Керівництву податкової та митниці поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%, в разі невиконання їх буде звільнено, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО

У разі невиконання плану з надходжень до бюджету керівники податкової та митної служби будуть звільнені.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо реакції на виконання бюджету. Я відповідально заявляю, що план загального фонду державного бюджету травня виконаний на 100%. Очікуваний план червня буде також виконано. І ми очікуємо виконання бюджету 2020 року.

Керівництву податкової та митної служб поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Це їхня зона відповідальності. Якщо керівники податкової та митниці не впораються, вони будуть звільнені", - сказав Марченко.

Міністр заявив, що частина керівників регіональних податкових і митних служб вже звільнена.

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