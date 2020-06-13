Експрем'єри Тимошенко і Гончарук посперечалися про користь співпраці з МВФ: "Ви маніпулятор, а ви ставленик зовнішніх фінансових спекулянтів". ВIДЕО

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вступила в суперечку з експрем'єр-міністром Олексієм Гончаруком про користь для України співпраці з МВФ.

Суперечка стався в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

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