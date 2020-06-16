Стерненко із прихильниками після рішення суду влаштував масову акцію під будинком генпрокурора Венедіктової. ВIДЕО

Екскерівник одеського "Правого сектора" Сергій Стерненко, якого 15 червня суд відправив під цілодобовий домашній арешт, разом з активістами влаштували акцію під будинком генерального прокурора Ірини Венедіктової в центрі Києва.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske із місця події.

Так, Стерненко стверджує, що відбувати домашній арешт там, де йому призначив суд, він не може, оскільки це військова частина в Одесі і його туди не пропустять. Під будинком генпрокурора в Києві він збирався запитати її, як виконувати ухвалу суду. Стененко кілька разів спробував зв'язатися з Венедіктовою телефоном, але вона не відповіла.

Після цього кілька сотень активістів вирушили до будівлі Офісу Президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив Стерненка на 2 місяці під цілодобовий домашній арешт. ВІДЕО+ФОТОрепортаж