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У Запоріжжі блоковано діяльність угруповання наркоторговців, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України блокували діяльність угруповання наркодилерів, які займалися збутом "синтетичних" наркотиків на території регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, до складу групи входило 7 мешканців обласного центру, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини. Гуртові партії метамфітаміну ділки замовляли у постачальників через інтернет. Накопичували та готували "товар" до перепродажу у помешканні організатора групи. Психотропи збували через розгалужену мережу дилерів, а також через систему закладок. За оперативною інформацію, щомісяця зловмисники реалізовували до 2 кілограмів метамфітаміну на понад 2 мільйони гривень за тіньовими розцінками.

У Запоріжжі блоковано діяльність угруповання наркоторговців, - СБУ 01

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У Запоріжжі блоковано діяльність угруповання наркоторговців, - СБУ 02

Організатора угруповання правоохоронці затримали на автостанції в обласному центрі під час зустрічі із черговим клієнтом, відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У ході 7 одночасних обшуків за місцями проживання та в автомобілях наркоділків вилучено ще 300 грамів психотропів, кілограм марихуани, прекурсори, обладнання для фасування, банківські картки, чорнові записи із даними про замовників і наркотрафік, гроші та інші докази протиправної діяльності групи.

У Запоріжжі блоковано діяльність угруповання наркоторговців, - СБУ 03
У Запоріжжі блоковано діяльність угруповання наркоторговців, - СБУ 04

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших членів угруповання.

Також дивіться: Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2270) наркотики (1448) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12829) силовики (2514)


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Меняют дилеров, или наконец занялись работой?
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16.06.2020 17:09 Відповісти
Сколько дилеров и крыш не меняй, работой всё-таки придётся заняться
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16.06.2020 17:17 Відповісти
Да если косяки в работе приходится делать все самому.
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16.06.2020 17:18 Відповісти
Навіщо СБУ займається мелочовкою? Навіщо при цих злочинах вообще СБУ? Що вже всі ДРГ переловили? А чим займається поліція? Де БНОН? Навіщо використовувати спецпідрозділ не по призначенню. Це виходить, що повар йде мити машини, а мийщик буде варити борщ? І що з цього вийде?
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16.06.2020 18:04 Відповісти
наверно цыганва с Запорожья Левого конкурентов устраняет.
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16.06.2020 18:10 Відповісти
О Я знаю этого с большой харей.
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16.06.2020 23:54 Відповісти
вспомню и скажу как зовут , знаю что бывший мент
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16.06.2020 23:59 Відповісти
 
 