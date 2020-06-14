П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У дворі приватного будинку в селі Дачне під Одесою троє молодих хлопців почали розбирати знайдену в місцевому кар'єрі гранату РГД-5. Вона вибухнула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Одеської області.

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"Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23 до 29 років принесли додому до одного з них декілька знайдених у місцевому кар'єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух", - зазначається в повідомленні.

Чоловіки і дві жінки, 1994 і 1949 років народження, які тієї миті були поруч зі ними у дворі, зазнали осколкових поранень кінцівок.

На місці працюють слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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