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Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп "Голосу" Роман Лозинський розповів, що постраждав під час сутичок між учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка і правоохоронцями.

Про це нардеп "Голосу" Роман Лозинський заявив під Шевченківським райсудом Києва, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Подаватиму заяву в Національну поліцію про перешкоджання діяльності народного депутата і про те беззаконня, яке тут відбувається. Тому що народний депутат може захистити свої права з більшою ймовірністю, ніж українці, що мають право на протест і прийшли виявити свою позицію, яких тягнуть в автозак. Так зараз працює Національна поліція зразка 2013 року. Так працюють і "беркути", які зараз просто переодягнулися. Зараз ми знаємо, що як мінімум п'ятьох осіб затримали і відвезли в невідомому напрямку. Затримали Миколу Виговського. Коли він включав гучномовець поліція почала його тягнути, почалася штовханина і його витягнули в невідомому напрямку. Я підійшов до кутка, куди витягували активістів, показав посвідчення і зробив крок, аби пройти, вони застосували лікті, налокітники, почали працювати кулаками, зробили вперед рух шоломом. Це перешкоджання депутатської діяльності", - заявив Лозинський.

"Поліція побила і затримала людей, які нічого, НІЧОГО протизаконного не зробили. Мене теж почали бити і тягнути в автозак, завдяки депутату відпустили. Зараз затриманих людей, побитих, кинули в тісний автозак і хочуть вивезти. Мусора забули, як горіли", - розповіла одна з учасниць акції Наталія Усатенко.

"Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору. Разом із колегами зараз будемо витягувати. Пишу заяву в поліцію про ментовське свавілля щодо мітингувальників і перешкоджання діяльності народного депутата", - додав пізніше нардеп Лозинський.

Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 01
Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 02
Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 03

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 04
Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 05
Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 06
Нардеп Голосу Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: Беркут зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору 07

Читайте також: Нардепи фракції "ЄС" беруть участь у суді у справі Стерненка і готові взяти його на поруки

Нагадаємо, на акції в підтримку Стерненка відбулися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані.

Також дивіться: На акції на підтримку Стерненка сталися бійки між мітингувальниками і правоохоронцями: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Автор: 

акція (1455) бійка (739) затримання (4339) Нацполіція (15173) суд (11683) Стерненко Сергій (384) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+25
не помню ,давай пруф ,зебанат)
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15.06.2020 16:09
+22
5 лет менялось, но ви опять мордой в савецкое г-но.
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15.06.2020 16:12
+22
я далеко не фанат Стерненко, скорее даже наоборот.

Но тут рассматривается не личность Стерненко.

Тут обсуждаются действия подчиненных Авакова, назначенного Зеленским.
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15.06.2020 16:16
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Это утопическая версия урапатриотов. Она удобная. Все было, на мой личный взгляд, несколько СОВСЕМ по другому. Вы уж извините: забили мне в своё время голову ненужными знаниями в вузе юриспруденцией, политологии всякой, философией да социологией среди прочих других... не могу я вот так все просто и примитивно воспринимать «по прастому». Везде , как параноик ищу причинно-следственные связи и причины возникновения всякого разного феномена.
Если кратко, позвольте тезисно вам напомнить события 2004 года: « это не было цветной революцией. Это было банальное восстание миллионеров против миллиардеров»
Я все сказал ))
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15.06.2020 17:31 Відповісти
Вангую, Ваш улюблений канал ЗіК.
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15.06.2020 17:43 Відповісти
Перед этим была новость о том, что "запаковали" 5 человек. Пятеро это без разбора?
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15.06.2020 16:20 Відповісти
В Атланте открыли стрельбу во время акций протестов, есть погибшие.

Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора" - Цензор.НЕТ 5567
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15.06.2020 16:20 Відповісти
АНТІФА і в Україні до 14-го року бикувала, скоро повернеться, готуйте сраки.
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15.06.2020 16:24 Відповісти
есть видос , неужели это произошло
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15.06.2020 16:25 Відповісти
а это не фотка из Китая шото гражданин сша очень узькоглазый
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15.06.2020 16:27 Відповісти
В США живет 20 миллион людей азиатской расы.
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15.06.2020 16:30 Відповісти
Фейк настолько дебильный, шо кроме русского, никто подобное создать не смог бы.
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15.06.2020 16:51 Відповісти
Ссылку.
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15.06.2020 16:32 Відповісти
Это московитская пропаганда или ты сам это придумал?
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15.06.2020 16:38 Відповісти
Мусори-беркути - нічим не відрізняються від кацапських окупантів. Вони не люди, вони мерзота, яка має бути знищеною. Остаточно.
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15.06.2020 16:20 Відповісти
таж нещодавно "знищили" - і що це "фенікс" такий... - можливо у іншому проблема...
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15.06.2020 16:28 Відповісти
ЗеЛя подонок и гнида.гонения его на ростов.дело времени
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15.06.2020 16:21 Відповісти
В любом случае и безотносительно даже к этим событиям. Но выпускать его нельзя. Он из-за границы вредить с беней пуще прежнего будут ....
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15.06.2020 16:43 Відповісти
Все пятеро задержаных в 2019 голосовали за Зелю. Хай щастить!
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15.06.2020 16:22 Відповісти
Откуда инфа? Или лишь бы пёрднуть?
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15.06.2020 16:33 Відповісти
Чувак хайп поймал для своих пинчуковских импотентов в раде на порванной копеечной футболке. С другой стороны авакян ещё раз продемонстрировал наглядно, що зэлоху прощаться с ним будет не с руки. Стерненко почесал своё самолюбие и тщеславие. Все довольны, у всех профиты...
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15.06.2020 16:22 Відповісти
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15.06.2020 16:25 Відповісти
Ну що, як кажуть за що Боролись - на то і Напоролись....- Не працював Трибунал - а значить небуло і ніяких Революцій - так як не відбувалось зламу та сміни СУСПІЛЬНОГО строю...- а зміна Кланів у Корита - це не Революція...
А сьогодні - це просто РЕВАНШ нео-Феодалів, із про-кацапським уклоном...
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15.06.2020 16:24 Відповісти
У Зеленського спитать не хочеш?
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15.06.2020 16:25 Відповісти
Це тебе Наталія Усатенко повинна захищати? Щось ти зовсім борзим став.
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15.06.2020 16:35 Відповісти
Сирожа Фатеев, а ты на каких фронтах воевал? А если не воевал, так не вякай.
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15.06.2020 16:35 Відповісти
Он на блокпААсту стААял, в апаААлчении.
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15.06.2020 16:39 Відповісти
бєз аружія
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Тобто зевлада стала тоталітарною владою.
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15.06.2020 16:24 Відповісти
ще ні - ту велика ще і хАваковська роль... - "Ігра Престолів" в нашій Українській інтерпритації
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15.06.2020 16:26 Відповісти
Авачка, Дерьмаков, Мертвечук, Околопомойский - четвёрка главных мразей Украины, которых исправить может только пуля в голову.
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15.06.2020 18:58 Відповісти
Додайте зеленського як головної мразі.
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15.06.2020 22:34 Відповісти
і ще пару сотень ФІО - плюс мІльйони латентних про-кацапів...
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16.06.2020 19:55 Відповісти
рєжим Зє!льоной плєсєні
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15.06.2020 17:01 Відповісти
А це вже какая разніца чи треба ще потерпіти?
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15.06.2020 16:27 Відповісти
Треба дати ще 100-днів.
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15.06.2020 16:40 Відповісти
Так а многие из бывшего Беркута так и продолжают стоять в оцепление.
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15.06.2020 16:28 Відповісти
давайте прям сейчас права полиции и гражданина проведем красные линии что б не началась гражданско-полицейская война ..просто не вижу в ней смысла так как место жительства сотрудников МВД находится в Украине в определенных адресах их жены работают и на работе знают это их дети ходят в детсады и школы и все знают об этом что их папа полицейский ..у нас негров нет почти а поймай негра он откупится
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15.06.2020 16:31 Відповісти
краснийє лінії малюють шоп їх перетинати
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15.06.2020 16:39 Відповісти
дехто навiть в Кривому Розi ще рiк тому розумiв що таке шмаркля...
голос з 19-го року вiд земляка вiслюка-недомiрка



Нардеп "Голоса" Лозинский о задержаниях на акции в поддержку Стерненко: "Беркута" образца 2013-го вернулись. В автозаки пакуют без разбора" - Цензор.НЕТ 3769
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15.06.2020 16:38 Відповісти
Просто, доходчиво и эмоционально для тех ребят, у кого не было денег на репетитора по русскому языку и литературе в 9-10 классе.
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16.06.2020 06:55 Відповісти
Может коктейли Молотова? Или уже нельзя?
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15.06.2020 16:38 Відповісти
на своей вонючей масковии коктейли Молотова готовь, русский.
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15.06.2020 16:40 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 6048
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15.06.2020 16:42 Відповісти
русский, ты на гей-парад дида на палку насадил уже?
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15.06.2020 16:44 Відповісти
любишь своего фюрера, русмартышка?
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15.06.2020 17:16 Відповісти
Геть зебанду!!!
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15.06.2020 16:42 Відповісти
Велком ту раша, зебіли!
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15.06.2020 16:49 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 7486
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15.06.2020 17:22 Відповісти
Приємніше дивитись на лайно собаче, ніж на "це".
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15.06.2020 19:04 Відповісти
Одне питання: а ЩО заважає мітингувати мирно?
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15.06.2020 16:58 Відповісти
а який толк мітінговать мірно?
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15.06.2020 17:02 Відповісти
А який толк немирно? Ну, добре, ну увірветесь ви в суд, розтрощите його - далі ЩО?
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15.06.2020 17:07 Відповісти
зняти шкуру з того судді живцем і оптянути крєсло для його наслєдніка в качєствє доброго напуцтвія і напомінанія
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15.06.2020 17:11 Відповісти
По-перше, це буде привід для арештів, по-друге - і в що тоді перетвориться Україна? В Сомалі, де будь-хто, хто зможе зібрати кількасот бійців, стане недоторканим для правосуддя?
Все чого ви сьогодні добились - це ще більше зниження передвиборчого рейтингу націоналістів та збільшення запитів до влади "скільки це буде тягнутись?" з чим вас і вітаю. Це Зе - ганчірка, об яку можна витирати ноги, але суспільство може наступним обрати іншого.
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16.06.2020 00:14 Відповісти
де це рейтинг націоналістів впаде? в середовищі москалів, хохлів та йюд? Притомні завжди будуть за сильну Україну
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16.06.2020 00:20 Відповісти
суди роБлять Україну бандицьким районом - ото їм тра' хребет зламати! Народ має бути главним, а не суддівське зміїне кодло всім заправляти. А прізідєнт тут ні до чого - ми можемо взагалі без царя - гетьман то не цар і не мав таких повноважень ні юридично, ні морально
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16.06.2020 00:25 Відповісти
Сразу видно, что ты изучал историю и мудрость древних народов, которые еще 3000 лет знали как воспитывать чувство ответственности за свои поступки!
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16.06.2020 07:13 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 337
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16.06.2020 08:23 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 8807
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16.06.2020 08:27 Відповісти
діптіх "суд Камбіса"
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16.06.2020 08:28 Відповісти
А дальше прокуратура, банковая, почта, телеграф и и внеочередные выборы рабоче-крестьянских депутатов, не обтяженных родственными связями с мамами, любительницами быстрой езды на Феррари, бабушками-латифундистками и супербизнесгениальными женами-миллионершами. С нулевой декларацией, ну или почти нулевой типа прожиточного минимума.
Главное, чтобы при смене можно было легко сверить содержимое карманов до и после.
Депутаты - это сторожевые псы интересов народа и Родины, а хорошие псы должны быть злыми и чуть-чуть голодными.
Потому что эта страна, законы, суды и полиция заточены под богатых воров и их детишек и охраняет их власть и их деньги в их банках и шикарную жизнь в их богатых домах.
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16.06.2020 07:23 Відповісти
мітинги не мають юридичних наслідків - просто картинка для ЗМІ, привід ввести надзвичайний стан
працюють міжнародні сили за своїм планом
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15.06.2020 18:41 Відповісти
Залежить, скільки людей на мітингу. Можуть бути будь-які наслідки.
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15.06.2020 22:37 Відповісти
А в 2014 - 2019 не ці самі бєркутасти калічили і арештовували добровольців і майданівців на акціях протесту?
Так що вони не повернулися. Вони нікуди не уходили, бо ніхто їх не звільняв.
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15.06.2020 17:00 Відповісти
Це ти так зелену падлу завуальовано відмазуєш? Це ви зробили разом, зебілльо тупе..
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15.06.2020 17:42 Відповісти
А где была вся эта "славная" беркутня мощного министра Авакова во время криминальной разборки в Броварах??? Просрали миллиарды буджетных денег на реформу полиции, а по сути ничего не изменилось. Взятки, пытки, торговля наркотой и полный беспредел.
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15.06.2020 17:03 Відповісти
Аваков будет министром МВД до последнего. Зеленский его сам в отставку не отправит. А Аваков будет держаться за свое кресло, пока не получит себе гарантий от новых лидеров
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15.06.2020 17:42 Відповісти
Ани шо апять кацапских " щей храбрости" нажрались,то пора им память подкоректировать.
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15.06.2020 17:24 Відповісти
Геть авакова і аваковців з України! Валіть в ростов виродки і посібники зеленського й російських окупантів!
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15.06.2020 17:57 Відповісти
Ростов не гумовий - краще вішати їх на вулиці.
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15.06.2020 19:07 Відповісти
В описании зверств полиции использован полный фарш: побили, утащили в неизвестном направлении. Ну, почти полный. Забыли дописать что побили обязательно звыряче и это..., поставили на колина! Короче, Activist Lives Matter
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15.06.2020 18:04 Відповісти
Ого, який сраказм проявляє мусоридло-макака https://censor.net/user/23315
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15.06.2020 18:42 Відповісти
Угу, Vsevolod. Musora ne lyudi!
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15.06.2020 20:19 Відповісти
Депутаты сверхлюди? или не люди? что за фашизм...
патриции млять
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15.06.2020 18:39 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 5775
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15.06.2020 19:14 Відповісти
Який він мужній ,брутальний.. Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 9553
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15.06.2020 19:20 Відповісти
!Увидел в форме полицейского,брось в него кирпич,старайся попасть в голову."
Инструкция противодействия полицейским в Палестинской автономии.
Пора Украине перенимать опыт!!!
Зеленскому приготовится!!!
Будешь тварь зелёная мелким горохом срать,падаль жидовская.
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15.06.2020 21:13 Відповісти
ХУЖЕ НЕ БУДЕТ?? Ну-ну...
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15.06.2020 22:31 Відповісти
Нардеп "Голосу" Лозинський про затримання на акції в підтримку Стерненка: "Беркут" зразка 2013 року повернувся. В автозаки пакують без розбору" - Цензор.НЕТ 4907
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15.06.2020 22:38 Відповісти
Не перебільшуйте значення авакова. Призначив його зеленський. Він і відповідальний.
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15.06.2020 22:45 Відповісти
Аваков локтями и зубами выгрыз себе эту должность в мутной водичке Майдана и теперь как клещ впился в нее и его оттуда просто так не вытащить. Зеленский его и боится и не представляет, что он бы смог делать без Авакова и его армии архаровцев.
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16.06.2020 07:10 Відповісти
Мирный протест предусматривает, что власть обратит внимание на проблему и примет меры по устранению. Но если власть не реагирует, а еще и применяет силу, чтобы заглушить протесты и арестовывает недовольных, то это уже диктатура. И народ имеет право протестовать более жестко, вплоть до вооруженной борьбы с узурпаторами, т.к. народ является единственный субъектом власти в стране.
Зеленский не реагирует на нарушения своего прямого подчиненного - Генерального прокурора.
Никакой реакции на крайне неудовлетворительную работу полиции и грубейшие нарушения ею законности.
Пусть вспомнит, как отреагировал Янукович на избиение полицией студентов, и как министр Захарченко продолжил устанавливать порядок в Киеве.
Зеленский, позвони в Ростов, пообщайся, обменяйтесь опытом - какие дубинки лучше, кто делает хорошие водометы, где лучше ставить йолку... Ну и почем недвижимость в Ростове!
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16.06.2020 07:07 Відповісти
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