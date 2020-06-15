Порошенко на суді про держзраду Януковича: "Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі апеляційного суду, є антидержавною та антиконституційною". ВIДЕО

П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду експрезидента-втікача Януковича обурився намаганням сторони захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за окупацію Криму і війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі Київського апеляційного суду, є антидержавною і антиконституційною. Протягом усіх 5 років на усіх міжнародних майданчиках був визнаний факт російської агресії у Криму, яка почалася 20 лютого 2014 року. Захоплення Криму де-факто було закінчено 27-28 лютого. Я особисто свідчу про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту", - наголосив п'ятий президент.

"Наголошую, що за втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не "втрата території", відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію", - додав Порошенко.

За словами Порошенка, коли він прибув до Криму в 2014 році, то особисто бачив російські війська, мав інформацію про їхню присутність на аеродромі в Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська.

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"Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною, про перехоплення розмов керівництва РФ, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуск до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, хто приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже був під окупацією", - розповів п'ятий президент.

Порошенко також попросив суд звернути увагу, що у той час уже було здійснено вбивство активіста, кримського татарина під час масових акцій, що були організовані окупаційною владою. Крим уже перетворився на окуповану і анексовану територію.

"Рішення президента Януковича звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України і здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму", - пояснив лідер "Європейської Солідарності".

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