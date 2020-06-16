Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від 7 годин до доби, - Степанов. ВIДЕО
Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від семи годин до доби.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок вівторка ми бачимо у Волинській і Донецькій області (затримки отримання результатів тестування на коронавірус. - Ред.). Взагалі ми намагаємося робити термін тестування близько семи годин - (...) поки довеземо, поки почнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звичайно іноді з'являються проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями", - сказав він.
"Ми вже налагодили роботу лабораторних центрів Держпродспоживслужби", - додав міністр.
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б*же, такого кретинизма х.з. где еще поискать. и главное лицемерие - от этого, что под клетчатым одеялком в суде "умирал", до дяди Васи - лгут абсолютно все, даже зная как оно выглядит.
особый шик выдают попы, конечно(а стадо копирует)
малиновые береты авакова неплохо на этом зарабатывают
хотя вроде для гос-ва выгодно максимально быстро делать тесты, но у нас как всегда. мазохизм какой-то, вот уже 30 лет, ну и перед этим - 70 лет, и перед этим 350 лет и так дальше аж до каменного века)
Может его неправильно информировали?(типо бабло поступает раз "эффективно" "работают")
Пропускна здатність лабораторного центру - 150 пробірок в день. І баста.
Решта аналізів лежать в холодильнику і чекають своєї черги.