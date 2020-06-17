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Лікарні на свій розсуд закуповують для лікування COVID-19 ліки, які вважають ефективними, - заступниця міністра Микичак. ВIДЕО

Медзаклади самі вирішують, які ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою їм закуповувати. При цьому вони орієнтуються на затверджений Міністерством охорони здоров'я протокол лікування.

Про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак повідомила на пресбрифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибір препарату - виключно компетенція лікаря. Лікарні закуповують ті чи інші лікзасоби, які вважають ефективними. Варто сказати, що зараз в Україні Національною службою здоров'я контрактуються ті медустанови, які надають допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією. Виплачені кошти дозволяють лікарням придбати всі необхідні препарати", - сказала Микичак.

"МОЗ ще на початку епідемії затвердив протокол надання медичної допомоги при коронавірусній інфекції - стандарт (...), щоб наші лікарі могли вибрати той чи інший препарат і включити його в свій протокол лікування пацієнтів. Документ був направлений на те, щоб дати лікарям доступ до препаратів, захистити медиків юридично, оскільки в світі немає препаратів, які діють безпосередньо на коронавірус. Відповідно, в комплексі лікування хворих з COVID-19 лікарі призначають, крім передбачених, і велику кількість ліків, у яких є симптоматична дія", - додала заступниця міністра.

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Микичак також підкреслила, що в Україні через карантин значно впав рівень вакцинації.

"Обсяг вакцинації в Україні зараз занижений, що викликає велику тривогу. Ми спільно з міжнародними організаціями працюємо над тим, щоб інформувати про вкрай високу важливість вакцинації. Карантинні заходи не повинні впливати на вакцинацію", - сказала вона.

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) ліки (1320) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Я занимаюсь самолечением и профилактикой Ковида на свое усмотрение и под свою ответственность. И это вопрос моей компетенции. Уж я то буду соблюдать принцип * Не навреди *, в отношении себя , любимого, и своей семьи, в отличие от недоумкуватого минздрава, которому лишь бы впарить мне все, что прилетело на крыльях Мрии, и залежалось на полках эпицентров.
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17.06.2020 11:44
+2
Який нафіг розсуд у дилерів аптек?
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17.06.2020 11:50
+1
"Выбор препарата - исключительно компетенция врача

тобто, можна і листоком подорожника лікуватись?
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17.06.2020 11:28
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"Выбор препарата - исключительно компетенция врача

тобто, можна і листоком подорожника лікуватись?
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17.06.2020 11:28 Відповісти
Канєчьна! А під кінець року вони прийдуть з інспекцією і всіх будуть за ребро вішать, чому вони робили так, а не інакше!
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17.06.2020 11:52 Відповісти
Я занимаюсь самолечением и профилактикой Ковида на свое усмотрение и под свою ответственность. И это вопрос моей компетенции. Уж я то буду соблюдать принцип * Не навреди *, в отношении себя , любимого, и своей семьи, в отличие от недоумкуватого минздрава, которому лишь бы впарить мне все, что прилетело на крыльях Мрии, и залежалось на полках эпицентров.
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17.06.2020 11:44 Відповісти
Який нафіг розсуд у дилерів аптек?
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17.06.2020 11:50 Відповісти
Тобто МОЗ і на далі самоусувається від розробки протоколів лікування і відповідальність перекладає на практикуючих лікарів? Премію собі за боротьбу з КОВІДом вже освоїли?
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17.06.2020 11:51 Відповісти
Ця нечисть віддає гроші державного бюджету лікарням за ліжко-місця, а не за вилікуваних пацієнтів.
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17.06.2020 11:58 Відповісти
Вы не понимаете, что пишете. Что значит вылеченный пациент? Куда девать больных, если нет коек и больниц? Уже сейчас тебя не будут лечить без оплаты официальной и в карман врачу. Цены -запредельные. Врачам на..ть на пациентов. Реформа Супрун-это геноцид.
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17.06.2020 13:09 Відповісти
В Украине коек и больниц и врачей-паразитов больше чем в Германии. Как в Германии лечат людей? Врачи-паразиты против реформы которую начала Супрун.
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17.06.2020 13:12 Відповісти
откуда пенсионеры будут брать деньги?Даже развитые страны идут по пути страховой медицины. У нас, в самой нищей европейской стране все требуют с пациента
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17.06.2020 13:17 Відповісти
Потому что придурковатые пенсионеры не хотят страховой медицины, вот пусть платят и подыхают от "бесплатной" медицины.
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17.06.2020 13:23 Відповісти
Какая там бесплатная медицина? Вы о чем?
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17.06.2020 19:14 Відповісти
"Администрация ( зелена влада) ответственности ни за что не несёт"
Якщо що, то винна Супрун і ваш доХтор.
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17.06.2020 13:55 Відповісти
 
 