У Києві патрульний жбурнув назад у салон автомобіля викинутий водієм недопалок: "Нє, ну це нормально? – Так, канєшно, а як це змінити?". ВIДЕО
У Києві патрульний жбурнув назад у салон автомобіля недопалок, викинутий водієм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київ Оперативний, через це між водієм і поліцейським виникла словесна перепалка. Після завершення інциденту водій записав звернення і закликав керівництво МВС навчити своїх підлеглих правилам етикету.
Топ коментарі
+106 Андрей погранец
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+97 Шрек Баблокат
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+79 Світлана Горб
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Мусор в пояснении должен написать:"увидев как гражданин обронил часть сигареты, я принял решение (зная стоимость сигарет)вернуть имущество владельцу!
І хоча він так і не зрозумів цю інформацію одразу, але думаю, з часом смисл цього уроку дійне навіть до його розуміння.
а тут вероятно человек уронил свое (общественно опасное по словам водителя - ведь загореться что-то могло) имущество, патрульный ему вернул, как мог и даже штраф не выписал за курение в общественном месте и загрязнение города (хотя мог ли, и вообще у нас наверное не практикуется). благодарность надо объявить.
А даний вчинок поліцейського очевидно показує, що повага має бути симетричною. Інакше симетричною може стати неповага.
І цей полісмен працює явно ефективно.
РЕСПЕКТ КОПУ!!!
Еще и обижен, правила этикета вспомнил!
Молодец патрульный, все правильно сделал.
)))
если б он еще затушил окурок об его глаз, я б его точно нашел, и перечислил ему половину пенсии, и я не шучу! С людьми, по-людски, с быками по-мусорски!
Копи мусять почитати поради форумчан ...
Не допускає.
Інакше б воно відосик не викладало і не =абрасчялось= до Авакяна і Геращенки ...
http://makeyevka.ru/images/FOTO/2016/03_March/16_03_2016/IMG_5874.jpghttp://makeyevka.ru/9125-v-makeevke-proshel-prazdnichnyj-vecher-uvazhenie-i-pochet-tem-kto-vodu-nam-daet
В принципе любой сознательный гражданин может так же помочь потерпевшим не терять на улице свою частную собственность.
А так він запам'ятає цю подію на дуууже довгий час. Значить, це найбільш ефективний спосіб навчання для подібних ситуацій.
Саме тому саме така симетрична відповідь вкрай прозоро натякає (показує) водію-хаму, що дане його уявлення про світ хибне. Саме тому тут найбільш ефективна саме абсолютно симетрична відповідь.
Ніякий закон тут порушений не був. Ніякого покарання за такі вчинки не передбачено. І це правильно. Поліцейський не покарав водія - він просто на прикладі показав водію, як такий вчинок водія виглядає з точки зору інших людей.
Люди звикли мислити оцими шаблонами типу "сила закону - в невідворотності покарання". Але закон і покарання за його порушення - це засоби, інструменти. Як і будь-які засоби, ці можуть бути неефективні, що ми і спостерігаємо постійно навкруг нас.
Якщо ж якісь інструменти неефективні, а інші ефективні для досягнення якихось цілей, то який смисл продовжувати спроби досягти цих цілей тими інструментами (засобами), застосування яких, як показує практика, не може досягти цих цілей? - Думаю, в такому разі треба шукати інші інструменти і способи, щоб досягти заданих цілей.
пусть скажет, этот профессиональный потерпевший, спасибо, что менты его не проверили на драгере..
а менту - премию за, только так понятную жлобью, тактику поведения..
1. переселенец
2. русскоговорящая челюсть
3. голосовал за зелебобу
4. смотрит шмария
5. ездит на евробляхе
6. любит качать права перед ментами
7. записывает видосики
8. наверняка висит фконтакте через впн
Молодець, поліцейський !!!
Треба було ще цього "вихованого" пикою натовкти в той =бичок= за всіма правилами =етикету= ... Тоді б назавжди запам*ятав, як поводитися.
Я не можу ... Саме - невихований гопник, але коли йому відповідають тим же - тоді воно згадує про правила і етикет.
роби іншим людям те, що хочеш, щоб інші робили тобі.
- Це золоте правило моралі. І ось, нарешті, маємо золотий приклад застосування цього принципу.
Справді, дуже вдалий спосіб виховання застосував цей правоохоронець. Думаю, потрібно взяти цей метод для широкого застосування у роботі поліції. Звичайно, необхідно дуже чітко пояснити всім патрульним, що вкидати недопалки назад у машину можна тільки тим водіям та пасажирам, які їх щойно звідти викинули. Щоб це для всіх було очевидно.