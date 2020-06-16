Засідання Верховної Ради: на порядку денному законопроєкти про референдум і захист заробітчан. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України сьогодні, 16 червня, проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

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На порядку денному Ради стоять на включення законопроєкти про народовладдя через всеукраїнський референдум, про продовження терміну дії закону щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби і про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Також нардепи планують розглянути законопроєкти про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином, про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством у працевлаштуванні за кордон, про електронні комунікації тощо.