Суд змінив Стерненку адресу для перебування під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокуратури про зміну адреси, за якою активіст Сергій Стерненко має перебувати під домашнім арештом.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із зали суду.
За рішенням суду Стерненко тепер перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом не за місцем реєстрації, а за місцем фактичного проживання. Таке рішення оголосила суддя Мєлєшак, у відводі якої суд раніше відмовив Стерненку.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут центральная СБУ целенаправленно пиарит гиблое дело.
ВЫ РЕАЛЬНО НЕ ВИДИТЕ РАСКРУТКИ ЭТОГО ЧУВАКА ДЛЯ ВЫВОДА ВО ВТОРОЙ ТУР ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ ПРОТИВ МЕДВЕДЧУКА ?
почему СБУ Киева, а не районная прокуратура Одессы ?
Хотя да, сравнивать его надо с вовой-бешенной-ногой. Клепают ещё одного "борцуна с режимом". Тем более у них и пиар менеджер один и тот же (финансирование тоже наверняка от той же самой бородатой бабушки)
его даже бездомные собаки на мусорках в лицо знали.
а ни одна из четырёх кацапских и лугандонских спецслужб вааще не узнала.
При чём тут другие ?
Мы о Парасюке или обо всех ?
твоё право верить во всё, во что ты хочешь или не верить.
ты задашь триста следующих ...
смысл ?
ЗА ЗАЩИТУ СВОЕЙ ЖИЗНИ ?
в изолятор ?
давайте еще в платный !
это так по_ЗЕльонски
а тут вдруг в отдельном случае возмутился ?
людишки с оппозиции просто пропадают бесследно...
быстро и эфективно...
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%B8-%D1%81.html Тимошенко: террор против патриотов и спекуляции на теме патриотизма недопустимы. Видео
Об этом заявила сегодня лидер «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде.
«Я хотела бы четко и ясно заявить позицию команды «Батькивщины» в поддержку Сергея Стерненка.
Я считаю, что террор против патриотов недопустим.
Все, что происходит вокруг этого, выглядит позорно и недостойно Украины», - отметила Юлия Тимошенко.
В то же время она высказалась «против цинизма, который сегодня царит с лозунгами о политических репрессиях».
«Разве уже все забыли, как выбрасывали президента Грузии Михаила Саакашвили с территории Украины и как унижали человека, который всегда защищал Украину?
Разве мы забыли, как нарушались десятки дел против журналистов и как из страны выбрасывали Савика Шустера?
Мы, «Батькивщина», не забудем, как предыдущие пять лет десятками возбуждались уголовные дела против глав наших партийных организаций и в шесть часов утра проводились обыски», - возмутилась Юлия Тимошенко.
На глазах украинцев, заметила она, разворачивается спектакль, который прикрывает настоящее единение тех, кто сдавал интересы Украины предыдущие пять лет, с теми, кто эту
«Возможно, уже забыли, кто совместно голосовал за сдачу украинской сельскохозяйственной земли, или уже забыли, кто совместно в этом зале голосовал о преобразовании Национального банка в инструмент, который руководствуется извне финансовыми спекулянтами.
Но мы не забыли этого.
Мы не забыли, какое антиукраинское большинство сегодня есть в Верховной Раде», - подчеркнула Юлия Тимошенко.
А КОМУ ЕЁ СДАЛИ ?
1 - Дело Стерненко.
Это не мой герой - из человека тупо лепят уличную альтернативу системной прозападной оппозиции. Свисток для выпуска пара. Но в условиях, когда наша "обновлённая" полиция хороша лишь в избиении людей и защите своих боссов, право на самозащиту должен иметь каждый. Именно законность такого права мы и должны отстаивать.
Ещё ценен этот процесс тем, что на нём показаниями бывшего сотрудника ОГП документально зафиксированы факты прямого влияния Венедиктовой на те уголовные дела, в которых заинтересован лично Зе.
Они думают, что родились Маклаудами. Нет, все они - обычные голобородьки, и отвечать им придётся не по-киношному, а в реале. Если не успеют сбежать в какой-нибудь Усть-Колымск.
На днях разговаривал с дочерью и спрашивал, как у них в округе (штат Флорида) ситуация с расовыми волнениями. Ответ: "Мирно и спокойно. Никто не сунется на территорию, где у населения по ружью на квадратный фут." Но это к слову.
2 - Дело Порошенко.
Уже написал на странице Арьева, повторю здесь. С этими дутыми судебными процессами Зе-портновская власть вязнет всё глубже. Сейчас главное отстоять Пороха - только он в состоянии возглавить осеннее контрнаступление проевропейской оппозиции. Если зелёные сознательно не сорвут местные выборы, они там получат пусть не сокрушительное, но весомое поражение - особенно в Киеве. После этого, их акции покатятся вниз. Весной появится шанс взять власть мирным и демократическим путём. Как минимум, через перевыборы ВР.
Предварительно 18 июня у Печерского суда. Время уточняется.
3 - Ещё об одном процессе: НБУ и ПриватБанк победили - решение в отношении Суркисов отменено.
Вы думаете, судьи вдруг стали такими честными? И опять нет. Просто они .опой чувствуют конъюнктуру и умеют изгибаться вместе с линией партии. Только то, что на суд приехали представители МВФ и все послы Большой Семёрки, а у Зе начались тёрки с Ко, перебило факт материальной и иной стимуляции со стороны их основного БЕНЕфициара.
Как только судебная система выдаёт очередной "косяк", зе-фаны кричат, что это, мол, "реформированные Порошенко суды". Так у вас же, мозгоправы, уже больше года времени, моновласть и турборежим - вы что-то сделали в этом направлении? Некогда им, всё рабочее и свободное время гоняются за ненавистным Порошенко.
4 - Рада рассмотрит закон о всеукраинском референдуме.
Яркий пример популизма. Народовластие - хорошая штука, но не во время войны и не для нынешнего поколения наших людей. В условиях, когда основные телеканалы (традиционно заменяющие мозг бОльшей части отечественного народонаселения) принадлежат Медведчуку, Коломойскому и Фирташу, это народонаселение такого вам наголосует, что нашим детям ещё долго разгребать придётся. Лично я категорически против любых референдумов на данном этапе исторического развития Украины. Не готова пока нэнька к этому высшему проявлению демократии.
5 - Официально: Тимошенко поддержит Олега Ляшко на довыборах в Раду.
Я так понимаю, "московская кукушка, драная лиса, брехуха" и прочие эпитеты Олежки в сторону Юли закопаны у садочку під бузочком, а цинизм украинской политики нашёл новые формы воплощения своих фантазий в стиле Role Play. Просто в этот раз довеском к Ляшко идёт нехилый кэш от Рината Леонидовича.
О, сколько нам открытий чудных...
6 - Несмотря на COVID у жены, Зеленский продолжает ездить в офис.
А был ли
мальчикCOVID? Так как Зе во всём старается копировать Пу, то и здесь он идёт по накатанной. У того для пиара "переболел" Песков, у этого... Не, Мендель стало жалко, пусть лучше Лена. Сам же накликал.
Мерзавцу я желаю, чтобы он
в награду за подлянку и коварство
однажды заработал миллион
и весь его потратил на лекарство
© Губерман
7 - Кабмин допускает падение ВВП Украины в 2020 году до 8%, МВФ утверждает, что Украина выйдет из кризиса не раньше 2023-2024 годов, а средняя зарплата в прошлом месяце упала на 600 грн.
Какая-то мёртвая тишина со стороны тех, кто кричал: "Главное убрать барыгу Порошенко, а потом-то уж заживём!"
Порох, между прочим, оставил страну, в которой 49 месяцев подряд росли ВВП, зарплаты и пенсии, а Зе оставит страну Пороху, где всё упало. Всё, Карл, упало!
Мальчик списывает на коронавирус, но это вирус дилетантства, украиноненавистничества и квартального кумовства. Он не лечится, он уничтожается только вместе с носителем.
8 - Военные эксперты из США рекомендуют НАТО скорее принять Украину и Грузию.
Отличная новость. И вполне реализуемая перспектива. Остановка за малым: сменить Трампа и Зеленского.
Почему Трампа? Несмотря на моё стремление быть объективным, категорически не понравилось его (Трампа) заявление об окончании "эры бесконечных войн" и нежелание "решать конфликты в других государствах." Уж очень это напоминает: "Главное перестать стрелять!" Хотя даже Грете Тунберг должно быть понятно - откуда уйдут американцы, туда сразу ринется Путин со своим "русским миром". Впрочем, Трамп частенько говорит одно, пишет другое, а делает третье.
9 - Барбара Стрейзанд подарила дочери убитого Флойда акции компании Disney.
Америка, хватит сходить с ума - возвращайся к старым, добрым временам национального самосознания, борьбы с "империей зла" и гордости за свою страну. Как по мне, это времена умного, ироничного и никогда не унывающего Рони.
10 - Всё циклично и всё проходит. Вырулит Америка, вырулим и мы.
Не грусти, - сказала Алисa. - Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно.
Позаимствовал у Кэролла, но признаюсь в этом, в отличие от "95 квартала" (ворующего шутки у "Дизель-шоу"), честно. Впрочем, в силу отсутствия чувства юмора, Квартал всегда "блистал" единственной фишкой - высмеиванием президента.
Но умерла и эта фишка. В силу отсутствия в стране этого самого президента.
Проте, це тимчасово, а нам своє робити. Шануймося!
UPD. Щирі співчуття П.О. Порошенку у зв`язку зі смертю його батька.
Helgi Sharp