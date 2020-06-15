Порошенко на суді про держзраду Януковича: "Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі апеляційного суду, є антидержавною та антиконституційною". ВIДЕО
П'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" під час виступу в апеляційному суді у справі про державну зраду експрезидента-втікача Януковича обурився намаганням сторони захисту на догоду Росії перекласти відповідальність за окупацію Криму і війну на Донбасі на Україну і виправдати російську агресію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Спроба не визнавати російську агресію, яка звучить у залі Київського апеляційного суду, є антидержавною і антиконституційною. Протягом усіх 5 років на усіх міжнародних майданчиках був визнаний факт російської агресії у Криму, яка почалася 20 лютого 2014 року. Захоплення Криму де-факто було закінчено 27-28 лютого. Я особисто свідчу про те, що Крим був захоплений російськими військами під час мого візиту", - наголосив п'ятий президент.
"Наголошую, що за втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не "втрата території", відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію", - додав Порошенко.
За словами Порошенка, коли він прибув до Криму в 2014 році, то особисто бачив російські війська, мав інформацію про їхню присутність на аеродромі в Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська.
"Якщо ви проаналізуєте інформацію, яка стала публічною, про перехоплення розмов керівництва РФ, вони давали чіткі вказівки про атаки на мене та недопуск до Сімферополя. І всебічно мені перешкоджали. Та мене це не зупинило, і я провів усі необхідні зустрічі у Криму. До речі, я був єдиним, хто приїхав із цією місією. Коли я повернувся до України, вніс пропозиції негайно організувати консультативну групу, у якій представники Верховної Ради Криму взяти участь не змогли, бо Крим уже був під окупацією", - розповів п'ятий президент.
Порошенко також попросив суд звернути увагу, що у той час уже було здійснено вбивство активіста, кримського татарина під час масових акцій, що були організовані окупаційною владою. Крим уже перетворився на окуповану і анексовану територію.
"Рішення президента Януковича звернутися до президента РФ Путіна всупереч Конституції із запрошенням іноземних військ на територію України і здійснення агресії зробило його злочинцем. Злочин Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму", - пояснив лідер "Європейської Солідарності".
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Висновок: Порошенко довів, що не боїться жодного суду. Сявки овоща/шарія допитували Пороха, як обвинувачуваного; але в них ніфіга не вийшло взагалі куди-небудь "загнати" справжнього Президента.
Когда я вернулся в Украину\\\\\\\\\\\\\\\\
Зачем так говорить? Выглядит что сам уже чуть ли не легитимизировал аннексию, которой(ну, типо "референдум") еще не произошло.
С Порошенко нельзя договариваться, я ему не верю.
С Путиным можно, я ему верю. У него мир в глазах.
Про це на своїй сторінці у https://www.facebook.com/petroporoshenko Facebook написав п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.
"Злочин пана Януковича був продемонстрований 1 березня 2014 року російським представником на Раді безпеки ООН. Тоді представником російської влади було продемонстровано лист, яким пан Янукович запрошував окупаційні війська на територію України, якими були здійснені спроби легітимізувати російську агресію в Криму. Я прибув до Криму і особисто бачив російські війська і мав інформацію про їх присутність на аеродромі у Сімферополі, про десантні кораблі з Новоросійська", - повідомив п'ятий президент.
Порошенко підкреслив, що як народний депутат України він голосував за постанову про самоусунення Віктора Януковича.
"Згідно з текстом постанови, у зв'язку з самоусуненням президента Януковича в умовах анексії Криму і російської агресії, необхідно було вжити заходи щодо забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України. Голосуючи цю постанову, ми діяли у відповідності до Конституції", - написав політик.
"За втрату території України, яку весь світ і міжнародне право кваліфікує як російську агресію, незаконну анексію Криму, яка підпадає під усі визначення міжнародного права, і я би просив Високий Суд використовувати саме цю термінологію, а не "втрата території", відповідає за це колишній президент Янукович, який легітимізував анексію", - наголосив Порошенко.
"На превеликий жаль але не НАТО проґавило окупацію Крима, а в 2008 році коли Україна зробила жахливу непоправну помилку вона не підписала план дій щодо членства в НАТО. Тепер сьогодні це стало великою геополітичною кривавою драмою, тимчасовою окупацією проклятими російськими фашистами загарбниками українських Криму і Донбасу. Так після того, коли Україна і Грузія не підписали ПДЧ, жахлива ворожа фашистська паРаша здійснила криваву військову агресію в Грузії. А потім цей знахабнілий лютий кривавий ворог фашист агресор безкарно пішов далі вже на Українські Крим, Донбас ". Тепер після цієї кривавої окупації кремлівських фашистів український народ переконаний, що українські війська обов'язково скоро стануть поруч в одному строю разом зі збройними силами дружніх країн-членів НАТО .
І добре ясно всім що ця проклята українським народом російська фашистська ********* паРаша, цей лютий кривавий ворог окупант суверенної частини території української держави. Про те що вона ніколи навіть у своєї великій маячні більше не посміє затівати свої криваві окупаційні загарбницькі війни проти Української Держави вже як повноправного члена потужного блоку НАТО. Ну хіба що бридкі кремлівські фашисти )(уйла будуть випускати своє жахливе звіряче фашистське виття ненависті на європейську Україну повноправного члена ЄС. і НАТО, але про себе і тільки в темних кутках свого фашистського лігва в кремлі.
Может все таки это Зинка сделала?
Суд установил: "Действующий Президент Украины пригласил росийские войска в Украину".
Порошенко, как свидетель, обманул суд?