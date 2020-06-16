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Стерненко із прихильниками після рішення суду влаштував масову акцію під будинком генпрокурора Венедіктової. ВIДЕО

Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, якого 15 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, разом з активістами влаштували акцію під будинком генерального прокурора Ірини Венедіктової в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske із місця події.

Так, Стерненко стверджує, що відбувати домашній арешт там, де йому призначив суд, він не може, оскільки це військова частина в Одесі і його туди не пропустять. Під будинком генпрокурора в Києві він збирався запитати її, як виконувати ухвалу суду. Стененко кілька разів спробував зв'язатися з Венедіктовою телефоном, але вона не відповіла.

Після цього кілька сотень активістів вирушили до будівлі Офісу Президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Стерненко Сергій (384) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+46
Если Портков, рабинович, шухрич, лукаш, бондарчиха, мертвячук, кива и пр. рыгоаналы с петуШариями против Стерненко, значит достойный чувак.
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16.06.2020 00:49
+31
Мне пох по большому счету на Стерненко, но он правильно сделал, когда защищаясь замочил ватника и судить его не за что.
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16.06.2020 00:56
+25
Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой - Цензор.НЕТ 7245
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16.06.2020 01:02
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Стерненко со сторонниками после решения суда устроил массовую акцию под домом генпрокурора Венедиктовой - Цензор.НЕТ 4146
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16.06.2020 05:53 Відповісти
Мимоволі згадується як Стерненко закликав ;Хто завгодно- тільки не Порошенко!;.
Шкода, але його посадять. Портнов не відступить. А над Україною працюють кращі психологи Кремля. Два кроки вперед- крок назад. Зараз вирок суду змінять, а через пару тижнів ще раз змінять. Як з розширенням контактної групи- народ був проти, зараз схавав. І одного проросійського в групу вже впхнули, завтра тих двох що наші замінять- і справа в ажурі.
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16.06.2020 06:21 Відповісти
Було таке осінню 2018. Тоді іще Нелох у засідці сидів. Не далекогладно, але спишемо на молодість, поки що.
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16.06.2020 08:31 Відповісти
даже седовласый Хмара и Бутусов, Скрыпин были за зеленого. теперь одумались. а вообще это не делает им чести такое поведение - не мальчики 20-летние.
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16.06.2020 13:44 Відповісти
Да ладно из Портнова Иисуса делать - хитрожопый проходимец не без способностей, который затаил обиду за потерю места под солнцем и безграничного влияния при Януковиче. Умный, ******** властью в голоу и потому опасный.
Вспомни, кто гарантировал равность всех в стране победившей демократии - мистер Кольт!
И Портнов - один их всех, кто хочет это опровергнуть и не может смириться с потерей места у ног бога...
Ну, ну - найми бугаев с бронированным лобом! Уже пробовал...
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16.06.2020 09:01 Відповісти
Вопрос не Стерненке, он просто один из многих граждан Украины, которые не говорят ВСУ - каратели, а на других граждан Украины - укропы. Надеюсь, все меня поняли и где я нахожусь.
Вопрос в том, что я хотел бы пожелать всем прокурорам, участвующим в деле против Стерненко, а особенно лично Венедиктивой, лично Зеленскому, Авакову, судьям всех судов и остальным мусорам и прокурорчиков пережить два покушения и пожить с полгодика в ожидании следующего... Без охраны, в многоэтажке и для полного трэша - на родине президента.
А украинцев призываю - козак має право на шаблю, гідність і безпеку для своєї родини!
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16.06.2020 08:48 Відповісти
Тим більше, що вони до нього йшли не обніматися, а реатьно йшли вбивати.Це ми вже по знаємо пао подіях, що їх було двоє, а могло бути 20. Могли використами не ножі і травмати, а щось інше. А тисячна поліція Одеси для його захисту нічого не зробила, вона побачила у нападниках своїх і відпустила. І це питання зараз не до Зеленського, а до пана Авакова, хоча і Зеленський має зараз до цього відношення. Бо поліція нічого не зробила після першої спроби вбивства, я не кажу уже після другої і третьої. Поліцейські, які за це відповідали, мають нести кримінальну відповідальність разом із паном Аваковим. І тут річ не про Стерненко, а про любого громадянина України, який має право на свободу і на захист від держави.
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16.06.2020 09:18 Відповісти
Вопрос к власти: Если не можете обеспечить нам безопасность - то уйобуйте! После обыска мешков и карманов!
Но мы похоже дебилы, апотому как не понимаем простых вещей...
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16.06.2020 09:25 Відповісти
Звичайно я за Стерненко, але хотілося його запитати, -"пане Сергію, Ви особистьо допомогли прийти до влади "зеленим", бо Ваші слова про негативного Порошенко були сприйняті правосеками і проукраїнсью частиною, як програма до дій.! Я не ідеалізую Порошенко, бо у нього також були помилки, але серед всіх, які йшли у владу, знається реальних не було. Ви не виступали проти рабіновичів,медведчуків,ахметових,колеснікових, бень, а проти цього кандидата. Чому? Ви помилилися, чи так діяли навмисно?"
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16.06.2020 09:11 Відповісти
Так він голосував за зебіла,як він може бути проти))
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16.06.2020 12:16 Відповісти
Не було у порошенка помилок. Він втіхаря працював на путіна, прикриваючись патріотичними гаслами. 5 стратегічних складів з ************ були знищені за час його правління, посаджені добровольці, передані до кацапстану кавказці, які воювали за Україну, була спроба всунути в Конституцію України особливий статус дамбасу, а нещодавно фракція порошнека допомогла зєлюкам прийняти зкон про продаж землі, на який у самих зєлюків забракло голосів. Тому не треба гнати пургу про сиволапого гетьмана.
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16.06.2020 13:27 Відповісти
Сьогодні сказали, що ботоферму із кацапії закрили. То ви мабуть їх філіал. Ваша побрехеньки ніяк таких, як я не чіпляють. Порошенко добре налякав і дав під дих потомкам власовців і пособників фашистів - моцкалям. Сам головний фюрер московії звав наряд голосувати за кого завгодно, але тільки не за Порошенко. Стратегічні склади боеприпасів були знищени ворожими девірсійними групами і любітєлями "русского міра", яких, як виявилося на виборах, в армії дуже багато. А добровольці посаджені це хто? Назвіть фамілії, будь ласка. Особливий статус в Конституцію ніхто не всовував, а прийнятий Закон, який діє і зараз - бо йде крім такої гібридна війна і Порошенко добре воював. Не брешіть, а то бородавка виросте на носі. Краще розповідайте за ворога путіна, який окупував частину України і вбиває українців. Чи не так?
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16.06.2020 17:21 Відповісти
Стерненко в Ген прокуроры !!!
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16.06.2020 09:13 Відповісти
Я би так не вимагав. Його рівень бути там, де він був. Якщо він не розібрпвся під час виборів, то що він накоїть коли кожен день потрібно буде приймати рішення і роздумів до дій не буде.
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16.06.2020 09:19 Відповісти
Ага, а меня и еще двоих пензиков - в Высший Трибунал. С правом судить и приговаривать генпрокуроров, верховных судей всех судов и всех глав всех администраций.
Право приводить приговор в исполнение разыгрывать в государственной лотерее "Счастливый случай" и "Лотто Забава"...
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16.06.2020 09:32 Відповісти
https://censor.net/user/300149, не перегинайте.
дати хлопцю волю та й нехай займається своєю справою.
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16.06.2020 09:47 Відповісти
не важливо де призначено хоч і домашній арешт. це є арешт та вже черговий крок до зодоволення портновсько-шмарійовської та й всіх інших козломордих шобл. це розправа над українцями. прокацапська ******* пішла в наступ по знищенню україни. прикриваючи всю цю мерзоту гаслами про справедливість, миролюбність, рівність та всякою іншою рюськомірською брехнею.
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16.06.2020 09:14 Відповісти
Скажу так - перепуганный властью перзиндент хочет всем угодить. Поэтому и вакханалия идиотизма в стране.
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16.06.2020 09:34 Відповісти
Вони грають у поганого і хорошого поліцейського. Але країна це не гра. Розіграєьбся буря, і хто буде все гасити? Вони повтікають, приклади вже є. Нарід розумний, знає кого вибирає. Що чекати на наступних виборах від наріду?
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16.06.2020 09:49 Відповісти
Я шины уже 4й год берегу в гараже.
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16.06.2020 09:59 Відповісти
Для Венедиктовой Стерненко самый обычный фигурант по делу. Она что должна разговаривать по телефону с каждым подозреваемым?!А может она должна была пустить в свой дом всех активистов во главе со Стерненко, напоить чаем и обеспечить им крышу над головой?!
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16.06.2020 10:36 Відповісти
Просто ця прокурорша ненавидить все українське і любить дуже російських вбивць і окупантів. Тому в неї і така ненависть до Стерненка. По хорошому, ця прокурорша повинна бути за гратами за антиукраїнську діяльність
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16.06.2020 11:15 Відповісти
Що це за фігура без голови і лівої руки? Дуже схожа на хрипучого чучмека
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16.06.2020 11:18 Відповісти
Стерненко - це перлина, молодий, досвідчений, з неперевершеною логікою, з принциповою проукраїнською життєвою позицією. Успіху, успіху, успіху!
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16.06.2020 12:34 Відповісти
Саме тому його й намагаються знищити.
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16.06.2020 13:29 Відповісти
Стерненко - це перлина, молодий, досвідчений, з неперевершеною логікою, з принциповою проукраїнською життєвою позицією. Успіху, успіху, успіху!
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16.06.2020 13:24 Відповісти
Коли до цього судді звертаються: "ваша честь", - то від сорому і безсилля немає слів, тільки бажання дустом чистити суди і прокуратуру.
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16.06.2020 13:27 Відповісти
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