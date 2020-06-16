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Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від 7 годин до доби, - Степанов. ВIДЕО

Результат тестування на COVID-19 в Україні очікують від семи годин до доби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у ході пресбрифінгу в Києві у вівторок, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок вівторка ми бачимо у Волинській і Донецькій області (затримки отримання результатів тестування на коронавірус. - Ред.). Взагалі ми намагаємося робити термін тестування близько семи годин - (...) поки довеземо, поки почнеться тестування. Намагаємося робити це максимум протягом доби, не більше. Звичайно іноді з'являються проблеми, коли є велика кількість тестувань відразу. У такому випадку ми починаємо розподіляти це між областями", - сказав він.

"Ми вже налагодили роботу лабораторних центрів Держпродспоживслужби", - додав міністр.

Також читайте: Зростання захворюваності на COVID-19 в Україні не пов'язане зі збільшенням кількості тестів, - Степанов

Автор: 

карантин (18172) тестування (456) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Наші урядовці немов би з Місяця впали. Не знаю, чи хоча б де-небудь є так, як вони кажуть. У Львові результатів тестів чекають навіть місяць, і більше того, останній винахід влади: для того, щоб зняти чергу на ПРЛ тести, їх не беруть у тих людей, які більш імовірно, що видужали. В усякому випадку знаю лікаря, який перехворів і уже два тижні не може здати матеріал для тесту через зайнятість лабораторій. Геніально.
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16.06.2020 09:40
+3
Шо ж вы за удоды брехливые) Лично я сам -тест сделали 3-го июня - результат был 10-го.
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16.06.2020 09:42
+3
Ржу не могу от этой совдепии
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16.06.2020 09:48
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16.06.2020 09:35 Відповісти
монетку подкинут)
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16.06.2020 09:43 Відповісти
Ржу не могу от этой совдепии
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16.06.2020 09:48 Відповісти
Я вот говорю - тут нельзя заводить детей, т.к. проклянут.
б*же, такого кретинизма х.з. где еще поискать. и главное лицемерие - от этого, что под клетчатым одеялком в суде "умирал", до дяди Васи - лгут абсолютно все, даже зная как оно выглядит.
особый шик выдают попы, конечно(а стадо копирует)
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16.06.2020 09:58 Відповісти
всё равно не успевают. в Китае уже новый ковид 20 появился
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16.06.2020 09:48 Відповісти
делать этот тест большая глупость
малиновые береты авакова неплохо на этом зарабатывают
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16.06.2020 09:37 Відповісти
еще и заразиться мона, делая тест.

хотя вроде для гос-ва выгодно максимально быстро делать тесты, но у нас как всегда. мазохизм какой-то, вот уже 30 лет, ну и перед этим - 70 лет, и перед этим 350 лет и так дальше аж до каменного века)
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16.06.2020 09:47 Відповісти
Наші урядовці немов би з Місяця впали. Не знаю, чи хоча б де-небудь є так, як вони кажуть. У Львові результатів тестів чекають навіть місяць, і більше того, останній винахід влади: для того, щоб зняти чергу на ПРЛ тести, їх не беруть у тих людей, які більш імовірно, що видужали. В усякому випадку знаю лікаря, який перехворів і уже два тижні не може здати матеріал для тесту через зайнятість лабораторій. Геніально.
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16.06.2020 09:40 Відповісти
Просто для підтвердження одужання треба було два тести. Але випадку, коли другий тест був позитив після першого негативу, ще не було. тому той другий тест відмінили.
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16.06.2020 09:46 Відповісти
Мова йде не про другий тест, а про перший. Лікар лежав у лікарні, після покращення вже є три тижні вдома, але лікарняний закрити не може, і .... не може працювати, так як не можливо здати тест. І це лікар, а що говорити про простих смертних.
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16.06.2020 09:50 Відповісти
Ого... Мене виписували лікарша призналась що виписка без негативного тесту для неї може закінчитися тюрмою. Х/з.
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16.06.2020 09:54 Відповісти
Пургу гнать легко,это что сводки СОВИНФОРМБЮРО голосом Левитана...,типа советские войска оставили город Минск фашистким захватчикам 30 июня 1941 года
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16.06.2020 09:40 Відповісти
Сейчас вирус,я представляю что будет если в Украине приземлятся марсиане, как наша элита выстроится по рангу для встречи высоких гостей,чтобы как то сберечь ,то что накрали за годы независимости
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16.06.2020 09:45 Відповісти
И к этому...Кочевой московско ордынский народ уже мечтает зайти в благополучную Украину ,чтобы поживиться, они даже почистят миллионеров -депутатов от "Слуг народа" и оставят по 10 000 грн за сотрудничество.
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16.06.2020 09:52 Відповісти
Шо ж вы за удоды брехливые) Лично я сам -тест сделали 3-го июня - результат был 10-го.
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16.06.2020 09:42 Відповісти
я уже подумал что обосрался, утверждая шо ждут до 2-х недель результатов. А это оказывается Стебанов "стебется" так.
Может его неправильно информировали?(типо бабло поступает раз "эффективно" "работают")
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16.06.2020 09:45 Відповісти
Мне обьясняли что лабы по областях могут делать 100-200 тестов в день. В Киеве 700. Не больше. Потому у нас и статистика такая ровная последние месяцы. Неважно сколько тестов сдали - обрабатывается конечное колличество.
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16.06.2020 09:51 Відповісти
Та зрозуміло, що лабораторії не справляються, але для чого постійно брехати. І невже на виділені кошти не можна було відкрити ще кілька лабораторій. Зате 35 мільярдів перевели на ремонт доріг.
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16.06.2020 09:55 Відповісти
в Чехії дозволили всім приватним лабораторіям робити тести, а у нас.... маємо те що маємо.
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16.06.2020 10:00 Відповісти
врут суки ,врут .... до недели ждут результаты , известный рекорд ожидания теста ( знакомая ) - 12 дней
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16.06.2020 10:07 Відповісти
Абсолютна брехня. Івано-Франківська область. Ми очікуємо результати ПЛР-досліджень 5-7 днів. Можете перевірити.
Пропускна здатність лабораторного центру - 150 пробірок в день. І баста.
Решта аналізів лежать в холодильнику і чекають своєї черги.
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16.06.2020 10:10 Відповісти
Они врать начали еще с предвыборной компании, а лохи повелись. А сейчас врут вообще с энтузиазмом , лохи съедят .Что выбрали 73 %, то и имеют - нечего на зеркало пенять...
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16.06.2020 10:47 Відповісти
ХРОНИЧЕСКАЯ ПОСТОЯННАЯ ЛОЖЬ - это философия нынешней квартально-зеленой власти... У них полностью отсутствуют такие понятия, как репутация, цена слова, ответственность за обещания, за даты, цифры... Всё так, как было у них на сцене: проквакал, поржали и забыли. В крайнем случае, можно, тоже шутя, извиниться (как с ка-дыркиным)...
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16.06.2020 10:56 Відповісти
*****.. самые быстрые делают СУТКИ !!!
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16.06.2020 11:03 Відповісти
 
 