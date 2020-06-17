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Новини Відео ДТП
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Проти перехожих, які в Одесі били водія з інсультом, почали кримінальне провадження зі статтею про умисне вбивство. ВIДЕО

В Одесі некерований автомобіль злетів з дороги і вискочив на пішохідну доріжку, травм зазнав чоловік, дивом вціліли його вагітна дружина і дитина, а обурені свідки ледве не вчинили самосуд над водієм - були впевнені, що він під впливом алкоголю або наркотиків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

Реєстратор сусідньої машини зафіксував момент, коли після удару з іншим авто "Тойота" виїжджає на зустрічну смугу і вилітає на паркан біля магазину. У цей момент там іде подружня пара з дитиною. Авто збиває чоловіка, жінка дивом встигає відскочити. Удар був такий гучний, що працівники сусідніх магазинів і офісів вискочили на вулицю.

Якби автомобіль відкинуло на кілька метрів далі - жертв було б не уникнути. "Пощастило, що він туди завернув, бо на дитячому майданчику в той момент осіб тридцять дітей було і ці матусі. Якби він виїхав навіть сюди, а тут було багато людей, було б значно гірше", - каже працівник сусіднього офісу Віталій.

Поки одні свідки викликали швидку, інші - кинулися до водія "Тойоти". Намагалися витягнути його із салону, застосовували кулаки. Дісталося і пасажиру, він намагався пояснити, що його товаришеві за кермом стало зле. Лише згодом водія непритомним витягли з-за керма. Разом зі свідками реанімувати його намагалися патрульні.

Постраждалого пішохода забрали до лікарні, у нього травми ноги і голови, утім, від госпіталізації він відмовився. У шоковому стані його вагітна дружина. Після аварії її відвезли в жіночу консультацію на перевірку. Непритомного водія терміново забирають у реанімацію, але не довозять. "Дорогою до медичного закладу він помер. За попередньою версією, причиною смерті стала зупинка серця. Остаточну причину смерті буде встановлювати судово-медична експертиза", - зазначили в поліції.

У райвідділ поліція забрала кількох людей, які били водія. Після свідчень їх відпустили. Чи притягати їх до відповідальності - залежатиме від висновків судмедекспертів. Після смерті водія в поліції відкрили провадження відразу за двома статтями - порушення правил дорожнього руху і навмисне вбивство, поки з позначкою "природна смерть".

Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5461) водії (428)


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Топ коментарі
+27
Для чого ви людину бити ?
Я не вірю, що не було видно, що він не п*яний.
"Герої". Хай солодко сплять тепер. З чистою совістю.
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17.06.2020 01:21
+15
Нижче написав, якось тут була новина про аварію на нашому жилмасиві (метрів 500 від мого будинку), позашляховик ледве не в'їхав у зупинку, але обійшлося. Все одно у коментах пропонували самосуд - "подойти и прирезать", "живьем в машине спалить", "забить арматуринами", бо "а если б она как Зайцева?"...
Якщо таких послухати, то будь-яка аварія, навіть банальний "поцілунок в бампер", має закінчуватися кривавою бійнею із 10 або більше трупів (включаючи перехожих та водіїв у найближчих машинах), а за неправильне паркування треба виколювати очі та ламати хребет.
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17.06.2020 01:29
+14
"Простий нарід"...
Пробачте, але виникає крамольна думка: куди нам на Захід з таким бидлом? Ніт, я усе розумію... але ж це типова кацапщина. "Та кто там разбираться будет? По-нашему, по-простому - уроем на месте, был бы повод! а заодно и тех, кто рядом стоял - тоже урэкать!"

(тут навіть на Цензорі такі були - коли у нас в Дніпрі сталася аварія взагалі без жертв, все одно пропонували "подойти и ножичком по горлу" та "облить бензином и спалить в машине").
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17.06.2020 01:23
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Між іншим, додам, вже з області лінгвістики - оце в голову прийшло: є в українській мові такий синонім слова "свідомість" - "тяма"... Від нього - купа "похідних": "тямущий", "безтямний", "знетямився", "отямився", і так далі... Так от, "корені "тяма", і "тома", дуже співзвучні, і, допускаючи, що розмовній мові деякі звуки можуть заміщатися іншими, (а так воно і є - це один з основоположних принципів існування діалектів - "хвіртка -фіртка"), то словосполучення, яке стало словом - "знепритомніти", могло колись звучать як "знепритямитись"... А пізніше воно могло, яких-небудь, причин, вислизнуть із вжитку... Таке також буває у лінгвістиці - щезає слово, а "похідні" (або одне з них), залишаються...
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17.06.2020 09:09 Відповісти
Оце з тією фірткою в мене історія була. Я вчився в російськомовній школі, хоча українською розмовляв з дитинства, бо батько родом з села на Черкащині і я з дідом, бабою українською розмовляв, та і кожного року майже все літо там проводив. І там казали фіртка. Я був впевнений, що так і писати треба. І коли на уроці в школі проходили оце написання, то вчителька півуроку нам пояснювала, що правильно писати хвіртка. Ну я то вважав, що я "найрозумніший", бо розмовляю українською краще за усіх в класі (що було правдою, навіть та вчителька так вважала) і тільки я один написав фіртка, отримав трояк. Було незручно.
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17.06.2020 09:25 Відповісти
Прислів"я черкаське чув: "Що сільце, то й "слівце..."?... На Черкащині села, буває, поряд, а слова і вимова - відрізняються... Твій батько, мабуть десь з Уманщини, бо Звенигородщина, Корсунщина, Смілянщина, Городищина кажуть, переважно, "хвіртка"...
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17.06.2020 09:39 Відповісти
Він з Кам'янського району, недалеко від Смілянського.
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17.06.2020 10:14 Відповісти
Я знаю, де Кам"янка - у сестри зять звідти родом...Однак, це нічого не значить - я ж кажу: село од села - кілька кілометрів, а слова вимовляються і застосовуються по-різному... А може буть, і навпаки... Наприклад, у деяких селах Сосницького району на Чернігівщині у людей говірка схожа на черкаську...
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17.06.2020 10:28 Відповісти
Не далі як у суботу у нас їхав дядько на лісапеді. Стало зле. Дві швидких по черзі відкачували - не відкачали. Якщо людина почувала б себе погано, то навряд чи б сіла на ровер.
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17.06.2020 06:42 Відповісти
Згадав оце (і сміх і гріх): https://youtu.be/lyxGxH_Kmrg індійський письменник помер під час конференції .

Чому сміх? Тому що помер, е-е-еее... із спецефектами. Скажемо так: душа відлетіла на реінкарнацію через задню чакру Проти перехожих, які в Одесі били водія з інсультом, почали кримінальне провадження зі статтею про умисне вбивство - Цензор.НЕТ 2355
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17.06.2020 08:29 Відповісти
ну это тромб. но имхо если чел думает в первую очередь о безопасности окружающих - у него есть секунда две, в аккурат на тормоз нажать перед полетом на тот свет. к примеру тот же китаец за рулем на автобусе (или турок). хотя конечно инстинкт самосохранения в первую очередь думает про свое тело, а не про педали.
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17.06.2020 15:17 Відповісти
Взагалі в автівках потрібна якась система на випадок раптового каза болду.
В метро, наскільки знаю, машиніст постійно тримає ногу на педалі. Якщо стане хмуйово - педаль відтискається, і потяг зупиняється (плюс йде відповідний сигнал на пульт). В машинах можна щось технологічніше робити... датчик серцебиття чи щось подібне...
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17.06.2020 16:40 Відповісти
а мозги для того, чтобы ими думать, перед тем как что-то писать. Но ты вот, например, не спешишь ими пользоваться по назначению, может ты не будешь больше писать?
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17.06.2020 04:59 Відповісти
А зараз дозволяють кому завгодно?
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17.06.2020 05:54 Відповісти
Нужно против таких как сидящих на кремлевских деньгах говноблоггеров типа Витя Андриюк, разжигающих тупую ненависть у участников дорожного движения #зупинилося
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17.06.2020 04:40 Відповісти
кто ему дал право бить (в данном случае - добивать человека) тем более, что водитель без сознания после серьезного ДТП? Если он виновен - он понесет наказание. В данном случае, я буду очень разочарован, если "бойца" не посадят. Тогда желаю ему похожего исхода: дабы друзья погибшего нашли и утилизировали Али недоделанного.
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17.06.2020 04:56 Відповісти
И чем вы отличаетесь от тех кто избивал? шо за кацапской психологии пожелания, пусть бог и фемида разрулят ситуацию
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17.06.2020 06:15 Відповісти
тем, что я подобным не занимаюсь.
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17.06.2020 07:05 Відповісти
У меня хороший знакомый так погиб. Он почувствовал себя плохо, припарковался на обочине. Следом ехал его коллега, подошел, а он языком еле ворочает. Решил, что Серёга, пьян, поржал и поехал дальше. Через полдня ехал назад - Серёга там же. Время потеряно, это был инсульт, больница, помочь не смогли.
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17.06.2020 05:49 Відповісти
Але так не можна ...
Ай-яй-яй.
Хіба важко було подумати ? Воно ж видно по людині.
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17.06.2020 06:34 Відповісти
Хто винен, що хворі сідають за кермо? Хто повинен нести відповідальність? Держава, чи самі хворі? А якщо хворий неадекватний? Якщо він не усвідомлює небезпеки? Тоді винних немає, а винні постраждалі. Що опинилися не там і не тоді.
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17.06.2020 05:52 Відповісти
а кто виноват , шо клоуны у власти? Общая культура и образованность не на должном уровне, а в связи с глобализацией и, как итог, исчезновением деревни, как осередка народной культуры. Мегаполисы пока шо нам дают (для нашей культуры) новые словечки - БОМЖ, ИНТОКСИКАЦИЯ, ПЕРЕДОЗ и как итог - ФЕНЯ(на бытовом уровне).
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17.06.2020 06:27 Відповісти
Какой деревни? В Украине никогда не было деревень.
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17.06.2020 17:15 Відповісти
Люди не верят в правосудие, не верят полиции, не верят в государство. Накипело от беспредела на дорогах, и не только на дорогах, во всём.
Случай печальный, это исключение, в основном водятлов надо пи...ть через одного каждый день, в целях профилактики. Тысячи погибших в авариях, десятки, сотни тысяч покалеченных ( а это инвалиды, содержание которых ложится на плечи налогоплательщиков, а не на виновника аварии, как в нормальных странах.)
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17.06.2020 06:58 Відповісти
За самосуд? Палка о двух концах, ты тоже кому нибудь повернешься под горячую руку, причем провинность может быть не большой.
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17.06.2020 07:04 Відповісти
Какой вывод? - не суй нос куда не лезет. В данной ситуации, если ты чахлык невмирущий, якого дiдька лезешь за руль?
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17.06.2020 07:24 Відповісти
Если малограмотный, дык прочти этот пост и пойди сдай все анализы проверься в больнице на предмет твоей пригодности к управлению авто. Придерживайся церковного поста, и ты никогда не окочуришься за рулем, а значит на пути в небытие не схлопочешь в дюндель... И о да, в правилах дорожного движения нужно сделать дополнение: ограничить скорость вождения авто гражданам кому стукнуло 60 под слоганом, мол, Хватит, ты свое отлихачил. Старым фердыщенкам в черте города: 35км\час в крайней правой. На трассе: не более 60 км\час.
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17.06.2020 07:31 Відповісти
На трассе - только крайняя правая.
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17.06.2020 07:33 Відповісти
Дафай,дафай наяривай ....
Ты неадекват? Меня в молодости дед подвёз, на вопрос куда летим 120 км/ч, он ответил- разве это скорость, вот когда я в войну с "мессерами" сражался, то там была скорость. Летчиком-истребителем в войну был дед.
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17.06.2020 07:44 Відповісти
Бг-ггг... sure, вы - мухомор...ХЕХ... ЗЫ... я когда-то тоже амеров не понимал, насчет ихнего, кровью написанного слогана, мол, SAFETY FIRST.
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17.06.2020 08:19 Відповісти
Дык у хути тот же почерк, бо бабы еще нарожают... Взял , шо 2 пальца обгадил да и в фарш скрошил на ровном месте в Сирии 600 ихтамнет-вагнеров... А шо делать, когда вата головного моСКа еще и дидываивальная...ХЕХ...
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17.06.2020 08:39 Відповісти
Про синдром внезапной смерти слышали наверное, такое может быть с каждым, а инсульт тоже бывает внезапным и у разных возрастных категорий.
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17.06.2020 07:29 Відповісти
беспричинного инсульта не бывает. Инсульт "беспричинный" - только от вашего невежества.
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17.06.2020 08:22 Відповісти
Синдром внезапной смерти есть только у младенцев, читайте хоть информацию прежде чем писать ахинею.
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17.06.2020 08:32 Відповісти
Синдром внезапной необъяснимой смерти взрослых, так и забиваем в поисковик. Шо учить надо, да?
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17.06.2020 09:43 Відповісти
У меня отравление серьезное было, так я до того как оно появилось бегал, прыгал и тут резко сел и согнулся и все, шевелиться не могу, разговаривать не могу, конкретно слабость по всему телу и просто нет сил и конкретно плохо когда даже пытаюсь шевелиться. Говорить не могу, следовательно объяснить тоже ничего не могу. Но все таки выдавил от злобы на кадра, который начал утверждать что я бухой, из себя четыре слова :"пошел на ###, ган##н.". И если не злоба, я бы вообще ничего не смог сказать.
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17.06.2020 17:24 Відповісти
Прохожие побоялись бы и слово сказать, если бы в машине вместо беременной жены была компания кавказцев. В подобных самосудах главное не справедливость, а желание безнаказанно избить человека.
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17.06.2020 07:31 Відповісти
А беременной жены в машине не было, был просто пассажир, внимательней надо быть.
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17.06.2020 07:38 Відповісти
Водитель, часом не в маске был ? Если да, то смерть от инсульта на такой жаре не удивительна.
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17.06.2020 07:38 Відповісти
Когда не работает закон-работает улица. Не одобряю, но понимаю.
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17.06.2020 07:41 Відповісти
Ніт, тут не розумію і не схвалюю.
Простий приклад: іноді бісять молоді мамаші певного типу. Оті ТПшки, в яких тугосері роблять среньк-среньк сахарними пропердольками і дудонять вкусносісю. І яким "все должны, раздайся море - я тут с личинусом и коляской! имею право загородить своим тарантасом весь проход, а вы стойте и ждите, я с подружкой по телефону лялякаю!"
Але вчинити над такою дурепою жорсткий самосуд - це явно занадто. Такого "борцуна" - однозначно у буцигарню. Бо звірячий самосуд схвалювати не можна.
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17.06.2020 09:48 Відповісти
Я недавно таких двух наблюдал на узеньком тротуарчике. Обе со своими самоходками, телефонами, и губами-варениками)))Было презабавно смотреть как они, ничего друг другу не сказав, но грозно засопев, стали производить маневр уклонения)))Я как бы не любитель кого-то бить или вообще применять физическое насилие, но мем ББПЕ родился тоже не на ровном месте.
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17.06.2020 10:11 Відповісти
яжемать-блть!
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17.06.2020 12:47 Відповісти
сколько убито пешеходов водителями и сколько водителей убито пешеходами?
нужно равнять количество.
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17.06.2020 07:55 Відповісти
А ты то сама как дорогу переходишь, как нормальный человек или как быдло?
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17.06.2020 08:37 Відповісти
Нет смысла равнять, когда с одной стороны 99,99%, а с другой 00,01%.
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17.06.2020 10:10 Відповісти
Их полюбому нужно судить, или в стране действует Закон ,или самосуды.
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17.06.2020 08:30 Відповісти
Ну вы ж не вчера приехали в страну. Прекрасно понимаете, что исполнение закона у нас хромает на обе ноги. Отсюда самосуды, а уже из самосудов вытекают трагические погрешности, вроде этой.
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17.06.2020 12:31 Відповісти
пешеходы зря с мусорами общались, очень зря
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17.06.2020 08:53 Відповісти
Ну й коменти - половина не читала, або не слухала, про що взагалі йдеться, інша половина, неначе з балалайні втекла
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17.06.2020 10:04 Відповісти
Идиотский случай. На одного такого кадра с проблемами с сердцем идут десятки тысяч бухих и просто охреневших. Я со своей стороны прохожих бы не винил, ибо в 99,9 % случаев в вылетевшем на тротуар авто вы обнаружите выродка под градусом или под наркотой.
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17.06.2020 10:08 Відповісти
А що заважало розібратись в ситуації? Водій намагався втекти,агресію застосовував,чи з нього воняло алкоголем?!!
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників????
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17.06.2020 13:05 Відповісти
Треба бути повним дегенератом щоб не відчути запах алкоголю і не бачити чи розширені зіниці - це дві основні ознаки сп'яніння алкогольного і наркотичного. Якщо таких ознак не було, то нащо бити? І взагалі - будь-які тілесні ушкодження мають каратися. Є КК і всі мають відповідати за скоєне.
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17.06.2020 10:23 Відповісти
Водій взагалі втратив свідомість за кермом. Били людину, яка потребувала допомоги.
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17.06.2020 11:30 Відповісти
Один раз знайшлися пішоходи щоб за себе постояти, і тих в кутузку...
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17.06.2020 11:09 Відповісти
Добити людину, яка знепритомніла, це так по нашому. Чому б не постояти за себе на Донбасі чи коли менти вбивають?
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17.06.2020 11:32 Відповісти
Днями розмовляв з молодою лікаркою на автомобільні теми. Вона поскаржилася на деякі випадки бикування (лайт-версію) інших водіїв, не лише на приїжджій частині.
Я спитав чи є у неї наліпка "червоний хрест" на склі? Адже і бандюки і менти загалом поважають медиків.
- Нема. По-перше я не маю достатніх навичок реанімації. Так, "проходили", заліки здавали, але зробити це впевнено я навряд чи зможу. А потім, в разі чого, нести принаймні моральну відповідальність. По-друге, зазвичай лікарі возять з собою професійну аптечку і це може привернути увагу наркоманів.
Ось так реалії суспільства відлякують молодих, ще не зіпсосованих системою медиків.
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17.06.2020 11:13 Відповісти
Не удивлюсь, если по этому делу показательно дадут большие сроки. Чтобы в след раз, когда бухой мажор вылетит на тротуар и подавит там парочку "пересичних", свидетели не то что самосуд устраивать, а даже посмотреть бы в его сторону боялись.
Отличный ведь повод с помощью этого редчайшего случая загнать терпил в стойло ещё глубже.
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17.06.2020 11:50 Відповісти
що заважало розібратись в ситуації? Водій намагався втекти,агресію застосовував,чи з нього воняло алкоголем?!!
Якщо б твої рідні потрапили в таку ситуацію і їх добили кулаками,ти теж би захищав нападників?
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17.06.2020 13:07 Відповісти
Виновата власть, а в том, что такая власть - виноваты мы. Потому что "благодаря" власти народ тянет на самосуд. Хотя сам по себе самосуд - это дорога в никуда.
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17.06.2020 12:29 Відповісти
/// а бывает и так :
Мужчина догнал и остановил машину с водителем,
который потерял сознание за рулем: в сеть попало видео

http://www.facebook.com/watch/?v=944970832645334 www.facebook.com/watch/?v=944970832645334
.
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17.06.2020 12:42 Відповісти
Я в шоці від більшості коментаторів!!.. Як можна виправдовувати побиття невинної людини з корумпованою системою поліцейських,судів ,чиновників!!?? Може для початку завжди потрібно з"ясувати причини дтп? А якщо ваші рідні потрапили в таку ситуацію,а прохожі їх добивали кулаками, тоді хто виний був би?
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17.06.2020 13:02 Відповісти
Як інсультник може за кермом перебувати - це потенційеий вбивця інших людей і водіїв
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17.06.2020 14:20 Відповісти
з інсультом не народжуються. Це випадковість і статися може в будь яку мить з будь якою людиною, навіть зі здоровою. Особливо в таку спеку та під час грозових фронтів.
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17.06.2020 15:52 Відповісти
Дурбецало Роман Григоров тупо не розуміє, що ніяких попередніх ознак, які б попереджали людину про інсульт, не буває. Скільки я таких випадків знаю, коли людина спокійно займалась своїми справами, дивилась телевізор, просто з кимось розмовляла - і раз!!!, або на той світ в кращому випадку, або параліч, чи взагалі перетворення в "овоча". Рідко хто повертається до нормального стану.
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17.06.2020 16:48 Відповісти
Залежить від площі ішемії. Можна і переляком обійтись з незначними наслідками, а можна і так як Ви написали.
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17.06.2020 19:07 Відповісти
Колись давно , ще за часiв коммуни мiй батько о так на вулицi (пiсля прочухана у начальника *на ковре* ) отримав iнсульта та й впав , люди йшли переступаючи через нього ,думали пьяний..
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17.06.2020 22:45 Відповісти
А водійські комісії навіщо? Там не питають і не перевіряють людину на здоровля організму?
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18.06.2020 11:58 Відповісти
Инсультник? А у него был инсульт до аварии? Очень интересно... как же вы определяете, что человек потенциальный инсультник?
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Це робота медичної комісії для водіїв
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18.06.2020 11:57 Відповісти
яка трагедія !
Наші люди вже звикли до таких випадків, коли п"янь та рвань різна вилітає на пішоходні переходи чи тротуари і зупинки, або в подвір"я влітає, Тож і така реакція. Але, в даному випадку перестарались.. Спека така, що люди вмирають за кермом і просто на вулиці.
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17.06.2020 15:51 Відповісти
этот мудак проходил медкомиссию перед получением водительских прав?
вопрос закончен
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17.06.2020 16:01 Відповісти
когда садишься за руль -мозги включаешь?
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Ти знаєш, що ти рідкісний довбойолоп та ще й з апломбом?
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17.06.2020 16:50 Відповісти
по сути те линчеватели убили человека.надеюсь закроют хоть одного или родственники убитого по своему с ними разберутся.
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17.06.2020 18:54 Відповісти
99%, що ні.Декілька штурханів після інсульту швидше за все ніяк не вплинули на подальший перебіг патології.З морального боку дико виглядає побиття вмираючого.Судмедекспертиза розставить всі крапки.
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17.06.2020 19:14 Відповісти
хоть шо там скажет экспертиза но такое надо пресекать иначе скатимся ещё ниже.и как выше в коментах было сказано если бы там были бандюки или нардепы то нихто и не рыпнулся даже.
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17.06.2020 19:27 Відповісти
Звичайно б не рипнулись. Бидло боязке по природі, а адекватні люди ніколи не скачуть з кулаками доводити свою правоту.
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17.06.2020 19:38 Відповісти
правильно сделали, что вломили, меньше нужно ужратым людей на тротуарах сносить
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17.06.2020 19:39 Відповісти
ти ідіот та мразіна кончена... бажаю щоб тебе інсульт вдарив,а прохожі забили ногами як собаку бешену..
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27.06.2020 16:07 Відповісти
теперь все они бухари за рулем инсультные будут... твари
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17.06.2020 19:43 Відповісти
на трасі теж був випадок , з зустрічної бус виїхав майже майже в лоб , ледь втік по обочині .
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17.06.2020 21:04 Відповісти
Странные и злые люди. Несколько лет назад умер коллега, молодой парень, в рассвете лет, было ему 33 года! Бывший спортсмен, не курил, не пил... Ехал с женой и ребенком по трассе - тром. Жена успела перехватить руль иначе жертв было бы больше...
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18.06.2020 09:25 Відповісти
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