У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм. ВІДЕО реєстратора
У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис події опубліковано на сторінці Харьков NOW в соцмережі.
На записі видно, як чоловік біжить за автомобілем "ВАЗ", що рухається через перехрестя на червоний сигнал світлофора, наздоганяє його і зупиняє
"Герої серед нас! На Клочківській, водій жигулів знепритомнів. Чоловік, що їхав поруч, це зауважив, на перехресті вибіг з машини, наздогнав жигулі і зупинив машину. Всі живі, ніхто не постраждав", - пише автор відео в коментарі.
Топ коментарі
+37 Владимир Пономаренко #471653
показати весь коментар17.06.2020 15:07
+37 Ян Янович #370199
показати весь коментар17.06.2020 15:10
+32 Олег Беляков #413192
показати весь коментар17.06.2020 15:41
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У Жигулей есть гениальное решение - треугольные форточки в окнах до шестёрки и у старой Нивы, которые в открытом положении создают на удивление приятный сквознячок.
Все Жугули после шестёрки, действительно, можно запрещать. Понтовозки для геев. Простому рабочему человеку все эти навороты не нужны.
Фиат 124 тоже не первая машина на Земле.
совки даже бомбера украли у других, так пишут что даже заплатки на фюзеляже скопировали(бомбер то был поврежден и подлатан)
Скажите, что мешает Украине украсть где-нибудь самолёт, автомобиль, автомат и ядерную бомбу, чтоб скопировать - вплоть до заклёпок на фюзеляже, построить завод и выпускать это самим. Если это так просто, что вы позволяете себе этакий снобизм.
Я понимаю, что Жигули и Москвич были не вершина мирового автопрома. Но позволять себе говорить с пренебрежением о совавтопроме живя в Украине!! Украине, ***!! где ничего даже из того, что было не осталось. Где никогда уже нихера не будут строить ни автомобилей, ни станков ни самолётов, ни атомных станций. Как это вообще? Это не шизофрения?
совок воровал реально - все что мог. ну и?
Мне надо ездить на карбюраторке, когда мир уже давно на инжекторах и даже на электрических?
Кому нафих нужен монстр - завод, выпускающий танки(ну, ремонтирующий), которые вертолет скосит 8 штук за 1 вылет?
че тут спорить то?
В Америці примусовий медичний огляд всіх претендентів на президентське крісло
Мушу зауважити, Володя, вас чекає і здивування і розчарування.
Чоловік з'їхав з рейсу, аби доправити хворого до лікарні.
На Тернопільщині у місті Кременець водій маршрутки з'їхав з рейсу і скерував автобус до лікарні, бо його пасажиру раптово стало зле.
Кермувальник розгледів у чоловіка ознаки інсульту, тому вирішив не зволікати, чекаючи на швидку.
До того ж, водій ще віддав усі гроші, які мав при собі, на лікування пасажира.
https://zaxid.net/news/
Заметьте - рядом едущий водитель тоже не проехал мимо, остановился узнать чем может помочь.
Вот это настоящие украинцы. Реальные герои.
https://www.youtube.com/watch?v=hgF995XKRag
или бы гроб заказал))
спасибо ему большое
таким парням пожать руку - и уже жизнь лучше)))
хороший пример подростающему поколению
привет от воспитавшего парня родителей))
Вот это поступок настоящего героя.