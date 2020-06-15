Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нардеп "Голосу" Роман Лозинський розповів, що постраждав під час сутичок між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка і правоохоронцями.
Про це нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив під Шевченківським райсудом Києва, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"Подаватиму заяву в Національну поліцію про перешкоджання діяльності народного депутата і про те беззаконня, яке тут відбувається. Тому що народний депутат може захистити свої права з більшою ймовірністю, ніж українці, що мають право на протест і прийшли виявити свою позицію, яких тягнуть в автозак. Так зараз працює Національна поліція зразка 2013 року. Так працюють і "беркути", які зараз просто переодягнулися. Зараз ми знаємо, що як мінімум п'ятьох осіб затримали і відвезли в невідомому напрямку. Затримали Миколу Виговського. Коли він включав гучномовець поліція почала його тягнути, почалася штовханина і його витягнули в невідомому напрямку. Я підійшов до кутка, куди витягували активістів, показав посвідчення і зробив крок, аби пройти, вони застосували лікті, налокітники, почали працювати кулаками, зробили вперед рух шоломом. Це перешкоджання депутатської діяльності", - заявив Лозинський.
"Поліція побила і затримала людей, які нічого, НІЧОГО протизаконного не зробили. Мене теж почали бити і тягнути в автозак, завдяки депутату відпустили. Зараз затриманих людей, побитих, кинули в тісний автозак і хочуть вивезти. Мусора забули, як горіли", - розповіла одна з учасниць акції Наталія Усатенко.
"Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору. Разом із колегами зараз будемо витягувати. Пишу заяву в поліцію про ментовське свавілля щодо мітингувальників і перешкоджання діяльності народного депутата", - додав пізніше нардеп Лозинський.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, на акції в підтримку Стерненка відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Если кратко, позвольте тезисно вам напомнить события 2004 года: « это не было цветной революцией. Это было банальное восстание миллионеров против миллиардеров»
Я все сказал ))
А сьогодні - це просто РЕВАНШ нео-Феодалів, із про-кацапським уклоном...
голос з 19-го року вiд земляка вiслюка-недомiрка
Все чого ви сьогодні добились - це ще більше зниження передвиборчого рейтингу націоналістів та збільшення запитів до влади "скільки це буде тягнутись?" з чим вас і вітаю. Це Зе - ганчірка, об яку можна витирати ноги, але суспільство може наступним обрати іншого.
Главное, чтобы при смене можно было легко сверить содержимое карманов до и после.
Депутаты - это сторожевые псы интересов народа и Родины, а хорошие псы должны быть злыми и чуть-чуть голодными.
Потому что эта страна, законы, суды и полиция заточены под богатых воров и их детишек и охраняет их власть и их деньги в их банках и шикарную жизнь в их богатых домах.
працюють міжнародні сили за своїм планом
Так що вони не повернулися. Вони нікуди не уходили, бо ніхто їх не звільняв.
патриции млять
Инструкция противодействия полицейским в Палестинской автономии.
Пора Украине перенимать опыт!!!
Зеленскому приготовится!!!
Будешь тварь зелёная мелким горохом срать,падаль жидовская.
Зеленский не реагирует на нарушения своего прямого подчиненного - Генерального прокурора.
Никакой реакции на крайне неудовлетворительную работу полиции и грубейшие нарушения ею законности.
Пусть вспомнит, как отреагировал Янукович на избиение полицией студентов, и как министр Захарченко продолжил устанавливать порядок в Киеве.
Зеленский, позвони в Ростов, пообщайся, обменяйтесь опытом - какие дубинки лучше, кто делает хорошие водометы, где лучше ставить йолку... Ну и почем недвижимость в Ростове!