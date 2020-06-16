Рішення про мій арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив мотиваційну частину, - Стерненко. ВIДЕО

Одеський активіст Сергій Стерненко заявив, що рішення про його цілодобовий домашній арешт незаконне, оскільки суддя не оголосив його мотиваційну частину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у будівлю Шевченківського суду Києва.

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Стерненко зокрема зазначив, що термін запобіжного заходу стартує з моменту оголошення рішення, тобто з 15 червня. Однак Конвенція про права людини та Конституція України, уточнює активіст, говорять про те, що обмеження свободи людини, чим і є його домашній арешт, можливе тільки в разі оголошення мотиваційної частини такого рішення. Оскільки була озвучена лише вступна та результативна частини, постанова суду не може вступити в силу, зазначив Стерненко.

"Винесення такої постанови без мотиваційної частини суттєво порушує моє право на захист", - підкреслив Стерненко.

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Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Увечері 15 червня суд відправив Стерненка під цілодобовий домашній арешт.