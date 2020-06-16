Стерненко із прихильниками після рішення суду влаштував масову акцію під будинком генпрокурора Венедіктової. ВIДЕО
Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, якого 15 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, разом з активістами влаштували акцію під будинком генерального прокурора Ірини Венедіктової в центрі Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske із місця події.
Так, Стерненко стверджує, що відбувати домашній арешт там, де йому призначив суд, він не може, оскільки це військова частина в Одесі і його туди не пропустять. Під будинком генпрокурора в Києві він збирався запитати її, як виконувати ухвалу суду. Стененко кілька разів спробував зв'язатися з Венедіктовою телефоном, але вона не відповіла.
Після цього кілька сотень активістів вирушили до будівлі Офісу Президента.
Топ коментарі
+46 Otec Pigidiy
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Шкода, але його посадять. Портнов не відступить. А над Україною працюють кращі психологи Кремля. Два кроки вперед- крок назад. Зараз вирок суду змінять, а через пару тижнів ще раз змінять. Як з розширенням контактної групи- народ був проти, зараз схавав. І одного проросійського в групу вже впхнули, завтра тих двох що наші замінять- і справа в ажурі.
Вспомни, кто гарантировал равность всех в стране победившей демократии - мистер Кольт!
И Портнов - один их всех, кто хочет это опровергнуть и не может смириться с потерей места у ног бога...
Ну, ну - найми бугаев с бронированным лобом! Уже пробовал...
Вопрос в том, что я хотел бы пожелать всем прокурорам, участвующим в деле против Стерненко, а особенно лично Венедиктивой, лично Зеленскому, Авакову, судьям всех судов и остальным мусорам и прокурорчиков пережить два покушения и пожить с полгодика в ожидании следующего... Без охраны, в многоэтажке и для полного трэша - на родине президента.
А украинцев призываю - козак має право на шаблю, гідність і безпеку для своєї родини!
Но мы похоже дебилы, апотому как не понимаем простых вещей...
Право приводить приговор в исполнение разыгрывать в государственной лотерее "Счастливый случай" и "Лотто Забава"...
дати хлопцю волю та й нехай займається своєю справою.