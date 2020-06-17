"Куди все? Яке все?" - кадри затримання Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. ВIДЕО
У мережу увечері 16 червня потрапили кадри затримання Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства Катерини Гандзюк.
Як передає Цензор.НЕТ, відео затримання опублікував адвокат Мангера Андрій Мурашкін.
Раніше перед судом, який мав обрати йому запобіжний захід, Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації, а сторона обвинувачення заявила про затягування справи.
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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.
6 червня 2019 року суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.
Раніше досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк було продовжено до 29 липня.
Підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владислава Мангера мають примусово доставити в суд.
В СБУ повідомили, що Мангер затриманий на виконання постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.
Правоохоронці у вівторок доставили Мангера до Києва в Печерський районний суд. Захист підозрюваного заявив про відвід судді, який обирає запобіжний захід, у зв'язку з чим засідання відкладено, а сам Мангер вільний.
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А вы еще не верите пирамидкам Гордона! Стыд вам и позор!
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Перепрошую. Це ж не патріот, не волонтер і не ветеран АТО. Це свій чувак, якусь там лохушку кислотою вмив (а що було робити, коли вона береги втратила і на крутих почала батон кришити...)
Я її в мордокнизі знайшов.
А хіба барига Коломойський теж балотувався?
Я не кажу, що Мангера треба було покласти особою в стать і бити гумовою довбнею. Я про те, що сміття якось дуже вибірково працюють. Одним "пройдемте с нами", а інших, як от вчора протестувальника під час обирання запобіжної міри Стерненку, віддухопелили ногами.
І тут простежується одна дуже неприємна закономірність...
- За твою поганую шкуру я буду отвечать только перед своей совестью джигита... ...честью сестры и памятью предков.
- Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Это же средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс, но я готов признать свои ошибки.
- Ошибки надо не признавать, их надо смывать кровью.
- Вы не имеет права! Это - самосуд! Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам.
- А покупал ты ее по советским законам? Или по советским законам ты ее воровал?... (с)
Мангер ответит за содеянное, но полиции у нас нет, есть банда вооружённых обезьян
Якщо у вас є докази, надайте. Якщо це просто - язиком поляпати, то повідомляйте загал одразу - шо баба, яка мете, що до голови прийде. І загал так і віднесеться. Бо ми звикли до чоловічих слів прислуховуватись...