный вопрос (сам по себе), он не может рассматриваться без экономической стратегии в целом.
Какая стратегия (экономический курс) будет выбрана, то и рншает нужность или бесполезность сотрудничества с МВФ.
У меня сложилось стойкое впечатление, что экономическая "стратегия" Украины за последние 15-20 лет это просирать, проедать и разворовывать кредиты неизбежно ведя страну к полной неплатежеспособности!
Почему только кредиты? всё что удается.
неизбежно ведя страну к полной неплатежеспособности!
Никуда не вели, просто пилили, а неплатежеспособность как-то сама образовалась. Для сбалансирования нужны усилия, а в разнос - само получается.
То вы недавно в Украине, тому ничего и не знаете...
- была проведена реприватизация крупнейшего металлургического комбината Украины «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C Криворожстали » (приватизация была проведена в 2004 году, без конкурса, компаниями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ахметова и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Пинчука ) - в октябре 2005, на открытом конкурсе, это предприятие было перепродано в шесть раз дороже, разница между приватизациями Криворожстали 2004-о и 2005-о годов составила 4 млрд долларов
- не допустила принятия законов, направленных на приватизацию крупным капиталом сельскохозяйственных земель Украины. Тимошенко выступила против продажи сельскохозяйственных земель Украины как отечественным олигархам, так и иностранным, тем самым стремясь способствовать развитию среднего и малого бизнеса;
- украинское государство возобновило контроль над киевским «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4,_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2) Арсеналом », харьковским «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC Турбоатомом » (монополист по производству турбин для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8 атомных электростанций ) и рядом других. Тимошенко не допустила приватизации таких стратегических предприятий как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC Укртелеком , «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4 Одесский припортовый завод »
- в разгар мирового экономического кризиса удалось не допустить https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BB%D1%82 дефолта страны, о неизбежности которого заявлял Президент Ющенко
- антикризисная поддержка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C горно -металлургического комплекса, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 аграрного сектора , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B химической промышленности , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE строительства
- недопущения спада производства в АПК
- возрождение высокотехнологичных и наукоёмких https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE производств , в частности, космического и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C авиастроения , обновления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE серийного производства самолётов марки Ан
- своевременная выплата https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 зарплаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 бюджетникам , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F пенсий и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F стипендий в кризисный период, доплаты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C учителям , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87 врачам и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C библиотекарям
- возврат средств https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82 вкладчикам проблемных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B банков
- стабильные https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84 тарифы на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 природный газ и на электрическую энергию для https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B населения
- получение Украиной 16 мая 2008 года полноправного членства во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Всемирной торговой организации
- начало https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B переговоров об https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%95%D0%A1 ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС , разработка путеводителя
- возвращение под государственный контроль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 нефтегазовых месторождений на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B шельфе Чёрного моря , которые в 2007 году https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0 правительство Януковича передало компаниям Ахметова и Фирташа
- основание института Правительственного уполномоченного по вопросам антикорупционной политики, принятие пакета антикоррупционных законов и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82 нормативных актов правительства
- увеличение помощи при рождении ребёнка
- бесплатное выделение около 6 тыс. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0 квартир очередникам
- выплата компенсаций вкладов в Сбербанке СССР более 6 миллионам граждан
- бесплатное оформление гражданам государственного акта собственности на земельные участки
- введение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5 внешнего независимого оценивания знаний для поступления в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 высших учебных заведений
- введение круглосуточной https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 подачи воды во https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львове , где была осуществлена масштабная реконструкция систем горячего и холодного водоснабжения
- закрытие игорного бизнеса
А хто має? А кем "працювала" "у уряді" ?
Что-бы просто понимали, кто такая эта аферистка...