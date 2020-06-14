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Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області поліцією затримано організовану групу квартирних злодіїв. На рахунку групи -понад 5 крадіжок з елітних будинків і квартир, розташованих на території м. Новомосковська та району.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

До складу групи входило 8 осіб. Як встановили оперативники, очолював групу 24-річний мешканець м. Новомосковська. Інші члени групи спостерігали за об’єктами та брали безпосередню участь у скоєнні злочинів. Також є інформація, що до скоєння злочинів могли бути причетні двоє співробітників поліції. Для встановлення цього факту розпочато службове розслідування.

Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01

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Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02

Наразі трьох учасників злочинного угруповання затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). В рамках досудового розслідування працівники карного розшуку встановлять всі епізоди злочинної діяльності затриманих та роль кожного учасника угруповання. 

Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція 03

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злодійство (395) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) злочинність (511) Дніпропетровська область (3726)


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Топ коментарі
+18
Рожи покажите уродов, потерпевшим и свидетелям легче будет с опознанием и обрщением к правоохранителям, соседи и люди живущие с потрпевшими в одном доме может узнают наблюдателей и грабителей, считаю необходима максимальная огласка!
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14.06.2020 14:10
+5
(но преступники...имеют)))
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14.06.2020 14:31
+4
Квартири грабувала етнічна банда?
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14.06.2020 14:08
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бутылка не пришлась по размеру
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14.06.2020 14:19 Відповісти
Те що поліціянти є основними організаторами кримінального бізнесу в Україні це не новина! Але не рядові співробітники це все організовують! Потрібно знімати керівника Новомосковського відділку поліції, це його кримінальні схеми!
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14.06.2020 17:36 Відповісти
Квартири грабувала етнічна банда?
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14.06.2020 14:08 Відповісти
По квартирным кражам , в основном выступают выходцы из Грузии . В Украине так точно.
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14.06.2020 14:20 Відповісти
Преступность национальности не имеет.
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14.06.2020 14:22 Відповісти
(но преступники...имеют)))
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14.06.2020 14:31 Відповісти
Скажите это циганам
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14.06.2020 15:47 Відповісти
Да,было два этнических полицейских.
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14.06.2020 16:08 Відповісти
Рожи покажите уродов, потерпевшим и свидетелям легче будет с опознанием и обрщением к правоохранителям, соседи и люди живущие с потрпевшими в одном доме может узнают наблюдателей и грабителей, считаю необходима максимальная огласка!
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14.06.2020 14:10 Відповісти
до суда нельзя
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14.06.2020 14:33 Відповісти
Так и после суда ты хрен их увидишь...
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14.06.2020 14:39 Відповісти
Так они специально не показывают их морды, просто покрывают их, чтоб никто не узнал. Вот из-за этого и процветает такая преступность, благодаря этим блюстителям порядка.
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14.06.2020 14:38 Відповісти
А судьи кто?
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14.06.2020 14:35 Відповісти
Не того грабанули... Если обычного человека(что есть каждый день), то мусора и по заяве не работают!
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14.06.2020 14:36 Відповісти
Кстати,уважаемые комментаторы,а кто знает,сейчас пенитенциарная система использует принципы,изложенные в книге Солженицына "В круге первом"? Таварысч Сталин был матёрым уголовником и прекрасно понимал:в столь близком ему мире урок,прибывает огромное количество талантов и просто самородков! Есть ли сейчас спец.зоны,где содержат и заставляют работать на страну великих мошенников,химиков,гениев оружейного дела,медвежатника и прочих уголовников гениальных от Бога(Дьявола)?
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14.06.2020 14:39 Відповісти
к совершению преступлений могли быть причастны двое сотрудников полиции.
Ну кто бы сомневался что хоть одна банда в Украине да без сотрудников полиции
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14.06.2020 15:19 Відповісти
Раньше квартирными ворами участковые занимались и вполне справлялись. А теперь столько пафоса "спецоперация"....
Дебилы....
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14.06.2020 15:30 Відповісти
На элитные дома посягнули, мерзавцы!
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15.06.2020 06:04 Відповісти
 
 