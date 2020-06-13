"О Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю...": мами військовополонених, які пікетують ОП, отримали СМС від Мендель, але зустрітися з ними ніхто не зміг. ВIДЕО

Дружини і матері військовополонених, які проводили лежачу акцію під будівлею Офісу президента, отримали СМС від прессекретарки президента Володимира Зеленського Юлії Мендель.

Як передає Цензор.НЕТ, волонтер Володимир Кошовенко опублікував відео спілкування з матерями військовополонених, під час якого одна з мам, Алла Макух, керівник ГО "Берегиня" (яке займається розшуком безвісти зниклих і звільненням військовополонених), зачитала СМС від Мендель:

"О Боже, який жах. Ось телефон БОгдана, чи БогдАна, не знаю... Він уже має перебувати в комунікації з вами. Перепрошую, не мала можливості відповісти раніше. Ми сподіваємося, що просунемося у питанні допомоги".

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Далі Алла Макух розповідає: "Я їй відповіла, що до нас так ніхто і не вийшов. І якби мамам пообіцяли зустріч із Володимиром Олександровичем, ми б припинили лежачий протест".

Матері вкотре звертаються до президента України, щоб той не ігнорував їхні вимоги щодо звільнення військовополонених. Вони вимагають зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, оскільки, за їхніми словами, їхніх рідних навіть не виносили на обмін, хоча вони перебувають у полоні з 2014 року, понад 2100 днів. Крім того, за словами рідних українських полонених, із ними відсутня будь-яка комунікація щодо питання обміну.