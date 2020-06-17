Проти перехожих, які в Одесі били водія з інсультом, почали кримінальне провадження зі статтею про умисне вбивство. ВIДЕО
В Одесі некерований автомобіль злетів з дороги і вискочив на пішохідну доріжку, травм зазнав чоловік, дивом вціліли його вагітна дружина і дитина, а обурені свідки ледве не вчинили самосуд над водієм - були впевнені, що він під впливом алкоголю або наркотиків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.
Реєстратор сусідньої машини зафіксував момент, коли після удару з іншим авто "Тойота" виїжджає на зустрічну смугу і вилітає на паркан біля магазину. У цей момент там іде подружня пара з дитиною. Авто збиває чоловіка, жінка дивом встигає відскочити. Удар був такий гучний, що працівники сусідніх магазинів і офісів вискочили на вулицю.
Якби автомобіль відкинуло на кілька метрів далі - жертв було б не уникнути. "Пощастило, що він туди завернув, бо на дитячому майданчику в той момент осіб тридцять дітей було і ці матусі. Якби він виїхав навіть сюди, а тут було багато людей, було б значно гірше", - каже працівник сусіднього офісу Віталій.
Поки одні свідки викликали швидку, інші - кинулися до водія "Тойоти". Намагалися витягнути його із салону, застосовували кулаки. Дісталося і пасажиру, він намагався пояснити, що його товаришеві за кермом стало зле. Лише згодом водія непритомним витягли з-за керма. Разом зі свідками реанімувати його намагалися патрульні.
Постраждалого пішохода забрали до лікарні, у нього травми ноги і голови, утім, від госпіталізації він відмовився. У шоковому стані його вагітна дружина. Після аварії її відвезли в жіночу консультацію на перевірку. Непритомного водія терміново забирають у реанімацію, але не довозять. "Дорогою до медичного закладу він помер. За попередньою версією, причиною смерті стала зупинка серця. Остаточну причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза", - зазначили в поліції.
У райвідділ поліція забрала кількох людей, які били водія. Після свідчень їх відпустили. Чи притягати їх до відповідальності - залежатиме від висновків судмедекспертів. Після смерті водія в поліції відкрили провадження відразу за двома статтями - порушення правил дорожнього руху і навмисне вбивство, поки з позначкою "природна смерть".
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Чому сміх? Тому що помер, е-е-еее... із спецефектами. Скажемо так: душа відлетіла на реінкарнацію через задню чакру
В метро, наскільки знаю, машиніст постійно тримає ногу на педалі. Якщо стане хмуйово - педаль відтискається, і потяг зупиняється (плюс йде відповідний сигнал на пульт). В машинах можна щось технологічніше робити... датчик серцебиття чи щось подібне...
Ай-яй-яй.
Хіба важко було подумати ? Воно ж видно по людині.
Случай печальный, это исключение, в основном водятлов надо пи...ть через одного каждый день, в целях профилактики. Тысячи погибших в авариях, десятки, сотни тысяч покалеченных ( а это инвалиды, содержание которых ложится на плечи налогоплательщиков, а не на виновника аварии, как в нормальных странах.)
Ты неадекват? Меня в молодости дед подвёз, на вопрос куда летим 120 км/ч, он ответил- разве это скорость, вот когда я в войну с "мессерами" сражался, то там была скорость. Летчиком-истребителем в войну был дед.
Простий приклад: іноді бісять молоді мамаші певного типу. Оті ТПшки, в яких тугосері роблять среньк-среньк сахарними пропердольками і дудонять вкусносісю. І яким "все должны, раздайся море - я тут с личинусом и коляской! имею право загородить своим тарантасом весь проход, а вы стойте и ждите, я с подружкой по телефону лялякаю!"
Але вчинити над такою дурепою жорсткий самосуд - це явно занадто. Такого "борцуна" - однозначно у буцигарню. Бо звірячий самосуд схвалювати не можна.
нужно равнять количество.
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників????
Я спитав чи є у неї наліпка "червоний хрест" на склі? Адже і бандюки і менти загалом поважають медиків.
- Нема. По-перше я не маю достатніх навичок реанімації. Так, "проходили", заліки здавали, але зробити це впевнено я навряд чи зможу. А потім, в разі чого, нести принаймні моральну відповідальність. По-друге, зазвичай лікарі возять з собою професійну аптечку і це може привернути увагу наркоманів.
Ось так реалії суспільства відлякують молодих, ще не зіпсосованих системою медиків.
Отличный ведь повод с помощью этого редчайшего случая загнать терпил в стойло ещё глубже.
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників?
Мужчина догнал и остановил машину с водителем,
который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео
http://www.facebook.com/watch/?v=944970832645334 www.facebook.com/watch/?v=944970832645334
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Наші люди вже звикли до таких випадків, коли п"янь та рвань різна вилітає на пішоходні переходи чи тротуари і зупинки, або в подвір"я влітає, Тож і така реакція. Але, в даному випадку перестарались.. Спека така, що люди вмирають за кермом і просто на вулиці.
вопрос закончен