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Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь". ВIДЕО

Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі і при цьому підірвавши склад боєприпасів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.

"Королівські піхотинці виявили місце концентрації боєприпасів на одній з позицій. Окупанти кілька діб привозили туди боєприпаси. Завдяки умілим скоординованим діям військовослужбовців бригади, склад вдалося знищити точковим ударом чергових вогневих засобів. Запрошуємо переглянути, який вигляд має адекватна відповідь по ворожих позиціях, про яку ви часто чуєте в зведеннях ООС", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться: Воїни 54-ї ОМБр знищили вантажівку, що підвозила російським окупантам боєприпаси. ВІДЕО безпілотника

Автор: 

росія (65191) знищення (7243) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+123
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 7645
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15.06.2020 16:30
+111
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 6592
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15.06.2020 16:33
+98
Дай бог здоровья всем подохшим за новорососию :

Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ" - Цензор.НЕТ 9021
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15.06.2020 16:34
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Красота!!! Гасите русню!
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15.06.2020 18:02 Відповісти
Гарнюньо! Хробаки мають лишитися задоволеними .
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15.06.2020 18:26 Відповісти
До речі, де Єнот?
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15.06.2020 18:29 Відповісти
У ватников Новый год наступил. Это видно по салюту.
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15.06.2020 18:29 Відповісти
лапти полетели в одну сторону балалайки в другую
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15.06.2020 18:35 Відповісти
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 2014
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15.06.2020 18:43 Відповісти
Well done,boys!
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15.06.2020 19:15 Відповісти
Вічно можна дивитись на 4 речи......
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15.06.2020 19:59 Відповісти
Вот так должно быть каждый раз, а не .. просто перестать стрелять, бла бла бла...
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15.06.2020 20:33 Відповісти
Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Янине Соколовой пояснил, какие территории могут стать Украиной после развала России. По его словам, РФ обязательно распадется, как это ранее произошло с СССР, а после развала Украина примет некоторые территории к себе. Когда именно это произойдет, он не сказал. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на его интервью на "5 канале" Порошенко в Youtube. Так, Турчинов убежден в том, что распад России неизбежен. Он провел параллели с СССР и подчеркнул, как никто ранее не верил, что та страна могла так быстро развалиться. Он заверил, что Запад поспособствует этому и экономический блок в России не выдержит напора. Люди устанут жить в разрухе и, перестав бояться, начнут сопротивление силовой системе. Экс-чиновник заверил, что Кубань и ряд других регионов вполне захотят присоединиться к Украине. Если это произойдет, то вряд ли кто-то выступит против.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/209512_1592218526
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15.06.2020 20:56 Відповісти
мда...Пастор ще той русофоб Чи то порохобот Ми усі маємо такими бути!
А хто сумнівається-читайте історію України!
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15.06.2020 22:25 Відповісти
найперше, ми повинні бути українолюбами)
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15.06.2020 23:54 Відповісти
.....фуфло !!!
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15.06.2020 20:57 Відповісти
вы в Сирии видели как снимают ??? учитесь , ....ть !!! а роспалить костер и бросить туда пару ящиков , а потом выдать , что ПОБЕДИЛИ кремль так и я могу ВЫ.....ТЬ королеву Англии !!!
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15.06.2020 20:59 Відповісти
Нехай Зе ще посидить в самоізоляції - може ще в наступ підемо...
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15.06.2020 21:15 Відповісти
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15.06.2020 22:26 Відповісти
Нехай краще сивориле подовше не приходе до влади. Ціліше наші склади будуть...
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16.06.2020 07:12 Відповісти
Сколько орков зашкварили? А так не о чем.
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15.06.2020 21:15 Відповісти
я 47 насчитал..
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16.06.2020 16:29 Відповісти
Як гарно полихає КАЦАПСЬКА ГУМАНІТАРКА )
Гарна робота.
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15.06.2020 22:02 Відповісти
Вот жеж сволочи! Негры наверное укрофашистские. Жидофашисты. Или фашистские жиды вероятно. Мирные шахтёры пополам с комбайнёрами свабоднага домбаса памперсы запасали, чтобы удар держать. И тут на тебе... Провокация кровавых быньдеравцев в чистом виде! Памперсам кирдык!
А вообще - хорошо ведь горело-то как )))
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15.06.2020 22:02 Відповісти
"Королевскими пехотинцами"... (с) - красиво звучит ! И главное , как по королевски попали - исключительно в дырочку .
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15.06.2020 23:00 Відповісти
Долго сандалик над полем летал.
Навеяло.
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15.06.2020 23:20 Відповісти
аж три раза смотрел, красивый ответ, очень красивый.
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15.06.2020 23:26 Відповісти
гарний фейєрверк
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15.06.2020 23:52 Відповісти
Найбільше вразила витривалість бійців - вони довго чекали допоки окупанти навезуть необхідної кількості ***********, щоб салют був масштабним і естетичним. Дуже дякую. Усім солодких снів.))
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15.06.2020 23:53 Відповісти
Браво, браво, брависсимо:
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 18

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16.06.2020 00:11 Відповісти
Это видео и есть то попадание в сепарский блиндаж на Светлодарской дуге от которого зажмурились 7окров и еще десяток попали в больничку? Кстати была отличная возможность отжать у кацапов эту позицию, хотя при бубочке такое навряд ли возможно.
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16.06.2020 01:13 Відповісти
7 орків зкисли на трьох різних позиціях у той же день. Зараз окупанти підняли галас- "Дібальцева хатят атрєзать!!!111".
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16.06.2020 08:28 Відповісти
Перемирие нарушаете? Завтра #нелох будет ай-ай-ай делать...
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16.06.2020 01:38 Відповісти
нелоха на карнатин закрили, Лєнка типа коронавірусна
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16.06.2020 10:36 Відповісти
Vypuskaite enota!
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16.06.2020 02:17 Відповісти
Красавцы... лучшие
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16.06.2020 04:28 Відповісти
Воины 24-й ОМБр имени короля Данила уничтожили позицию российских оккупантов на Донбассе: "Так выглядит адекватный ответ". ВИДЕО



Адекватный ответ - это когда уничтожили склад с 100 000 тонн боеприпасов
( укрскладов уничтожено было 5 штук)

а это - так себе - нарушили приказ генштаба молчать тихо в акопах
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16.06.2020 09:26 Відповісти
Молодці!
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16.06.2020 12:13 Відповісти
Путінська вата палає
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16.06.2020 14:07 Відповісти
Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь" - Цензор.НЕТ 164
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16.06.2020 14:53 Відповісти
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