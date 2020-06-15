Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня, з 10:00 у Шевченківському райсуді Києва мають відновити засідання для визначення запобіжного заходу колишньому лідеру одеського осередку руху "Правий сектор" Сергію Стерненку.

Будівля суду оточена співробітниками правоохоронних органів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео журналіста Радіо Свобода Мар'яна Кушніра.

"Такий двіж. Нацгвардійці, копи та ін. просто не закінчуються. Вся вул. Дегтярівська в них. Не можуть розміститися. І це ще початок", - розповів Кушнір.

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Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ сам Стерненко вже зайшов до будівлі суду. Під будівлею суду зібралися активісти, які прийшли підтримати Стерненка.

















Працівники пропагандиста Шарія прийшли на акцію в супроводі хлопців спортивної статури.





























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.