Рішення про мій арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив мотиваційну частину, - Стерненко. ВIДЕО
Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що рішення про його цілодобовий домашній арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив його мотиваційну частину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у будівлю Шевченківського суду Києва.
Відео - Олег Богачук
Стерненко зокрема зазначив, що термін запобіжного заходу стартує з моменту оголошення рішення, тобто з 15 червня. Однак Конвенція про права людини та Конституція України, уточнює активіст, говорять про те, що обмеження свободи людини, чим і є його домашній арешт, можливе тільки в разі оголошення мотиваційної частини такого рішення. Оскільки була озвучена лише вступна та результативна частини, постанова суду не може вступити в силу, зазначив Стерненко.
"Винесення такої постанови без мотиваційної частини суттєво порушує моє право на захист", - підкреслив Стерненко.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.
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П.С ПреЗедент и Ко слетают с катушек!
сейчас эта петушатня набежит и расскажет нам, как их толян стрелял в спину безоружному прохожему и это была самооборона, а если на тебя в темном дворе нападают двое с пистолетом - это уже умышленное убийство. шариевские петухи, я правильно понимаю ваши рассклады?!
И мародер палец об палец не ударил чтоб спасти Патриота Украины!!!
А сейчас мародер громче всех волает о спасении Патриота!
Что доказывает что мародер всегда врет как дышит!
Стерненко просил защиты у государства, оно его не защитило, после того как он сам защитил себя как смог, государство (власть) хочет наказать его за самозащиту…
Не сцы,Стерненко,папики Коломойского тебя в очередной раз отмажут,залогом,кто активизда ужинает,тот его и танцует))