УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7950 відвідувачів онлайн
Новини Відео
3 938 30

Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента. ВIДЕО

Сьогодні на вулиці Банковій у Києві заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні уподобання. До охорони правопорядку залучено поліцейських і нацгвардійців.

Про це повідомляє управління комунікації НПУ, передає Цензор.НЕТ.

У поліції припускають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій, тому звертаються до всіх з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі і реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.

"У той же час звертаємося до представників засобів масової інформації бути обережними при висвітленні подій на цих заходах і в разі виникнення небезпечних ситуацій - звертатися по допомогу до поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що "поліція поза політикою".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманим учасникам акції на підтримку Стерненка "шиють непокору правоохоронним органам і хуліганку", - нардеп "Голосу" Стефанишина. СПИСОК ЗАТРИМАНИХ

"Незалежно від уподобань учасників акцій ми будемо діяти в межах своєї компетенції та відповідно реагувати на всі випадки порушення чинного законодавства", - зазначили в НПУ.

Автор: 

акція (1455) Київ (19502) Нацполіція (15182) Офіс Президента (2023)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 7597
показати весь коментар
17.06.2020 09:35
+9
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.

Дальше больше:

- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.

Это уже не политика. Это вендетта.

А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.

Просто по законам жанра.

Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:

- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.

Ещё не поздно.￼
показати весь коментар
17.06.2020 09:43
+8
Порядок от ЗЕ КОМАНДЫ на днях все видели под судом
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6370
показати весь коментар
17.06.2020 09:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ногами забьют?
показати весь коментар
17.06.2020 09:34 Відповісти
Знову петеботи будуть слізьми заливатись?
показати весь коментар
17.06.2020 09:34 Відповісти
Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 7597
показати весь коментар
17.06.2020 09:35 Відповісти
Президент мог бы побороться с коррупцией,его для этого и выбрали,ведь все говорили, что Петя покрывает коррупцию и потому нужно молодого который рога скрутит коррупционерам,всем понравилось как Голобородько в кино боролся
показати весь коментар
17.06.2020 09:40 Відповісти
"Обоє-рябоє!"©
показати весь коментар
17.06.2020 10:22 Відповісти
Будуть ображати потерпілого і лити грязь у фейсбуці.
показати весь коментар
17.06.2020 09:36 Відповісти
Ага, будут ржать с зебілов до послєднєй слєзіночкі! Пока конєц епохі зубожіння нє настігнєт каждого прєдставітєля плємєні Мудрого Наріда!
показати весь коментар
17.06.2020 09:41 Відповісти
- Роза, вы что, каждого избирателя Зеленского называете быдлом?
- Заметьте, ни разу не ошиблась!
показати весь коментар
17.06.2020 10:16 Відповісти
В полиции не исключают планируют, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.
показати весь коментар
17.06.2020 09:35 Відповісти
Интересно а когда Днепровская вода в Крым пойдёт до выборов в местные советы или после выборов в Украине?
показати весь коментар
17.06.2020 09:35 Відповісти
Знову петеботи будуть слізьми заливатись?
показати весь коментар
17.06.2020 09:37 Відповісти
Сестра, дайте Фройду штрикача.
показати весь коментар
17.06.2020 09:38 Відповісти
Сєстра відімо пєрєпутала ампули і вмєсто успокоітєльного дала фройду слабітєльноє... 😁
показати весь коментар
17.06.2020 09:44 Відповісти
Начинай бояться, зебильное . Ночные кошмары зедаунов становятся реальностью
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6580
показати весь коментар
17.06.2020 10:05 Відповісти
Отже потрібно чекати провокацій від влади, раз вони знають, що хтось там щось планує. А враховуючи, хто сьогодні у владі, провокації можуть бути страшними. Ця мерзота здатна на все, то навіть не Янукович.

Особливо сподобалось: "поліція поза політикою"....
показати весь коментар
17.06.2020 09:38 Відповісти
Завтра о 10 годині ранку на вулиці Києва виповзають ті, кого там не було вже досить довго. Виповзають ті, кого там бути не повинно. Проросійськи чорти - «Партія Шарія».

Нам плювати, чого вони хочуть. Нам плювати, що вони вимагають. Ми знаємо одне - сепарам не місце в Києві.

Київ - це Україна.

«Демократична Сокира» разом із "Рухом ветеранів України" і дружніми патріотичними організаціями збирається завтра о 9:30 на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушає на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія для проведення моралізаторської бесіди на тему «Київ - українське місто».

Беріть із собою друзів і поганий настрій. Певні, у вас його зараз вдосталь.

Потанцюємо.

17 червня. 9:30. Майдан Незалежності.

Полиция и Нацгвардия обеспечат порядок во время акций у Офиса Президента - Цензор.НЕТ 63
показати весь коментар
17.06.2020 09:39 Відповісти
есть прямая трансляция?
показати весь коментар
17.06.2020 09:52 Відповісти
Все будит харашо,аФАКов на чеку...
показати весь коментар
17.06.2020 09:40 Відповісти
https://www.facebook.com/alexey.arestovich?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=-UC%2CP-y-R Олексій Арестович

https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·

- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.

Дальше больше:

- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.

Это уже не политика. Это вендетта.

А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.

Просто по законам жанра.

Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:

- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.

Ещё не поздно.￼
показати весь коментар
17.06.2020 09:43 Відповісти
Зачем их предупреждать??? ОНИ ЖЕ ЗЕБИЛЫ! Им пока по рогам не ******* они не поймут... А вот последствия для зелененького будут жуткими... чуть позжее... Эта бубочка опухнет в тыквочку.
показати весь коментар
17.06.2020 13:41 Відповісти
Якби ж то тільки для них,.. От в чому справа.
показати весь коментар
17.06.2020 13:47 Відповісти
мусора мрази
показати весь коментар
17.06.2020 09:46 Відповісти
Порядок от ЗЕ КОМАНДЫ на днях все видели под судом
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 6370
показати весь коментар
17.06.2020 09:50 Відповісти
петушарієв - на гілляку!
українофобів - в лаптєстан!
показати весь коментар
17.06.2020 10:02 Відповісти
Справедливость - это то, во что Вы верите до тех пор, пока не столкнётесь с правоохранительными органами.
показати весь коментар
17.06.2020 10:05 Відповісти
а що - ще е такі, "верующие"...
показати весь коментар
17.06.2020 11:40 Відповісти
Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента - Цензор.НЕТ 36
показати весь коментар
17.06.2020 10:22 Відповісти
Оцените новость: азиров, который с януковичем безбожно грабили украинцев, призывает в Фейсбуке тупоголовых малоросов, поддержать сегодня шариесосов под офисом зелешлюхи. ***, ватная консерва толика петушарика вскрылась.
показати весь коментар
17.06.2020 10:51 Відповісти
догадайтесь с 3 х раз -почему шАвка прокацапская шАрий ни разу не вскрывает и не критикует хАвакова...
показати весь коментар
17.06.2020 11:36 Відповісти
Потому что собаков и есть собаков... что вы хотите от собаки?
показати весь коментар
17.06.2020 13:44 Відповісти
 
 