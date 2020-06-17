Проти перехожих, які в Одесі били водія з інсультом, почали кримінальне провадження зі статтею про умисне вбивство. ВIДЕО

В Одесі некерований автомобіль злетів з дороги і вискочив на пішохідну доріжку, травм зазнав чоловік, дивом вціліли його вагітна дружина і дитина, а обурені свідки ледве не вчинили самосуд над водієм - були впевнені, що він під впливом алкоголю або наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Реєстратор сусідньої машини зафіксував момент, коли після удару з іншим авто "Тойота" виїжджає на зустрічну смугу і вилітає на паркан біля магазину. У цей момент там іде подружня пара з дитиною. Авто збиває чоловіка, жінка дивом встигає відскочити. Удар був такий гучний, що працівники сусідніх магазинів і офісів вискочили на вулицю.

Якби автомобіль відкинуло на кілька метрів далі - жертв було б не уникнути. "Пощастило, що він туди завернув, бо на дитячому майданчику в той момент осіб тридцять дітей було і ці матусі. Якби він виїхав навіть сюди, а тут було багато людей, було б значно гірше", - каже працівник сусіднього офісу Віталій.

Поки одні свідки викликали швидку, інші - кинулися до водія "Тойоти". Намагалися витягнути його із салону, застосовували кулаки. Дісталося і пасажиру, він намагався пояснити, що його товаришеві за кермом стало зле. Лише згодом водія непритомним витягли з-за керма. Разом зі свідками реанімувати його намагалися патрульні.

Постраждалого пішохода забрали до лікарні, у нього травми ноги і голови, утім, від госпіталізації він відмовився. У шоковому стані його вагітна дружина. Після аварії її відвезли в жіночу консультацію на перевірку. Непритомного водія терміново забирають у реанімацію, але не довозять. "Дорогою до медичного закладу він помер. За попередньою версією, причиною смерті стала зупинка серця. Остаточну причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза", - зазначили в поліції.

У райвідділ поліція забрала кількох людей, які били водія. Після свідчень їх відпустили. Чи притягати їх до відповідальності - залежатиме від висновків судмедекспертів. Після смерті водія в поліції відкрили провадження відразу за двома статтями - порушення правил дорожнього руху і навмисне вбивство, поки з позначкою "природна смерть".