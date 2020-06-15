Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь". ВIДЕО

Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі і при цьому підірвавши склад боєприпасів противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували на сторінці бригади в соцмережі.

"Королівські піхотинці виявили місце концентрації боєприпасів на одній з позицій. Окупанти кілька діб привозили туди боєприпаси. Завдяки умілим скоординованим діям військовослужбовців бригади, склад вдалося знищити точковим ударом чергових вогневих засобів. Запрошуємо переглянути, який вигляд має адекватна відповідь по ворожих позиціях, про яку ви часто чуєте в зведеннях ООС", - йдеться в коментарі до відео.

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