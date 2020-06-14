Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що проведення референдумів в Україні не має шкодити державним і національним інтересам.

Про це він повідомив під час інтерв'ю "Ділу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт можуть розглянути в першому читанні наступного тижня.

"До другого (читання. - Ред.) явно будуть якісь правки, пропозиції, і він (законопроєкт. - Ред.) дещо зміниться. Референдум точно не має і не може шкодити національним інтересам, державним інтересам і питанням територіальної цілісності держави. Думаю, і в рамках закону це неможливо, і в рамках громадянської позиції", - уточнив спікер парламенту.

Читайте також: Особливий статус Донбасу навряд чи винесуть на референдум, - Разумков

За словами Разумкова, на загальнонаціональний референдум не можна виносити питання податкової: "Бо ніхто податки платити не буде".

"Територіальна цілісність також має бути табу. Він максимально налаштований на те, щоб захистити територіальну цілісність", - підкреслив голова ВР.

Разумков нагадав, що будуть й інші закони з пакету народовладдя, що передбачають місцеві референдуми.

"Референдум - це правильне, хороше слово. Це одна з підстав того, що ми є незалежною державою. Якщо ж ми говоримо про те, що відбувалося в Криму чи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, то це не референдум. Одне з ключових питань референдуму - демократія і вільне волевиявлення. Там такого не було", - зазначив він.

Читайте також: На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.