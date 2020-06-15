Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва: в квартирі знайшли труп жінки. ВІДЕО 18+

Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва, а в квартирі знайшли труп жінки. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам, що не досягли 18 років, людям з ослабленою психікою і вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"14 червня, о 17:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайлівській, 22, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на 3 поверсі з балкону квартири йде дим, також там знаходиться чоловік. Не гаючи часу, бійці почали встановлювати висувну драбину для порятунку чоловіка, однак той виявляв супротив, не даючи можливості рятувальникам приступити до гасіння пожежі. Він агресивно відштовхував драбину від балкону, що становило пряму загрозу життю вогнеборців, і врешті просто випригнув з балкону. Потерпілого одразу було передано бригаді швидкої медичної допомоги в супроводі правоохоронців", - сказано в повідомленні.

О 17:31 пожежу було локалізовано, і о 17:39 ліквідовано на площі 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі, в квартирі було виявлено труп жіночої статі.

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На місці працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 рятувальників особового складу.

Обставинами події будуть займатися правоохоронні органи.

За даними Telegram-каналу Teza, тіло жінки було виявлено з ножовими пораненнями.

Також канал повідомляє, що чоловік, який вистрибнув з балкона, виявився громадянином Німеччини. Зараз він у лікарні.

"Квартиру на Михайлівській він знімав. Сусіди його майже не знають. Убита жінка, яку знайшли у нього в квартирі - українка, 1992 року народження. Вона лежала на ліжку з численними ножовими пораненнями", -йдеться в повідомленні.

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