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Від початку квітня 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років, отримали надбавку до пенсії, - Лазебна. ВIДЕО

500 грн надбавки до пенсії отримали 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу за підсумками роботи Кабінету Міністрів заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Читайте також: Пенсіонери, старші за 75 років, зможуть отримувати до пенсії надбавку близько 500 грн, - міністр соцполітики Лазебна

"З 1 квітня півтора мільйона пенсіонерів старших за 80 років отримали щомісячне підвищення до пенсії в середньому розмірі 500 грн. Я також хочу зазначити, що днями Верховна Рада ухвалила важливий закон, який передбачає запровадження нової надбавки одиноким пенсіонерам віком 80+, які за висновком ЛКК (лікарсько-консультативної комісії) потребують постійного догляду", - зазначила міністр.

За словами Лазебної, розмір такої допомоги на догляд становитиме 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

"Ця надбавка, а її розмір буде в середньому 700 грн, після того, як президент підпише цей закон, нараховуватиметься з січня 2020 року. Тобто, з урахуванням періоду, який вже минув", - пояснила міністр соціальної політики.

Автор: 

надбавки (24) пенсіонери (888) пенсія (1585) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+8
Поттвєрждаю, пєнси сєйчяс жируют! Уже нє покупают в атебе полварєніка, а бєрут сразу ЦЕЛИЙ!!!
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17.06.2020 16:05
+2
///

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn По данным Госстата Украины, задолженность по заработной плате
на 1 мая 2020 года составила 2,997 млрд грн.
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17.06.2020 16:14
+2
Зрадааа!!!
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17.06.2020 16:17
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Поттвєрждаю, пєнси сєйчяс жируют! Уже нє покупают в атебе полварєніка, а бєрут сразу ЦЕЛИЙ!!!
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17.06.2020 16:05 Відповісти
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17.06.2020 16:29 Відповісти
///

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/rabotodateli-doljny-sotrudnikam-pochti-3-mlrd-grn По данным Госстата Украины, задолженность по заработной плате
на 1 мая 2020 года составила 2,997 млрд грн.
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17.06.2020 16:14 Відповісти
Зрадааа!!!
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17.06.2020 16:17 Відповісти
Власти рассчитывают, что за больным пенсионером будет кто-то ухаживать за 700грн. в месяц? Не имеется ввиду , что соседка - пенсионерка раз в неделю что-то купит или мусор вынесет....Речь идёт о ежедневном уходе по решению медицинской комиссии....
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17.06.2020 16:18 Відповісти
Пенсионеры в Украине до 80 почти не доживают.
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17.06.2020 16:28 Відповісти
так отож
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17.06.2020 16:30 Відповісти
Представляю , как круто жить будут с надбавками кому за 120.
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17.06.2020 16:45 Відповісти
ахахахах 500 грн в 80 лет как поссать в днепр
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17.06.2020 17:58 Відповісти
Лазебная брешет или не знает, в Украине нет такого количества пенсов старше 80 лет.
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17.06.2020 19:57 Відповісти
 
 