"Окопна війна": У Дебальцевому ми відчули, що таке котел. Не розумієш, кого вивозити першого, за що хапатися, - волонтерка, Народний Герой України Галина Алмазова. ВIДЕО

За шість років війни Галина Алмазова зі своїм екіпажам вивезла з лінії вогню десятки поранених українських воїнів, ще стільком же надала медичну допомогу безпосередньо на передовій або в стабілізаційному пункті.

Сьогодні в рубриці Цензор.НЕТ "Окопна війна" - Галина Алмазова, керівниця відомого добровільного медичного екіпажу "Вітерець", волонтерка, Народний Герой України.

Ця жінка перебувала під стінами Донецького аеропорту, коли там йшли запеклі бої. Вона була в Дебальцевому, коли наші хлопці змушені були виходити звідти з боями в лютому 2015 року. Війна триває і Галина Алмазова ще на фронті.

Ми зустрілися з нею в селищі Водяне, в частині, розташованій неподалік ДАП. Рівно 5 років тому, там був медичний пункт воїнів 90-го батальйону ЗСУ, саме там Галина рятувала життя українських воїнів.

- Скільки часу ви тут вже не були, в цих місцях?

- Рівно 5 років, уявляєте? На початку 2015 року, ми зайшли сюди разом з 90-м батальйоном. У будинку цього підвалу був наш медпункт, де ми приймали поранених, убитих, там же оперували .. Тоді йшли запеклі бої на шахті Бутівка, в Опитному, Пісках - людей, які потребували допомоги було дуже багато.

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- Кожен лікар на фронті пам'ятає особливих пацієнтів, які чимось відзначилися, особливою поведінкою або наприклад дружбою до сьогодні. У вас такі є?

- Боже! Їх же багато, особливо - це хлопці з перерахованого вище батальйону. Нещодавно мені вдалося знайти відео, де ми надаємо медичну допомогу Максиму Денисову. Пізніше він був у новому терміналі ДАП, на щастя, йому вдалося вижити, ми досі дружимо.

Я пам'ятаю тих, хто загинув - це дуже важкі спогади, якщо чесно. Коли зустрічаємося з живими воїнами, з якими спільно втрачали, обов'язково згадуємо про тих, кого вже немає з нами.

- Після Донецького аеропорту вас відразу відправили в Дебальцеве. Де було важче?

- Скрізь йшли важкі бої, однак в Дебальцевому ми відчули, що таке котел, масштабна допомога нашим воїнам, сортування на легких і важких поранених, убиті. Не розумію, кого вивозити першого, за що хапатися ...

- На скільки було важко адаптуватися до мирного життя, після таких кривавих моментів на війні?

- Перші три роки я майже не покидала фронт. Тому, приїхавши в мирну частину країни, довго звикала до тамтешнього життя. Однак з часом зрозуміла, що війна всюди і просто почала жити.

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- Ви були поранені в районі ДАП, не хотілося все кинути після цього?

- Можливо, і хотілося, можливо, навіть було страшно. Однак тривали бої, потрібно було вивозити поранених воїнів, тому емоції відходили на другий план. Найстрашніше було пережити той момент, коли ми випадково потрапили на ворожу територію, просто заїхали до них. Повертаючись до себе, ми включили всі маячки на машині швидкої, сигнали і таким чином проїжджали їхні блокпости. Коли терористи бачили карету швидкої, яка мчить повним ходом, то не зупиняли нас ...

- На скільки ви готові до війни, як довго ще можете бути тут?

- Не знаю, не можу навіть сама собі сказати на скільки мене вистачить. У мене є медики на фронті, борг перед ними, перед нашими захисниками змушує знову перебувати на передовій. Ми ж іще не Перемогли.