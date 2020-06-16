"Не знаю, яка у них тепер тактика. Сидять і не висовуються - бояться", - бійці 24-ї ОМБр після успішної атаки на склад боєприпасів окупантів біля Дебальцевого. ВIДЕО
Російські окупанти різко знизили свою активність на ділянці фронту біля Дебальцевого після того, як воїни 24-ї ОМБр імені короля Данила провели успішну атаку на їхні позиції і знищили склад боєприпасів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ICTV, за добу після атаки українських воїнів окупанти спробували лише один раз спровокувати бійців ЗСУ.
"Зараз навіть не знаю, яка у них тактика. Вони навіть не виходять. Бояться. Зазвичай все у відповідь їм даємо, якщо вони починають", - каже боєць на ім'я Крістіан.
Топ коментарі
+26 Paulo Kit
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+18 Прощай немытая раССея
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https://twitter.com/trupdonbassa Foreigner (self isolation)
Вся Горловка в одном фото.
М? То-то же. Был бы ты опером, понимал бы что определяет мотив. А предлог - он предлог и есть. Отмазка.
https://www.facebook.com/v.zhemchugov/posts/3031058470273832?__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·
Сегодня принял решение поддержать в суде Сергея Стерненко. В своей речи объяснил это так.
«Я житель Луганска, помню как начиная с 2010го Янукович начал в стране судебные расправы над оппозицией. Мы общество, промолчали тогда. Это привело к тому что, нас начали убивать в 2014 м. Убивали на Майдане, убивали в Луганске, наши местные менты и СБУшники, такие как Пасечник - Предатели Украины. Потом начали убивать российские террористы и их регулярная армия. Я выступаю в защиту Стерненко потому, что поддерживаю то как он поступил для самообороны. Я сам в 2014м как гражданское лицо, в целях самообороны Украинской Конституции, самообороны украинского правосудия и Территориальной целостности Украины, самообороны себя и своей семьи, убивал граждан российской федерации - российских солдат, граждан Украины - предателей Украины, взявших российское оружие для бандитизма и оккупации Донбасса. Я увидел сейчас, в судах Украины, предпосылки 2010го и не хочу чтобы нас снова начали убивать. Нам надо защищаться и давать отпор, даже так как это сделал Стерненко.
На полицию надежды мало».
Р. S. Судья все записал и задал вопросы о информации необходимой для Прихода следователей ко мне. Жду обыск)))
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3032122870167392&set=pcb.3031058470273832&__cft__[0]=AZWQ4sRODSjq0uhb0VoVGgarFd7QXoYIept6xs9_1seTtGJQZ8MewEo98BaXJrrE-lZQg6VwfNPQbt8mq8jtE6J5zkx9bLlz6ddps9u8Z2bGcAnEzh2U7sIyOxXzcC97CLQ&__tn__=*bH-R
Спросите вы у тишины.
И та ответит без затей :
«Хотят. До первых ********»
(С)
https://twitter.com/666_mancer Necro Mancer
ПТУР https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%A1%D0%A3?src=hashtag_click #ВСУ по зданию, где, предположительно, находился снайпер https://twitter.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B0?src=hashtag_click #роа . Дата и место съёмки неизвестны
https://twitter.com/i/status/1272771318556045314 https://twitter.com/i/status/1272771318556045314
С учетом удешевления электроники, уже давно пора ПТУР делать не только противотанковым, но и фугасным, осколочно-фугасным и изобарическим...и даже агитационным (прилет в в амбразуру с листовками "русня здавайся")