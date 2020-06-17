Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента. ВIДЕО

Сьогодні на вулиці Банковій у Києві заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні уподобання. До охорони правопорядку залучено поліцейських і нацгвардійців.

Про це повідомляє управління комунікації НПУ, передає Цензор.НЕТ.

У поліції припускають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій, тому звертаються до всіх з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі і реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.

"У той же час звертаємося до представників засобів масової інформації бути обережними при висвітленні подій на цих заходах і в разі виникнення небезпечних ситуацій - звертатися по допомогу до поліцейських", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що "поліція поза політикою".

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"Незалежно від уподобань учасників акцій ми будемо діяти в межах своєї компетенції та відповідно реагувати на всі випадки порушення чинного законодавства", - зазначили в НПУ.