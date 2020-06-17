Від початку квітня 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років, отримали надбавку до пенсії, - Лазебна. ВIДЕО

500 грн надбавки до пенсії отримали 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу за підсумками роботи Кабінету Міністрів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

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"З 1 квітня півтора мільйона пенсіонерів старших за 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому розмірі 500 грн. Я також хочу зазначити, що днями Верховна Рада ухвалила важливий закон, який передбачає запровадження нової надбавки одиноким пенсіонерам віком 80+, які за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребують постійного догляду", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, розмір такої допомоги на догляд становитиме 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Ця надбавка, а її розмір буде в середньому 700 грн, після того, як президент підпише цей закон, нараховуватиметься з січня 2020 року. Тобто, з урахуванням періоду, який вже минув", - пояснила міністр соціальної політики.