Суд змінив Стерненку адресу для перебування під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про зміну адреси, за якою активіст Сергій Стерненко має перебувати під домашнім арештом.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.

За рішенням суду Стерненко тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. Таке рішення оголосила суддя Мєлєшак, у відводі якої суд раніше відмовив Стерненку.

Також дивіться: Стерненко прибув на засідання суду і заявив відвід судді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж













Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.