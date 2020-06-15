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Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва: в квартирі знайшли труп жінки. ВІДЕО 18+

Чоловік вистрибнув з балкона під час гасіння пожежі в центрі Києва, а в квартирі знайшли труп жінки. УВАГА! Матеріал не рекомендується до перегляду особам, що не досягли 18 років, людям з ослабленою психікою і вагітним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"14 червня, о 17:05 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Михайлівській, 22, що у Шевченківському районі столиці.

На місце події прибули рятувальники 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що на 3 поверсі з балкону квартири йде дим, також там знаходиться чоловік. Не гаючи часу, бійці почали встановлювати висувну драбину для порятунку чоловіка, однак той виявляв супротив, не даючи можливості рятувальникам приступити до гасіння пожежі. Він агресивно відштовхував драбину від балкону, що становило пряму загрозу життю вогнеборців, і врешті просто випригнув з балкону. Потерпілого одразу було передано бригаді швидкої медичної допомоги в супроводі правоохоронців", - сказано в повідомленні.

О 17:31 пожежу було локалізовано, і о 17:39 ліквідовано на площі 15 кв. м.

Під час гасіння пожежі, в квартирі було виявлено труп жіночої статі.

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На місці працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 рятувальників особового складу.

Обставинами події будуть займатися правоохоронні органи.

За даними Telegram-каналу Teza, тіло жінки було виявлено з ножовими пораненнями.

Також канал повідомляє, що чоловік, який вистрибнув з балкона, виявився громадянином Німеччини. Зараз він у лікарні.

"Квартиру на Михайлівській він знімав. Сусіди його майже не знають. Убита жінка, яку знайшли у нього в квартирі - українка, 1992 року народження. Вона лежала на ліжку з численними ножовими пораненнями", -йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19469) пожежа (4330) вбивство (3088)


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Топ коментарі
+10
Європейці їдуть в Україну і відпочивають аморально, бо в себе в країні не можуть так відпочити. Вони розважаються з нашими гарними дівчатами, вбивають їх.... це вже не перший випадок.... але дівчата в якісь мірі самі винні, шукають розваг щоб "лекго" підзаробити. А тим часом всякі європейські психи їх б'ють ріжуть вбивають і всіляко знущаються. Тому гарнюні наші дівчатка) будьте обережними з європейцями, здебільшого сюди приїздять щоб розважитися всякі психи, бо тут корупція у великих масштабах і можна в разі чого відмазатися.
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15.06.2020 10:42
+8
Жесть!
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15.06.2020 10:02
+5
чел прав. если логически подумать, то кто к нам поедет - доктора наук, илоны маски, или кацапы и всяческое отребье которые не смогли себя проявить в "нормальных" странах (или проявили, и их теперь ищут за такие вот случаи) ну или сбить бабла на войне и на пару с нашими "властями" под шумок.
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15.06.2020 11:00
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Жесть!
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15.06.2020 10:02 Відповісти
Кулеба винен. Пускають вурлу з Західної Європи БЕЗ ВІЗ, ті ріжуть людей і підпалюють будинки.
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15.06.2020 10:05 Відповісти
правильно, нефиг шастать, а то я вчера хотел дворником устроиться - так очередь на год - сплошь швейцарцы, норвежцы, канадцы, трамписты и шведы. Доколе??777 Уже даже на самой отстойной работе не протолкнуться от этих нахлебников!!!11
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15.06.2020 10:19 Відповісти
чел прав. если логически подумать, то кто к нам поедет - доктора наук, илоны маски, или кацапы и всяческое отребье которые не смогли себя проявить в "нормальных" странах (или проявили, и их теперь ищут за такие вот случаи) ну или сбить бабла на войне и на пару с нашими "властями" под шумок.
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15.06.2020 11:00 Відповісти
Ну да, надо еще попросить шоб они тоже визы ввели, ведь отсюда туда как раз "маски" и едут.(тот же Цукерберг например)
вон, на Евро2012 ехали сюда вполне нормальные(как для нас) люди - и все довольны(кроме бедолаг шо поперлись на своих машинах )
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15.06.2020 11:06 Відповісти
ну факт остается фактом - при войне (и мародерстве) как правило всяческое отребье в нереальных количествах всплывает (и приезжает). то, что у нас их пока более менее успешно ловят это значит не то, что у нас сверхмощная правоохранительная и судебная система, которая за 6 лет стала мегапрофессиональной, а скорее то, что их уж слишком много.
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15.06.2020 11:13 Відповісти
ну да, гражданин Норвегии тебе приедет сюда пограбить "Метро", ага.
ловят, да, ловят, особенно "воров в законе" - поймали, помахали пальчиком, выгнали, а он завтра через другую страну приехал, по другому паспорту, даже с визой, или вообще по укр. паспорту, как вот тот киллер шо напал на Окуеву и Адама - паспорт тупо купил(кстати, интересно что там с паспортистами, которые выдали, наверное на повышение пошли)
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15.06.2020 11:26 Відповісти
"дворником устроиться"

Двірник гроші заробляє чесно - честь йому і хвала. Навіть хтось колись з відомих літераторів підпрацьовував двірником. А урка - це гівно. І цьому гівну Кулеба створив зелену дорогу.
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15.06.2020 13:37 Відповісти
Андрей Платонов, наверное.
Автор Чевенгура и Котлована.
Эти два произведения для меня как наркотик - соскочить не могу.
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15.06.2020 18:22 Відповісти
Больной (на голову)!?
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15.06.2020 10:22 Відповісти
Європейці їдуть в Україну і відпочивають аморально, бо в себе в країні не можуть так відпочити. Вони розважаються з нашими гарними дівчатами, вбивають їх.... це вже не перший випадок.... але дівчата в якісь мірі самі винні, шукають розваг щоб "лекго" підзаробити. А тим часом всякі європейські психи їх б'ють ріжуть вбивають і всіляко знущаються. Тому гарнюні наші дівчатка) будьте обережними з європейцями, здебільшого сюди приїздять щоб розважитися всякі психи, бо тут корупція у великих масштабах і можна в разі чого відмазатися.
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15.06.2020 10:42 Відповісти
такие гарные что вспоминается Савченко и жена Луценко.

на 100% сами виноваты - их же в багажник никто не забрасывал и не вывозил в лес.
это типо мне сказать: на сто евро, но засунь руку в клетку с шакалом. если откусил то кто виноват?

а можно вообще - сказать кому-то - иди ограбь банк, а из добычи я те дам 25% - кто виноват?(при условии что грабящий - не больной и т.д.)
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15.06.2020 11:30 Відповісти
Правда?
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15.06.2020 12:55 Відповісти
Я маю на увазі ось таких "туристів" як на цьому відео, а не звичайних туристів, чи якихось там футбольних фанатів. Хоча і серед них є всякі люди....
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15.06.2020 16:10 Відповісти
Часто так і є, бо це дійсно дуже дивно, що при тому, що в Європі тисячі борделів з дівчатами всіх рас і вподобань, хтось ще й приїжджає в Україну. При тому, що ніяка поліція їх і не подумала б переслідувати.
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15.06.2020 14:56 Відповісти
Это пи***ц какой-то.
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15.06.2020 12:27 Відповісти
доволі неочікуваний звук при падінні на асфальт
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15.06.2020 12:40 Відповісти
а тут шось необичне ніж всігда, до чого ти привик
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15.06.2020 13:50 Відповісти
Ага, неожиданный - прям режет слух)
Наверное асфальт какой-то другой.
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15.06.2020 18:24 Відповісти
Мабуть жінку вбив і хату підпалив.
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15.06.2020 12:54 Відповісти
вот если бы у каждого в квартире был огнетушитель)
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15.06.2020 13:10 Відповісти
йа тримаю дома хладоновий - дядько в машині тримав такий
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15.06.2020 18:12 Відповісти
обычные будни (анти-)"держави Украiни" ... можно было бы и не показывать - норма жизни ... убийства, самоубийства, алкоголизм, нищета и безнадега...
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15.06.2020 13:17 Відповісти
хто ж це з третього етажа суїйидіт? тра' з десятого хочап
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15.06.2020 13:48 Відповісти
Удрать хотел. Не фартануло. Парашют не раскрылся.
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15.06.2020 17:51 Відповісти
Давно не смотрю фильмы ужасов. Хватает новостей нашей страны..
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15.06.2020 17:47 Відповісти
Струёй вымыло.
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15.06.2020 20:28 Відповісти
 
 