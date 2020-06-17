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"Окопна війна": У Дебальцевому ми відчули, що таке котел. Не розумієш, кого вивозити першого, за що хапатися, - волонтерка, Народний Герой України Галина Алмазова. ВIДЕО

За шість років війни Галина Алмазова зі своїм екіпажам вивезла з лінії вогню десятки поранених українських воїнів, ще стільком же надала медичну допомогу безпосередньо на передовій або в стабілізаційному пункті.

Сьогодні в рубриці Цензор.НЕТ "Окопна війна" - Галина Алмазова, керівниця відомого добровільного медичного екіпажу "Вітерець", волонтерка, Народний Герой України.

Ця жінка перебувала під стінами Донецького аеропорту, коли там йшли запеклі бої. Вона була в Дебальцевому, коли наші хлопці змушені були виходити звідти з боями в лютому 2015 року. Війна триває і Галина Алмазова ще на фронті.

Ми зустрілися з нею в селищі Водяне, в частині, розташованій неподалік ДАП. Рівно 5 років тому, там був медичний пункт воїнів 90-го батальйону ЗСУ, саме там Галина рятувала життя українських воїнів.

- Скільки часу ви тут вже не були, в цих місцях?

- Рівно 5 років, уявляєте? На початку 2015 року, ми зайшли сюди разом з 90-м батальйоном. У будинку цього підвалу був наш медпункт, де ми приймали поранених, убитих, там же оперували .. Тоді йшли запеклі бої на шахті Бутівка, в Опитному, Пісках - людей, які потребували допомоги було дуже багато.

Також дивіться: "Окопна війна": "Після семи влучень у ствол шахти стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном", - доброволець Олександр Попов про обстріл шахти "Бутівка" в 2016 році. ВIДЕО

- Кожен лікар на фронті пам'ятає особливих пацієнтів, які чимось відзначилися, особливою поведінкою або наприклад дружбою до сьогодні. У вас такі є?

- Боже! Їх же багато, особливо - це хлопці з перерахованого вище батальйону. Нещодавно мені вдалося знайти відео, де ми надаємо медичну допомогу Максиму Денисову. Пізніше він був у новому терміналі ДАП, на щастя, йому вдалося вижити, ми досі дружимо.

Я пам'ятаю тих, хто загинув - це дуже важкі спогади, якщо чесно. Коли зустрічаємося з живими воїнами, з якими спільно втрачали, обов'язково згадуємо про тих, кого вже немає з нами.

- Після Донецького аеропорту вас відразу відправили в Дебальцеве. Де було важче?

- Скрізь йшли важкі бої, однак в Дебальцевому ми відчули, що таке котел, масштабна допомога нашим воїнам, сортування на легких і важких поранених, убиті. Не розумію, кого вивозити першого, за що хапатися ...

- На скільки було важко адаптуватися до мирного життя, після таких кривавих моментів на війні?

- Перші три роки я майже не покидала фронт. Тому, приїхавши в мирну частину країни, довго звикала до тамтешнього життя. Однак з часом зрозуміла, що війна всюди і просто почала жити.

Читайте: Добровольцю Пивоварову вдруге відмовили в українському громадянстві: "Сподіваюся, Зеленський хоча б посмертно не відмовить у громадянстві"

- Ви були поранені в районі ДАП, не хотілося все кинути після цього?

- Можливо, і хотілося, можливо, навіть було страшно. Однак тривали бої, потрібно було вивозити поранених воїнів, тому емоції відходили на другий план. Найстрашніше було пережити той момент, коли ми випадково потрапили на ворожу територію, просто заїхали до них. Повертаючись до себе, ми включили всі маячки на машині швидкої, сигнали і таким чином проїжджали їхні блокпости. Коли терористи бачили карету швидкої, яка мчить повним ходом, то не зупиняли нас ...

- На скільки ви готові до війни, як довго ще можете бути тут?

- Не знаю, не можу навіть сама собі сказати на скільки мене вистачить. У мене є медики на фронті, борг перед ними, перед нашими захисниками змушує знову перебувати на передовій. Ми ж іще не Перемогли.

Автор: 

Донбас (22356) добровольці (923) Ухман Михайло (237) Алмазова Галина (1)


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Топ коментарі
+13
Помните об этом когда Клоун лично, разрешает въезд очередной зпвезде, поющей славу ***** на оккупированных территориях
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17.06.2020 12:12
+4
Спасибо Вам большое. Такими украинцами горжусь.
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17.06.2020 12:54
+3
"котел" це вигадка кацапропа, блокування доріг постачання було в іловайську, але з реального котла неможливо вийти беручи ворогів у полон. в дебалі з якої вийшли планово не кидаючи чи навмисне руйнуючи техніки цей термін притягнули просто губами за хій.
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17.06.2020 12:19
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Помните об этом когда Клоун лично, разрешает въезд очередной зпвезде, поющей славу ***** на оккупированных территориях
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17.06.2020 12:12 Відповісти
помним,

но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил
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17.06.2020 12:51 Відповісти
Розповісте?
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17.06.2020 13:41 Відповісти
думаю, и так знаете
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17.06.2020 14:16 Відповісти
Ні. Чекаю вашої розповіді. Підтвердженної фактами
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17.06.2020 15:05 Відповісти
ликбезом не занимаюсь
гугл да допоможе
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17.06.2020 15:30 Відповісти
Та чого ви? Розкажіть про "дебальцевський котел" і парад
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17.06.2020 15:34 Відповісти
а вы читайте внимательнее -
но и не забываем того, при ком эти котлы были и кто парад проводил

и если "дебальцевський" заменить на "иловайский" ? тоже никак?
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17.06.2020 16:01 Відповісти
З моєю увагою все нормально. Тема Дебальцево.
Та не питання.
День Незалежності України - 24 серпня

Хронологія Іловайська.
" ... однак після заходу значних сил https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) регулярних російських військ 23-24 серпня у тил українського угрупування з території РФ, а також через https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE дезертирство окремих українських підрозділів, іловайське угрупування опинилося в оточенні. У ніч з 28 на 29 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Путін звернувся до «сил ополчення» із закликом відкрити гуманітарний коридор для українських військових, що опинилися в оточенні."

"Предательство генерала Хомчака и комбата Березы" https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ
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17.06.2020 16:28 Відповісти
конечно, ПРЕДАТЕЛЬСТВО
если это факт, шож не покарани
кароче, головнокомандувач, как всегда не при чём, все, кто угодно, но никто не наказан за оба котла.
я понял, спасибо за разъяснения
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17.06.2020 16:51 Відповісти
Поганий Порошенко не покарав.
Хороший Зеленський підвищив зрадника хомчака до головнокомандувача армією.
Як з рослідуванням котлів? Невже хомчак проти розслідування? А Зеленський?
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17.06.2020 17:28 Відповісти
разве я где-то хвалил зеленского?
за него спрос за его косяки ас пап.а - за его
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17.06.2020 18:56 Відповісти
и как раз косяки пап.а и команды и привели к власти "зелёных"
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17.06.2020 19:01 Відповісти
просто не надо делать с кое-кого, прям, святого.
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17.06.2020 14:18 Відповісти
Просто не варто нікого оббріхувати
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17.06.2020 16:30 Відповісти
действительно - не стОит
котлы ж не притом были, чьё имя низя тут упоминать
окей, котлы были при зелёной шмаркле
угадал?
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17.06.2020 16:47 Відповісти
Це так просто. Не брешіть і все.
Про "Іловайський котел" і парад на День Незалежності. https://censor.net/comments/locate/3202526/019214e2-206d-7259-b73b-50197c24256f
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17.06.2020 16:51 Відповісти
так при ком котлы были, правдивый вы наш?
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17.06.2020 16:54 Відповісти
Ще одна, з "котлом"!
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17.06.2020 12:14 Відповісти
"котел" це вигадка кацапропа, блокування доріг постачання було в іловайську, але з реального котла неможливо вийти беручи ворогів у полон. в дебалі з якої вийшли планово не кидаючи чи навмисне руйнуючи техніки цей термін притягнули просто губами за хій.
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17.06.2020 12:19 Відповісти
не згоден. Я проти пропаганди країни-агресорки, але:
1. ворог захопив дорогу на Дебалю, коли взяв Логвинове, фактично стовривши оперативне оточення. Саме цей термін вживали штабні офіцери у той період.
2. об'їзні грунтові дороги контролювалися бронегрупами ворога, одна така розстріляла наш конвой, який йшов на північну околицю Дебалі ввечері 15 лютого. Наш екіпаж випадково не потрапив у ту колону, тому що в останній момент отримали інше завдання.
3. ось інтервью мого друга, командира 5 роти ОП НГ, яка "планово" виходила з оточення. https://www.facebook.com/DenZaDnem/videos/%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B6-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B6%D0%B5-%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C-%D1%96%D0%B7-25-%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F-%D0%B4/978206678939789/
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17.06.2020 12:36 Відповісти
За сопротивление оккупантам зеленский её посадит.
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17.06.2020 12:20 Відповісти
На Пороха гонения, потому что ПОСМЕЛ сопротивляться #уйлу.
"Окопная война": В Дебальцево мы почувствовали, что такое котел. Не понимаешь, кого вывозить первого, за что хвататься, - волонтер, Народный Герой Украины Галина Алмазова - Цензор.НЕТ 2695
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17.06.2020 12:28 Відповісти
_Потому что это удар по моральному духу и готовности сопротивляться агрессору и оккупанту. Таким образом удар сегодня по Пороху (хоть я и не его сторонник), по защитникам Украины, волонтёрам и активистам - это удар по Украине, удар по мне лично завтра.

"Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной - заступиться за меня было уже некому" М. Нимёллер.
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17.06.2020 12:34 Відповісти
Котёл (Мешок, Кольцо) (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD военный жаргон ) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F территория с имеющимися на ней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0 войсковыми https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE) соединениями , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0 линия фронта вокруг которой замкнута противником, что означает полное (и плотное, в отличие от тактического https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 окружения ) окружение этих войск, попадание их в кольцо неприятельских войск («попасть в котёл» - попасть в (полное) окружение), из которого уже невозможен их организованный отвод.

А потом удивляются - а мы тут при чём к матрам про котлы!?
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17.06.2020 12:22 Відповісти
Спасибо Вам большое. Такими украинцами горжусь.
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17.06.2020 12:54 Відповісти
 
 