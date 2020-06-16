Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активіст Сергій Стерненко з'явився на засідання Шевченківського райсуду Києва, який має змінити адресу, за якою активіст буде перебувати під домашнім арештом, з місця прописки на місце проживання.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із залу суду.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під будівлею суду і на засіданні стоять лише представники преси. Акцій на підтримку активіста, а також посилених нарядів правоохоронців немає.

Стерненко перед початком засідання заявив, що, на його думку, зміна адреси, за якою він має перебувати під домашнім арештом, пов'язана з тим, що правоохоронці шукають вихід із ситуації, не бажаючи відправити його в СІЗО.

На суді Стерненко заявив відвід судді Мєлєшак.

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Раніше засідання суду перенесли з 10.00 на 12.30, оскільки захист не отримав клопотання прокуратури для ознайомлення і підготовки, а сам Стерненко був пізно повідомлений про час засідання.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.