"Я відбився від нападів, а тепер відбиваюсь від української каральної системи", - одеський активіст Стерненко. ВIДЕО

Розслідування нападів на одеського активіста Сергія Стерненка, за його ж словами, спеціально затягують, а нападників на нього підозрюють у хуліганстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Стерненко розповів у сюжеті програми "ТСН. Тиждень". За словами Стерненка, під час засідання рішення затягується з'ясуванням обставин, які не впливають на кваліфікацію правомірності його дій.

"Щоб з'ясувати, чи діяв я за законом, необхідно з'ясувати, що ці двоє робили у мене біля будинку, хто їх туди відправив, хто їм мав заплатити і хто замовник цього злочину. Чому коли не сидять замовники і виконавці нападу на мене, маю сидіти я, за те, що захищався? ... Життя моє змінилося: я відбився від нападів, а зараз відбиваюсь від української каральної системи. Варто розуміти - з в'язниці ти вихід знайдеш, а з могили – ні ..." - каже Стерненко.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.