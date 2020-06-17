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У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм. ВІДЕО реєстратора

У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис події опубліковано на сторінці  Харьков NOW в соцмережі.

На записі видно, як чоловік біжить за автомобілем "ВАЗ", що рухається через перехрестя на червоний сигнал світлофора, наздоганяє його і зупиняє

"Герої серед нас! На Клочківській, водій жигулів знепритомнів. Чоловік, що їхав поруч, це зауважив, на перехресті вибіг з машини, наздогнав жигулі і зупинив машину. Всі живі, ніхто не постраждав", - пише автор відео в коментарі.

Дивіться: Проти перехожих, які в Одесі били водія з інсультом, почали кримінальне провадження зі статтею про умисне вбивство. ВIДЕО

Автор: 

Харків (5612) водії (428)


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Топ коментарі
+37
Лучше если и вводить медосмотр то чиновников, депутатов и в первую очередь преЗЕдента на употребление наркотических веществ!
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17.06.2020 15:07
+37
повага
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17.06.2020 15:10
+32
когда я такое вижу то понимаю что у Украины еще есть надежда. Если есть такие люди.
Заметьте - рядом едущий водитель тоже не проехал мимо, остановился узнать чем может помочь.
Вот это настоящие украинцы. Реальные герои.
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17.06.2020 15:41
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Это Харьков не Одесса, хотя и по морде могут надавать.
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17.06.2020 15:02 Відповісти
ВАЗ погановентильований в ньому дуже жарко влітку і тому втрата свідомості навіть дуже можлива. А якщо ще вихлопні гази в салон потрапляють, то взагалі це газова камера на колесах. Вже давно потрібно заборонити цей російський говноавтопром!
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17.06.2020 16:49 Відповісти
Растаможку минимальную на автосэконд и совково - росийский автобрухт исчезнет вообще.
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17.06.2020 17:03 Відповісти
не исчезнут.у меня есть один знакомый не бедный человек ездит на ваз 01 ещё из первых выпусков вареная крашеная неисчислимое кол-во раз.на вопрос почему ты хотя бы ланос не купиш.ответ-так я же шоб её купить очередь ждал.
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17.06.2020 19:11 Відповісти
Жарко в любом авто без кондиционера. Надеюсь вы все авто без кондиционера не собираетесь запрещать?
У Жигулей есть гениальное решение - треугольные форточки в окнах до шестёрки и у старой Нивы, которые в открытом положении создают на удивление приятный сквознячок.
Все Жугули после шестёрки, действительно, можно запрещать. Понтовозки для геев. Простому рабочему человеку все эти навороты не нужны.
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17.06.2020 17:33 Відповісти
Трьохкутові форточки це геніальне рішення фіата 124.
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17.06.2020 17:51 Відповісти
Всё где-то когда-то было раньше.
Фиат 124 тоже не первая машина на Земле.
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17.06.2020 18:01 Відповісти
На Жигулях відлітають приклеєні фіксатори цих трикутних віконець і їх заривають намертво і машини перетворюється на пекло! Це скорше за все був саме той варіант.
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17.06.2020 21:50 Відповісти
Волги москвичи тоже с треуголками но не все как и вазы.
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17.06.2020 19:05 Відповісти
Нужно сказать что этот мужчина герой, молодец, не каждый способен на такие поступки. Пусть харьковская власть его отметит, даст ему подарок. А то у нас хорошего не видит никто, только плохое.
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18.06.2020 13:23 Відповісти
так за это итальянцев благодарить надо
совки даже бомбера украли у других, так пишут что даже заплатки на фюзеляже скопировали(бомбер то был поврежден и подлатан)
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17.06.2020 20:19 Відповісти
А чего итальянцев благодарить? Их отблагодарили. Они не запростохрен завод строили - ФИАТ на этом заработал.
Скажите, что мешает Украине украсть где-нибудь самолёт, автомобиль, автомат и ядерную бомбу, чтоб скопировать - вплоть до заклёпок на фюзеляже, построить завод и выпускать это самим. Если это так просто, что вы позволяете себе этакий снобизм.
Я понимаю, что Жигули и Москвич были не вершина мирового автопрома. Но позволять себе говорить с пренебрежением о совавтопроме живя в Украине!! Украине, ***!! где ничего даже из того, что было не осталось. Где никогда уже нихера не будут строить ни автомобилей, ни станков ни самолётов, ни атомных станций. Как это вообще? Это не шизофрения?
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17.06.2020 21:33 Відповісти
А зачем строить кнопочные телефоны для канадцев, например?
совок воровал реально - все что мог. ну и?
Мне надо ездить на карбюраторке, когда мир уже давно на инжекторах и даже на электрических?
Кому нафих нужен монстр - завод, выпускающий танки(ну, ремонтирующий), которые вертолет скосит 8 штук за 1 вылет?
че тут спорить то?
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17.06.2020 21:52 Відповісти
Совкодрочера видно за три километра Нахрен иди со своей "промышленностью" говёной! Все что конкурентно на мировом рынке - в Украине производится. Включая ракеты и спутники.
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18.06.2020 00:51 Відповісти
Руки отсохнут у того, кто меня спамит.
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17.06.2020 17:05 Відповісти
МЛЦЬ.
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17.06.2020 15:04 Відповісти
Такие случаи, к сожалению участились. По хорошему, ввести бы ежегодный медосмотр (конечно если не будет взяток).
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17.06.2020 15:04 Відповісти
Лучше если и вводить медосмотр то чиновников, депутатов и в первую очередь преЗЕдента на употребление наркотических веществ!
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17.06.2020 15:07 Відповісти
100%
В Америці примусовий медичний огляд всіх претендентів на президентське крісло
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17.06.2020 15:22 Відповісти
Не помогло!
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17.06.2020 15:39 Відповісти
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17.06.2020 15:55 Відповісти
Лучше бы на IQ...
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18.06.2020 13:02 Відповісти
Возьми селедку Полиграф.
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17.06.2020 16:46 Відповісти
Не треба " в пєрвую очєрєдь". Нехай то буде на рівні з усіма. Наприклад з Тимошенко, Ляшком, Порошенком, Добкіним та іншими громадянами.
Мушу зауважити, Володя, вас чекає і здивування і розчарування.
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17.06.2020 17:44 Відповісти
Маланцы типа Зе найдут лазейку отпетлять. Предвыборная кампания 2019- яркий тому пример.
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17.06.2020 21:36 Відповісти
І бюджет наповниться.
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17.06.2020 15:10 Відповісти
в такую жару медосмотр неэффективен. Вон, молодая девченка получила инсульт на марафоне.
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17.06.2020 15:44 Відповісти
так то на просто ТАЗ, а ТАКСІ
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17.06.2020 15:05 Відповісти
таксіст сутки отбомбив - ото і заснув. Всі біди від наших злиднів - шоп заробити на хліб тра' в три смєни гуркотіти
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17.06.2020 15:07 Відповісти
Не ври порохобот! Эпоха бидности Закончилась!
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17.06.2020 15:08 Відповісти
ага, канєшно - мені он куратор гонорар підвищив. Аж в сто раз!
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17.06.2020 15:18 Відповісти
було 0₴, а тепер 0₴ Х 100
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17.06.2020 15:20 Відповісти
поїхній формулі це вже 1000... Ну або сто нулів. А це вже цифра ого-ого.
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17.06.2020 16:18 Відповісти
сто нулів! а ти як думав? це тобі не шо-небуть! Почті Гуголь - сумашеччі дєньгі! от тіко не знаю куди потратити такі дєнжищі
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17.06.2020 16:24 Відповісти
не видно марки, молодец чувак, который машиной еще блокировал.....
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17.06.2020 15:05 Відповісти
да, второй водитель тоже молодчина. не проехал мимо.
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17.06.2020 15:43 Відповісти
Спека. Хлопець молодець.
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17.06.2020 15:09 Відповісти
повага
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17.06.2020 15:10 Відповісти
однозначно - молодец!!!
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17.06.2020 15:13 Відповісти
Молодець) Герой)
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17.06.2020 15:15 Відповісти
а автопілотне авто все-рівно не зовсім на автопілоті було, він же під углом ішов на перехід, а вирулив як треба.
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17.06.2020 15:21 Відповісти
сядешь за руль - узнаешь.
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17.06.2020 15:42 Відповісти
Добре зреагував пацан, молодца !
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17.06.2020 15:21 Відповісти
а у той час, коли водій зупиняв іншу машину, у його машину ніхто не врізався? бо видно різке тормозіння автопілотної машини, її труснуло, і синхронно трусонуло відеокамеру.
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17.06.2020 15:24 Відповісти
Дверь закрылась - трухануло чуток.
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17.06.2020 16:19 Відповісти
Водій маршрутки на Тернопільщині врятував пасажира з інсультом.
Чоловік з'їхав з рейсу, аби доправити хворого до лікарні.

На Тернопільщині у місті Кременець водій маршрутки з'їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле.
Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи на швидку.
До того ж, водій ще віддав усі гроші, які мав при собі, на лікування пасажира.

https://zaxid.net/news/
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17.06.2020 15:36 Відповісти
таки да!у нас скорую едущую на вызов не обганяют разве шо пешеходы.
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17.06.2020 19:14 Відповісти
когда я такое вижу то понимаю что у Украины еще есть надежда. Если есть такие люди.
Заметьте - рядом едущий водитель тоже не проехал мимо, остановился узнать чем может помочь.
Вот это настоящие украинцы. Реальные герои.
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17.06.2020 15:41 Відповісти
ой, та я тоже бы остановил, если бы вкурил шо чел не в откидоне, а реально плохо стало
https://www.youtube.com/watch?v=hgF995XKRag
или бы гроб заказал))
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17.06.2020 20:22 Відповісти
А кортеж зильонского бы проехал мимо...
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17.06.2020 16:06 Відповісти
Проїхав-би... І Порошенка-б, проїхав... Там - протокол... Крім того,щоб ти знав - у армії теж такий самий порядок - колона рухається з встановленою швидкістю та інтервалом, якщо якийсь автомобіль виходить з ладу, він звертає на обочину, а колона продовжує рух. Те ж саме - при якихось НП на дорозі, з рухом колони не пов"язаних. Подібними справами, за необхідності, займається автомобіль техзабезпечення, що іде в замиканні колони. Якщо в колоні йде "санітарка", то вона іде перед машиною техзабезпечення. Обидва автомобілі повинні мать радіозв"язок зі старшим колони... Все чітко визначено...
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17.06.2020 16:31 Відповісти
На видео точно не рассмотреть, но, по-моему, этим героем оказался Порошенко.
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17.06.2020 16:10 Відповісти
Ти прямо з "Лахти" побачив?...
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17.06.2020 16:24 Відповісти
Та ни... То був Зорян, а в блокавто - Шкиряк... Пы. Сы. Специально с КатмандЫ спустился...
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17.06.2020 16:21 Відповісти
Геоем окажется заместитель Авакова. Надо спасать шефа.
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17.06.2020 16:27 Відповісти
Зе-влада може тепер засудити його за злісне порушення ПДР ( бігав по проїзджій частині). Ну Стерненка ж судять , за те що не дав кілеру себе вбити . Так що все можливо .
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17.06.2020 16:33 Відповісти
оказывается в Харькове не только гепы живут
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17.06.2020 16:56 Відповісти
Ребята, я тоже из Харькова, у нас +32, а представьте выседеть таксисту в тазу, тю, тут можно и ноги протянуть
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17.06.2020 17:20 Відповісти
Не понятно только что делал пассажир в етой же машине не пытавшийся остановить или рулить
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17.06.2020 17:30 Відповісти
он тоже угарел в тазу
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18.06.2020 09:39 Відповісти
Респект парням. Далеко не каждый способен на такой поступок и морально и физически. Такими должны гордиться не только их близкие, а все мы, их соотечественники.
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17.06.2020 17:39 Відповісти
добре, що добре закінчилось
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17.06.2020 18:03 Відповісти
Красавец 👏👏👏👏👏👏👏
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17.06.2020 18:09 Відповісти
Тут справа така. Не дай Боже він виявиться патріотом України, АТОшником чи волонтером, Венедиктова на підставі цього відео може і підозру по угону підписати... або взагалі, захоплення заручника.
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17.06.2020 18:24 Відповісти
не дам.
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17.06.2020 20:23 Відповісти
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17.06.2020 21:42 Відповісти
жомкнул на неведомую пидальку как попал копытом)??
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17.06.2020 18:29 Відповісти
достойный поступок!
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17.06.2020 19:16 Відповісти
респект, снимаю шляпу
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17.06.2020 22:04 Відповісти
молодец! респект
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17.06.2020 22:48 Відповісти
Уважение.
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17.06.2020 23:23 Відповісти
Людяно.
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18.06.2020 00:51 Відповісти
реально чувак рисковал своим здоровьем....
спасибо ему большое
таким парням пожать руку - и уже жизнь лучше)))
хороший пример подростающему поколению
привет от воспитавшего парня родителей))
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18.06.2020 01:16 Відповісти
Будьте уважні на дорогах, літо, жара........ все може трапитись!!! Цей чоловік молодчина!!! Зберіг життя, а можливо і кілька!!!
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18.06.2020 13:58 Відповісти
Молодец, парень!
Вот это поступок настоящего героя.
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18.06.2020 14:20 Відповісти
 
 