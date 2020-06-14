Групу квартирних злодіїв затримали під час спецоперації на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Дніпропетровській області поліцією затримано організовану групу квартирних злодіїв. На рахунку групи -понад 5 крадіжок з елітних будинків і квартир, розташованих на території м. Новомосковська та району.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
До складу групи входило 8 осіб. Як встановили оперативники, очолював групу 24-річний мешканець м. Новомосковська. Інші члени групи спостерігали за об’єктами та брали безпосередню участь у скоєнні злочинів. Також є інформація, що до скоєння злочинів могли бути причетні двоє співробітників поліції. Для встановлення цього факту розпочато службове розслідування.
Наразі трьох учасників злочинного угруповання затримані в порядку ст. 208 КПК України. Їм загрожує кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). В рамках досудового розслідування працівники карного розшуку встановлять всі епізоди злочинної діяльності затриманих та роль кожного учасника угруповання.
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Ну кто бы сомневался что хоть одна банда в Украине да без сотрудников полиции
Дебилы....