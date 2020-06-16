Засідання Верховної Ради: на порядку денному законопроєкти про референдум і захист заробітчан. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Верховна Рада України сьогодні, 16 червня, проводить чергове пленарне засідання.
Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.
На порядку денному Ради стоять на включення законопроєкти про народовладдя через всеукраїнський референдум, про продовження терміну дії закону щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби і про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації. Також нардепи планують розглянути законопроєкти про недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами в період дії карантину, про державну підтримку сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого і середнього бізнесу у зв'язку з карантином, про захист трудових мігрантів та боротьбу із шахрайством у працевлаштуванні за кордон, про електронні комунікації тощо.
Будь ласка, зачекайте...
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