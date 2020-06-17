Поліція і Нацгвардія забезпечать порядок під час акцій біля Офісу Президента. ВIДЕО
Сьогодні на вулиці Банковій у Києві заплановані масові заходи, учасники яких мають різні політичні уподобання. До охорони правопорядку залучено поліцейських і нацгвардійців.
Про це повідомляє управління комунікації НПУ, передає Цензор.НЕТ.
У поліції припускають, що учасники заходів можуть вдаватися до заздалегідь спланованих агресивних дій, тому звертаються до всіх з проханням дотримуватися вимог чинного законодавства, діяти в правовому полі і реалізовувати своє право на зібрання виключно мирним шляхом.
"У той же час звертаємося до представників засобів масової інформації бути обережними при висвітленні подій на цих заходах і в разі виникнення небезпечних ситуацій - звертатися по допомогу до поліцейських", - йдеться в повідомленні.
Також підкреслюється, що "поліція поза політикою".
"Незалежно від уподобань учасників акцій ми будемо діяти в межах своєї компетенції та відповідно реагувати на всі випадки порушення чинного законодавства", - зазначили в НПУ.
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- Заметьте, ни разу не ошиблась!
не исключаютпланируют, что участники мероприятий могут прибегать к заранее спланированным агрессивным действиям.
Особливо сподобалось: "поліція поза політикою"....
Нам плювати, чого вони хочуть. Нам плювати, що вони вимагають. Ми знаємо одне - сепарам не місце в Києві.
Київ - це Україна.
«Демократична Сокира» разом із "Рухом ветеранів України" і дружніми патріотичними організаціями збирається завтра о 9:30 на Майдані Незалежності неподалік стели і вирушає на Банкову, де будуть мітингувати прихильники Шарія для проведення моралізаторської бесіди на тему «Київ - українське місто».
Беріть із собою друзів і поганий настрій. Певні, у вас його зараз вдосталь.
Потанцюємо.
17 червня. 9:30. Майдан Незалежності.
https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/3363915337005856?__cft__[0]=AZVWDp-ZOwcS38cWLmFOpcyawAuHEJbxIY-FZNBthT3agYfp7mGAOEuhvp3mjbSpcbCsXHPmFJ_Z7yDNCVmxMPPwSblnCVan03Inv7D4IwZKnC8_fnCiA3ht-bONH8HJk9y2VVA4qyAmfCq7zUWD2BKMund0ek3FTk-5ipy0uz79GxL-7SrFUlDu4QOX2lWK5SRSB1MyGgeQOGMgbXB9Tiw1&__tn__=%2CO%2CP-y-R 10 год ·
- Может быть, зелёные сами того не желали, но их действия уже прослужили косвенной причиной смерти отца Порошенко.
Дальше больше:
- мера пресечения «содержание под стражей», страдающему от диабета Порошенко, которому необходимо системное и правильное медицинское сопровождение, будет избираться в тот же день (по заявлениям его адвоката), когда пройдут похороны его отца, в четверг.
Это уже не политика. Это вендетта.
А у вендетты свои законы, и всяко может повернуться - что характерно, даже если этого «всяко» желать зелёным специально никто не будет.
Просто по законам жанра.
Так вот я вам, зелёные, крепко предлагаю подумать:
- что и как вы творите и какие сюжеты закручиваете, куда оно поехало.
Ещё не поздно.￼
українофобів - в лаптєстан!