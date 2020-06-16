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Рішення про мій арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив мотиваційну частину, - Стерненко. ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що рішення про його цілодобовий домашній арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив його мотиваційну частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у будівлю Шевченківського суду Києва.

Відео - Олег Богачук

Стерненко зокрема зазначив, що термін запобіжного заходу стартує з моменту оголошення рішення, тобто з 15 червня. Однак Конвенція про права людини та Конституція України, уточнює активіст, говорять про те, що обмеження свободи людини, чим і є його домашній арешт, можливе тільки в разі оголошення мотиваційної частини такого рішення. Оскільки була озвучена лише вступна та результативна частини, постанова суду не може вступити в силу, зазначив Стерненко.

"Винесення такої постанови без мотиваційної частини суттєво порушує моє право на захист", - підкреслив Стерненко.

Дивіться також: Суд змінив Стерненку адресу для перебування під цілодобовим домашнім арештом. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.

Автор: 

суд (11686) Стерненко Сергій (384) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+22
о, ждем мнений шариесосов по этой теме.
сейчас эта петушатня набежит и расскажет нам, как их толян стрелял в спину безоружному прохожему и это была самооборона, а если на тебя в темном дворе нападают двое с пистолетом - это уже умышленное убийство. шариевские петухи, я правильно понимаю ваши рассклады?!
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16.06.2020 17:48
+15
картохи поел, водки попил, петушария посмотел?
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16.06.2020 17:49
+13
По ходу следующим судьёй будет Киреев.....
П.С ПреЗедент и Ко слетают с катушек!
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16.06.2020 17:44
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Мешками на бревне в законе ? "Правый сектор" вне закона .
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16.06.2020 17:42 Відповісти
По ходу следующим судьёй будет Киреев.....
П.С ПреЗедент и Ко слетают с катушек!
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16.06.2020 17:44 Відповісти
Это мере пресечения до суда, какая тебе еще мотивационная часть.
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16.06.2020 17:45 Відповісти
Давай дуй в свой скворечник, дружище. И на шею браслетик.
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16.06.2020 17:46 Відповісти
картохи поел, водки попил, петушария посмотел?
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16.06.2020 17:49 Відповісти
а тобі петельку з мотузки і без мила, щоб довше мучилось
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16.06.2020 22:33 Відповісти
о, ждем мнений шариесосов по этой теме.
сейчас эта петушатня набежит и расскажет нам, как их толян стрелял в спину безоружному прохожему и это была самооборона, а если на тебя в темном дворе нападают двое с пистолетом - это уже умышленное убийство. шариевские петухи, я правильно понимаю ваши рассклады?!
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16.06.2020 17:48 Відповісти
Пусть Шарик расскажет, как Аваков выделил для охраны Портнова человек 20-ть с автоматами.....
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16.06.2020 17:59 Відповісти
не понял, шарий что реально стрелял из пистолета? на нем мокруха висит? лень искать.
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16.06.2020 23:18 Відповісти
З травмата стріляв https://www.youtube.com/watch?v=Qm92fAC0ZSQ
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17.06.2020 00:40 Відповісти
І сидів би мать, але втік за кордон у 2012. Нині ж його ніхто не посадить, він ж на парашку працює, "блогер"
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17.06.2020 00:42 Відповісти
Посмотрел ссылку по инциденту, особо ничего не понял сколько можно за такое давать и кто начал быковать первым. если есть заява пострадавшего, надо разбирать в суде.
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17.06.2020 09:35 Відповісти
Все три покушения на Стегненко были при мародере.
И мародер палец об палец не ударил чтоб спасти Патриота Украины!!!
А сейчас мародер громче всех волает о спасении Патриота!
Что доказывает что мародер всегда врет как дышит!
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16.06.2020 17:52 Відповісти
Не, это 3 уголовных дела были при Пете а покушений 2, именно поэтому Стерненко и выступал против него.
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16.06.2020 17:56 Відповісти
Гражданский активист - это человек, который реагируя на зашквары власти кричит - «что же вы суки делаете!». Вчера Стерненко кричал на вчерашнюю власть, сегдня кричит на сегодняшнюю. Аваков это и вчерашняя власть и сегодняшняя. Ругать власть, чтобы она не забыла на кого работает - это наше конституционное право (а может и обязанность).
Стерненко просил защиты у государства, оно его не защитило, после того как он сам защитил себя как смог, государство (власть) хочет наказать его за самозащиту…
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16.06.2020 18:20 Відповісти
С пятью адвокатами, Стерненку нечего бояться!
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16.06.2020 18:27 Відповісти
В европейском суде - да, в нашем сегодняшнем - судья на адвокатов внимания не обращает, решение написано задолго до заседания.
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16.06.2020 18:35 Відповісти
Дык, написал сам шмаркля !
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16.06.2020 18:37 Відповісти
По моему, Вы преувеличиваете его способности)
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16.06.2020 18:42 Відповісти
якщо у нього в адвокатах той триндливий пуштун, то посадять
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16.06.2020 22:34 Відповісти
Беспредел бубочки продолжается. А ведь она брала на себя всю ответственность, теперь прячется обкуренная и боится попасть на людей.
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16.06.2020 18:23 Відповісти
как раз в изоляцию со своей лахудрой, на время кипишей, по Пороху и Стерненко...
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16.06.2020 18:27 Відповісти
Ты что переживаешь, что он не усппет в ростов ?
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16.06.2020 18:39 Відповісти
Якщо "судді" не виконують закон, то громадянин не повинен виконувати волю "суддів".
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16.06.2020 18:28 Відповісти
то ще судді доказать треба, щоб дійшло самому судді.
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16.06.2020 21:02 Відповісти
Стерненком дуже йомовірно намагаються відвернути увагу частки суспільства від суда на Порошенком, розпорошити протестні настрої та людський ресурс для протестів.
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16.06.2020 18:31 Відповісти
Какие там протестные настрои?
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16.06.2020 18:37 Відповісти
У петиков - большие. На кону их существование.
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16.06.2020 18:39 Відповісти
сциш зебілкувате
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16.06.2020 22:35 Відповісти
розслабся, людей з обох сторін достатньо для масовки.
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16.06.2020 21:03 Відповісти
Что-то сегодня нету группы поддержки, от слова совсем! Это точно Стерненко и Шевченковский суд?
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16.06.2020 18:34 Відповісти
Сдурели - каждый день? Так и обанкротиться можно!
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16.06.2020 18:38 Відповісти
Раз решение суда незаконное,то не выполняй его! Забей йух на домашний арест,прогуляйся по Киеву,потуси хорошо и выложи фотки в сеть.
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16.06.2020 18:40 Відповісти
Карманный активизд разбушевался)
Не сцы,Стерненко,папики Коломойского тебя в очередной раз отмажут,залогом,кто активизда ужинает,тот его и танцует))
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16.06.2020 18:45 Відповісти
Самый законопослушный гражданин и прицепляться гады.
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16.06.2020 19:27 Відповісти
Ну да, этот гопник и убийца же юрист по образованию, когда тянул из кармана избиваемого депутата 300 гривен и банковские карточки, когда пытал несчастного клещами, когда стрелял в него из пневматики - законы знал... Но ведь жить красиво так хочется...Еще та мерзота...
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16.06.2020 19:30 Відповісти
https://youtu.be/CulyBVoKcKo Пане президенте, зупиніться! Заберіть своїх псів! - Стерненко емоційно звернувся до Зеленського

Рішення про мій арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив мотиваційну частину, - Стерненко - Цензор.НЕТ 2288
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16.06.2020 20:53 Відповісти
це йому пуштун мабуть сказав, бо ніде там такого не написано як він говорить, там написано, що рішення має бути мотивоване, а не оголошено мотивувальну частину, а то різні речі. Портнов напише мотивувальну.
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16.06.2020 22:37 Відповісти
 
 