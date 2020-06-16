У Києві патрульний жбурнув назад у салон автомобіля викинутий водієм недопалок: "Нє, ну це нормально? – Так, канєшно, а як це змінити?". ВIДЕО

У Києві патрульний жбурнув назад у салон автомобіля недопалок, викинутий водієм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, через це між водієм і поліцейським виникла словесна перепалка. Після завершення інциденту водій записав звернення і закликав керівництво МВС навчити своїх підлеглих правилам етикету.

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