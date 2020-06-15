"Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО

Представників проросійського блогера Анатолія Шарія прогнали з-під будівлі Шевченківського райсуду, в якому відбувається засідання у справі активіста Сергія Стерненка. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, представників Шарія, група активістів провела до виходу з території суду, вигукуючи нецензурні гасла.

Дивіться: "П#дор шарієвський, завали хлібало своє. Шарій - п#дорас", - представників проросійського блогера прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО