Яйця, димові шашки, "психіатрична допомога" і затримання: в Києві відбуваються акції прихильників і супротивників проросійської партії Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 17 червня, в центрі Києва триває акція проросійської партії Шарія. Також у центрі Києва проходить акція противників адептів Кремля.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні в центрі Києва проводить свою акцію проросійська партія Шарія. Мітингувальники пікетували Офіс Президента на вул. Банковій. Вони вимагали, щоб до них вийшов Зеленський і скандували гасла: "Не мій президент", "Вово, виходь".
Одночасно, біля Будинку письменників, який розташований на вулиці Банковій, проходить мітинг противників адептів Кремля. Вони ходять по колу в білих медичних халатах і заявляють, що "психіатри проводять моніторинг збіговиська адептів Шарія". Вони тримають плакати: "Психологічна допомога. Лікуємо Шизарія".
Разом з тим, невідомі з іншого боку вулиці Банкової кинули кілька яєць в сторону адептів Кремля. Також скандували на їхню адресу "А ну-ка, давай у#бывай отсюда".
Далі прихильники проросійської партії Шарія пройшлися до будівлі МВС і попрямували до будинку Зеленського. Під час ходи невідомі кинули димову шашку в адептів Кремля, а також вирвали кілька прапорів з символікою проросійської партії. Також невідомою з чийого боку був розпилений сльозогінний газ. Правоохоронці затримали кількох нападників.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Надо срочно арестовать всех организаторов шабаша и не только этого,а и ВС и др. гос органах т.к. иначе будут не обратимые процессы вплоть до потери суверенитета... !!!
петуШарій та його гівно-партія близькі до сім'ї Кацуб з Харківської області, діячів команди ексрезидента-втікача вітька Овоча, повідомила журналістка НВ Крістіна Бердинських.
Йдеться про екснардепа ригоАнала Володимира Кацубу та його синів: ексчлена правління НАК Нафтогаз та екснардепа Партії регіонів Сергія Кацубу, а також ексзаступника голови правління НАК Нафтогаз Олександра Кацубу.
Бердинских нагадала, що останнього після Майдану ГПУ підозрювала в причетності до розкрадання 450 млн грн.
«Кацуба навіть провів деякий час в СІЗО, в 2017-му він пішов на угоду зі слідством і відшкодував державі 100 млн грн», - додала вона.
За словами журналістки, в партійному списку Шарія під 11-м номером йшла дружина Олександра Кацуби, а сам Шарій не приховує дружби з сім'єю Кацуб. У його Instagram багато свіжих фото з Олександром Кацубою, є і з Володимиром.
поки Шарій ховається в ЄС та працю на кремль та проти України, в самій Україні його партією займається, експерший заступник губернатора Вінницької та області і експомічник депутата Сергія Кацуби Олександр В'юник.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/shariy-blizkiy-do-rodini-diyachiv-komandi-yanukovicha-novini-ukrajini-50092566.html?utm_source=set_lang
Неизвестные подвиги военного разведчика Анатолия Шария
zmxn 18 Июнь 2020, 10:41
... Никогда не писал о Шарие... Когда-то с трудом досмотрел до конца один из его видеороликов... С тех пор этот субъект вызывает у меня стойкое чувство брезгливости... Но на днях решил полюбопытвовать: откуда берутся подобные особы, из чего их пестуют? Ну, из чего именно, я, в принципе, догадываюсь... Но вот откуда они берутся?... Превозмогая отвращение, пришлось идти на поклон к Его Величеству Интернету...
... Откровенно говоря, мои друзья раньше частенько спрашивали меня: "Почему ты ни разу не писал про Шария? Там столько интересного! Ростислав Шапошников утверждает, что Анатолий Шарий - "мусорская ****", "стукач"! Его собственная сестра обвиняет блогера в педофилии! Он поклонник "русского мира", но жить предпочитает подальше от России - в ЕС! Он, не имея бизнеса, содержит свою собственную партию! Напиши!"... Не хочу. Шарий мне не интересен. Чтобы писать о ком-то, даже о кровном враге - мне необходимо его хоть немного уважать. Я опубликовал несколько материалов о Путине, ибо даже в русском фюрере сумел отыскать крупицы того позитива, за которые его можно уважать... Но Шарий из тех людей, здороваясь с которыми, следует надевать резиновые перчатки... Однако, после очередной просьбы своего приятеля, я, на основе анализа деятельности, поступков и высказываний Шария, решил составить короткий социально-психологический портрет его личности.
... Анатолий Шарий, на мой взгляд - это слабая безвольная личность, легко поддающая влиянию извне. Как пример - Шарий много лет "сидел на игле" игромании - это удел слабых. По всей вероятности, в детстве он был замкнутым, беззащитым ребенком, регулярно подвергавшимся физическому насилию со стороны сверстников. Каждый ровесник Шария в юности непременно занимался каким-либо видом восточных единоборств: в начале 90-годов Украину буквально накрыла волна увлечения этими экзотическими видами спорта. У Шария же я не обнаружил ни единого упоминания о каких-либо достижениях в ушу, дзюдо или каратэ. Он был явно "белой вороной", он был "чужим среди своих". Это могло стать серьезной психологической травмой. Еще один пример того, что Шарию хотелось любыми способами подавить в себе чувство собственной неполноценности, это причисление "себя любимого" к славной когорте военных разведчиков. Я не сомневаюсь, что Толик, до 20-ти лет, отправляясь ко сну, клал под подушку пластмассовый пистолет. Вот кусочек из его интервью Елене Коркодым (издание "Детектор М"):
- Вы окончили Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище. Чем эти навыки помогают в работе?
- Ничем.
. Как интересно! Шарий, до этого отвечавший на вопросы журналиста длинными, объемными монологами, неожиданно произносит одно только слово: "Ничем". Странно.. А как много "военный разведчик" мог бы поведать своим обожателям и об учебе в "секретном ВУЗе", и о "работе в тылу врага". Но не поведал. И не поведает... Ибо из Шария такой же военный разведчик, как из Балаева Шарий. Следующий абзац - специально для поклонников "выпускника Института разведки"...
... Анатолий Шарий 1978 года рождения. Это означает, что диплом "разведчика", после окончания "Института разведки", он получил в 2000 году. Уважаемые симпатики Шария, возможно я вас слегка разочарую, но к 2000 году, Киевское высшее танковое инженерное училище не существовало уже восемь (!) лет". Более того, если вы введете в поисковик Гугла фразу: "Институт разведки при Киевском танковом инженерно-техническом училище", то бедняга Гугл, разрыдавшись, выдаст вам одну-единственную строчку - ту самую, из интервью Шария... Кроме Анатолия никому об этом "таинственном" Институте ничего не известно - даже гениальному Гуглу... Поклонники Шария, вы все еще в восторге от личности своего гуру - "несостоявшегося разведчика из несуществующего института"? Он, обычный шарлатан, смешной "лихотронщик" и никчемный аферист - держит вас за "дешевку", за узколобых дураков. Но теперь-то вы хоть знаете, откуда берутся Шарии. Из "Институтов разведки" при танковых училищах... Счастье Шария, что ушел из жизни мой друг и однокашник, легендарный военный разведчик, Герой Советского Союза генерал-майор Игорь Плосконос... Я хорошо знал Игоря. Он бы, прочитав интервью "своего коллеги", просто связал бы самозванца и прилюдно высек прямо на Майдане...
P.S. "Если в конце жизни, миллионы людей скажут о тебе, что ты "фуфло", - зачем тогда вообще жить?..."..
Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".
https://uapress.info/ru/news/print/177961