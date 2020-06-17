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Новини Відео Убивство Гандзюк
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"Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. ВIДЕО

У мережу увечері 16 червня потрапили кадри затримання Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства Катерини Гандзюк.

Як передає Цензор.НЕТ, відео затримання опублікував адвокат Мангера Андрій Мурашкін.

Раніше перед судом, який мав обрати йому запобіжний захід, Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації, а сторона обвинувачення заявила про затягування справи.

Читайте також: Суд стосовно Мангера перенесли через клопотання про відвід судді

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.

Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.

В СБУ повідомили, що Мангер затриманий на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд. Захист підозрюваного заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.

Автор: 

затримання (4339) Мангер Владислав (185)


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Топ коментарі
+47
Та шо оно так переживает? Отпустят, все свои. Он же не майдановец, против ***** ничего не говорил. Отпустят.
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17.06.2020 00:26
+34
как все эти уроды любят наши гуманные законы. вот только не живут по ним.
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17.06.2020 00:26
+25
"Встань и иди!"- вот что полиция животворящий делает! Исцеляет!
А вы еще не верите пирамидкам Гордона! Стыд вам и позор!
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17.06.2020 00:27
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Та шо оно так переживает? Отпустят, все свои. Он же не майдановец, против ***** ничего не говорил. Отпустят.
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17.06.2020 00:26 Відповісти
Єтого Мангера нужно херачить что бы уссался и адвокату за компанию навалять -- скотство
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17.06.2020 06:59 Відповісти
Трішки не так, пи39ить поки не всереться, а потім пи39ить за те що всрався
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17.06.2020 07:57 Відповісти
Молодец, верно сказал!
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17.06.2020 20:16 Відповісти
мангер,кацман,дубинский,бужанский и так по списку,мля,когда эта клоунада закончится
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17.06.2020 18:13 Відповісти
как все эти уроды любят наши гуманные законы. вот только не живут по ним.
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17.06.2020 00:26 Відповісти
Шо це за зйомка?
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17.06.2020 00:26 Відповісти
это та порностудия что сегодня раскрыли...
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17.06.2020 00:27 Відповісти
"Встань и иди!"- вот что полиция животворящий делает! Исцеляет!
А вы еще не верите пирамидкам Гордона! Стыд вам и позор!
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17.06.2020 00:27 Відповісти
Что же ты делаешь, Петя. Покрываешь убийц Кати. Мы совсем недавно смогли сбросить этого барыгу зеленского. Ты же такие митинги собирал, Петя. Твои нац жены ходили строем. Как же так.
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17.06.2020 00:28 Відповісти
страна идиотских судов , законов и полисменов. и все это мафия
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17.06.2020 00:36 Відповісти
Узькомовні -потенційні вражини. Якщо не вже, то потім.
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17.06.2020 00:43 Відповісти
Гуманно затримують, ти диви. А чому не збили з ніг та не відхерачили так, щоб криваві соплі були по всьому ґасфальту? Чому адвокату не врізали прикладом стовбура, щоб аж зубами чхнув? Чому не привезли до відділку зі струсом моску та переламаними ребрами?
...
Перепрошую. Це ж не патріот, не волонтер і не ветеран АТО. Це свій чувак, якусь там лохушку кислотою вмив (а що було робити, коли вона береги втратила і на крутих почала батон кришити...)
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17.06.2020 00:44 Відповісти
Придурок, це вирішили животворящі активіЗДи що це він замовник?? Для того і суд по суті відмінили по просьбє активіЗДів?? Щоб затримувати без дозволу суду і без протокола ТУПО ВИКРАДАТИ?? Дибіли.
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17.06.2020 00:59 Відповісти
Дай здогадаюся. За Зюзю голосувала?
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17.06.2020 02:15 Відповісти
Агітує за повернення привату, ненавидит ;соросят і лібєрастов;, антищеплениця, дивиться Шарія, в голові лайно.
Я її в мордокнизі знайшов.
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17.06.2020 06:14 Відповісти
Ойц. Який коктейль. Медицина безсила "Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк - Цензор.НЕТ 1904
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17.06.2020 10:00 Відповісти
О! Ше один придурок!)))) Соросята і шарики мої херої??)))) Боже, які ви ДЕБІЛИ!)))
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17.06.2020 12:19 Відповісти
Ні.))) Але я знаю, що ти голосував за Баригу.))))
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17.06.2020 12:16 Відповісти
Я голосував за Пороха.
А хіба барига Коломойський теж балотувався?
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17.06.2020 13:06 Відповісти
Вона мала на увазі моніку, що продала свій бізнес у расєї лише у 2019 році. Ну як продала- власника поміняла на офшорну фірму))
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17.06.2020 13:12 Відповісти
Не переводь на свій тупенький розсут те, що я сказала.))
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17.06.2020 15:37 Відповісти
не розсут, а россут, пиши правильно)
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17.06.2020 15:56 Відповісти
Ну я ж і казала, що голосував за Баригу Потроха, який наколядував на тупих наївних патріЙОтах своє друге місце у рейтингу (амер.) Форбс по Україні.))))
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17.06.2020 15:36 Відповісти
Чому ви ( я не тільки вас маю на увазі - нас багато нас не подолати). в Украіні не вмієте спілкуватись діскутувати корректно ??? Для чого цей перехід на образу особистості ?? Ви від цього стали крутшими ? Може авторітет та пошану заробили ?? Коли вже закінчится чисто кацапський бидлячий спосіб спілкування в інеті ?
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17.06.2020 07:52 Відповісти
Як спілкуємось, так і живемо.(
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17.06.2020 08:18 Відповісти
Але можно ж по іншому ! І жити і спілкуватися .Тільки не кажить що ЗЕбіли не дають !)
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17.06.2020 09:04 Відповісти
У мене принцип- як до мене, так і я. Але він стосується лише тих, хто не є представником росії- тих чмирів я за будь-яких умов буду нагинати.
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17.06.2020 13:14 Відповісти
Згоден ) Добре пан сказав )
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17.06.2020 14:15 Відповісти
По ділу є шо сказати, чи тільки ля-ля?
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17.06.2020 12:17 Відповісти
Врізали прикладом стовбура? А ще поклали мордою в стать і завдали нестерпні борошна? Підлога країни скоро повстане проти цих бандюків. Гнати їх татевими ганчірками.
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17.06.2020 01:38 Відповісти
Так! Щоб аж мову з рота вивалили! І взагалі, нема сечі це терпіти - треба міняти державний будуй!
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17.06.2020 02:14 Відповісти
А потім смороду захочуть нашої землі- а ми видамо їм дільницю два на метр)))
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17.06.2020 13:18 Відповісти
І відправимо до лихих парфумів.
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17.06.2020 13:51 Відповісти
ну конечно, идея просто блеск. А потом из этого постного супа, такую уху заварят и покажут, вот как у нас силовики грубо работают, аваков виновен.. Скоро что? Копы будут подозреваемым предлагать пройти с ними? и оставят право отказаться? мда.
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17.06.2020 02:22 Відповісти
Е-е-еее... Взагалі-то я інше мав на увазі.
Я не кажу, що Мангера треба було покласти особою в стать і бити гумовою довбнею. Я про те, що сміття якось дуже вибірково працюють. Одним "пройдемте с нами", а інших, як от вчора протестувальника під час обирання запобіжної міри Стерненку, віддухопелили ногами.
І тут простежується одна дуже неприємна закономірність...
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17.06.2020 03:32 Відповісти
простих людей елємєнтарно писком в асфальт і "лєжать, бандери!", а тут вєжліво, нєувєрєнно, бєз вдохновєнія
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17.06.2020 00:53 Відповісти
То есть суд отпустил, так как не было причин задерживать, а ЗЕленское СБУ ТУПО ПОХИТИЛО Главу Облсовета БЕЗ ПРОТОКОЛА ЗАДЕРЖАНИЯ. ДЕБИЛЫ.
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17.06.2020 00:55 Відповісти
Это не дэбилы-это уже зеленое с 50оттенками *****!!!
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17.06.2020 01:27 Відповісти
Пришлите нам того американского полицейского, пусть покажет как нужно работать! Ему всё равно в Америке посадят, а пребывание здесь сойдёт за срок!
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17.06.2020 01:47 Відповісти
🤣
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17.06.2020 05:05 Відповісти
Лайк)
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17.06.2020 02:33 Відповісти
ну и, на кого этот цирк расчитан? Типа задержали и через час отпустили, БЛЕСТЯЩЕ
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17.06.2020 05:12 Відповісти
Судя по видео,Мангер находится в хорошей физической форме.Ему не в реанимацию,а в тренажерный зал нужно.
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17.06.2020 05:54 Відповісти
Так они и не выходил с тренажерного зала, поддерживает форму
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17.06.2020 07:06 Відповісти
На данный момент Мангер не выходит из реанимации больницы,дюже он "болен".Приходится энтого "больного" качка приводить в суд под белы ручки.Самостоятельно он не может,ноги отказывают,и голова кружится.Наверное перекачался.
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17.06.2020 14:18 Відповісти
- Вы не имеете права! Вы будете отвечать за это!
- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита... ...честью сестры и памятью предков.
- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.
- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?... (с)
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17.06.2020 06:24 Відповісти
Плохо что подготовка к процессуальным действиям у ментов как у балерин к боксу. Тупые менты действуют как идиоты или банда гопников.
Мангер ответит за содеянное, но полиции у нас нет, есть банда вооружённых обезьян
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17.06.2020 07:25 Відповісти
Ви ще не зрозуміли чому в цих дебілів у формі ,трохи не совдепівській, немає протоколу затримання? Це ж просто треш! Це затримання будь-який притомний суд не визнає тому що,....ЗАТРИМАННЯ ЦЬОГО ЛАЙНА НАВМИСНЕ ПРОВЕДЕНО З ПОРУШЕННЯМ щоб потім йому нічого не було. Мусори - така ж сволота, прокурори - така ж сволота, адвокати - така ж сволота, СБУ - така ж сволота , Прокуратура, ДБР, НАБУ, *****, НАЗК - така ж продажна злодійська сволота. Продовжується театр перед бидлом. Організовано, правильно, по сценарію одного тупого клоуна - недомірка та його кацапських сірих кардиналів. Там по хорошому - пи..ти треба всіх діючих особ, при чому сильно і ногами в табло.
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17.06.2020 19:55 Відповісти
Задовбали з цією беспредельщицею Гандзюк! Вона разом з Порошенко та його бандюками, Доценко та іншими, грабувала Херсон, а тепер з нею носяться, як зі святою девою. Яким боком там Мангер, коли вже навіть людям, які і не в курсі до кінця, зрозуміло, що замовник, це Доценко, який працював на Порошенка? Я ще дивуюся витримці Мангера. Це гідна та мужня людина....
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17.06.2020 07:48 Відповісти
Ви написали, що вона "разом з Порошенко та його бандюками, Доценко та іншими, грабувала Херсон...".
Якщо у вас є докази, надайте. Якщо це просто - язиком поляпати, то повідомляйте загал одразу - шо баба, яка мете, що до голови прийде. І загал так і віднесеться. Бо ми звикли до чоловічих слів прислуховуватись...
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17.06.2020 07:54 Відповісти
Є ж ії відео, що вона говорить, як говорить, яка в неї риторика. Чисто бандитський лексикон. Ви що, не чули? Так послухайте....
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17.06.2020 07:57 Відповісти
Бабі дозволено. Вона не відповідатиме.
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17.06.2020 07:59 Відповісти
Тим більше, є багато матеріалу про ії "подвиги" в Херсоні. Що, також не хочете читати і бачити?
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17.06.2020 07:58 Відповісти
Надайте докази. Не те що говорять просто на вулиці, а свідків, потерпілих.... Треба розбиратись.
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17.06.2020 08:01 Відповісти
Я не защитник мангера. Однако, существуют Правила. И они должны быть задействованы. Представленная форма задержания недопустима в цивилизованной стране.
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17.06.2020 07:48 Відповісти
так для того и устроили цирк, чтобы был повод отпустить
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17.06.2020 08:40 Відповісти
Общепринятая практика умышленного нарушения процессуальных норм с целью их последующего оспаривания и признания незаконными.До "цивилизованной" нам ,как до Киева рачки.Хотя-нет:до Киева рачки реально,а нам...
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17.06.2020 08:43 Відповісти
не плутай поняття підстави затримання і спосіб затримання. те, що перевищили силу при затриманні не може бути підставою для оспорення подальших дій, а от якщо затримали безпідставно, то таки може бути, а може і не бути, це Україна.
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17.06.2020 09:43 Відповісти
А еще говорят,что у нас медицина херовая!Чувак 5 минут назад был присмерти,а потом-хлобысь,даже менты еле руки скрутили настолько ожил.Сам Иисус бы обзавидовался умению наших врачей исцелять смертельно больных депутатов!
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17.06.2020 08:39 Відповісти
Кто сказал, что он был при смерти? Сам придумал сам ляпнул?) Ещё ДВЕ недели назад прокуроров было извещено, что он ложится на ПЛАНОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ.
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17.06.2020 12:23 Відповісти
В реанимацию на плановое лечение?То,Светик,тебе бы лучше подумать,что ляпаешь)
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17.06.2020 15:47 Відповісти
Ляпало, Алексеюшка, спроси у прокуроров об этом и попутно проветри голову от привнесённой лапши.))
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17.06.2020 18:41 Відповісти
Ну и что ты это сернула?Что за слово "привнесенная"(в контексте с "лапшой").Если уж с "лапшой",то ее вроде как "вешают",а не "привносят".И что именно я должен спрашивать у прокуроров?Обсуждали видео.На видео адвокат говорит,что "человек лежал в реанимации".Пришли менты-он резко выздоровел.ЧТО именно нужно узнать у прокуроров?
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Його затримали незаконно , мені здається все робиться для того ,щоб відмазать в суді.
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17.06.2020 09:31 Відповісти
Цілком вірно...СБУ залишило собі лазєйку для відступу...
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17.06.2020 09:48 Відповісти
где продажные нацжены? Бегать уже не хочется?
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17.06.2020 10:38 Відповісти
Кишені випотрошать і відпустять.
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17.06.2020 10:52 Відповісти
Один по Киеву в одеяле бегал и бегает, другой с капельницей ходит.
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17.06.2020 12:04 Відповісти
Ну ось, Україну чекає ще один позов від ЄСПЛ на величезну суму від адвокатів Мангера. Всі можливі порушення під час затриманя, які можна було зробити, держава, у особі цих невідомих людей в комуфляжу, зробила. Це не Зєля, а ліквідаційна комісія для України.
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Чому вони всі говорять іноземною мовою?
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17.06.2020 15:19 Відповісти
Не захотел делиться шекелями , вот и приглашают в Киев.
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17.06.2020 21:38 Відповісти
 
 