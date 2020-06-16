Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Активіст Сергій Стерненко з'явився на засідання Шевченківського райсуду Києва, який має змінити адресу, за якою активіст буде перебувати під домашнім арештом, з місця прописки на місце проживання.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Під будівлею суду і на засіданні стоять лише представники преси. Акцій на підтримку активіста, а також посилених нарядів правоохоронців немає.
Стерненко перед початком засідання заявив, що, на його думку, зміна адреси, за якою він має перебувати під домашнім арештом, пов'язана з тим, що правоохоронці шукають вихід із ситуації, не бажаючи відправити його в СІЗО.
На суді Стерненко заявив відвід судді Мєлєшак.
Раніше засідання суду перенесли з 10.00 на 12.30, оскільки захист не отримав клопотання прокуратури для ознайомлення і підготовки, а сам Стерненко був пізно повідомлений про час засідання.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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Активисты были на Майданах, а это - голимая массовка.
Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек. (с)
Где поддержка? Гривны кончались? Надо было сразу требовать сизо и растянуть процесс на 3-4 дня, к последнему дню осталось бы человек 5 из тусовки, и журналисты....
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
Уявляю, що би робили всілякі мусора на його місці...
ПРО САМООБОРОНУ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ! СКАЗКИ ДУРАКОВ НЕ ОХОТА СЛУШАТЬ! САМООБОРОНА ЭТО КОГДА НА ТЕБЯ НАПАДАЮТ А ТЫ ОБОРОНЯЕШЬСЯ, А ЕСЛИ ТЫ БЕГАЕШЬ ЧТОБЫ ДОГНАТЬ КОГО ТО, ТО ЭТО НЕ САМООБОРОНА!!!
сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
Это элементарная проверка общества Украины на вшивость.
чекається результат
от шо значить совкова освіта...
Подивився тільки скільки нових ботів раптом почали проти нього тупі маніпуляції строчити...