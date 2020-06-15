"Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО
Представників проросійського блогера Анатолія Шарія прогнали з-під будівлі Шевченківського райсуду, в якому відбувається засідання у справі активіста Сергія Стерненка. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, представників Шарія, група активістів провела до виходу з території суду, вигукуючи нецензурні гасла.
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+39 Vladimir Longer
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- «Всьо то ти знаєшь чукча, а вот когда еті геологи приезжают на стойбіщє, то тєбя пі....ят, а жену твою є ...ут.».
- «Однако, експєдіція, називаєтся.»
.....
Ви ганяли Шмарія
Ато не, дай божЕ, вони могли б...
А що, власне, вони могли б?
Мужня сотня активістів, не забоялась трійки шарійовців.
Навіть не стали гукати "Мама візівай мєнтов", самі подужали.
Ні щоб постібатись з них, просто і ясно довести їхню неправоту і ангажованість. Ні.
Бидляцтво, стадні інстинкти, і тупорила поведінка. Інтелект, логіка, аргументація, витримка, діалог, комунікація не в моді. "Активіст" Стерненко - соціально близький, отже агресивне бидло буде рулити і диктувати. Поки не отримає по пиці і не здрисне. Але хто дасть команду, коли соплежуї бояться поставити у стійло скотиняк, які уявили себе рішателями. Бідна країна з примарними перспективами...
тому ще в київській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило
кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі
Т.Г.Шевченко "Кацапи" 1851р.
Те що ти тут приліпив це тупа калька із аналогічного висеру.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
Коварен жид, хотя и слеп;
Кичливый лях - похуже *****,
Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит".
"Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.
Їж лайно і далі...
Вата повинна сидіти на дупі ціхо і боятися власної тіні. А що насправді?