Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь". ВIДЕО
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі і при цьому підірвавши склад боєприпасів противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.
"Королівські піхотинці виявили місце концентрації боєприпасів на одній з позицій. Окупанти кілька діб привозили туди боєприпаси. Завдяки умілим скоординованим діям військовослужбовців бригади, склад вдалося знищити точковим ударом чергових вогневих засобів. Запрошуємо переглянути, який вигляд має адекватна відповідь по ворожих позиціях, про яку ви часто чуєте в зведеннях ООС", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+123 Гельдрих
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+111 Роман с камнем
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+98 Роман с камнем
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А хто сумнівається-читайте історію України!
Гарна робота.
А вообще - хорошо ведь горело-то как )))
Навеяло.
Адекватный ответ - это когда уничтожили склад с 100 000 тонн боеприпасов
( укрскладов уничтожено было 5 штук)
а это - так себе - нарушили приказ генштаба молчать тихо в акопах