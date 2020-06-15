Українські військовослужбовці розповіли про катастрофу Іл-76 у червні 2014 року: "Забирати тіла було небезпечно, потім відволікали ворога, щоб вилетіти". ВIДЕО

На початку червня 2014 року українські військові залишилися в цілковитій ізоляції в Луганському аеропорту. Щоб доставити їм продовольство, воду, боєприпаси та підкріплення, в ніч на 14 червня з Дніпра в напрямку Луганська вилетіли три літаки військово-транспортної авіації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сюжет Вікторії Ковальової, Олександра Лахтіна та Сергія Могилевича для "5 каналу".

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Військовослужбовець Валерій забезпечив освітлення злітної смуги. Вдалося посадити перший літак.

Другий літак підбили, а третій повернувся назад.

Місце падіння літака з усіх боків оточили окупанти. Тільки на світанку частина бійців ЗСУ змогла дістатися до місця падіння. Військові згадують, що понад рік після трагедії не могли спокійно спати.

Окупанти не давали згоди і гарантій на безпечне вивезення тіл з аеропорту. Рефрижератор з останками на території аеропорту перебував близько тижня.

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Близько двох тижнів після трагедії разом із десантниками на території аеропорту перебував екіпаж першого літака, яким у ніч на чотирнадцяте вдалося приземлитися. Щоб відволікти ворога, льотчики щодня запускали двигуни літака. Після того, як терористи звикли до звуку моторів, без попередження літак піднявся в небо і зміг повернутися назад у Дніпро.

Нагадаємо, в ніч на 14 червня 2014 року найманці РФ збили військово-транспортний літак Іл-76МД української армії, що заходив на посадку в Луганський аеропорт. Загинуло 49 десантників і пілотів.

Відповідальність за цю трагедію поніс тодішній начальник штабу антитерористичної операції генерал-майор Віктор Назаров, якого засудили до семи років в'язниці.