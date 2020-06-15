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На п'ятьох учасників мітингу на підтримку Стерненка складено адмінпротоколи, - Крищенко. ВIДЕО

За протиправні дії біля Шевченківського районного суду міста Києва на 5 осіб поліція склала адміністративні матеріали.

Про це повідомив начальник столичної поліції Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні біля Шевченківського районного суду міста Києва поліцейські затримали п'ятьох осіб. За словами Крищенка, на правопорушників складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"П'ятьох чоловіків доставили в районне управління поліції. Одного затримали за те, що він конфліктував із журналістом телеканалу, а інших - за перешкоджання роботі поліції. Крім цього, за фактом застосування сили поліцейськими під час затримання правопорушників біля суду я призначив службове розслідування. На час його проведення двох поліцейських відсторонено від виконання службових обов'язків. Ми вже звернулися до представників ЗМІ з проханням надати фото і відео цієї події, що допоможе об'єктивному і всебічному проведенню службової перевірки. Результати перевірки ми направимо до Державного бюро розслідувань".

За словами начальника поліції Києва, розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності: "Будемо вивчати матеріали, після чого зможемо дії людини, яка перешкоджала журналістам, кваліфікувати у кримінальній площині".

Поліцейські далі надають публічну безпеку і порядок біля судової установи і закликають організаторів і учасників заходів дотримуватися вимог чинного законодавства.

Читайте також: Факту застосування сили поліцейськими біля будівлі Шевченківського райсуду буде дано правову оцінку, - ДБР

Автор: 

Київ (19469) Нацполіція (15173) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Стерненко Сергій (384) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+9
ЗЕбіл дограється! Нічому дірнів історія не вчить! А істина проста - підеш проти пасіонарної проукраїнської частини суспільства - закінчиш в Ростові (якщо ще добіжиш туди)!
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15.06.2020 23:06
+8
https://policecontrol.com.ua/novini/harkivskyj-politsejskyj-yakyj-u-stani-spyaninnya-razom-iz-grupoyu-osib-pobyly-*************-***********-pratsyuvaty-hocha-sudom-vyznanyj-vynnym/ Харківський поліцейський, який у стані сп'яніння разом із групою осіб побили підприємця, продовжує працювати, хоча судом визнаний винним

На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1216
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15.06.2020 23:03
+6
Киевляне, не тормозите!
На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2230
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15.06.2020 23:08
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https://policecontrol.com.ua/novini/harkivskyj-politsejskyj-yakyj-u-stani-spyaninnya-razom-iz-grupoyu-osib-pobyly-*************-***********-pratsyuvaty-hocha-sudom-vyznanyj-vynnym/ Харківський поліцейський, який у стані сп'яніння разом із групою осіб побили підприємця, продовжує працювати, хоча судом визнаний винним

На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 1216
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15.06.2020 23:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kC3mJMKZJB8
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15.06.2020 23:03 Відповісти
На вєнєдіктову тоже ? Чи ана нівчомнівіноватая!
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15.06.2020 23:03 Відповісти
Дрищенка теж на палю!
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15.06.2020 23:04 Відповісти
ЗЕбіл дограється! Нічому дірнів історія не вчить! А істина проста - підеш проти пасіонарної проукраїнської частини суспільства - закінчиш в Ростові (якщо ще добіжиш туди)!
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15.06.2020 23:06 Відповісти
Киевляне, не тормозите!
На пятерых участников митинга в поддержку Стерненко составлены админпротоколы, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2230
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15.06.2020 23:08 Відповісти
Я от тепер, на фоні подій в світі, мусорам раджу тихенечко сидіти і не відсвічувати. Бо там, хай самі розбираються, хто кого коли гнобив. А у нас точно відомо.
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15.06.2020 23:13 Відповісти
крищенко хорошо харчевался на дамбасе и в киеве нажирается от пуза ...
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15.06.2020 23:15 Відповісти
У квітні 2014 року з честю обороняв свій пост - відстрілювався з полковником https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Германом Приступою від проросійських терористів під час тригодинного штурму, скинув російський прапор та найманця з даху управління. Проросійські сайти повідомляли, що він був убитий, однак українські сили його відбили.
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 20 червня 2014 року - за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 російсько-української війни , відзначений - нагороджений орденом «За мужність» III ступеня
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16.06.2020 07:20 Відповісти
мусор ? с честью ?
мусор только по карманам у работяг с честью может шарить,
если они не вооружены
сколько трупов/раненых в результате обороны ?
после получения звания майора мусора себе медали и ордена
к каждой выпитой бутылке водки рисуют
посмотрите нажратых падалей в малиновых беретах
и на мусорского подонка крищенко,
это мрази
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16.06.2020 08:39 Відповісти
І ще. Коли тебе тричі намагаються вбити, і це без належної реакції правоохоронних органів, то люба здорова людина буде захищатись, навіть через 100 метрів.
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15.06.2020 23:21 Відповісти
скоро хряк и в объектив не влезет. уже не в кабана корм
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16.06.2020 00:09 Відповісти
а носаками их отбуцкали всех? или через одного? одному протокол, другому пинок. и по домам.
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16.06.2020 08:33 Відповісти
 
 