У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм. ВІДЕО реєстратора

У Харкові чоловік наздогнав і зупинив автомобіль з непритомним водієм.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис події опубліковано на сторінці Харьков NOW в соцмережі.

На записі видно, як чоловік біжить за автомобілем "ВАЗ", що рухається через перехрестя на червоний сигнал світлофора, наздоганяє його і зупиняє

"Герої серед нас! На Клочківській, водій жигулів знепритомнів. Чоловік, що їхав поруч, це зауважив, на перехресті вибіг з машини, наздогнав жигулі і зупинив машину. Всі живі, ніхто не постраждав", - пише автор відео в коментарі.

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