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"Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО

Представників проросійського блогера Анатолія Шарія прогнали з-під будівлі Шевченківського райсуду, в якому відбувається засідання у справі активіста Сергія Стерненка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, представників Шарія, група активістів провела до виходу з території суду, вигукуючи нецензурні гасла.

Дивіться: "П#дор шарієвський, завали хлібало своє. Шарій - п#дорас", - представників проросійського блогера прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО

Автор: 

суд (11683) Стерненко Сергій (384) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+46
красавчики
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15.06.2020 12:31
+39
Почему все эти п*доры молчали при Порохе ?
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15.06.2020 12:32
+37
эти петушарии вечно обрыганные
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15.06.2020 12:32
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красавчики
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15.06.2020 12:31 Відповісти
Насправді російські спецслужби організували через Шарія антиукраїнську провокацію. В Інтернеті були розміщені оголошення про організацію платної акції на підтримку Стерненка і ці оголошення та якісь фото-відео матеріали про те як організовують платну масовку були розповсюджені по соціальним мережам і в коментарях під цими постами агентами російських спецслужб велась антиукраїнська агітація! За кожним районним центром закріплені російські провокатори які в Фейсбуці та інших соц мережах ведуть антиукраїнську агітацію та системно та зкоординовано розміщують фейки! СБУ на це ніяк не реагує і це проблема! Або СБУ не розуміє що відбувається, або свідомо не чіпає російських агентів!
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15.06.2020 12:37 Відповісти
З анєгдота:
- «Всьо то ти знаєшь чукча, а вот когда еті геологи приезжают на стойбіщє, то тєбя пі....ят, а жену твою є ...ут.».
- «Однако, експєдіція, називаєтся.»
.....
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15.06.2020 12:49 Відповісти
Что-то шайтанова выпал из поля зрения. По нему нет никакой активности сбу.
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15.06.2020 12:49 Відповісти
ЗЕЛЕНАЯ ТВАРЮКА----полностью потеряла контроль над страной
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15.06.2020 14:20 Відповісти
сознательных и достойных всегда выдаёт высокий слог
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15.06.2020 12:58 Відповісти
Вот только кричалка - кацапская, дебильная ( Українською треба вишукано посилати.
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15.06.2020 13:16 Відповісти
наприклад?
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15.06.2020 21:07 Відповісти
Надо было им еще подсрачников раздать
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Почему все эти п*доры молчали при Порохе ?
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Походу, с теми же дебильными кацапскими речевками штырили українську владу. И это настораживает
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15.06.2020 13:18 Відповісти
эти петушарии вечно обрыганные
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15.06.2020 12:32 Відповісти
Это уже просто обряд какой-то. Практически народная традиция.
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15.06.2020 12:34 Відповісти
А что, разве парни со спортивным телосложением их не защитили?
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15.06.2020 12:34 Відповісти
топаз команду не дал
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15.06.2020 12:43 Відповісти
Або Шарій "пожлобився" на оплату.
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15.06.2020 13:02 Відповісти
И шо, не помогли им ,,мужчины спортивного телосложения" с которыми они приехали?
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15.06.2020 12:35 Відповісти
Опускание адептов петуШария- это будет уже как традиция,как лупцювання Шуфрича например
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15.06.2020 12:39 Відповісти
"Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду - Цензор.НЕТ 9090
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15.06.2020 12:42 Відповісти
это ж надо, выразиться так коротко и ясно!
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15.06.2020 12:44 Відповісти
таки да! лучше пожалуй и не скажешь
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15.06.2020 21:08 Відповісти
Почему петушарий сам не приедет? Пусть встанет педофилической грудью на защиту ваты. Или сцыкотно? Это не в Ютубе кривляться.
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15.06.2020 12:44 Відповісти
Петушарий может только педофильной дупой встать
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15.06.2020 13:21 Відповісти
я одного не понимаю. Почему шариков не распинают, не отправляют в концлагеря, не забирают их детей на консервы для атошников? Чем они лучше других свинорусов?
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15.06.2020 12:45 Відповісти
понимаешь, петушарии вызывают рвотный рефлекс ,как и остальные свинорусы ...и это переходит и на их детей, подсознательно ...поэтому консервы никто есть не будет, ни из них, ни из остальных свинорусов
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15.06.2020 12:53 Відповісти
после обработки вполне нормальная тушонка получается. Я пробовал из сухпайка правосековского - от свинины не отличается
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15.06.2020 12:54 Відповісти
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15.06.2020 12:55 Відповісти
народна забава, після шуфрича, ганять шавок шарія.
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15.06.2020 12:49 Відповісти
На пуя, на пуя
Ви ганяли Шмарія
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15.06.2020 12:51 Відповісти
гнать и вижигать под корень эту ватную шарийскую нечисть
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15.06.2020 12:52 Відповісти
Почему-то перестали зелёнкой или йодом дезинфицировать таких петушариев.
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15.06.2020 12:52 Відповісти
Чмошник Шарий стрелял в спину человеку, который на него не нападал, а просто уходил. Стерненко отбивался от двоих нападавших, которые поджидали его возле дома (при них не было даже мобильных телефонов), один из них под 2 метра ростом и 130кг весом. Это я к тому, что - какими моральными уродами могут быть адепты кремлёвской шлюшки…
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15.06.2020 12:53 Відповісти
Гнати цю шоблу треба, але ми українці і не повинні копіюати сраних "братьєв"!
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15.06.2020 12:55 Відповісти
І не опускатись до рівня "гдє что ні слово. то..."!
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15.06.2020 12:56 Відповісти
в борьбе с москальной ордой-ВСЕ МЕТОДЫ ХОРОШИ!
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15.06.2020 21:11 Відповісти
Ну, це добре ... Іще б Г+Г та медведчуківців так треба
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15.06.2020 13:01 Відповісти
и портнова на гиляку треба,бо вiн давно вже просить
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15.06.2020 21:12 Відповісти
Что иметь в голове, чтоб голосовать за шарика? Ето ж хуже зелила в 100 раз.
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15.06.2020 13:03 Відповісти
"Земля - крестьянам, фабрики - рабочим", "Грабь награбленное" работает во все века безотказно на 73%, но они во все века не знают - что потом с этим делать и ищут мессию...
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15.06.2020 13:08 Відповісти
За него только откровенные украинофобы-коллаборанты и просто дебилы.
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15.06.2020 13:42 Відповісти
Портнов и Лукаш с Банда ренкой за него, он у них любимчик.
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15.06.2020 14:35 Відповісти
Це перемога, однозначно.
Ато не, дай божЕ, вони могли б...
А що, власне, вони могли б?
Мужня сотня активістів, не забоялась трійки шарійовців.
Навіть не стали гукати "Мама візівай мєнтов", самі подужали.
Ні щоб постібатись з них, просто і ясно довести їхню неправоту і ангажованість. Ні.
Бидляцтво, стадні інстинкти, і тупорила поведінка. Інтелект, логіка, аргументація, витримка, діалог, комунікація не в моді. "Активіст" Стерненко - соціально близький, отже агресивне бидло буде рулити і диктувати. Поки не отримає по пиці і не здрисне. Але хто дасть команду, коли соплежуї бояться поставити у стійло скотиняк, які уявили себе рішателями. Бідна країна з примарними перспективами...
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15.06.2020 13:08 Відповісти
"Ні щоб постібатись з них, просто і ясно довести їхню неправоту і ангажованість. " я уверен 'что ты будешь стебаться и тд ...если, не дай Бог, какой нибудь шарий, обвинявшийся в педофилии ,обидит твоего ребенка. Неужели не ясно. что если этим ублюдкам не претит. что их вождь педофил .то они и сами от него не далеко- с ними надо обращаться соответственно
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15.06.2020 13:25 Відповісти
"уявили себе рішателями" Портянкин с Лукаш , и Мертвячуком и зажопниками. Думали,что вонючими судами (других у вы у нас нет!) рулят страной, да-да! Не Кабмин, не Парламент, не Президент, а Портянкины и зажопники рулят купленными судами и прокуратурой.
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15.06.2020 14:40 Відповісти
https://censor.net/user/406073,если у самого мозгов маловато,посмотри, что сказал Тарас Шевченко:

тому ще в київській Русі
на віче предки говорили:
якщо зустрінеш десь, колись
то зразу бий кацапа в рило

кацапа звідусіль жени
хай здохне в ямі при дорозі
ти подаєш йму води,
А він вже сере на порозі

Т.Г.Шевченко "Кацапи" 1851р.
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15.06.2020 21:22 Відповісти
От такими недоумками як ти і маніпулюють усілякі покидьки.
Те що ти тут приліпив це тупа калька із аналогічного висеру.
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только жопу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
Коварен жид, хотя и слеп;
Кичливый лях - похуже *****,
Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит".
"Хохлы" Т.Г.Шевченко 1851г.
Їж лайно і далі...
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16.06.2020 10:28 Відповісти
Эх, подраться охота, а лучше кого-то прирезать.
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15.06.2020 13:14 Відповісти
шарежопы возмущены
"Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду - Цензор.НЕТ 5349
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15.06.2020 13:18 Відповісти
на самом деле их полиция защищали, иначе их могли бы физически повоспитывать , просто шарийци этого не разумеют и полиция им вместо мозгов, взяла и сделала то, что должны бы они сами сделать , имей свои мозги
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15.06.2020 17:22 Відповісти
Вся беда в том, что эта антиукраинская партия беса путлера взяла больше процентов, чем все националистические партии вместе взятые, что с этим делать, уже надо что то решать, если учесть, что у нас 73% быдла совкового?
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15.06.2020 13:24 Відповісти
Демократия же.
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15.06.2020 13:31 Відповісти
русский, ты за обнуление своего фюрера голосовать поскачешь?
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15.06.2020 18:29 Відповісти
Русский, ты присягу свою помнишь? Ту которую ты предал...
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15.06.2020 23:02 Відповісти
На вопрос ответь, холоп.
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15.06.2020 23:04 Відповісти
Значит помнишь... Хорошо что ты в США уехал. В случае чего ты и их предашь. И они знают это.
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15.06.2020 23:36 Відповісти
А як себе вели патрії і рухи, які себе називали проукраїнськими, як нацдружини і Свобода? Не вони бігали за одним єдиним проукраїнським призидентом Порошенко і оббріхували його разом із московською пропагандою? Так. То хіба вони для мене проукраїнські? Ні, вони просто ховалися за цією ширмою і дурили багатбох нормальних людей, які їм повірили. Звичайно, у кожної людини є свої недоліки, як-то кажуть - таракани, але невже Порошенко найгірший від Вілкулів, Рабіновича, Новінського,Ахметова,Кернесів, Гордонів...? А бігали тільки за Порошенко, якраз робили те, що робив і путін. То які вони націоналісти, особисто для мене вони ВОРОГИ, бо самі дурниці творили і людей туди направили. Навіть ще сьогодні деякі у своїх виступах звинувачують Порошенко за те, що люди вибрази Зеленського. Це вже клініка!.
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15.06.2020 13:44 Відповісти
Не знаю про яку країну ви кажете, але в Україні в другому турі 2019 р, Свобода закликала голосувати за Порошенко.
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15.06.2020 14:12 Відповісти
Ну... вони туди і прийшли, щоби на камеру це посилання задокументувати. Це саме те, що й просили Кремлівські замовники...
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15.06.2020 13:39 Відповісти
Прикольно, если он все-таки прорвется во власть, от отыграется, он это любит.
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15.06.2020 13:49 Відповісти
петушарий - галимый сцикун. даже при зеленском он никогда не приедет в Украину, так как высок процент быть забитым ногами до смерти. ему значительно проще сидеть в своем сортире и обсерать уши доверчивым лохам и за это получать миллионы от мертведчука и каломойши.
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15.06.2020 14:01 Відповісти
Шарику при владі доведеться тримати при собі некроманта, інакше не зможе ходити на роботу.
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15.06.2020 14:13 Відповісти
куда оно ворвется ?ему первые встречные охотники на педофилов шею свернут) это ты десятилетиями можешь под плешивым педофилом сидеть и своих детей к нему таскать, на поцелуй пуза
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15.06.2020 14:42 Відповісти
. правильно, не держи в себе.
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15.06.2020 15:01 Відповісти
как зовут фюрера русни?
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15.06.2020 18:30 Відповісти
давай, давай. это же фсё меняет. олигархи уже испугались и адаают награбленое народу
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15.06.2020 18:58 Відповісти
На этот простой вопрос любой человек знает ответ - *****. И только свинособака начинает брызгать дерьмом из пасти. Ты дида на палку для гей-парада уже насадило, русмартышка?
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15.06.2020 19:01 Відповісти
Правильно, любой маргинал так и ответит. любому воспитанному человеку ни твой фетиш ни твой дурацкий вопрос нах не нужен. нечего делать - подыгрывать маргиналам. но по сути ты, в принципе, конечно, прав, но дороги разные.
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15.06.2020 19:53 Відповісти
русский, каким боком ты к людям вообще, тем более к воспитанным? Скажи, тебе твой фюрер после обнуления костей в иску добавит?
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15.06.2020 19:58 Відповісти
Зачем мне тебе что-то объяснять? да, и русские тут при чем?
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15.06.2020 20:50 Відповісти
Так ты мне ничего и не можешь обьяснить, русмартышка. русский - не национальность, а место в иерархии вселенской мрази, где-то между канализационной крысой и сифилисом. Ты такое же русское, как шмарий, рамзанка дыров, ***** или шойга.
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15.06.2020 20:53 Відповісти
Какой-то бред маргинальный. не получится у таких, как Вы ничего в принципе.
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15.06.2020 21:17 Відповісти
Маргиналы у нас в Штатах, в Нью-Йорке, на Брайтоне,на 9 мая дидов на палках таскают. На них люди посмотреть ездят, как в зоопарк.
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15.06.2020 21:19 Відповісти
Скорее всего я Вас понимаю, за маргинализацией слога что-то скрывается. но разбирайтесь сами.
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15.06.2020 21:33 Відповісти
Мнение русмартышки очень важно для меня
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15.06.2020 21:34 Відповісти
"Рюсскамартишка", о мама, .
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15.06.2020 22:29 Відповісти
Це ж скільки Підарій платить но найму, якщо тут йдуть працювати одні мазохісти!?
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15.06.2020 14:23 Відповісти
Это смахивает на какой-то спектакль.Сколько раз там ловят петушариков и никто ни разу им даже ляща не выписал.Похоже это такие же "националисты" как нацжены Билецкого.
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15.06.2020 14:36 Відповісти
Было же - один мочей поливал. там, правда, последствия прилетели.
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15.06.2020 15:13 Відповісти
Это ребята от Корчинского поливали какую-то петушарийку,а тут какие-то детские кричалки и спокойное сопровождение до забора.Пока с этим шароговном не будут поступать как с Бузиной дела не будет
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15.06.2020 16:28 Відповісти
ГНАТЬ УБЛЮДКОВ СРАНЫМ ВЕНИКОМ, ЧТО БЫ МЕСТО ИМ БЫЛО ТОЛЬКО В ЛУГАНДОНИИ!!
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15.06.2020 14:38 Відповісти
Вата в Україні має бути *и**жена і палена.
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15.06.2020 16:04 Відповісти
Шарики точно какие-то мазохисты-вечно лезут в какие-то провокации,а потом их хозяин жалуется на что его щенят в Украине притесняют.
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15.06.2020 16:34 Відповісти
вони не мазохіссти. це чіткий розрахунк- спровокувати на рукоприкладство з наступним відкриттям кримінальних впроваджень, влада їм у всьому допомагає.
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15.06.2020 16:46 Відповісти
Якось воно вийшло мляво, кволо і без бажання. Хоч би боки нам'яли тим виродкам, коли писків не натовкли.
Вата повинна сидіти на дупі ціхо і боятися власної тіні. А що насправді?
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15.06.2020 20:07 Відповісти
Много слов а мало дела Если бы каждого представителя черноротого шария на любом митинге хотя-бы мочёй обливали
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16.06.2020 00:43 Відповісти
а оманский хер в бункере...
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Вже пора цих "патріотів" розстрілювати
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17.06.2020 01:30 Відповісти
 
 