"О Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю...": мами військовополонених, які пікетують ОП, отримали СМС від Мендель, але зустрітися з ними ніхто не зміг. ВIДЕО
Дружини і матері військовополонених, які проводили лежачу акцію під будівлею Офісу президента, отримали СМС від прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.
Як передає Цензор.НЕТ, волонтер Володимир Кошовенко опублікував відео спілкування з матерями військовополонених, під час якого одна з мам, Алла Макух, керівник ГО "Берегиня" (яке займається розшуком безвісти зниклих і звільненням військовополонених), зачитала СМС від Мендель:
"О Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю... Він уже має перебувати в комунікації з вами. Перепрошую, не мала можливості відповісти раніше. Ми сподіваємося, що просунемося у питанні допомоги".
Далі Алла Макух розповідає: "Я їй відповіла, що до нас так ніхто і не вийшов. І якби мамам пообіцяли зустріч із Володимиром Олександровичем, ми б припинили лежачий протест".
Матері вкотре звертаються до президента України, щоб той не ігнорував їхні вимоги щодо звільнення військовополонених. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки, за їхніми словами, їхніх рідних навіть не виносили на обмін, хоча вони перебувають у полоні з 2014 року, понад 2100 днів. Крім того, за словами рідних українських полонених, із ними відсутня будь-яка комунікація щодо питання обміну.
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а так как гидрант, то стойте за кого голосовали
Передивилася репортаж та інтерв'ю з Зє ще раз, бо ворога треба знати досконало
1. Зє готовий на будь-яку маніпуляцію, аби це вплинуло на суспільну думку. Будь-які етичні рамки йому невідомі, лишень би це було з користю для нього. Що історія про бажання захворіти на коронавірус, чи його хуцпа про відносини з західними лідерами - з однієї серії. Він навіть не розуміє, наскільки це цинічно.
2. Заклики зєлохтората "Ставайте з ним поряд та допомогайте!" нейтралізовані назавжди. Оно один вже наполегливо пропонував. Та й окрім ПП, чимало прикладів, коли якась професійна спільнота пропонувала кандидата на посаду зі свого середовища, але для зєкоманди ця фігура виявлялася незручною.
3. Зеленський дуже злопам'ятний на те, що зачепило його за живе. В загальному ж сенсі в нього пам'ять досить слабка, як, наприклад, в мене. Проте я це за своєю пам'яттю знаю та перестраховуюсь, перевіряю та уточнюю дані, ставлю собі мнемогічні якорі, а він на свою покладається.
4. Ще одна риса, яка мені знайома. Він легко вибачається, хоча за цим не стоїть справжнього каяття. Вага вибачення дійсно різна в різних людей. Вибачення ПП за фразу "Ато має тривати тижні" вартує дуже дорого, бо це наслідок тривалого внутрішнього протиріччя. Бо не його вина була в діях Росії. І він мав цілий стос виправдань. Проте він вирішив визнати це своїм прорахунком і вибачитися, і це не було легким вчинком.
Для Зє його типу вибачення за фразу про актрису німецького кіно не було варте нічого. Він не відчуває своєї провини. Це таке ж дешеве і пусте шоу, як стати на коліна на сцені. Це для ПП було символом. Для Зє за цим нічого не стояло, це просто епізод в шоу.
5. В Зє немає гідності. В нього є роздута гординя, що є причиною його надзвичайної заздрістності, а гідність та самоповага йому невідомі, через це ним дивовижно легко маніпулювати. Тому його так сильно чіпляють порохоботи, які б'ють прямісінько в його дуту гординю.
6. Він говорить про свою людяність, але це самоомана. Скільки разів цей "людяний" відвідав поранених в госпіталі за цей час? Скільки власних коштів він пожертвував на потреби слабких та незахищених? Що ним чи його дружиною зроблено для дітей-сиріт чи в сферв інклюзивної освіти? Знаєте, коли в останнє президент Зеленський зустрічався з родичами полонених? Рік тому.
То про яку людяність йде мова? Гріш ціна такій людяності. Крім обіцянок нічого немає.
7. Отут чисто мої відчуття, бо я не можу цього наразі достатньо обґрунтувати.
Зеленський скнара. Це той вид жадібності, коли людина шукає будь-які можливості користуватися чимось на халяву або за чужий рахунок. Така жадібність іноді властива людям з дуже бідних родин, які жили дуже скрутно все життя. Але Зеленський не з бідної родини. Скажімо, і не з багатої, але точно не з бідної. Можливо, це професійна деформація "аніматора по виклику", або щось, виховане в родині, але зараз він, мільйонер, користується халявою будь-де, навіть там, де він би навіть не помітив витрат.
8. І останнє. Він вважає себе дуже «прозорливим» у людях, думає, що в нього є чуття на людей. Це теж такий вияв гордині. Покладаючись на своє "чуття", він швидко наближує до себе людину, а розчарувавшись, безжально викидає її на сміття,, а ще й може помститися за своє розчарування.
Для прикладу, в ПП інше ставлення до людей. Він дуже довго придивляється до людини, спостерігає за її діями у різних обставинах, а перевіряє - роботою, тобто, дає певну ділянку роботи и дивиться на підходи до її виконання. Не стільки на результат, скільки на підходи. Якщо ж людина увійшла в ближнє коло і до неї виникає довіра, ПП її високо цвнить, і має статися щось дійсно надзвичайне, щоб цю довіру зруйнувати. Навіть якщо людина, яка має довіру ПП, вчиняє недружелюбні дії, ПП буде намагатися зрозуміти причини, а не просто рубане шашкою. Між "відігратися/помститися" чи "убезпечити себе від дій людини" ПП вибере друге.
Анна Оскоміна