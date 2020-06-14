Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков. ВIДЕО
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає, що проведення референдумів в Україні не має шкодити державним і національним інтересам.
Про це він повідомив під час інтерв'ю "Ділу", інформує Цензор.НЕТ.
За словами Разумкова, зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт можуть розглянути в першому читанні наступного тижня.
"До другого (читання. - Ред.) явно будуть якісь правки, пропозиції, і він (законопроєкт. - Ред.) дещо зміниться. Референдум точно не має і не може шкодити національним інтересам, державним інтересам і питанням територіальної цілісності держави. Думаю, і в рамках закону це неможливо, і в рамках громадянської позиції", - уточнив спікер парламенту.
За словами Разумкова, на загальнонаціональний референдум не можна виносити питання податкової: "Бо ніхто податки платити не буде".
"Територіальна цілісність також має бути табу. Він максимально налаштований на те, щоб захистити територіальну цілісність", - підкреслив голова ВР.
Разумков нагадав, що будуть й інші закони з пакету народовладдя, що передбачають місцеві референдуми.
"Референдум - це правильне, хороше слово. Це одна з підстав того, що ми є незалежною державою. Якщо ж ми говоримо про те, що відбувалося в Криму чи на тимчасово окупованих територіях Донбасу, то це не референдум. Одне з ключових питань референдуму - демократія і вільне волевиявлення. Там такого не було", - зазначив він.
Нагадаємо, 9 червня 2020 року президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про народовладдя, який покликаний поліпшити процедуру проведення загальнонаціональних референдумів.
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Хто сухав, той почув - воно рашизд.
Все стовідсотково навпаки...
Загальнодержавний референдум це загроза існуванню України, особливо під час влади таких зелених манкуртів - запроданців...
на тему Хазареї є розділ у одній дуже цікавій, як на мене, книжці - "Атлантиды моря Тетис"..
Мало того , семитские гены остались в некоторых народностях Кавказа
Пример - аварцы , армяне - то есть это не европейцы
http://dergachev.ru/geop_events/070415.html#.XuaP0S3cEgq
https://www.e-reading-lib.com/book.php?book=97377&rating=5
,, Еврей сказал смело, смотря в глаза гою:
Ты хочешь открыто пообщаться со мною?
Хорошо, скажу честно, без лжи и без фальши -
Жить будешь хреново, как жил ты и раньше.
Ушёл один президент, еврейская рожа,
Ты выбрал другого - так он ведь такой же!
Мы все одной веры, мы все одной крови,
Но для толпы у нас разные роли.
Помогаем друг другу, нам это не в сложность,
Чтоб занял сородич хорошую должность.
Но тебе не поможем, кто ты такой?
Мы богоизбранные, а ты просто гой.
Быть может, мой друг, ты не заметил -
Давно мы стоим у руля на планете.
И даже в твоей стране Украине
Ты ездишь на газе, а мы на бензине.
Выборы будут - кого хош выбирай,
Но завтра утром на работу вставай.
И мы пойдём тоже по своим кабинетам,
По радам, по банкам и бизнес-проектам.
И про вас, избиратели, мы не забудем:
Украинская земля - украинским людям!
Дадим вам комбайны, лопаты и тачки,
Идите работать в поля до усрачки!
В катехизисе есть все от А и до Я:
Евреям - парламент, а гоям - земля! ,,
ГОЛОхвастов и ГОЛОбородько
Оба жили в Киеве . Может проблема в ГОЛО ? 😀😀😀
https://youtu.be/Nclt5wSEux8
Згідно з Конституцією Україна - унітарна держава. До її складу входять 24 області, два міста республіканського значення - Київ і Севастополь - й Автономна Республіка Крим (останні два утворення є тимчасово окупованими Російською Федерацією територіями).
И Разумкова к нему в камеру, т к голова Верховной Рады обязан присечь поездки депутатов Рады в страну оккупанта
https://youtu.be/o31Th2RuqaE
Я помітила, що зараз припинились напади на активістів, певно, в цьому немає потреби, адже ними займається прокурватура та дбр.