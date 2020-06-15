Українські військовослужбовці розповіли про катастрофу Іл-76 у червні 2014 року: "Забирати тіла було небезпечно, потім відволікали ворога, щоб вилетіти". ВIДЕО
На початку червня 2014 року українські військові залишилися в цілковитій ізоляції в Луганському аеропорту. Щоб доставити їм продовольство, воду, боєприпаси та підкріплення, в ніч на 14 червня з Дніпра в напрямку Луганська вилетіли три літаки військово-транспортної авіації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Вікторії Ковальової, Олександра Лахтіна та Сергія Могилевича для "5 каналу".
Військовослужбовець Валерій забезпечив освітлення злітної смуги. Вдалося посадити перший літак.
Другий літак підбили, а третій повернувся назад.
Місце падіння літака з усіх боків оточили окупанти. Тільки на світанку частина бійців ЗСУ змогла дістатися до місця падіння. Військові згадують, що понад рік після трагедії не могли спокійно спати.
Окупанти не давали згоди і гарантій на безпечне вивезення тіл з аеропорту. Рефрижератор з останками на території аеропорту перебував близько тижня.
Близько двох тижнів після трагедії разом із десантниками на території аеропорту перебував екіпаж першого літака, яким у ніч на чотирнадцяте вдалося приземлитися. Щоб відволікти ворога, льотчики щодня запускали двигуни літака. Після того, як терористи звикли до звуку моторів, без попередження літак піднявся в небо і зміг повернутися назад у Дніпро.
Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2014 року найманці РФ збили військово-транспортний літак Іл-76МД української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.
Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начальник штабу антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.
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Екіпаж
1. Підполковник Бєлий Олександр Іванович, командир екіпажу
2. Майор Д'яков Михайло Олегович
3. Капітан Скочков Ігор Іванович
4. Капітан Тєлєгін Сергій Анатолійович
5. Старший лейтенант Буркавцов Володимир Володимирович
6. Старший лейтенант Козолій Олександр Володимирович
7. Старший лейтенант Павленко Олег Анатолійович
8. Прапорщик Ковалік Олександр Сергійович
9. Прапорщик Ментус Віктор Володимирович
25-а окрема повітряно-десантна бригада
1. Старший лейтенант Бахур Віталій Володимирович
2. Старший лейтенант Грабовий Валерій Миколайович
3. Старший лейтенант Алтунін Валерій Володимирович
4. Старший прапорщик Манулов Сергій Федорович
5. Сержант Бабан Віталій Юрійович
6. Сержант Ковальчук Юрій Леонідович
7. Сержант Шумаков Сергій Вікторович
8. Сержант Рєзніков Євгеній Сергійович
9. Сержант Кулібаба Руслан Миколайович
10. Молодший сержант Кучерявий Сергій Васильович
11. Молодший сержант Гончаренко Сергій Валерійович
12. Молодший сержант Кива Владислав Миколайович
13. Молодший сержант Коснар Павло Леонідович
14. Старший солдат Шостак Сергій Михайлович
15. Старший солдат Ліфінцев Олег Васильович
16. Старший солдат Скалозуб Артем Валентинович
17. Старший солдат Каменєв Денис Сергійович
18. Старший солдат Кузнецов Антон Олександрович
19. Старший солдат Авдєєв Костянтин Сергійович
20. Старший солдат Горда Анатолій Анатолійович
21. Старший солдат Мирошниченко Сергій Олександрович
22. Солдат Добропас Сергій Віталійович
23. Солдат Дубяга Станіслав Вікторович
24. Солдат Коренченко Олег Володимирович
25. Солдат Котов Олександр Олександрович
26. Солдат Лісной Сергій Володимирович
27. Солдат Москаленко Сергій Олександрович
28. Солдат Санжаровець Артем Євгенович
29. Солдат Токаренко Ігор Олександрович
30. Солдат Шульга Андрій Миколайович
31. Солдат Левчук Павло Миколайович
32. Солдат Кривошеєв Сергій Ігорович
33. Солдат Самохін Антон Олексійович
34. Солдат Дмитренко Андрій Олегович
35. Солдат Бондаренко Віталій Юрійович
36. Солдат Ніконов Павло Сергійович
37. Солдат Проньков Ростислав Русланович
38. Солдат Малишенко Тарас Сергійович
39. Солдат Гайдук Ілля Віталійович
40. Солдат Авраменко Олександр Сергійович
Вічна пам'ять... Герої не вмирають!!!
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Опана! Так перший Іл- 76 сів нормально !
Так, як і те, що другий Іл-76 збили:
- Александр Гуральов, 1990 года рождения, гражданин России, личный номер М1235, должность - стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
- Андрей Лебедев, 1974 года рождения, гражданин России, личный номер М1671, старший стрелок-зенитчик расчета ПЗРК.
Всего в ту ночь (с 13 на 14.06) шло ЧЕТЫРЕ борта.
Замыкающим за тремя Ил-76, шёл Ан-26.
Там мова про кацапів громадян Россіі, а не про русских украинцев.
Понял? Нет?
То же небо опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя.
Мне теперь не понять, кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его только сейчас,
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад и не в такт подпевал:
Он всегда говорил про другое.
Он мне спать не давал, он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
Нам и места в землянке хватало вполне,
Нам и время - текло для обоих.
Все теперь одному, только кажется мне:
Это я не вернулся из боя