Через повільне оформлення подорожніх польською стороною в пункті пропуску "Шегині" утворилася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Понад 74 тис. осіб прослідувало через пішохідний пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні, з моменту відновлення його роботи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щоденно спостерігаємо збільшення кількості громадян, які обирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску "Шегині" на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів кількість подорожніх, які прямують закордон, зростає.

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З боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітниками Держприкордонслужби здійснюється ритмічно, без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України.

Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону.

Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі та очікують перед пунктом пропуску "Медика".

Аби люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, вчора у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.

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Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході "Шегині", просимо громадян за можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".