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Засідання Верховної Ради: на порядку денному законопроєкти про референдум і захист заробітчан. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України сьогодні, 16 червня, проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Закон про референдум має максимально захищати територіальну цілісність України та національні інтереси, - Разумков. ВIДЕО

На порядку денному Ради стоять на включення законопроєкти про народовладдя через всеукраїнський референдум, про продовження терміну дії закону щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби і про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Також нардепи планують розглянути законопроєкти про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином, про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством у працевлаштуванні за кордон, про електронні комунікації тощо.

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ВР (14975) референдум (627) трансляція (61) заробітчани (673)


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Топ коментарі
+11
заробитчан надо охранять от власти, которая пытается ограбить их.
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16.06.2020 10:09
+8
Если начинают защищать заробитчан,значит буду облагать поборами (налогами).
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16.06.2020 10:10
+5
руки прочь от заробитчан ,не делайте людям нервы!!!
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16.06.2020 10:14
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заробитчан надо охранять от власти, которая пытается ограбить их.
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16.06.2020 10:09 Відповісти
В лихие 90-е годы государство при помощи налоговой и др структур так чистило челноков, я помню когда пришёл в налоговую ,в большой комнате стояло несколько столов и на одном из столов предпринимательница из мешка вывалила привезённую с Польши одежду и налоговый инспектор там ковырялась,что то считала и записывала в журнал,а что то укладывала нагло к себе в стол .Теперь у заробитчан будут изымать нагло евро и доллары.
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16.06.2020 10:28 Відповісти
Если начинают защищать заробитчан,значит буду облагать поборами (налогами).
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16.06.2020 10:10 Відповісти
ищут как ограбить чтобы выглядело вполне законно,большего бандита чем государство и власть при нем трудно себе представить
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16.06.2020 10:11 Відповісти
руки прочь от заробитчан ,не делайте людям нервы!!!
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16.06.2020 10:14 Відповісти
Сбылись мечты кацапские. Теперь менять территорию Украины спокойно можно на референдуме...
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16.06.2020 10:14 Відповісти
Какие могут быть референдумы в разобщённой Украине да ещё в годы войны?Чей заказ выполняет Украина России или еврейской общины Украины или всех вместе? можно провести референдум ЗЕМЛЯ ,ФАБРИКИ и ЗАВОДЫ успешным маланцам,а всё подчинение Украины Москве! ...похоже к этому идёт.
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16.06.2020 10:18 Відповісти
Зелебобики, защитите заробитчан! На работу только с договором, страховкой и отчислениями в ПФУ! Не слушайте оппозицию, им лишь бы хуже, так лучше! Закон про заробитчан!!! Защитим наших людей от произвола!
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16.06.2020 10:22 Відповісти
экономика летит в пропасть: падение ввп почти 10, дефицит бюджета 300 млрд, самая высокая в мире заболеваемость медперсонала короновирусом, а они суки референдумить вздумали! твари!
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16.06.2020 10:23 Відповісти
це як вони захищатимуть? обкладуть податтю?
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16.06.2020 10:24 Відповісти
За запровадження референдумів під час війни Зєлік може огребти по повній. Це неприкрита маніпуляція. Ясно, що обиватель проголосує "за прєкращєніє". Якщо повірили в чудеса від клоуна, то повірять і в байку про замирення російської чуми референдумом. Нарід - ще той козел.
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16.06.2020 10:25 Відповісти
ПИПЕЦ.. ЗАНИМАЮТСЯ ХРЕН ЗНАЕТ ЧЕМ, НО НЕ СТРАНОЙ! ДА НЕ ЛЕЗЬТЕ ВЫ К ЗАРОБИТЧАНАМ, ОНИ И БЕЗ ВАС РАЗБЕРУТСЯ! А ТО ВЫ КАК КУДА НИБУДЬ ВЛЕЗЕТЕ ТО СРАЗУ НАСТАЕТ 3,14ЗДЕЦ ТОМУ ДЕЛУ КУДА ВЛЕЗЛИ.. ИДИОТО.. И САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ ВСЕ 30 ЛЕТ СИДЯТ ИДИОТЫ ВОРОВИТЫЕ!
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16.06.2020 10:26 Відповісти
Не совсем понятно по процедуре принятия Законопроектов.К примеру было голосование по по жидкому биотопливу (3356)на табло "за" 215 " решение принято", но согласно конституции Законо принят при голосовании от конституционного большинства т.е. 226 (ст.91, ст.76).Кто может объяснить почему?
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16.06.2020 12:16 Відповісти
 
 