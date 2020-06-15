На п'ятьох учасників мітингу на підтримку Стерненка складено адмінпротоколи, - Крищенко. ВIДЕО

За протиправні дії біля Шевченківського районного суду міста Києва на 5 осіб поліція склала адміністративні матеріали.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні біля Шевченківського районного суду міста Києва поліцейські затримали п'ятьох осіб. За словами Крищенка, на правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"П'ятьох чоловіків доставили в районне управління поліції. Одного затримали за те, що він конфліктував із журналістом телеканалу, а інших - за перешкоджання роботі поліції. Крім цього, за фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду я призначив службове розслідування. На час його проведення двох поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків. Ми вже звернулися до представників ЗМІ з проханням надати фото і відео цієї події, що допоможе об'єктивному і всебічному проведенню службової перевірки. Результати перевірки ми направимо до Державного бюро розслідувань".

За словами начальника поліції Києва, розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності: "Будемо вивчати матеріали, після чого зможемо дії людини, яка перешкоджала журналістам, кваліфікувати у кримінальній площині".

Поліцейські далі надають публічну безпеку і порядок біля судової установи і закликають організаторів і учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства.

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