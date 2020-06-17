Засідання Верховної Ради: на порядку денному борги в енергетиці, звіти ТСК і перелік компаній, що не підлягають приватизації. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Верховна Рада України сьогодні, 17 червня, проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

На порядку денному Ради стоять на включення законопроєкти про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України; закон України "Про статус народного депутата України": закон України "Про комітети Верховної Ради України" та законопроєкт про соціальний захист населення в період карантину. Також нардепи планують розглянути законопроєкт про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації; про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, а також зміни до Земельного кодексу щодо планування використання земель.

Крім того, нардепи планують заслухати звіти низки Тимчасових слідчих комісій, зокрема, щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів та щодо дотримання вимог законодавства при зміні власників інформаційних телеканалів і забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації.

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