Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від 7 годин до доби, - Степанов. ВIДЕО

Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від семи годин до доби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок вівторка ми бачимо у Волинській і Донецькій області (затримки отримання результатів тестування на коронавірус. - Ред.). Взагалі ми намагаємося робити термін тестування близько семи годин - (...) поки довеземо, поки почнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звичайно іноді з'являються проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями", - сказав він.

"Ми вже налагодили роботу лабораторних центрів Держпродспоживслужби", - додав міністр.

Також читайте: Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов