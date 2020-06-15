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"Дизель шоу" звинуватило "Квартал 95" у плагіаті: "Миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег". ВIДЕО

Команда гумористичного "Дизель шоу" продемонструвала фактичне повторення уривка зі свого номера 5-річної давнини студією "Квартал 95".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Дизель шоу".

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"Напевно миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег із "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас уже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не скасовував. Чи ми чогось не знаємо?!" - йдеться в дописі, до якого прикріплено відео, змонтоване з двох номерів - "Дизель шоу" 2015 року та "Кварталу 95" 2020-го.

"Хороший жарт можна придумати один раз, а вкрасти - кілька", - говорить перший титр відео.

Нагадаємо, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 000 тонн зерна, на іншому - майже 20 000 тонн, на третьому - 112 000 тонн. Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке має перебувати на зберіганні в Держрезерві, "з'їли миші".

Пізніше він заявив, що у правоохоронців не було підстав перевіряти, чи є в Держрезерві нестачі зерна, бо внутрішні й державні аудити показували, що в системі все добре.

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Автор: 

Квартал-95 (183) плагіат (69) гумор (681)


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Топ коментарі
+104
ЗЕмародёры и тут отмародёрили
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15.06.2020 01:58
+91
Так вата всегда крала
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15.06.2020 01:58
+59
Спостерігаємо !

Дизелі вказали бидло-квартальчику на те, ким він є ? Разом з їхнім "духовним лідером" ?

Я не підтримую, що Дизель Шоу понабирали якихось занюханих москалів (вони мене винервовували з самого початку, коли я ще не знала, що вони москалі), про білорусів нічого сказати не можу, мені здається, у нас достатньо своїх, кого можна брати до себе.

Але кілька разів по тлі вони проїхались. За це плюсую.
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15.06.2020 02:03
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на самом деле что у дизель шоу (но гораздо меньше чем квартал) ... что у 95 квартала шутки совсем политизированные ...им нужно кого то об...ать .. они не могу как там в других странах смеяться с ситуации... и не поверите - это есть показатель почему страна живет "так себе" ... вспомнить же даже кренделя задорнова изза поребрика и номер про американцев ... общество охлократов не готово быть демократическим ...
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16.06.2020 09:56 Відповісти
"Дизель шоу" звинуватило "Квартал 95" у плагіаті: "Миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег" - Цензор.НЕТ 5455
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17.06.2020 10:17 Відповісти
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