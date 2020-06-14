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Через повільне оформлення подорожніх польською стороною в пункті пропуску "Шегині" утворилася черга, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Понад 74 тис. осіб прослідувало через пішохідний пункт пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні, з моменту відновлення його роботи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Щоденно спостерігаємо збільшення кількості громадян, які обирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску "Шегині" на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів кількість подорожніх, які прямують закордон, зростає.

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З боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітниками Держприкордонслужби здійснюється ритмічно, без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України.

Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Республіки Польща. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску. Вкотре наголошуємо, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону.

Співробітники Держприкордонслужби постійно інформують польських колег і звертаються з проханням пришвидшити оформлення осіб, які прямують до Польщі та очікують перед пунктом пропуску "Медика".

Аби люди, які стоять у черзі змогли перепочити, сховатися від спеки чи дощу, вчора у пункті пропуску "Шегині" співробітники Головного Управління ДСНС у Львівській області розгорнули каркасні намети, а органи місцевої влади забезпечили доставку питної води.

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Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході "Шегині", просимо громадян за можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська".

Держприкордонслужба ДПСУ (5986) кордон (4769) Польща (8500) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+4
Да, я злобный. Иначе быть и не может, в то время, когда Украину захватили малоросы.
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14.06.2020 13:45
+2
"Рава-Руська" , а не "Рава-Русская" Редактор в своем репертуаре...
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14.06.2020 13:19
+2
Зебобикам все в штаны Порошенко гадит !
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14.06.2020 13:33
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Порохоботы пересидели здесь карантин и отправились на родину. Скатертью дорога!
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14.06.2020 13:08 Відповісти
так нет же, начало.. зачем ты это сделало?
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14.06.2020 13:21 Відповісти
порохоботы обиделись и заспамили
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14.06.2020 13:27 Відповісти
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14.06.2020 13:29 Відповісти
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14.06.2020 13:31 Відповісти
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14.06.2020 13:38 Відповісти
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14.06.2020 13:41 Відповісти
В Польше украинцы преимущественно голосовали за Вовочку, так что закрой свою вонючую пасть, зебил.
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14.06.2020 13:31 Відповісти
однако, какое ты злобное... наверняка за Петю голосовало..
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14.06.2020 13:38 Відповісти
Да, я злобный. Иначе быть и не может, в то время, когда Украину захватили малоросы.
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14.06.2020 13:45 Відповісти
Зебобикам все в штаны Порошенко гадит !
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14.06.2020 13:33 Відповісти
и давно он тебе гадит, бобик?
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14.06.2020 13:37 Відповісти
"Рава-Руська" , а не "Рава-Русская" Редактор в своем репертуаре...
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14.06.2020 13:19 Відповісти
Какие люди счастливые. Сваливают. Улыбки на лицах. Видно что для них это праздник. Нужно напомнить чтобы последний не забыл свет выключить.

«Широка страна моя родная, Много в ней лесов, полей и рек, Я другой такой страны не знаю… Не знаю другой… страны… нигде не была! Никогда!» (Рязанов Небеса обетованные)
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14.06.2020 13:24 Відповісти
При Порохе по 1 млн. в год сваливало. Но фанаты Гэтьмана это не замечали.
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14.06.2020 13:26 Відповісти
Яке нафіг свято? Оставляють свої сім'ї, діточок і з посмішками їдуть на заробітки?
Їдуть із-за того, що в Україні їм не можуть запропонувати нормальну заробітню плату, їдуть, щоб вирішити проблеми з придбанням житла і т.д.
Якби рівень оплати праці у нас був хоча б наближений до Польщі, до ми ніколи не побачили цих черг
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14.06.2020 13:47 Відповісти
Зебільня почала тікати на багаті польські села.
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14.06.2020 13:44 Відповісти
Були б багаті українські села, то не тікали би
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14.06.2020 13:53 Відповісти
А что мешает?
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14.06.2020 14:05 Відповісти
Ну это вопрос к нашим керманычам наверное.
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14.06.2020 16:02 Відповісти
 
 