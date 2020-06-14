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П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У дворі приватного будинку в селі Дачне під Одесою троє молодих хлопців почали розбирати знайдену в місцевому кар'єрі гранату РГД-5. Вона вибухнула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції Одеської області.

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"Попередньо встановлено, що троє жителів села Дачне віком від 23 до 29 років принесли додому до одного з них декілька знайдених у місцевому кар'єрі гранат РГД-5 і почали розбирати. Під час маніпуляцій з одним із пристроїв стався вибух", - зазначається в повідомленні.

Чоловіки і дві жінки, 1994 і 1949 років народження, які тієї миті були поруч зі ними у дворі, зазнали осколкових поранень кінцівок.

На місці працюють слідчо-оперативна група Усатівського відділення поліції та вибухотехніки. Поліцейські вилучили ще дві гранати.

Обставини події встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Пятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція 01
Пятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція 02
Пятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція 03

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Автор: 

вибух (4461) граната (789) Одеська область (3218) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Премия Дарвина постоянно востребованна....
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14.06.2020 21:42
+7
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Писав! Пишу і буду писати! Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
12.06.20 7 омсбр російсько - окупаційних військ Адекватна відповідь на провокації окупантів.

П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2657
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14.06.2020 22:02
+6
ромы?
или так...просто загорелые?
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14.06.2020 21:51
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Правила форума Рада форумчан
Не оскудеет украинская земля дураками.
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14.06.2020 21:40 Відповісти
Там в Дачном бригада морської піхоти стоїть, вони мабуть купили списані гранати у військових. СБУ має проводити слідчі дії в кого були придбані ці гранати! Про те що знайшли в кар'єрі, хай не розповідають казки, ми не ідіоти! СБУ чому досі не завело кримінальне провадження по факту продажу зброї? Чи СБУ вже нюх втратило? Продаж зброї це компетенція СБУ! Де там новий керівник СБУ в Одеській області, не заснув?
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14.06.2020 23:08 Відповісти
Премия Дарвина постоянно востребованна....
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14.06.2020 21:42 Відповісти
Просто нет слов.
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14.06.2020 21:47 Відповісти
ромы?
или так...просто загорелые?
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14.06.2020 21:51 Відповісти
циганоукраїнці..
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14.06.2020 21:55 Відповісти
афромолдаване
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15.06.2020 01:02 Відповісти
П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 8574
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14.06.2020 21:51 Відповісти
Жаль что это не была мина 120мм.
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14.06.2020 21:53 Відповісти
Шо-то,как-то они себя бодрячком чувствуют после взрыва ГРАНАТЫ .... странная блин граната ,видимо бракованная ...
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14.06.2020 21:54 Відповісти
Может люди особенные? Пусть их отвезут на Добасс проблемные участки разминировать.
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14.06.2020 21:59 Відповісти
X-Men(Люди Икс)
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14.06.2020 22:14 Відповісти
23-29 лет - далеко не подростки, вместо того чтобы девок трахать - полезли разбирать гранату
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14.06.2020 21:55 Відповісти
Хто ж дуракам даст? Вот и развлекаются по-дурацки.
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14.06.2020 22:04 Відповісти
Оно ж смотря,шо употреблял.и скоко
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14.06.2020 22:05 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Писав! Пишу і буду писати! Вірте в воїнів! Вірте в ЗС України!
12.06.20 7 омсбр російсько - окупаційних військ Адекватна відповідь на провокації окупантів.

П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2657
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14.06.2020 22:02 Відповісти
https://twitter.com/Shtirlitz53

https://twitter.com/Shtirlitz53 Анатолий Штирлиц



Інформація з попередніми прізвища представників 7 омсбр російсько - окупаційних військ які підписали контракт з https://twitter.com/hashtag/200_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0?src=hashtag_click #200_бригада .


П'ятеро людей постраждало під час вибуху гранати в Одеській області, - поліція - Цензор.НЕТ 2594
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14.06.2020 22:03 Відповісти
что-то как-то мутно... 5 идиотов разного пола...как-то нашли несколько гранат и давай их разбирать... зачем? вот просто - зачем? вернее - зафигом???? что искали там ????
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14.06.2020 22:03 Відповісти
у вас что. гранаты уже на дорогах валяются?
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14.06.2020 22:05 Відповісти
На счет гранат не знаю...а вот неразорвавшийся снаряд 85мм прошедший через нарезы ствола, я на действительно рядом с этим селом нашел на дороге...при этом он наполовину был вдавлен в грунт и по нему ездили машины...и взрыватель был!!!! правда разрушеный коррозией...
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14.06.2020 22:14 Відповісти
Ранения явно не от гранаты....это же царапины....
http://journal.forens-lit.ru/node/245 Вот повреждения от РГД-5
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14.06.2020 22:10 Відповісти
"Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошел взрыв", - отмечается в сообщении.Источник: https://censor.net/v3201927

За віком, це ті, хто мають право голосувати.
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14.06.2020 22:16 Відповісти
Було цікаво шош там в середині.
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14.06.2020 22:19 Відповісти
Запал лопнул...повезло зеизбирателям.
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14.06.2020 22:22 Відповісти
Каким надо быть придурком,что бы найти гранату,принести домой и ковырять её,вообще наглухо отбитый люд.То возьми уже поссы в розетку...
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14.06.2020 22:29 Відповісти
А что в ней ковырять ? Запал вывинтить разве...
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15.06.2020 07:08 Відповісти
редкие дегенераты....
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14.06.2020 23:27 Відповісти
На пять дебилов меньше.
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14.06.2020 23:36 Відповісти
Так они же пострадавшие эти дегенераты , а не жмурики
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15.06.2020 00:03 Відповісти
Да они пострадавшие на всю голову от рождения,если были бы детьми то еще куда не шло.
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15.06.2020 00:25 Відповісти
Ну еще понимаю гранаты на местах боевых действий,но откуда взялись гранаты в мирном регионе да еще и бесхозные.Видимо на складах боеприпасов полный бардак вот почему они и взрываются.
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14.06.2020 23:39 Відповісти
Зато у них тату есть и теперь ещё они" ветераны сапёры " подранки, интересно кто более дыбильнее те кто фотаются на высоковольтных столбах или вагонах или подобные
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15.06.2020 00:07 Відповісти
мавпи ті набагато розумніші...
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15.06.2020 09:26 Відповісти
 
 