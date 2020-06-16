"Не знаю, яка у них тепер тактика. Сидять і не висовуються - бояться", - бійці 24-ї ОМБр після успішної атаки на склад боєприпасів окупантів біля Дебальцевого. ВIДЕО

Російські окупанти різко знизили свою активність на ділянці фронту біля Дебальцевого після того, як воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила провели успішну атаку на їхні позиції і знищили склад боєприпасів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, за добу після атаки українських воїнів окупанти спробували лише один раз спровокувати бійців ЗСУ.

"Зараз навіть не знаю, яка у них тактика. Вони навіть не виходять. Бояться. Зазвичай все у відповідь їм даємо, якщо вони починають", - каже боєць на ім'я Крістіан.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила знищили позицію російських окупантів на Донбасі: "Отакою є адекватна відповідь". ВIДЕО