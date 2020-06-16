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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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"Не знаю, яка у них тепер тактика. Сидять і не висовуються - бояться", - бійці 24-ї ОМБр після успішної атаки на склад боєприпасів окупантів біля Дебальцевого. ВIДЕО

Російські окупанти різко знизили свою активність на ділянці фронту біля Дебальцевого після того, як воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила провели успішну атаку на їхні позиції і знищили склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, за добу після атаки українських воїнів окупанти спробували лише один раз спровокувати бійців ЗСУ.

"Зараз навіть не знаю, яка у них тактика. Вони навіть не виходять. Бояться. Зазвичай все у відповідь їм даємо, якщо вони починають", - каже боєць на ім'я Крістіан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь". ВIДЕО

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росія (65191) знищення (7243) Донбас (22356)


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https://www.facebook.com/v.zhemchugov/posts/3031058470273832?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.

«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
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16.06.2020 11:42
+18
https://twitter.com/trupdonbassa

https://twitter.com/trupdonbassa Foreigner (self isolation)



Вся Горловка в одном фото.



"Не знаю, какая у них теперь тактика. Сидят и не высовываются - боятся", - бойцы 24-й ОМБр после успешной атаки на склад боеприпасов оккупантов возле Дебальцево - Цензор.НЕТ 3877
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16.06.2020 11:41
+17
Кацапня розуміє коли отримує в рило.
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16.06.2020 11:42
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https://twitter.com/trupdonbassa

https://twitter.com/trupdonbassa Foreigner (self isolation)



Вся Горловка в одном фото.



"Не знаю, какая у них теперь тактика. Сидят и не высовываются - боятся", - бойцы 24-й ОМБр после успешной атаки на склад боеприпасов оккупантов возле Дебальцево - Цензор.НЕТ 3877
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16.06.2020 11:41 Відповісти
Нічого дивного. Горловка рукоплєщєт асвабадітєлю.
"Не знаю, какая у них теперь тактика. Сидят и не высовываются - боятся", - бойцы 24-й ОМБр после успешной атаки на склад боеприпасов оккупантов возле Дебальцево - Цензор.НЕТ 9423
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16.06.2020 11:45 Відповісти
и к чему ты это притаранил? типа это было "самоопределение жителей дамбаса"? расеяне сильно жопки рвали чтобы создать такую картину по своему тв. это лишь процент, процент дебилов, которые повелись на сказки про руцкий мир+совсем упоротые.
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16.06.2020 11:52 Відповісти
Приведи приклад такої картинки в інших областях окрім Бамбаса.
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16.06.2020 12:08 Відповісти
крим, та сама технологія
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16.06.2020 12:22 Відповісти
Ты просишь логики у порохобота?! Бесполезно. Сейчас начнет блеять про зелени шмаркли
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16.06.2020 12:32 Відповісти
Порохобот здесь я. А ты, вынь язык из зелиной жопы, а то коломойше щикотно!
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16.06.2020 12:36 Відповісти
Блеяние про зелени шмаркли почалося)) Ну а то что ты свинобот такой же как 5 копеек - игра была равна - играли два говна!!!
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16.06.2020 12:45 Відповісти
_Ты не тупи давай. Не путай мотив агрессора с предлогом для агрессии. Не удалось бы путлеровцам использовать этот предлог, выдумали бы другой. Какой угодно, да хоть "где твоя панама?!" (из анекдота). Так же они и с финнами сделали. Кто собрался напасть предлог придумает.
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16.06.2020 12:02 Відповісти
Чому не було предлогу в інших областях? Апатамушта там рускамір послали нафіг.
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16.06.2020 12:11 Відповісти
В Грузии тоже был "узкий мир"? В Молдове? Сирии? Ливии?

М? То-то же. Был бы ты опером, понимал бы что определяет мотив. А предлог - он предлог и есть. Отмазка.
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16.06.2020 12:23 Відповісти
В Грузії не було " рускава міра: і тому росія змушена була йти туда відкрито, а в Донбасі знайшлося чим прикритися, тому і " іхтамнєт", тому і в Мінську рашка не учасник а спостерігач.
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16.06.2020 12:35 Відповісти
Откойте толковый словарь и осознайте различие между предлогом и мотивом.
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16.06.2020 12:38 Відповісти
відкрито росія на Грузію пішла тільки тоді, коли грузинська армія була задіяна проти "впопучленців". ми не повторювали їхніх помилок і започаткували антитерористичну операцію де юре поліцейську операцію, тому росія не могла вводити миротворчі війська на захист терористів не нариваючись на санкції. ми почали звільняти місто за містом, село за селом, а кацапи могли максимум тільки стріляти через кордон виправдовуючи це відповідю на обстріли з боку України (яки самі сепари і робили), спроби підігнати колонни техніки закінчувались повним їх випилюванням нашими точками У та ураганами. потім ці ***** придумали гуманітарний конвой.
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16.06.2020 12:54 Відповісти
_Важна суть, а не формальности с помощью которых моржовия пытается спрятать свои ВС, оккупирующие территорию Украины. Войска расии остались всё теми же вооруженными формированиями рф, несмотря на другие тряпки на флагштоках и обмундировании.
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16.06.2020 13:16 Відповісти
важная разница, они не могут применять авиацию, как в грузии.
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16.06.2020 13:50 Відповісти
Так вас, пдрсв, оказывается Украина угнетала все это время ,платя по 1,5-2тыс. зеленых шахтерне ,Ну теперь сосите у трезвой обезьянки тупина ,ватные длббы
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16.06.2020 12:23 Відповісти
им сколько не плати - все в сортир сплавляли пробухивая. В день зарплаты тело едет на машине пьяное в сиську а на втором такси сзади едет его шапка.)) Это форс такой свинорашенский. Плюс АУЕ в почете со своими понятиями.
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16.06.2020 12:34 Відповісти
балкончик потешный! какая флага, такая и балкончик.............
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16.06.2020 13:08 Відповісти
https://www.facebook.com/v.zhemchugov?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=-UC%2CP-R Vladimir Zhemchugov

https://www.facebook.com/v.zhemchugov/posts/3031058470273832?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·

Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.

«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
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16.06.2020 11:42 Відповісти
Кацапня розуміє коли отримує в рило.
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16.06.2020 11:42 Відповісти
"Не знаю, какая у них теперь тактика. Сидят и не высовываются - боятся", - бойцы 24-й ОМБр после успешной атаки на склад боеприпасов оккупантов возле Дебальцево - Цензор.НЕТ 976
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16.06.2020 11:45 Відповісти
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16.06.2020 12:08 Відповісти
ватная крыса ?
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16.06.2020 13:10 Відповісти
А про туалетну бумагу новини є, а то в них розвідка рахує рулони
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16.06.2020 12:09 Відповісти
Впечатления детства, прибил крысу кирпичами, загнал в угол, а дети жестоки, это с возрастом начинаешь ценить жизнь живых существ. И ни хрена не работает прибаутка, что если загнать крысу в угол, то она становится крутой, никуда она из угла не выбралась, подыхала от кирпичей медленно и тяжело, но я намного больше сожалею о жизни той крысы из детства, чем о жизни любого русскомировца, собственно о их жизни я не сожалею совсем, когда я слышу, что-то кто-то из них отправился в ад, мелькает мысль, что планета стала более безопасной для жизни людей.
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16.06.2020 14:22 Відповісти
Хотят ли русские войны
Спросите вы у тишины.
И та ответит без затей :
«Хотят. До первых ********»
(С)
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17.06.2020 03:21 Відповісти
https://twitter.com/666_mancer

https://twitter.com/666_mancer Necro Mancer



ПТУР https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ВСУ по зданию, где, предположительно, находился снайпер https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа . Дата и место съёмки неизвестны


https://twitter.com/i/status/1272771318556045314 https://twitter.com/i/status/1272771318556045314
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16.06.2020 11:44 Відповісти
ПТУР- лучшее оружие 21 века. Еще бы тротиловый заряд ему увеличить до 30-50кг и сделать пусковые установки выстреливающие с закрытых позиций, чтобы бойцам не нужно было тащить и устанавливать станок на бруствер окопа для прямой наводки. Такие технологии уже давно есть у Израиля и США. Когда короб с 4-мя ракетами находится за укрытием или в машине в 50-100 метрах от наводчика и оттуда выстреливает ракеты не требуя обслуге рисковать и копошиться навиду у врага. Почему у нас до сих пор чешутся
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16.06.2020 12:02 Відповісти
Ты про Спайк?
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16.06.2020 12:03 Відповісти
Типо да. Но ракеты намного крупнее. Метра по два и заряд там дай Бог. Доставляются вертолетом или грузовиком. На руках такую не донести.
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16.06.2020 12:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hXNJ2A0Vlkk передовое оружие
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16.06.2020 13:07 Відповісти
Там нет тротила, там окфол либо А-9-1 (флегматизированныйгексоген)...
С учетом удешевления электроники, уже давно пора ПТУР делать не только противотанковым, но и фугасным, осколочно-фугасным и изобарическим...и даже агитационным (прилет в в амбразуру с листовками "русня здавайся")
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16.06.2020 12:23 Відповісти
Ждут новый БК.
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16.06.2020 11:51 Відповісти
Только так и можно остановить агрессию
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16.06.2020 11:51 Відповісти
Файно.
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16.06.2020 11:53 Відповісти
Если бы по всем фронтам давали такую ответку то уже бы забыли что такое обстрелы и даже война бы закончилась. Потому что орки приехали на дамбас деньги заробатывать а не подыхать при первом же обстреле
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16.06.2020 11:53 Відповісти
"Не знаю, яка у них тепер тактика. Сидять і не висовуються - бояться", - бійці 24-ї ОМБр після успішної атаки на склад боєприпасів окупантів біля Дебальцевого - Цензор.НЕТ 1050
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16.06.2020 11:59 Відповісти
Сколько раз тебе говорить, что ты ДЕБИЛ, потому что двуглавый коронованый чёрный орёл -герб Черниговского княжества?!... У Восточной Римской империи, у которой московиты его и украли, он был золотым, и увенчан одной короной на две головы...
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16.06.2020 13:26 Відповісти
Будьте жывы и здоровы, наши Герои.
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16.06.2020 21:57 Відповісти
для повної перемоги.необхідно повне знищення сил ворога
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17.06.2020 11:25 Відповісти
 
 