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Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 15 червня, з 10:00 у Шевченківському райсуді Києва мають відновити засідання для визначення запобіжного заходу колишньому лідеру одеського осередку руху "Правий сектор" Сергію Стерненку.

Будівля суду оточена співробітниками правоохоронних органів, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео журналіста Радіо Свобода Мар'яна Кушніра.

"Такий двіж. Нацгвардійці, копи та ін. просто не закінчуються. Вся вул. Дегтярівська в них. Не можуть розміститися. І це ще початок", - розповів Кушнір.

Також дивіться: Обрання запобіжного заходу Стерненку відклали до 15 червня. ФОТОрепортаж

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ сам Стерненко вже зайшов до будівлі суду. Під будівлею суду зібралися активісти, які прийшли підтримати Стерненка.

Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 01
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 02
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 03
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 04
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 05
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 06
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 07
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 08

Працівники пропагандиста Шарія прийшли на акцію в супроводі хлопців спортивної статури.

Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 09
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 10
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 11
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 12
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 13
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 14
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 15
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 16
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 17
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 18
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 19
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 20
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 21
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

Нацполіція (15173) Національна гвардія (1532) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+31
А говорите в Украине некому воевать. Вот она армия мразей воюющих со своим народом. А на передовой бойцы за свой счет покупают себе бронежилеты в 2020 году.
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15.06.2020 10:04
+26
Автозаков как на *********. Даже во времена Януковоща не видел столько автозаков. Украина не Расия говорите?
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15.06.2020 10:05
+25
Наголосовали слабоумные.
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15.06.2020 10:06
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Він не торгував,а кришував.Є різниця.
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15.06.2020 10:18 Відповісти
Юрец, вот спасибо, объяснил. Теперь всё ясно. Только один вопросик - почему у тебя нет мозгов?
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15.06.2020 10:28 Відповісти
Мозку немає в тих,хто після Савченко,ведеться на парасюків,сааків,сєнцових,і тому подібних стерненків.
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції - Цензор.НЕТ 7880
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15.06.2020 10:36 Відповісти
Ну и шо? Человек взрослеет, начинает выглядеть солидно и одежде другие предпочтения. Вон твой ***** раньше в абибасе с портфелем ходил, а теперь в дорогом костюме.
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15.06.2020 10:41 Відповісти
Так і я ж про те ! Зріє.Дорослішає.
Ще пару років тому наркоторговців кришував,охороняв незаконні забудови,підробляв активістом під замовлення,вже й забувати почали про чувака,що став відомим,зарізавши іншого чорта...
Аж тут виринає мутант,в результаті спарювання Шарія з Парасюком ,всі дізнаються про останнього чесного патріота,борця з режимом,україномовного,чесного,інтеліґентноґо,розумного,ініціативного...
А там і партєйку під гарний проект склепати не гріх.
Справа Стерненка: Під будівлю суду стягнули посилені наряди Нацгвардії та поліції - Цензор.НЕТ 2752
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15.06.2020 11:10 Відповісти
Еще одна Савченко.
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15.06.2020 10:43 Відповісти
"Свободу Юрию Деточкину!" (с)
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15.06.2020 10:03 Відповісти
А говорите в Украине некому воевать. Вот она армия мразей воюющих со своим народом. А на передовой бойцы за свой счет покупают себе бронежилеты в 2020 году.
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15.06.2020 10:04 Відповісти
Так же подумала.
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15.06.2020 10:35 Відповісти
Автозаков как на *********. Даже во времена Януковоща не видел столько автозаков. Украина не Расия говорите?
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15.06.2020 10:05 Відповісти
Наголосовали слабоумные.
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15.06.2020 10:06 Відповісти
Что наголосовали, придурок? Ето уже 5 лет длится начиная с Парашенка. И автозаки и клетки посреди улиц и банда мусоров все при Парашенке началось
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15.06.2020 10:10 Відповісти
татышо?! и 8000 патриотов в тюрьмах гниют. ага. слышали.
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Сначала правильные вещи пишешь, потом хрень какую-то. Ты неадекват.
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15.06.2020 11:52 Відповісти
если не получилось зарезать или пристрелить, значит нужно посадить.
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15.06.2020 10:05 Відповісти
кацапня підготувалася
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15.06.2020 10:06 Відповісти
Тут многие рассказывают что мол чего сидишь пишешь иди мол на фронт защищай страну. Зачем? Чтоб ети твари мусора в зеленом мне в спину стреляли и ограбили и изнасиловали мою семью? Не дождетесь твари. Предателя Авакова на гилляку
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15.06.2020 10:08 Відповісти
А не ти випадково цю владу вибирав?
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15.06.2020 10:10 Відповісти
Верно.
Мрази стреляют в спину, а барыги барыжат, землю Украины распродают...
За что воевать?
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Щось кацапом засмерділо!...
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15.06.2020 10:13 Відповісти
Помойся наконец-то.
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15.06.2020 10:41 Відповісти
о то вже не Порошенко виявляється винен?
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15.06.2020 13:01 Відповісти
Вава тікай!
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15.06.2020 10:09 Відповісти
непогано, от і повернулись в часи януковоща, пздц шановні, кінець буде веселішим.
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15.06.2020 10:09 Відповісти
Коли в суспільстві є запит на героїв-навіть злочинцеві типу Флойда золоту труну приготують.Аби зупинити мародерство-треба викинути їхнього "героя" їм же в руки-на суд присяжних.
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15.06.2020 10:12 Відповісти
Если бы в пятницу не ломились силой в суд то ничего этого и не было, так что нечего кричать про времена Яныка, для начала научитесь вести себя цивилизованно.
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15.06.2020 10:12 Відповісти
когда сама власть плюет на законы. зачем их соблюдать ?
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15.06.2020 10:17 Відповісти
Если бы было справедливое правосудие, а не "карманное" никто б и не ломился как с ломом в музей.
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15.06.2020 10:30 Відповісти
******** добре усвідомлює, що виробляє.
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15.06.2020 10:12 Відповісти
А может это уже не нацгвардия, а зеленые человечики, как в 2014 году.
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15.06.2020 10:13 Відповісти
рузьге одразу буде помітно навіть у повністю нашій формі.
ці потвори відзначаються несамовитою жорстокістю і садизмом
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15.06.2020 13:03 Відповісти
"Пізніше поліція https://censor.net/news/3068294/politsiya_vidpustyla_drugogo_uchasnyka_napadu_na_aktyvista_sternenka_v_odesi_vin_prohodyt_yak_svidok в Одесі, який проходить як свідок. Джерело: https://censor.net/ua/v3201968" - тобто, збройний замах на життя - це не злочин, а от ЗАХИСТ власного життя - злочин??? Лайно в мантіях...
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15.06.2020 10:16 Відповісти
Больше денег на автозаки патужнаму главмусору Сабакову.
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15.06.2020 10:17 Відповісти
Зеля - олігархічна прокладка, влаштував ментівську владу проти громадянського суспільства,здійснює руйнацію української державності
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15.06.2020 10:23 Відповісти
Отлично упитаные и откормленные мусора и бройлеры из Нацгвардии готовы выполнять любой приказ ЗЕшизофреника и его цепного пса Авакяна ,но что бы потом, на судах сопли не пускали , что их заставили выполнять преступные приказы .
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15.06.2020 10:25 Відповісти
Ну так у бройлеров есть семьи?
Если начнут стрелять, то их соседи здороваться перестанут)
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15.06.2020 10:37 Відповісти
Парадокс, на Крещатике среди белого дня людей грабят, в том числе и беременных, а "правоохренители" возле судов "тусуются". Там ещё видимо бетеэров не хватает.
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15.06.2020 10:25 Відповісти
Где платят больше там они и тусуются. А ***** и Портнов за уничтожение украинских патриотов денег не жалеет. Да и будь уверен бетееры где то поблизости напоготове. А завтра мусора возьмутся и за тех кто на крещатике, будут грабить, насиловать, подкидыдывать наркоту и выбивать деньги.
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15.06.2020 11:34 Відповісти
Раз стянули силы, значит арестуют. Так и с Тимошенко было.
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15.06.2020 10:25 Відповісти
УБИТЬ СТЕРНЕНКА НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ЗНАЧИТЬ НУЖНО ПОСАДИТЬ И ТАМ УБИТЬ!
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15.06.2020 10:27 Відповісти
Долой Потроxсуд!"Дайте свободу нашей Анжеле Стерненко.Дайте свободу,суки!"?
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15.06.2020 10:28 Відповісти
И снова курсантов как пушечное мясо поставили.
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15.06.2020 10:32 Відповісти
Подивився фото і згадав події літа 2011 року. Суд над Тимошенко картинки майже тіж самі. Справи різні, але тоді іще міліції було приблизно стілки ж.
Щось роднить Зеленського з Януковичем
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15.06.2020 10:37 Відповісти
Потім через три роки режим впав. А зараз впаде через скільки?
Тут і Стерненко не Тимошенко, час інший
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15.06.2020 10:40 Відповісти
Мабуть Клоун був на корпоративі у ригів, коли Майдан починався, бо інакше б замітив "дивные совпадения" з теперішньою ситуацією - мусорські вантажівки, менти за одно з москальськими тітушками проти українських активістів, а головний Кідар сидить на Банковій і типу нічого не замічає.
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15.06.2020 10:39 Відповісти
это просто пи... какой то, и вся эта братия дармоедов живет на наши налоги
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15.06.2020 11:16 Відповісти
Армянские собаки злы и мстительны, но очень боятся огня и выстрелов.
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15.06.2020 11:21 Відповісти
раздули с мухи слона..от куда у стерненко деньги на суд адвоката пиар и толпу,,,,,,????
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15.06.2020 11:56 Відповісти
Ти ба, як бояться одного хлопця!
Раніше Аваков так боявся тільки Сашка Білого.
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15.06.2020 12:25 Відповісти
А почему они не выполняют свои прямые обязаности в Крыму, Луганску, Донецку...?
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15.06.2020 12:31 Відповісти
Какие б..ь тут могут возникать сомнения о заказухе,всякое кацапское бе, бе ,бе наркоторговец и инная лабуда зелегандонам и кацахлам на уши ляжет.Но твою ж ,сам факт присутствия почти армии показателен шо нас через колено и с перспективой на пляшку задом,всех и порохоботов и уже со спущенной штаниной зелендоновцев.Хотят суки и получат крови.Слава Україні смерть кацахлам.
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15.06.2020 15:06 Відповісти
"Мусора- не люди".
А.Аваков
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15.06.2020 15:06 Відповісти
Во как правоохранительные органы защищают украинское кривосудие!
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15.06.2020 15:14 Відповісти
напевно час вже виносити цю Зелену мерзоту разом зі всіма ригачами
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15.06.2020 16:04 Відповісти
 
 