"Дизель шоу" звинуватило "Квартал 95" у плагіаті: "Миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег". ВIДЕО

Команда гумористичного "Дизель шоу" продемонструвала фактичне повторення уривка зі свого номера 5-річної давнини студією "Квартал 95".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку "Дизель шоу".

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"Напевно миші, які з'їли зерно в Держрезерві, влаштувалися авторами до колег із "Кварталу". І тепер сценарії можна не вигадувати, а просто перезнімати чужі номери. Приємно, що нас уже вважають "живими класиками", але авторське право в нашій країні ніхто не скасовував. Чи ми чогось не знаємо?!" - йдеться в дописі, до якого прикріплено відео, змонтоване з двох номерів - "Дизель шоу" 2015 року та "Кварталу 95" 2020-го.

"Хороший жарт можна придумати один раз, а вкрасти - кілька", - говорить перший титр відео.

Нагадаємо, на трьох підприємствах Держрезерву виявлено відсутність майже 150 тисяч тонн зерна, які мали зберігатися на випадок форс-мажорної ситуації. Водночас за документами товар на складах є. На одному з підприємств не знайшли майже 18 000 тонн зерна, на іншому - майже 20 000 тонн, на третьому - 112 000 тонн. Радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол повідомив, що майже 2700 вагонів зерна, яке має перебувати на зберіганні в Держрезерві, "з'їли миші".

Пізніше він заявив, що у правоохоронців не було підстав перевіряти, чи є в Держрезерві нестачі зерна, бо внутрішні й державні аудити показували, що в системі все добре.

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