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Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков. ВIДЕО

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що проведення референдумів в Україні не має шкодити державним і національним інтересам.

Про це він повідомив під час інтерв'ю "Ділу", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Разумкова, зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт можуть розглянути в першому читанні наступного тижня.

"До другого (читання. - Ред.) явно будуть якісь правки, пропозиції, і він (законопроєкт. - Ред.) дещо зміниться. Референдум точно не має і не може шкодити національним інтересам, державним інтересам і питанням територіальної цілісності держави. Думаю, і в рамках закону це неможливо, і в рамках громадянської позиції", - уточнив спікер парламенту.

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За словами Разумкова, на загальнонаціональний референдум не можна виносити питання податкової: "Бо ніхто податки платити не буде".

"Територіальна цілісність також має бути табу. Він максимально налаштований на те, щоб захистити територіальну цілісність", - підкреслив голова ВР.

Разумков нагадав, що будуть й інші закони з пакету народовладдя, що передбачають місцеві референдуми.

"Референдум - це правильне, хороше слово. Це одна з підстав того, що ми є незалежною державою. Якщо ж ми говоримо про те, що відбувалося в Криму чи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, то це не референдум. Одне з ключових питань референдуму - демократія і вільне волевиявлення. Там такого не було", - зазначив він.

Читайте також: На референдум слід виносити суспільно значущі питання, як-от про землю і скорочення депутатів у парламенті, - "слуга народу" Верещук

Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.

Автор: 

ВР (14975) законопроєкт (3591) референдум (627) Разумков Дмитро (1527)


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Топ коментарі
+22
Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6365
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14.06.2020 19:46
+16
ничего не изменится к лучшему, власть в руках олигархов и воров, будет только хуже,
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14.06.2020 19:43
+13
Брехун...
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
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14.06.2020 19:46
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ничего не изменится к лучшему, власть в руках олигархов и воров, будет только хуже,
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14.06.2020 19:43 Відповісти
Сколько мы ещё будем терпеть зелёных мразей?
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14.06.2020 19:51 Відповісти
-- йєслі тєрпєть, то долго (с)
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14.06.2020 22:04 Відповісти
Іди взад.
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14.06.2020 19:44 Відповісти
Хамелеон, проститут, приспособленец
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14.06.2020 19:45 Відповісти
Не хамелеон. Він давно озвучував свою справжню позицію.
Хто сухав, той почув - воно рашизд.
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14.06.2020 20:11 Відповісти
Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков - Цензор.НЕТ 1882
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14.06.2020 21:13 Відповісти
Просто всё это делается.. есть Конституция и вопросы которые ей перечат быстренько идут в отбой..
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14.06.2020 19:45 Відповісти
Брехун...
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
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14.06.2020 19:46 Відповісти
Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы, - Разумков - Цензор.НЕТ 6365
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14.06.2020 19:46 Відповісти
Хотят провести референдум о Крыме а там и Донецк, Одесса, Харьков...
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14.06.2020 19:47 Відповісти
Харьков - исконная земля Хазарского каганата. Геннадий Адольфович подтвердит.
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14.06.2020 19:55 Відповісти
Хазарський Каганат припинив існування у 9 сторіччі.
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14.06.2020 19:59 Відповісти
Его разгромила Киевская Русь
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14.06.2020 20:12 Відповісти
Це загальна теорія про того "Вєщєго Олега", а насправді все було складніше. Більше про це написав Лев Гумільов.
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14.06.2020 20:14 Відповісти
так..і це було дещо необачним кроком..бо відтоді азійські орди без перешкод заходили у північне Причорномо́р'я..
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14.06.2020 20:19 Відповісти
Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков - Цензор.НЕТ 9223
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14.06.2020 20:30 Відповісти
і..?
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14.06.2020 20:33 Відповісти
И пусть посмотрят - не все знают 😜😜😜
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14.06.2020 20:37 Відповісти

на тему Хазареї є розділ у одній дуже цікавій, як на мене, книжці - "Атлантиды моря Тетис"..
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14.06.2020 20:46 Відповісти
Посмотрела я этот раздел . Там вообще ничего не сказано о евреях в хазарском каганате , хотя они играли большую роль
Мало того , семитские гены остались в некоторых народностях Кавказа
Пример - аварцы , армяне - то есть это не европейцы

http://dergachev.ru/geop_events/070415.html#.XuaP0S3cEgq
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15.06.2020 00:04 Відповісти
до речі..вона з'явилася у вільному доступі..ще років з десять тому не було..раджу почитати..

https://www.e-reading-lib.com/book.php?book=97377&rating=5
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14.06.2020 22:18 Відповісти
творчество эдика долинского

,, Еврей сказал смело, смотря в глаза гою:
Ты хочешь открыто пообщаться со мною?
Хорошо, скажу честно, без лжи и без фальши -
Жить будешь хреново, как жил ты и раньше.
Ушёл один президент, еврейская рожа,
Ты выбрал другого - так он ведь такой же!
Мы все одной веры, мы все одной крови,
Но для толпы у нас разные роли.
Помогаем друг другу, нам это не в сложность,
Чтоб занял сородич хорошую должность.
Но тебе не поможем, кто ты такой?
Мы богоизбранные, а ты просто гой.
Быть может, мой друг, ты не заметил -
Давно мы стоим у руля на планете.
И даже в твоей стране Украине
Ты ездишь на газе, а мы на бензине.
Выборы будут - кого хош выбирай,
Но завтра утром на работу вставай.
И мы пойдём тоже по своим кабинетам,
По радам, по банкам и бизнес-проектам.
И про вас, избиратели, мы не забудем:
Украинская земля - украинским людям!
Дадим вам комбайны, лопаты и тачки,
Идите работать в поля до усрачки!
В катехизисе есть все от А и до Я:
Евреям - парламент, а гоям - земля! ,,
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15.06.2020 00:06 Відповісти
Вообще странные совпадения
ГОЛОхвастов и ГОЛОбородько
Оба жили в Киеве . Может проблема в ГОЛО ? 😀😀😀
https://youtu.be/Nclt5wSEux8
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15.06.2020 00:21 Відповісти
интересная теория
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15.06.2020 00:28 Відповісти
А сама зевлада захищає національні інтереси, якщо вона знищує економіку в державі?
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14.06.2020 19:54 Відповісти
В Арменії движ пішов. Пашиняна зносять.
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14.06.2020 19:56 Відповісти
ублюдок ... самі нищать Конституцію а потім "вдруг" про закон згадують ...лохотронщики
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14.06.2020 19:56 Відповісти
Як ці брехливи потвори дістали своїм словоюлуддям. Не суньте свої мерзенні лукаві рила в наші Закони.
Згідно з Конституцією Україна - унітарна держава. До її складу входять 24 області, два міста республіканського значення - Київ і Севастополь - й Автономна Республіка Крим (останні два утворення є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями).
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14.06.2020 19:56 Відповісти
Пробачте але брехлива зеленувата ОЗУ вже так обісралась своєю брехенькою що всі оці всири гидко слухати..Ганба..У нас не існує президента у нас насрано
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14.06.2020 19:58 Відповісти
- Циля, давай договоримся: я говорю тебе, что это очень вкусно, а ты это больше никогда не готовишь.
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14.06.2020 20:04 Відповісти
Медведчук должен сидеть в тюрьме
И Разумкова к нему в камеру, т к голова Верховной Рады обязан присечь поездки депутатов Рады в страну оккупанта
https://youtu.be/o31Th2RuqaE
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14.06.2020 20:10 Відповісти
Не за цієї влади.
Я помітила, що зараз припинились напади на активістів, певно, в цьому немає потреби, адже ними займається прокурватура та дбр.
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14.06.2020 20:12 Відповісти
Територіальну цілісність повинен захищати президент, ВР і армія, а не референдум для любителів серіалів "Слуга народу" і "Свати"!
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14.06.2020 20:12 Відповісти
Интересно, а что подразумевал Зезидент, когда говорил, что на референдуме могут решаться вопросы изменения территории Украины? Мы собираемся прирастать территориями?
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14.06.2020 20:19 Відповісти
це підготовка легітимних референдумів в Криму, на Дамбасі і далі...
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14.06.2020 22:12 Відповісти
Мразь,,,, это не та власть что нужна украине
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14.06.2020 20:25 Відповісти
Да что непонятного? Они пообещали Путину сдать ВСЮ Украину. Теперь, если они захотят присоединить Украину к СССР, а, например, Западная Украина не захочет, туда можно будет просто ввести войска, как Зеленские, так и путинские. Что, забыли компьютерную игру 15-летней давности, где с наслаждением уничтожали последний оплот Украины - Львовскую ратушу?
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14.06.2020 20:34 Відповісти
"Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы" - Разумков.- не сказал, интересы какой нации должен защищать.
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14.06.2020 20:39 Відповісти
Обещают референдум по смартфону. Тут уже они наголосуют как им нужно, защитят свои национальные интересы.
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14.06.2020 20:40 Відповісти
Як завжди в зелених, слова гарні - справи чорні.
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14.06.2020 20:41 Відповісти
Придурь!!! Территориальную целостность страны защищает АРМИЯ, а не ЗАКОН!!!
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14.06.2020 20:42 Відповісти
В годы войны этим могут заниматься только враги государства .
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14.06.2020 20:45 Відповісти
разумков-дурне, ссучене чьмо.
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14.06.2020 20:47 Відповісти
Не понял,а у нас что нету закона о референдуме?Ведь Кучма чем-то руководствовался.Законы у нас есть только вот никто их не исполняет а все придумывает квадратоугольное колесо.
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14.06.2020 20:49 Відповісти
После того, как рашка скопытится и освободит аннексированеые и оккупированные территории, после репараций и контрибуций с *********. Посадок всей зеленой и опзжно- шариевской сепарни, можно подумать , нужен ли референдум для страны- где 73% о пришедших 49% голосуют "по- приколу"☝️☝️☝️
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14.06.2020 21:29 Відповісти
рєхвєрєндум нада настроіть так, шоп Україна целіком вошла в фєдєрацію
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14.06.2020 22:03 Відповісти
Разумков болтун и демагог. Гнать его надо грязной лопатой в Московию.
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14.06.2020 22:18 Відповісти
Брехня.
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14.06.2020 22:28 Відповісти
Опасаюсь, что от таких "защитников" не останется не только национальных интересов но и территориальной целостности.
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14.06.2020 22:38 Відповісти
"Закон о референдуме должен максимально защищать территориальную целостность Украины и национальные интересы " Територіальну цілісність захищають люди, а не закони.
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14.06.2020 23:08 Відповісти
Питання які апріорі не обговорюються можна виносити на референдум? Зепроданці сцуть в очі.
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14.06.2020 23:21 Відповісти
Так вот согласно заявленного спикером и стоит то данный закон на крутом вираже нашей истории и засунуть очень далеко----ну очень глубоко. А как поднимемся, разбогатеем---тогда и достанем с той самой глубины. В смысле проктолога позовём---или двух.
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14.06.2020 23:40 Відповісти
Під такі поняття як "територіальна цілісність" та "національні інтереси" можна підігнати будь-яке питання.
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15.06.2020 07:34 Відповісти
 
 