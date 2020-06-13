Керівництву податкової та митниці поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%, в разі невиконання їх буде звільнено, - міністр фінансів Марченко. ВIДЕО
У разі невиконання плану з надходжень до бюджету керівники податкової та митної служби будуть звільнені.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо реакції на виконання бюджету. Я відповідально заявляю, що план загального фонду державного бюджету травня виконаний на 100%. Очікуваний план червня буде також виконано. І ми очікуємо виконання бюджету 2020 року.
Керівництву податкової та митної служб поставлено завдання збільшити планові надходження на 10-15%. Це їхня зона відповідальності. Якщо керівники податкової та митниці не впораються, вони будуть звільнені", - сказав Марченко.
Міністр заявив, що частина керівників регіональних податкових і митних служб вже звільнена.
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"...Папа, ти тєпєрь будєш мєньше піть?
Нєт, синок, ти тєпєрь будєш мєньше єсть"
Предлагают делиться...
Объясните этому дэбилу , что налоговая не стягивает налоги , а только смотрит за соблюдение законности оплати налогов гражданами .
Другими словами, есть закон , и граждане платят по закону эти налоги , а налоговая смотрит , что бы не нарушали этот закон .
А если не будут брать, - оключим газ! (с)
Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Справа в тому, що потрібні керівники в держаних органах влади, які уміють діяти в умовах кризи. Сьогодні таких нема у владі.
І саме головне, під час кризи потрібно затягнути ремні не лише народу, а і політикам, олігархам, державним службовцям......
І ще, менталітет міняється, коли бажає суспільство. Коли суспільство не бажає міняти менталітет, то те суспільство приречене на зникнення.
Я на бочке сижу,
бочка золотая.
нам коммуна надоела,
дайте Николая.
Люди не меняются. Наобещали большевики с три короба, и землю, и мир, и хлеб голодным. А оно не так, как обещали, получилось. Так и сейчас.
А тепер тому керівнициву треба за пару місяців вкрасти так щоб внукам хватило, - все одно ж звільнять.