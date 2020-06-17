Яйця, димові шашки, "психіатрична допомога" і затримання: в Києві відбуваються акції прихильників і супротивників проросійської партії Шарія. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 червня, в центрі Києва триває акція проросійської партії Шарія. Також у центрі Києва проходить акція противників адептів Кремля.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні в центрі Києва проводить свою акцію проросійська партія Шарія. Мітингувальники пікетували Офіс Президента на вул. Банковій. Вони вимагали, щоб до них вийшов Зеленський і скандували гасла: "Не мій президент", "Вово, виходь".

Одночасно, біля Будинку письменників, який розташований на вулиці Банковій, проходить мітинг противників адептів Кремля. Вони ходять по колу в білих медичних халатах і заявляють, що "психіатри проводять моніторинг збіговиська адептів Шарія". Вони тримають плакати: "Психологічна допомога. Лікуємо Шизарія".

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Разом з тим, невідомі з іншого боку вулиці Банкової кинули кілька яєць в сторону адептів Кремля. Також скандували на їхню адресу "А ну-ка, давай у#бывай отсюда".

Далі прихильники проросійської партії Шарія пройшлися до будівлі МВС і попрямували до будинку Зеленського. Під час ходи невідомі кинули димову шашку в адептів Кремля, а також вирвали кілька прапорів з символікою проросійської партії. Також невідомою з чийого боку був розпилений сльозогінний газ. Правоохоронці затримали кількох нападників.

















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ