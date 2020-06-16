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Новини Відео Правосуддя
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Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активіст Сергій Стерненко з'явився на засідання Шевченківського райсуду Києва, який має змінити адресу, за якою активіст буде перебувати під домашнім арештом, з місця прописки на місце проживання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею суду і на засіданні стоять лише представники преси. Акцій на підтримку активіста, а також посилених нарядів правоохоронців немає.

Стерненко перед початком засідання заявив, що, на його думку, зміна адреси, за якою він має перебувати під домашнім арештом, пов'язана з тим, що правоохоронці шукають вихід із ситуації, не бажаючи відправити його в СІЗО.

На суді Стерненко заявив відвід судді Мєлєшак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко: Глава Шевченківського райсуду особисто пообіцяв, що буде перегляд рішення про обрання мені запобіжного заходу

Раніше засідання суду перенесли з 10.00 на 12.30, оскільки захист не отримав клопотання прокуратури для ознайомлення і підготовки, а сам Стерненко був пізно повідомлений про час засідання.

Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 01
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 02
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 03
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 04
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 05
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 06
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 07
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 08
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 09
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 10
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 11
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 12
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді 13

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

суд (11683) юстиція (732) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+14
Назвись і ти, навіщо ця заздрість.
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16.06.2020 13:14
+13
***** прийшла нова методичка...Тіпа хто він такий, та це новий білецький, та це навальний.....Кацапо-банда боїться Стерненко, у нього величезний потенціал та загроза для мафії
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16.06.2020 14:06
+9
стеренко и похоронит зе. хорошо хоть мегу крысу соевую уже тоже никто не реанимируют. аминь.
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16.06.2020 13:11
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Да задолбал, дело идет только об изменении адреса домашнего ареста, к чему эти затягивания со сменой судьи.
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16.06.2020 13:11 Відповісти
его готовят к образу жанны дарк - девственницы, вместо Гади...
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16.06.2020 13:28 Відповісти
"Глава суда" по телефону посоветовал?
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16.06.2020 13:11 Відповісти
Зараз кожен себе називає активістом,наче це якась професія.
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16.06.2020 13:11 Відповісти
Назвись і ти, навіщо ця заздрість.
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16.06.2020 13:14 Відповісти
https://censor.net/user/423102 Совість недозволяє.
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16.06.2020 13:18 Відповісти
А називати кожного активістом дозволяє?
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16.06.2020 13:21 Відповісти
https://censor.net/user/423102 Ну так самі себе називають люди активістами.В чому їх активізм незрозуміло.
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16.06.2020 13:23 Відповісти
Все просто, кто первым назвался - тот и активист.
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16.06.2020 13:40 Відповісти
Если не понятно, значит у вас проблемы с головой.
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16.06.2020 13:45 Відповісти
https://censor.net/user/401270 Та ні,саме у вас проблеми.Ви підтримуєте пустишок.
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16.06.2020 13:59 Відповісти
А вы прикрывает преступления власти, чувствуется разница?
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16.06.2020 14:04 Відповісти
Ніт,назвати себе активістом може тільки той,за кого внесуть заставу або Корбан або Степанов.Як за Стерненко наприклад.
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16.06.2020 13:30 Відповісти
стеренко и похоронит зе. хорошо хоть мегу крысу соевую уже тоже никто не реанимируют. аминь.
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16.06.2020 13:11 Відповісти
хоронилка в нього не виросла. Їм СБУ крутить як хоче. А воно ведеться.
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16.06.2020 13:12 Відповісти
Тю, а шо такоє. На сьогодні активістів не проплатили?
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16.06.2020 13:11 Відповісти
Да. Вот такие у нас "активисты". Активничают только за деньги. А соя вчера на меня обижалась, когда я об этом писал...
Активисты были на Майданах, а это - голимая массовка.
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16.06.2020 13:26 Відповісти
Поскольку массовки под судом на этот раз нет, то судья имеет удобный момент, чтоб присудить СИЗО и быстренько туда упуковать.
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16.06.2020 13:13 Відповісти
И обосрать судейское кресло...в результате его могут оттуда банально вышвырнуть, а судейское кресло это бизнес...самый идеальный вариант затягивать решение и скользить как глист если выловят и прижмут...
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16.06.2020 13:35 Відповісти
получили от ментов ,по ходу ,только те, кто думал ,что по настоящему кого то освобождают, а не участвуют в коронации нового Билецкого, так как старый поломался
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16.06.2020 13:16 Відповісти
Активист Сергей Стерненко явился на заседание Шевченковского райсуда Киева, который должен изменить адрес, по которому активист должен находится под домашним арестом, с места прописки на место проживания.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в тёмном чулане хранится
В доме, который построил Джек. (с)
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16.06.2020 13:17 Відповісти
Тех кого зебилы и вата ненавидят те сидят как Кузьменко. А єтот Цирк с конями по созданию украинского ручного "Навального".
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16.06.2020 13:21 Відповісти
Именно!
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16.06.2020 13:31 Відповісти
в случае положительного решения по Стерненко это создаст неплохой прецендент по самообороне от мусорских титушек, хоть в этом может быть польза
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16.06.2020 13:41 Відповісти
этого то они и бояться...
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16.06.2020 14:54 Відповісти
А шо акций нет? К среде готовятся наверно.
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16.06.2020 13:23 Відповісти
Чем ему уже эта милая женщина судья не угодила ?
Где поддержка? Гривны кончались? Надо было сразу требовать сизо и растянуть процесс на 3-4 дня, к последнему дню осталось бы человек 5 из тусовки, и журналисты....
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16.06.2020 13:27 Відповісти
Все, что сегодня происходит вокруг дела Сергея Стерненка, выглядит позорно и унижает Украину.
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
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16.06.2020 13:30 Відповісти
о, курица газпромовская закукорекала
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16.06.2020 13:31 Відповісти
Я в недоумении,почему Цензор не размещает у себя новость о том,что Ю.Тимошенко поддержала Стерненко.
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16.06.2020 17:05 Відповісти
Головний редактор - член "НФ"- на підсосі у авакових, яйценюхів та ін. мерзоти
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16.06.2020 17:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_aEdcMGFzI0
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16.06.2020 18:05 Відповісти
Это к чему?
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16.06.2020 18:21 Відповісти
Так шо, навіть відбулося побиття дівчини Стерненка і ніякої заяви?!
Уявляю, що би робили всілякі мусора на його місці...
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16.06.2020 13:30 Відповісти
Чекаю, поки того, прости Господи, "активіста", повезуть по Україні, як нехра по Штатах)))))
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16.06.2020 13:30 Відповісти
Да Вова, в деле Стернеко, это несомненно твой "успех "и это тебе не сцена, тут благодарные зрители и навалять могут) И это достижения, за год Даже Янукович дольше продержался
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16.06.2020 13:36 Відповісти
А ведь дело-то давно минувших дней. С такими темпами расследования и судебного разбирательства виновных будут освобождать от ответственности в связи с достижением преклоннго возраста и его последствиями (маразм.деменция и т.п.).
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16.06.2020 13:38 Відповісти
Не совсем понимаю почему много чести для стерненко, кто оно такое! тут как говорится и за меньшее в кутузку сажают а тут убил человека в прямом ефире ютуба и стоко пафоса и цирка!

ПРО САМООБОРОНУ ПРОШУ НЕ ПИСАТЬ! СКАЗКИ ДУРАКОВ НЕ ОХОТА СЛУШАТЬ! САМООБОРОНА ЭТО КОГДА НА ТЕБЯ НАПАДАЮТ А ТЫ ОБОРОНЯЕШЬСЯ, А ЕСЛИ ТЫ БЕГАЕШЬ ЧТОБЫ ДОГНАТЬ КОГО ТО, ТО ЭТО НЕ САМООБОРОНА!!!
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16.06.2020 13:41 Відповісти
баба его делает клизмы Супрунше, вот та в благодарность и подняла своих соросят на подмогу
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16.06.2020 13:43 Відповісти
что это за профессия такая, прости господи! Активист! Ну, год еще, ну, два! А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить"
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16.06.2020 13:42 Відповісти
Прям, херой савецкаго союза. Орден ему надо выдать, Св. Ибукентия, за убийство. Анархию развели....
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16.06.2020 13:47 Відповісти
Зеботов нагнали, строчки в две руки.
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16.06.2020 13:48 Відповісти
Фамилии судей пож, записываю.
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16.06.2020 13:53 Відповісти
Всі хто підтримує цього активіста,той лицемір.Вам ж всім пофіг на справжніх патріотів.Де такі акції на підтримку захисту військових?
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16.06.2020 14:02 Відповісти
Вот лицимеры! Вздумали бубочкино кодло обижать! Фашизды да бандэры!
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16.06.2020 14:07 Відповісти
https://censor.net/user/401270 Я голосував не за Зеленського.а за Порошенка.Але чому я маю підтримувати псевдопатріота?
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16.06.2020 14:29 Відповісти
Это ваше дело кого поддерживать, но лить говно без какой либо причины на человека, который говорит на бандитскую власть, что она бандитская, а это так и есть, тогда уж не бойтесь заляпаться тем, что льёте.
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16.06.2020 14:38 Відповісти
https://censor.net/user/401270 Медведчук також каже багато розумних речей,він патріот?
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Вы ещё его слушать можете? Его ещё с сдпу было видно что за чума и где вы услышали от него разумные вещи?
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16.06.2020 14:45 Відповісти
Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді - Цензор.НЕТ 1541 https://censor.net/user/401270 Це не відміняє того факту,що він каже правильні речі.Звісно в перемішку з московськими мантрами.
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16.06.2020 14:49 Відповісти
Манипулирует с целью захвата власти, и я не слышал от него умных вещей почему то не разу.
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16.06.2020 14:59 Відповісти
***** прийшла нова методичка...Тіпа хто він такий, та це новий білецький, та це навальний.....Кацапо-банда боїться Стерненко, у нього величезний потенціал та загроза для мафії
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16.06.2020 14:06 Відповісти
Президент обосрался ночью когда Стерненко привел к нему домой людей, вот он и дал команду травить его по полной, отсюда и куча ботов налетело сегодня
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16.06.2020 14:09 Відповісти
соросятских быдло ботов значително больше!!
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16.06.2020 14:11 Відповісти
Тебе денег на лечение скинуть?
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16.06.2020 14:31 Відповісти
Ну так бубочку разбудили ночью, а они ох какая злопамятная. Будет мстить не жалея денег на ботов.
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16.06.2020 14:42 Відповісти
так освободи ,****, Антоненко, точно так же - пусть он порвет постановление ,пойдет домой, а зерыгосрань перед ним в извинениях распластаются) Не можешь ?так не звизди про свой голимый цырк
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16.06.2020 14:19 Відповісти
мєлєшачка така суддя, як я в балет танцюю.
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16.06.2020 14:14 Відповісти
шмаркля- мерзота.

сьогоднi помер тато пана Порошенко...(
Янелох, твоi родичi заплатять в свою чергу за переслiдування справжнього українського Президента. не забувай, ти, срана шмаркля, i нiгтя пана Порошенко не вартий.
Якщо не прибиреш своi граблi, не прийдеш до тями, не зупиниш переслiдування українських патрiотiв, за все заплатиш, Янелох.
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16.06.2020 14:34 Відповісти
чувак честно заслуживает свою стипендию.
Это элементарная проверка общества Украины на вшивость.
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16.06.2020 14:40 Відповісти
Проверка была 21.04.2019. И она показала, что скормить простому нариду можно, что угодно. После избрания клоуна президентом прокатит что угодно.
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17.06.2020 02:27 Відповісти
лакмусова бумажка вже поміщена в наше середовище
чекається результат
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16.06.2020 15:02 Відповісти
бумажка, бляха...
от шо значить совкова освіта...
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16.06.2020 15:07 Відповісти
в нього є всі дані, щоб стати колись президентом. але нашому лохторату тільки популіста подавай, який буде все всім обіцяти і ніх... не робити
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16.06.2020 15:15 Відповісти
ох який "погиний" треба було дати себе вбити, як тих хлопців на донбася. я ж про такий лохторат як ти і кажу яким клована з цирку подавай в президенти.
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16.06.2020 15:31 Відповісти
Звичано, бидло не оцінить...
Подивився тільки скільки нових ботів раптом почали проти нього тупі маніпуляції строчити...
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16.06.2020 16:36 Відповісти
опять у шариесосов началась кровавая диарея в коментах, ведь прозвучала фамилия стерненко в новостях.
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16.06.2020 15:38 Відповісти
Что - то здесь фальшивое есть!
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16.06.2020 18:47 Відповісти
Это парень убил человека, допустим что сделал это в целях самообороны или не намерено, в любом случае он должен сидеть в тюрьме.
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16.06.2020 20:16 Відповісти
Если ты попытаешься убить меня ,я тоже буду от тебя отбиваться и если чем нибудь снесу тебе башку , это будет убийство , но моя совесть будет чиста - НЕХРЕН ЛЕЗТЬ.
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17.06.2020 00:14 Відповісти
 
 